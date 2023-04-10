أفضل 6 مطاعم في نيشانتاشي باسطنبول

تتميز مدينة اسطنبول التركية بموقعها الاستراتيجي، فهي تربط بين قارتي آسيا وأوروبا وتمتاز بجذبها الكبير للسياح، بسبب طبيعتها الرائعة وامتدادها الكبير على طول الساحل البحري ومرافقها الخدمية والترفيهية الحديثة والمتطورة، ومن أهم هذه المرافق الترفيهية المطاعم والتي تنتشر بشكل كبير في كل نواحي المدينة ويختص كل مطعم في تقديم أطباق معينة من الطعام تميزه عن غيره، كمطاعم في نيشانتاشي باسطنبول المعروفة بجمال إطلالتها ونظافتها وتنوع الوجبات التي تختص في تقديمها فالشارع الذي تتواجد فيه هذه المطاعم يعد من أشهر شوارع اسطنبول وأكثرها رقي وجذب سكاني لزيارة المطاعم وتذوق أشهى الوجبات، ولهذا سنتعرف بالتفصيل على المطاعم في نيشانتاشي باسطنبول وعلى أهم الوجبات التي تقدمها فكونوا معنا.

أفضل مطاعم في نيشانتاشي باسطنبول

تمتاز المطاعم في نيشانتاشي باسطنبول بتنوع الأصناف الموجودة في قائمتها؛ بالإضافة إلى السعي الدائم من قبل المسؤولين عن المطاعم من إضافة وجبات جديدة لذيذة، لجذب العديد من الزوار والسياح لزيارة المطاعم وتذوق أشهى الوجبات التركية المعروفة في المنطقة، بالإضافة إلى تقديم بعض المطاعم الوجبات الغربية والشرقية والغاية إرضاء كافة أذواق الناس، غير أن يتمتع كل مطعم بخدمة موظفين رائعة يتسمون بالأخلاق العالية والتعامل المحترم مع الزبائن والأسلوب الراقي في استقبالهم مع العناية الكاملة في نظافة المطاعم وترتيبها بشكل منسق ومنظم.

1- مطعم نصرت نيشانتاشي

من أرقى المطاعم في نيشانتاشي باسطنبول من حيث الموقع الجميل والجلسات الخارجية بإطلالتها الساحرة والجلسات الداخلية المرتبة بشكل رائع مع تقديم وجبات طعام لذيذة المذاق، كستيك اللحم الطازج والبرجر الشهي مع الجبنة والبيض والخس والخردل والكفتة والريش والبطاطا المقلية المقرمشة والسلطات المتنوعة والمقبلات الباردة والحارة بالشطة، كما يوجد في القائمة أطباق لذيذة من الحلو كالبقلاوة والكنافة والرز بالحليب والكريب والتشيز كيك يتم تقديمها من قبل العمال في المطعم للزبائن كضيافة بعد الانتهاء من وجباتهم الرئيسية، فالمكان يشهد ازدحام كبير خاصة في أيام العطل والصيف، وذلك بسبب خدمته الرائعة وتنوع وجباته وتعامل الموظفين المحترم مع الزبائن مع تلبية كافة طلباتهم.

معلومات عن مطعم نصرت نيشانتاشي

الموقع: Harbiye, Abdi İpekçi Cd. 57/A, 34367 Şişli/İstanbul

Harbiye, Abdi İpekçi Cd. 57/A, 34367 Şişli/İstanbul رقم الهاتف: 902122312470+

902122312470+ مواعيد العمل: يفتح المطعم أبوابه للزائرين كل أيام الأسبوع من الساعة 12 مساءً -12 صباحاً.

Develi Nisantasl -2

مطعم يمتاز بموقعه الجميل فهو أفضل مطعم في نيشانتاشي باسطنبول في تقديم وجبات متنوعة المذاق كالمشاوي والشيش طاووق وعرايس اللحمة مع البندورة والفليفلة والسلطات المتعددة كالتبولة وسلطة الخس مع المايونيز والجزر وسلطة الزعتر والمقبلات كالحمص والمتبل والبطاطا المقلية وبرك الجبنة، مما يجعله من أطيب المطاعم في اسطنبول ويقصده الناس من مختلف المناطق بسبب الجو الهادئ والموسيقى الراقية، فهو يناسب العائلات بسبب كبر مساحته واستيعابه لعدد كثير من الطاولات والكراسي مع ترك مسافة بينهم حتى الزبائن تشعر بالراحة والاستقرار النفسي.

معلومات عن مطعم Develi Nisantasl

الموقع: Harbiye, Abdi İpekçi Cd. No:61A, 34367 Şişli/İstanbul

Harbiye, Abdi İpekçi Cd. No:61A, 34367 Şişli/İstanbul رقم الهاتف: 902125148383+

902125148383+ مواعيد العمل: يفتح المطعم كل أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحاً -11 مساءً.

Nisantasi Baskose -3

مطعم يختص في تقديم أشهى الوجبات التركية الشهيرة، لذلك يعتبر من أفضل مطاعم في نيشانتاشي باسطنبول ومن هذه الأطباق الدجاج المشوي على الفحم واللحم المشوي والكبسة ووجبات مطبوخة كالرز والبرغل باللحم والبهارات والمكسرات ومقبلات باردة كالحمص ومتبل الباذنجان ومقبلات ساخنة كالبرك والبطاطا المقلية والسلطات اللذيذة، بالإضافة إلى تقديمه وجبات غربية كالبيتزا بأكثر من نوع والبرجر وأطباق الحلو كالبقلاوة التركية بالفستق الحلبي والكنافة بالجبنة والقشطة والكيك بالفراولة والكريب بالشوكولا والموز، فالمكان يسعى إلى تلبية كافة أذواق الناس كما يوجد مشروبات باردة وساخنة كالشاي المخمر والقهوة التركية والعصائر الطبيعية والكولا والنسكافيه وقهوة لاتيه بأسعار متوسطة تناسب دخل أفراد العائلة.

معلومات عن مطعم Nisantasl Baskose

الموقع: Harbiye, Bronz Sk. No:5/1, 34370 Şişli/İstanbul

Harbiye, Bronz Sk. No:5/1, 34370 Şişli/İstanbul رقم الهاتف: 902122303868+

902122303868+ مواعيد العمل: يفتح المطعم أبوابه كل أيام الأسبوع من الساعة 12 مساءً -12 صباحاً.

Wanda istanbul -4

أجمل وأشهر مطعم في نيشانتاشي باسطنبول من حيث تنوع الوجبات الموجودة فيه وخدمة العمال الرائعة واحترامهم للزبائن واستقبالهم بطريقة لطيفة مع الاهتمام والسعي إلى تلبية كل طلباتهم دون تأخير، وللمطعم جلسات خارجية للصيف وجلسات داخلية واسعة ومناسبة للعائلات مع أطفالهم وأصدقائهم وبجانب كل طاولة نافذة ليتمتع الزبون برؤية جمال الشارع مع الاستماع إلى موسيقى هادئة تناسب المكان بعيداً عن الضجيج، والهدف جعل الزبون يشعر بالراحة والسعادة أثناء تناول الطعام في المطعم.

معلومات عن مطعم Wanda stanbul

الموقع: Gümüşsuyu, No:7 D:, Atiye Sk., 34367 Şişli/Beyoğlu/İstanbul

Gümüşsuyu, No:7 D:, Atiye Sk., 34367 Şişli/Beyoğlu/İstanbul رقم الهاتف: 902123432435+

902123432435+ مواعيد العمل: يفتح المطعم كل أيام الأسبوع من الساعة 12 مساءً -2 صباحاً، ولكنه يغلق يوم الأحد فقط.

Beymen Brasserie -5

مطعم مشهور بخدمته الرائعة ووجبات طعامه المتنوعة، فالعمال يلبون طلب كافة الزبائن دون تأخير كما يوجد خدمة توصيل الطعام إلى المنازل، ومن هذه الأطعمة سلطة السيزر والناتشوز مع الأفوكادو وسلطات أخرى لذيذة، بالإضافة إلى وجبات أساسية كالكفتة وستيك اللحم والرزيتو وبيتزا المارغريتا باللحم والجبنة وبيتزا الخضار مع الفطر وشوربة البصل اللذيذة وغيرها من الأطباق الغربية اللذيذة بمذاقها وبشكلها المنسق داخل الصحون لتقديمها للزبائن بشكل لائق، وبسبب ساعات العمل الخاصة بالمطعم فهو يعتبر واحد من أشهر مطاعم سهرات في اسطنبول وخاصة للعائلات الراقية من الطبقات الاجتماعية المخملية التي ترغب في زيارة مثل هذه المطاعم لتذوق أصنافها الغريبة والنادرة البعيدة عن التقليدية، كما يوجد في المطعم مشروبات متنوعة كالعصائر والقهوة والنسكافيه بأسعار غالية بحسب نوع المشروب والوجبات.

معلومات عن مطعم Beymen Brasserie

الموقع: Harbiye Abdi İpekçi Cad, Bostan Sokak No:23 Daire: 1A, 34367 Şişli/İstanbul

Harbiye Abdi İpekçi Cad, Bostan Sokak No:23 Daire: 1A, 34367 Şişli/İstanbul رقم الهاتف: 902123430443+

902123430443+ مواعيد العمل: يبدأ المطعم في العمل كل أيام الأسبوع من الساعة 10،30 صباحاً -1 صباحاً، فيما عدا يوم الأحد من الساعة 12 مساءً -12 صباحاً.

Majestic- Restaurant and Cafe -6

يقدم المطعم وجبات تركية لذيذة وطيبة المذاق كالكبسة بالدجاج ومشاوي مشكلة وشيش طاووق ودجاج مشوي على الفحم ورز مطبوخ باللحم وبرك الجبنة والسبانخ ومحشي الفليفلة وشيش برك بلبن وسلطات متنوعة كالتبولة التركية وسلطة الخس مع البندورة والبصل والخيار وسلطة السيزر، ومقبلات متعددة كالمتبل والحمص المطحون والبطاطا المقلية وقطع الشيش مع الفطر والبطاطا والفليفلة بالفخار، بالإضافة إلى وجبات الحلو كالبقلاوة التركية والكنافة والمهلبية والكيك بأسعار متوسطة ومقبولة، فالمطعم يناسب العائلات بشكل كبير لتناول وجبات الغداء مع أطفالهم مع تخصيص مكان للعب الأطفال ووجبات خفيفة لهم كالبيتزا والبرجر، ويتسم الجو بالمطعم بالهدوء مع موسيقى جميلة ورائعة وخدمة موظفين جيدة وتعامل راقي مع الزبائن مع توصيل الطلبات بسرعة دون تأخير إلى الطاولات.

معلومات عن مطعم Majestic Restaurant and Cafe

الموقع: Ergenekon, Cumhuriyet Cd., 34373 Şişli/İstanbul

Ergenekon, Cumhuriyet Cd., 34373 Şişli/İstanbul رقم الهاتف: 905319145311+

905319145311+ مواعيد العمل: يفتح المطعم أبوابه للزوار من الساعة 10 صباحاً -3 صباحاً.

وفي نهاية مقالنا تم تسليط الضوء على أفضل مطاعم في نيشانتاشي باسطنبول، وعلى أهم الأطباق والوجبات التي تقدمها، كما تم ذكر موقع كل مطعم ومواعيد العمل فيه ورقم الهاتف وأسعار الوجبات وأسلوب تعامل الموظفين مع الزبائن في كل مطعم، فإن كنت في منطقة نيشانتاشي وشعرت بالجوع فلا تتردد بالذهاب إلى أحد تلك المطاعم والاستمتاع بأفضل مذاق تركي باسطنبول، نتمنى لكم وجبة شهية.