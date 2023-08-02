أفضل 11 من مطاعم كشري بالرياض ننصحك بتجربتها

قبل الحرب العالمية الأولى اخترعت الهند أكلة الكشري لتشتهر باسم "كوتشري"، لكن مع اختلاط المصريين بالجنود الهنود انتقلت للمطبخ المصري لتُصبح الأكلة الشعبية التي يهواها كل شخص، ووضع لمساته المميزة بزيادة بعض الإضافات من العدس والدقة فباتت من أساسيات المائدة المصرية ذات الطابع الحضاري، وانتشرت الثقافة المصرية في الطعام لا سيّما الكشري في البلدان العربية تحديدًا السعودية التي يُراق لها مذاق الكشري اللذيذ، لهذا نشأت مطاعم كشري بالرياض وبرعت في طهي الأكلات المصرية اللذيذة، والتي نالت إعجاب كل زائريها، وسنُقدمها لك مع كافة التفاصيل في السطور المُقبلة.

مطاعم كشري بالرياض

اشتهرت الثقافة المصرية في الأكل بالوطن العربي، وهوّى الكثير بتناول الكشري خصيصًا والملفوف، لذا نُشأت عدد مطاعم تُقدم أشهى وألذ الأكلات المصرية، ولهذا نُقدم أفضل مطاعم كشري بالرياض فيما يلي:

1- كشري التحرير

للباحثين عن تناول ألذ كشري بالرياض فهذا المطعم هو الخيار الأفضل لك، فهو من المطاعم الشهيرة في مصر، واختص بتقديم الكشري بتنويع الخيارات للزوّار وإرضاء كافة الأذواق، وأشاد الجميع بلذة أطباقه وتنوعها ما بين السادة والحار أو بإضافة الكبدة، أو كشري السجق أو الدجاج، لذلك عُدّ على أنه أفضل مطاعم كشري بالرياض أيضًا.

ناهيك عن الخدمة المثالية من الموظفين للزوّار، والتصميمات الراقية والأجواء الخلابة في الجلسات الداخلية مع الموسيقى الكلاسيكية الهادئة لتُشعر الجالسين بالراحة والهدوء، ولراحة العملاء خصص المطعم أماكن للجلسات الفردية وصالات عائلية للحفاظ على هدوء المكان والاستمتاع بالمذاق دون إزعاج.

معلومات عن المطعم

العنوان : طريق الملك عبد الله الفرعي، الورود، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

: طريق الملك عبد الله الفرعي، الورود، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف : 966920002878+

: 966920002878+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحًا، وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

2- حمام عبدُه

يُعدّ حمام عبدُه من أهم و أفضل مطاعم مصرية بالرياض ؛ حيثُ يُقدم أصناف مختلفة من الأكلات الشهية واللذيذة، والكشري الأصيل بإضافات متعددة حازت على إعجاب عدد كبير من الزوّار، ناهيك عن ديكور المكان الذي غلّب عليه الطابع المصري الحضاري القديم، فتُشعر وأنك تتناول الطعام في أرياف الحضارة الفرعونية، والخدمة مثالية من الجميع، واستطاعت إدارة المطعم منح الراحة والهدوء للزوّار بفصل مقاعد الجلسات العائلية عن الفردية، وتتعدد طرق الدفع نقدًا كانت أو ببطاقات الائتمان.

معلومات عن المطعم

العنوان: طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز، العليا، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز، العليا، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966581812222+

966581812222+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

3- كوخ الكشري

واحد من أفضل مطاعم كشري بالرياض يُقدّم ألذ طعم وأطباق سادة كان أو بإضافة الكبد، برّع في تعزيز نكهته للأفضل لتُضاهي مذاق الكشري المصري الأصيل، وهذا بسعر معقول يصل الطبق إلى ١٢ ريال يكفي فرد ومُشبع، ولا تقتصر الخدمة على الكُشري بل يُقدم أصناف متنوعة من الأطباق المصرية مثل ورق العنب، والحمام المشوي، والمحشي بكافة أشكاله، ويُمكن التمتع بمذاقه الذي لا يضاهيه آخر في المدينة بالجلسات الداخلية بالمطعم أو طلب خدمة التوصيل.

نال المطعم استحسان العُملاء في خدمة التوصيل للعزائم وتقديم كميات كبيرة من الأطعمة بمذاق شهي، ناهيك عن تعامُل الموظفين الجيد مع الزبائن، إلا أن ما يعيب المطعم هو قلة مواقف السيارات والذي ذعر منه كثير من الزوّار.

معلومات عن المطعم

العنوان : طريق أنس بن مالك، الياسمين، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

: طريق أنس بن مالك، الياسمين، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف : 966112032000+

: 966112032000+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، حتى الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل.

4- كشري النيل

واحد من أفضل مطاعم الكشري بالرياض وأرقّاها، اشتهر بنظافته والخدمة المثالية من العاملين، وتنوّع الأكلات المصرية اللذيذة ذات الطابع الحضاري بأسعار مناسبة، لا سيّما الكشري والذي برّع في تقديمُه بأصناف مختلفة وإضافات رائعة أضفت عليه مذاق شهي، ناهيك عن الهدوء والرُقيّ وسرعة الخدمة، فتحظى بجلسة طعام هادئة وممتازة، خاصةً مع تخصيص المطعم أماكن للجلسات العائلية وأخرى للأفراد، ويُسمح بالدفع ببطاقات الائتمان.

معلومات عن المطعم

العنوان : شارع عسير، ظهرة لبن، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

: شارع عسير، ظهرة لبن، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف : 966114396017+

: 966114396017+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، حتى الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، باستثناء أيام الجمعة والسبت والأحد ينتهي العمل في الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

5- كشري نوّارة

إذا كُنت من الباحثين عن أرخص مطاعم الرياض مع خدمة ممتازة وجودة طعام مثالية فهذا ما يُقدمه مطعم نوّارة الذي اشتهر بتقديم ألذ الأكلات المصرية والتي في مقدمتها الكشري، وامتاز ببراعة الوصول لطعم الكشري الأصيل، ونوّع في أطباقه ما بين كشري الدجاج والكبد واللحم والروبيان؛ إضافات رائعة لتضفي عليه المذاق اللذيذ الذي لا يُضاهيه آخر.

ناهيك عن الخدمة الممتازة والسرعة في المطعم، والمقاعد المريحة مع الموسيقى الكلاسيكية التي تضفي الراحة على النفس، والديكورات الهادئة، وتخصيص أماكن للعائلات منعًا للإزعاج، كما يُقدم عروض على الكشري للعائلات وهي ما عُرفت بـ ''نقنقة نوّارة"، وعلاوةً على ذلك يُقدم المطعم أصناف لذيذة من الحلويات المصرية، والمقبلات المقرمشة، ومشروبات كما يشتهي الزوّار.

معلومات عن المطعم

العنوان : طريق أبي بكر الصديق، النفل، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

: طريق أبي بكر الصديق، النفل، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف : 966504111544+

: 966504111544+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

6- بيتزا وكشري شيخ العرب

رُغم صِغر مساحة المطعم، إلا أنه يُقدم ألذ كشري في الرياض بالكامل، لا سيّما أن جميع الزوّار نال إعجابهم الدقة وتفاصيل الطبق، وحجمه الذي يكفي لفردين مع ذلك إن الأسعار بسيطة ومُناسبة، والخدمة سريعة ومميزة، واشتهر المطعم بتقديم البيتزا اللذيذة والأكلات ذات الطابع المصري الأصيل، ويُقدم خدمة التوصيل السريع لجميع أنحاء المدينة، ولهذا رأى البعض على أنه أفضل مطاعم كشري بالرياض.

معلومات عن المطعم

العنوان: صالح بن غنيم الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

صالح بن غنيم الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966510096243+

966510096243+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، حتى الثانية عشر بمنتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة ينتهي العمل بالساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل.

7- كشري إكسبريس

من أفضل وأهدأ مطاعم كشري في الرياض هو إكسبريس؛ حيثُ امتاز المكان بالمساحة الواسعة والتي تستوعب عدد مناسب من الزوّار، منها ما يُناسب العوائل وأخرى فردية لمنح الجميع الراحة اللازمة، وامتاز المطعم بالخدمة المثالية والكميات الكبيرة رُغم انخفاض الأسعار، ولا يقتصر على تقديم الكشري فحسب، بل تتنوع الأكلات المصرية في قائمة الطعام والحلويات اللذيذة كذلك.

معلومات عن المطعم

العنوان: شارع جرير، الملز، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

شارع جرير، الملز، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966560045455+

966560045455+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة السادسة والنصف صباحًا، وحتى الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة يبدأ العمل من الساعة الثانية عشر ظهرًا، وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.

8- كشري ستيشن

واحد من أجمل مطاعم الرياض ؛ حيث لديه جلسات خارجية وداخلية في سائر فروعه في المملكة لا سيّما الرياض، ويُقدم ألذ وأشهى الأكلات المصرية الذي يأتي ف مُقدمتها الكشري، واشتهر لأن مكونات أطباقه دائمًا ما تكون طازجة، وينتقي أفضله، ومؤخرًا أعلن عن تقديم كشري الروبيان الذي حاز على إقبال عدد كبير من الزوّار، ناهيك عن الأجواء الهادئة الرائعة والموسيقى الكلاسيكة التي تملئ أرجاء المطعم.

معلومات عن المطعم

العنوان: سميراء، اليرموك، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

سميراء، اليرموك، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966593727920+

966593727920+ مواعيد العمل: من يوم الأربعاء حتى يوم الأحد، من الساعة الحادية عشر صباحًا، وحتى الثالثة والنصف بعد منتصف الليل.

من يوم الأربعاء حتى يوم الأحد، من الساعة الحادية عشر صباحًا، وحتى الثالثة والنصف بعد منتصف الليل. الموقع الإلكتروني: من هُنا.

9- كشري شبرا - طويق

طبقًا لتقييمات الزوّار يرون أن كشري شبرا أفضل مطعم كشري بالرياض، ولا يقتصر على تقديم الكشري فحسب، بل تنوّعت قائمة الطعام مُقدمة أشهى الأكلات المصرية ذات الطابع الحضاري الأصيل، وجميعها بأسعار متوسطة، ناهيك عن النظافة والخدمة الممتازة من العاملين لزائريه.

معلومات عن المطعم

العنوان: شارع بلال بن رباح، حي الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

شارع بلال بن رباح، حي الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966548500137+

966548500137+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة السادسة صباحًا، وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.

10- كشري وصاية

من أشهر مطاعم الكشري المصرية فتتعدد فروعه في أرجاء الجمهورية، وكذلك السعودية، وتنوعت الخيارات في فرع الرياض بتقديم ألذ وأشهى الأكلات المصرية بأسعار متوسطة، علاوةً على خدمة مميزة من الجميع واستقبال جيد، وأجواء راقية خلابة؛ فتستمتع بتناول الطعام وسط الموسيقى الكلاسيكية الممتازة.

معلومات عن المطعم

العنوان: شارع خالد بن الوليد، غرناطة، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

شارع خالد بن الوليد، غرناطة، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966530413031+

966530413031+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا، وحتى الثانية عشر بمنتصف الليل.

يوميًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا، وحتى الثانية عشر بمنتصف الليل. الموقع الإلكتروني: من هُنا.

11- فلافل وكشري قرمشه

برّع هذا في تقديم ألذ الأطباق المصرية، لذا عُدّ على أنه أفضل مطاعم كشري بالرياض، ونال إعجاب عدد كبير من الزوّار، ويُقدّم خدمات مختلفة مميزة منها خدمة التوصيل السريع، والتجهيز، والأسعار المنخفضة والتي عُدّت على أنها الأرخص في المملكة بالكامل.

معلومات عن المطعم

العنوان: الاعتدال، بدر، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

الاعتدال، بدر، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966534586877+

966534586877+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا، وحتى الثانية عشر بمنتصف الليل.