أفضل 7 من مطاعم قونيا تستحق الزيارة مع العناوين

تقع مدينة قونيا في وسط جنوب الأناضول، وقد تأسست في عام 700 قبل الميلاد، مما يُشير إلى عراقتها وتاريخها العظيم، لا سيّما أنها تضم العديد من المعالم السياحية المشهورة التي تجذب مئات وآلاف السائحين في كل سنة، وقد كان للمطاعم نصيب من تلك الشُهرة، إذ عُرفت المدينة باحتوائها على مجموعة كبيرة من المطاعم التي تُقدم أشهى الأكلات التركية بجودة عالية، وغيرها من الأطعمة المشهورة لدى بعض الدول الأخرى، وما جذب السيّاح لهذه المطاعم هو التنوع الذي حققته في الطعام والجو الداخلي للمطعم أيضًا، إذ تتنوع ما بين المطاعم الهادئة، والصاخبة، والرسمية، والمريحة، والرومانسية، والشعبية، وفيما يلي نقدم لك أفضل مطاعم قونيا حتى يتسنى لك الاختيار فيما بينها.

مطاعم قونيا

بعد أن تتجه إلى المدينة السياحية التي تقصدها، وتستمتع بزيارة بعض المعالم السياحية، تحتاج إلى تناول الطعام حتى تُكمل رحلتك دون تعب أو إرهاق، ولا شك أنك تحرص على اختيار مطعم يقدم مأكولات شهية بأسعار مناسبة، خاصةً إن كُنت مع عائلتك أو أصدقائك، لذا بناءً على تقييم الزوّار السابقين نقدم لك أفضل المطاعم في مدينة قونيا.

1- مطعم CELALBEY ETLİEKMEK IZGARA ŞUBE 2 1985

لا يُمكن أن تبحث عن أفضل مطاعم قونيا تركيا ولا تجد أن هذا المطعم في المقدمة، حيث يُعد من أشهر المطاعم في المدينة، وأكثرهم تميّزًا وإبداعًا، فإن قررت زيارته تشعر بالاستمتاع حتى قبل تناول الطعام، إذ يمتلئ المكان برائحة الأطعمة الشهيّة، ودائمًا ما تُقدم الوجبات للعملاء ساخنة وطازجة حتى المقبلات، كما أن الجو الداخلي للمكان يُشعر الزائر بالراحة والهدوء، ولا يستغرق الطلب وقت كبير حتى يتم تجهيزه وتقديمه، ومن أشهر الوجبات التي حازت على إقبال كبير أطباق اللحم والكباب، ومع كل هذه المميزات فإنه يقدم الطعام بأسعار تنافسية رائعة مقارنةً بالجودة العالية التي تظل أطعمته عليها، لذا لا تفوّت فرصة خوض تلك التجربة بنفسك.

معلومات عن المطعم

العنوان : Akabe, Menzil Cd. 1/a, 42020 Karatay/Konya, تركيا.

: Akabe, Menzil Cd. 1/a, 42020 Karatay/Konya, تركيا. رقم الهاتف: 905527415153+

2- مطعم Kebapçı Dedeler 1929

إذا خُضت تجربة تناول الطعام في هذا المطعم مرة، فإنك لن تفوّت تكرار التجربة كلما ذهبت إلى تركيا، إذ يتجه إليه آلاف الزوّار من المواطنين، والسائحين القاصدين تركيا بشكل عام، فهم يتنقلون من مدينة أخرى إلى قونيا خصيصًا لتناول أشهى الأطعمة التي يقدمها، والتي تتنوع بشكل كبير، مما يمنحك فرصة إيجاد الوجبة التي تناسب ذوقك الخاص، وقد اشتهر من بين مطاعم قونيا بتقديم طبق لحم الخروف المطبوخ بالفرن، وهو أحد أشهر الأطباق التركية في المدينة، لكن هذا المطعم تقريبًا انفرد بتقديمه؛ لما يتميز به من جودة عالية، إضافةً إلى ذلك فإن طاقم العمل دائمًا ما يحرص على نظافة المكان، وهو ما يجذب المزيد من الزبائن إليه على مر السنوات.

معلومات عن المطعم

العنوان : Şükran, Ahi Baba Sk. No:20, 42040 Meram/Konya, تركيا.

: Şükran, Ahi Baba Sk. No:20, 42040 Meram/Konya, تركيا. رقم الهاتف: 903323511878+

3- مطعم Kabakci Ali Lokantasi

يعتبره الكثيرون المفضل لهم في قائمة مطاعم قونيا لسنوات طويلة، إذ يقدم مجموعة متميزة من أطباق المطبخ التركي، وأهم ما يميّزه أنه يوفر أكلات قليلة الدسم، وهو ما يناسب مُحبي الأطعمة ذات الدهون القليلة، وقد اشتهر بوجبة التريت التي تتكوّن من كرات اللحم الناعمة واللذيذة، لكن جدير بالمعرفة أنه خاص بوجبات الغداء والعشاء فقط، إضافةً إلى أطباق الحلويات، وما إن تجربه مرة ستجد نفسك راغبًا في تكرار الزيارة ثانيةً، وربما تزور قونيا أكثر من مرة لخوض تجربة الطعام داخله، لا سيّما أن أجوائه هادئة وتبث الراحة النفسية في نفوس الزائرين، والذين صرّحوا أنه من أشهر مطاعم قونيا وأكثرها تميّزًا، لذا اغتنم الفرصة وخُض التجربة التي لا مثيل لها.

معلومات عن المطعم

العنوان : Devri Cedid Mahallesi, Müneccimbaşı Sk. 18/A, 42060 Selçuklu/Konya, تركيا.

: Devri Cedid Mahallesi, Müneccimbaşı Sk. 18/A, 42060 Selçuklu/Konya, تركيا. رقم الهاتف: 903323502131+

4- مطعم Somatçı Fihi Ma Fih

حقق نجاحًا كبيرًا واستطاع أن ينال شُهرة واسعة بين مختلف المطاعم في قونيا تركيا، لا سيّما أنه يحقق التنوّع المطلوب في قائمة الطعام، فيقدم أجمل الأطباق التركية والشرقية، وقد اشتهر بعدة أكلات زادت من جذب أعداد كبيرة من الزائرين في أوقات مختلفة من السنة، من أبرزها الكفتة، والكبة، والشاورما، والكباب، والمعجنات، والمشاوي، والسلطات النباتية، وتميّز بالدمج بين الفاكهة والأطعمة لتحضير وجبات مبتكرة، مثل البرغل بدبس الرمان، واللحم بالتين، وفضلًا عن مستواه المرتفع في تقديم الطعام بجودة لا يُعلى عليها، فإنه يتميز بتصميم داخلي ممتاز، ويوفر مقاعد مريحة، وجلسات هادئة، وأيضًا يتوفر فيه مدفأة تجعل الجو مميز للغاية في أوقات الشتاء، وهو ما يجعل الزائر يعيش أفضل لحظاته داخل المطعم مع العائلة أو الأصدقاء، لذا غالبًا ما يكرر زيارته ثانيةً.

معلومات عن المطعم

العنوان : Aziziye, Mengüc Cd. No:41, 42030 Karatay/Konya, تركيا.

: Aziziye, Mengüc Cd. No:41, 42030 Karatay/Konya, تركيا. رقم الهاتف: 905365622205+

5- مطعم MİTHAT TİRİT

إذا أردت أن تفصل بين مراحل رحلتك السياحية بزيارة مطعم يقدم الوجبات السريعة فحسب، فإن هذا المطعم هو الخيار الأمثل، حيث إنه يقدم الطعام لك وأنت جالس على مقاعد على الرصيف، قبالة شارع جانبي ضيق، ولك الفرصة أن تختار من قائمة الطعام البسيطة التي يوفرها، ورُغم صِغر حجمه وبساطته، إلا أنه مُريح وهادئ للغاية، وهذا ما يبحث عنه أغلب الزوّار؛ ليحظوا بهدوء الأعصاب ثم يستكملوا تجربتهم السياحية كما يحبوا، مع العلم أنه سيكون الخيار الأمثل إن كُنت من مُحبي الأطعمة التقليدية، واللحوم، فهو مشهور بتقديم طبق التريت المكوّن من كرات اللحم الشهيّة، لكن جدير بالمعرفة أنه يُفضل زيارته في وقت مبكر، حيث ينفذ الطعام أحيانًا، وبالتالي لا يستقبلون الزوّار.

معلومات عن المطعم

العنوان : Aziziye Mah.Aziziye Cd, Yusufağa Sk. No:21/A, 42010 Karatay/Konya, تركيا.

: Aziziye Mah.Aziziye Cd, Yusufağa Sk. No:21/A, 42010 Karatay/Konya, تركيا. رقم الهاتف: 903323507298+

6- مطعم Halk Etliekmek

يقع هذا المطعم في منتصف المدينة، تحديدًا في شارع شرف الدين، وقد اشتُهر بمأكولاته الشهيّة التي تُقدم بجودة عالية، ومن أشهرها وجبة العجين باللحم على طريقة المطبخ التركي، والتي تُقدم على هيئة قطعة طولها متر تقريبًا، بجانبها أطباق الصلصة، والسلطات المتنوعة، وأيضًا بودنج الأرز، لذا يُقال عنه أنه أفضل مطعم في قونيا، لكن إن كُنت تُفضل المطاعم التي توفر جو من الهدوء الداخلي فهو ليس أفضل خيار، إذ لا يتميز موقعه بالهدوء؛ لأنه قريب من الطريق العام والمحلات الكثيرة، لكنّه ما زال المطعم المفضل لدى الكثيرين لما يتميّز به من طعام لذيذ، وأسعار تنافسية مقبولة للغاية.

معلومات عن المطعم

العنوان : Şemsitebrizi, Şerafettin Cd. 38/A, 42060 Karatay/Konya, تركيا.

: Şemsitebrizi, Şerafettin Cd. 38/A, 42060 Karatay/Konya, تركيا. رقم الهاتف: 903323525185+

7- مطعم Taka Balık

إن التمتع ب السياحة في قونيا تركيا لا يُمكن أن يتم دون زيارة أفضل المطاعم الموجودة بها، والتي يُعد هذا المطعم واحدًا منها، لا سيّما أنه يختص بتقديم المأكولات البحرية، والأسماك على وجه الخصوص، حيث يبرع في تحضيره بطرق بسيطة للغاية، وقد وُجِدت فيه العديد من المميزات التي عُدّت عوامل جذب لمزيد من الزبائن على مر السنوات، مثل الحرص على النظافة، والتعامل الراقي من قِبل طاقم العمل، والخدمة السريعة ذات الجودة العالية، والاستقبال اللطيف، وفضلًا عن جودة الطعام التي جعلته من أهم مطاعم السمك في قونيا، فإنه يتمتع بتصميم داخلي فخم للغاية، ويحتوي على نافورة يُمكن التقاط الصور التذكارية بجانبها، ويوفر الجلسات الخارجية التي تمكّن الزائر من تناول الطعام في الهواء الطلق والتمتع بالإطلالة الجميلة.

معلومات عن المطعم

العنوان : Feritpaşa, Ankara Cd. No:31, 42060 Selçuklu/Konya, تركيا.

: Feritpaşa, Ankara Cd. No:31, 42060 Selçuklu/Konya, تركيا. مواعيد العمل: طوال أيام الأسبوع من 8:00 صباحًا حتى 11:00 مساءً.

تتميز غالبية مطاعم قونيا بتقديم الأطباق التركية المعروفة بجودة لا مثيل لها، وهو تحديدًا ما يجذب مئات الزوّار سنويًا، لذا كُنا حريصين على أن تكتمل رحلتك السياحية على أفضل نحو، وقد قدمنا لك أفضل المطاعم في المدينة مع توضيح التفاصيل الخاصة بكل مطعم على حِدة، أما قرار الاختيار بيدك، حاول أن تختار الأكثر مناسبة لك، حتى تستمتع ببرنامج سياحي متكامل.