أفضل 10 مطاعم في بيبك باسطنبول تستحق التجربة

بيبك واحدة من أحياء اسطنبول الراقية والتي يقطنها الأثرياء، إذ تتمتع بموقع متميز بالقرب من مضيق البوسفور وأيضًا تضم تلك المنطقة العديد من المعالم السياحية الهامة التاريخية والترفيهية، وغالبًا ما تفضل العائلات الذهاب إلى بيبك لزيارة المتنزهات مثل منتزه بيبك وآشيان وحديقة أيازما، وخلال تلك النزهة فإنك حتمًا ستحتاج إلى تجربة مطاعم في بيبك باسطنبول لكي تحصل على تجربة طعام فريدة وفرصة لاكتشاف مذاق جديد، لذا فقد وفرنا لك باقة من أفضل تلك المطاعم تعرف عليها من خلال السطور القادمة.

مطاعم في بيبك باسطنبول

تحظى مطاعم منطقة بيبك في اسطنبول بشعبية واسعة وإقبال كبير من السياح مما جعل المطاعم المتواجدة بها متنوعة وتحتضن ثقافات مختلفة وربما يرجع السبب في ذلك إلى موقعها الساحر المطل على مضيق البوسفور وأيضًا موقعها الاستراتيجي بالقرب من أشهر المعالم السياحية الموجودة في تركيا، واستنادًا لتقييمات الزوار فقد وفرنا لك تقرير عن أفضل تلك المطاعم، وهي كما يلي:

1- مطعم نصرت بيبيك

يستقطب مطعم نصرت العديد من الزوار فقد ذاع صيته كأفضل مطعم في بيبك باسطنبول يقدم أطباق فريدة من شرائح اللحم والبرجر وأطباق الكفتة والستيك المشوي والمقبلات والسلطات اللذيذة مثل السلطة اليونانية، وغالبًا ما يفضل السياح التوجه إلى مطعم نصرت فهو من أفضل مطاعم سهرات في اسطنبول إذ تشتمل قائمة الطعام الخاصة به على العديد من الأصناف، كما أن الأسعار لديهم متوسطة إذ تتراوح بين 50 الي 600 ليرة تركية، وكذلك يقربه العديد من الأماكن السياحية في اسطنبول حيث يتواجد بالقرب من برج غلطة سراي وقصر دولمة بهجة اسطنبول وأيضًا قلعة روملي حصار، وموقعه ممتاز بالنسبة لنزلاء فندق رمادا بلازا اسطنبول سيتي سنتر إذ يبعد عن المطعم مسافة 1.22 كم.

معلومات عن مطعم نصرت بيبيك

العنوان: بيبك، شارع جودت باشا، بيشكتاش، اسطنبول، تركيا.

بيبك، شارع جودت باشا، بيشكتاش، اسطنبول، تركيا. رقم الهاتف: 902122653636+

2- ديفان بيبك Divan Bebek

مطعم ومقهى ديفان يبدع في إعداد أطباق بمذاق تركي رائع بحيث يمكنك تناول فطورك والاستمتاع بإطلالة رائعة على مضيق البوسفور والتمتع بأفضل الخدمات وأعلى مستويات الراحة والجو المنعش والاختيار من بين قائمة طعام متنوعة تضم الأطباق التركية والأوروبية، وقد حصل على تقييم ممتاز من قبل الزوار العرب.

معلومات عن مطعم ديفان بيبك

العنوان: بيبك، شارع جودت باشا رقم 28/A، بيشكتاش، اسطنبول، تركيا.

بيبك، شارع جودت باشا رقم 28/A، بيشكتاش، اسطنبول، تركيا. رقم الهاتف: 902122577270+

3- مطعم Chilai

مطعم فاخر وجميل جدًا من ناحية الديكورات الداخلية والخدمة وجودة الأكل، كما يتمتع بإطلالة مميزة على مضيق البوسفور جعلته من أفضل مطاعم في بيبك باسطنبول، وقد اشتهر مطعم تشيلي بشرائح اللحم الرائعة والمأكولات البحرية والمعكرونة اللذيذة، واستنادًا لآراء الزوار فإن جميع المأكولات لديهم تستحق التجربة.

معلومات عن مطعم تشيلي بيبيك

العنوان: بيبك، شارع جودت باشا، بيشكتاش، اسطنبول، تركيا.

بيبك، شارع جودت باشا، بيشكتاش، اسطنبول، تركيا. رقم الهاتف: 902122636315+

4- مطعم بيبك لسيرين

إذا كنت تبحث عن أفضل المطاعم في بيبك باسطنبول المطلة على البوسفور وبجودة عالية وخدمة ممتازة ننصحك بتجربة مطعم بيبك لسيرين، فهو بحسب آراء الزوار أفضل مطعم في بيبك باسطنبول يقدم مجموعة من الوجبات اللذيذة التركية والعالمية ويقدمون الطعام بطريقة جذابة كما يمتلك إطلالة فريدة من نوعها على البوسفور، ويفتح المطعم أبوابه بداية من الساعة 9:00 ص وحتى 12:00 ص.

معلومات عن مطعم لسيرين

العنوان: بيبك، بجوار منتزه بيبك، بيشكتاش، اسطنبول، تركيا.

بيبك، بجوار منتزه بيبك، بيشكتاش، اسطنبول، تركيا. رقم الهاتف: 902122576651+

5- مطعم Mangerie

مطعم مميز للغاية ويعد واحد من أفضل مطاعم منطقة بيبيك في اسطنبول الذي يمتلك إطلالة ساحرة على مضيق البوسفور، ويشتهر بتقديمه للأطباق التركية المحلية والعالمية والخدمة به ممتازة؛ فالنادلون يسرعون في تلقي الطلبات وإحضارها على الفور.

معلومات عن مطعم Mangerie

العنوان: بيبك، شارع جودت باشا، بيشكتاش، اسطنبول، تركيا.

بيبك، شارع جودت باشا، بيشكتاش، اسطنبول، تركيا. رقم الهاتف: 902122635199+.

6- مطعم Kırıntı Bebek

مقهى ومطعم متميز حيث يقدم لك خيارات متنوعة لأطعمة الفطار والغداء والعشاء وقد اشتهر بالبرجر، وساندوتشات الدجاج، والبيتزا، والمعكرونة، والمأكولات البحرية والسلطات، كما يتوفر لديهم أطعمة مناسبة للراغبين في إنقاص الوزن ووجبات البرجر والبيتزا للأطفال بأسعار تتراوح بين 16 إلى 22 ليرة تركية، كما يقومون بإعداد أشهى الحلويات التركية ومجموعة رائعة ومتنوعة من المشروبات الباردة والساخنة، فإذا كنت تبحث عن مطاعم لذيذة في اسطنبول فيمكنك أن تزور مطعم Kırıntı Bebek وتستمتع بطعامك وتتبعه بمشروبك المفضل أو تتناول قهوتك الصباحية في هذا المطعم.

معلومات عن مطعم Kırıntı Bebek

العنوان: بيبك، شارع جودت باشا، بيشكتاش، اسطنبول، تركيا.

بيبك، شارع جودت باشا، بيشكتاش، اسطنبول، تركيا. رقم الهاتف: 905309180026+

7- مطعم Backyard

إذا كنت من عشاق المناظر الطبيعية فهذا المطعم هو خيارك الأمثل حيث يقع على جبال بيبك وتحيط به الأشجار الخضراء ويقابله مضيق البوسفور، ويقدم لك المطعم مجموعة متنوعة من الأكلات يمكنك الاختيار من بينها، وبالرغم من وجود الكثير من المميزات في المطعم؛ إلا أن بعض الزوار قد اشتكوا من الخدمة لأن عدد النوادل قليل وإحضار الطلب يستغرق الكثير من الوقت.

معلومات عن مطعم Backyard

العنوان: بيبك، بيشكتاش، اسطنبول، تركيا.

بيبك، بيشكتاش، اسطنبول، تركيا. رقم الهاتف: 905321317404+.

8- مطعم Taps bebek

مطعم Taps من أشهر المطاعم في بيبك باسطنبول التي تبدع في إعداد الحلويات والكعك وأنواع متنوعة من البيتزا والبرجر والسلطات والمشروبات الباردة والساخنة وأيضًا المشروبات الكحولية، وعلى الرغم من أن الجودة لديهم ممتازة إلا أن بعض الزوار قد اشتكوا من ضيق المكان.

معلومات عن مطعم Taps Bebek

العنوان: بيبك، شارع جودت باشا رقم: 119، بيشكتاش، اسطنبول.

بيبك، شارع جودت باشا رقم: 119، بيشكتاش، اسطنبول. رقم الهاتف: 902122638700+.

9- مطعم Frontiere Istanbul

عندما نلقي الضوء على أجمل مطاعم في بيبك باسطنبول سيتجلى مطعم Frontiere Istanbul كواحد من أفضل تلك المطاعم، وما يجعله أكثر تفردًا أنهم يبدعون في تقديم الأطعمة بشكل لائق وجذاب وتتنوع قائمة الطعام لديهم لتشمل المأكولات البحرية والبرجر ووجبات خفيفة للفطور.

معلومات عن مطعم Frontiere Istanbul

العنوان: بيبك، شارع جودت باشا رقم: 119، بيشكتاش، اسطنبول.

بيبك، شارع جودت باشا رقم: 119، بيشكتاش، اسطنبول. رقم الهاتف: 905303590000+.

10- مطعم The Crust Pizzeria Bebek

إذا كنت من عشاق البيتزا فحتمًا هذا المطعم سينال إعجابك فهم يبدعون في تحضير أشهى أنواع البيتزا بالإضافة إلى تشكيلة متنوعة من المقبلات والمشروبات كما أنهم يحرصون على تقديم الطعام بطريقة جذابة.

معلومات عن The Crust Pizzeria Bebek

العنوان: بيبك، بيشكتاش، اسطنبول.

بيبك، بيشكتاش، اسطنبول. رقم الهاتف: 902122650266+

في الختام وبعدما سلطنا الضوء على أفضل مطاعم في بيبك باسطنبول فإننا ندعوك إلى الاطلاع على هذا التقرير أولاً ومعرفة الأطباق الأكثر شهرة التي يقدمها كل مطعم، والجدير بالذكر أن غالبية هذه المطاعم تحرص على التنوع في قوائمها لإرضاء كافة الأذواق من السياح العرب والأجانب الوافدين لزيارة جنة الله على الأرض تركيا.