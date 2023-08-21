13 من أفضل مطاعم معصوب في الرياض مع العناوين

يزخر المطبخ الخليجي بكثير من الأكلات المُبتكرة التي نالت الكثير من الإعجاب، لا سيّما المعصوب.. الحُلى اللذيذ والشهي الذي لا يُضاهيه آخر، والذي يعود في الأصل إلى المطبخ اليمني، ولكن من عادة السعوديين الابتكار وإضافة اللمسات السحرية التي تُضفي المذاق الذي لا ثميل له، حتى برّعت في إعداد المعصوب اللذيذ الغنيّ بالعناصر الغذائية اللازمة للجسم، ويُقدّم في أكواب أو أطباق خاصةً في فصل الشتاء؛ حيثُ يمنح الإنسان الشعور بالدفء، ويمدُّه بالطاقة التي تُعيّنه على مواصلة الطريق وتحقيق الإنجازات وأداء المهام اليومية، وإنّ افتقرت نساء المنزل إعدادُه بمذاق فريد، فثمَّة مجموعة من أفضل مطاعم معصوب في الرياض تُلبيّ رغبات العُملاء بالكامل، وهو ما نُشيّر إليه تفصيليًا فيما يلي.

أفضل مطاعم معصوب في الرياض

قديمًا اشتهر طبق "المرسة" اللذيذ بين سُكان منطقة جازان في السعودية واليمن، وباتت أفضل الأكلات الشعبية للجميع، لكن ومع تطوّر العالم ومواكبة السعودية لذلك باستمرار، واتسام أبنائها بالبراعةّ أُطلق الاسم الآخر على طبق "المرسة" وهو "المعصوب، والذي يُمكن تناوله في ألذ مطاعم الرياض ، والوصول إليه بسهولة:

1- مطعم شعبيات أبو زيد

إنّ شعبيات يُعدّ أفضل محل معصوب في الرياض لتقدّيمُه هو والأكلات الشعبية بصورة عصرية لذيذة، امتازّ بإجادة طهي المعصوب ذات المذاق الأصلي الذي لا يُضاهيه آخر، مع إضافة النكهات المثالية التي نالت إعجاب جميع الزوّار، ناهيك عن الديكور الهادئ والاهتمام بالنظافة والتنظيم، والرائحة الطيبة التي تسود الأرجاء في المكان، لذا يُشجع الجميع على زيارته مجددًا وتجربة المزيد من الأطباق الشهية، وتكون أسعاره من الفئة المتوسطة إلى المُرتفعة.

معلومات عن المطعم

العنوان: حي شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، المربع، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

حي شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، المربع، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966537700320+

966537700320+ مواعيد العمل: يوميًا العمل على فترتين، الأولى من الساعة الرابعة والنصف فجرًا، وحتى الثانية عشر ظهرًا، والفترة الثانية من الساعة السابعة، وحتى الثانية عشر إلا رُبع مساءً.

2- مطعم السبيعي

إذّا كُنت تبحث عن أحسن مطعم معصوب بالرياض للعوائل فلن تجد خيار أمثل من السبيعي؛ حيثُ يُقدّم مجموعة متنوعة من الأكلات الشعبية الشهية، مع إضافات مختلفة تُضيف النكهة اللذيذة التي لا يُضاهيها آخر، فتستمتع بتناول المعصوب مع الزبادي والعسل والعين الجمل لأول مرة بمذاق فريد، يأسر القلب، وذلك بأسعار جيدة تُناسب الجميع، لكن يجدر ذكر أنّه رُغمّ تواجده في قائمة أفضل مطاعم معصوب في الرياض، فلا يُناسب زيارة الأطفال مُطلقًا للازدحام الشديد وعدم القدرة أحيان كثيرة السيطرة على التنظيم.

معلومات عن المطعم

العنوان: السويدي العام، سلطانة، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

السويدي العام، سلطانة، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966114253637+

966114253637+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الرابعة فجرًا، وحتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل.

3- معصوب العاصمة

ثمَّة أكلات شعبية مُميزة مع المعصوب تُعدّ الحُلى المُثلى للسعوديين، والذي يُمكن تناولهم في أفضل مطعم معصوب في الرياض.. العاصمة؛ حيثُ اهتم المطعم بجودة الطعام، والتنظيم، والنظافة في كل أنحاء المكان، والخدمة المثالية التي نالت إعجاب جميع الزوّار، ناهيك عن امتياز المطعم في إعداد أفضل معصوب بالرياض وعريكة بالدخن والمُكسرات، ويتلذذ الزائر بتناوله في الجلسات الداخلية أو الخارجية، فالخدمة واحدة، وتُناسب الأجواء اصطحاب الأطفال؛ لا سيّما أنه يوفر قائمة متنوّعة مميزة من الأكلات المناسبة للصغار الغنية بالعناصر الغذائية، وكُل ذلك بأسعار مناسبة للغاية.

معلومات عن المطعم

العنوان: طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي، الملك فيصل، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي، الملك فيصل، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966115073527+

966115073527+ مواعيد العمل: يوميًا العمل على فترتين، الأولى من الساعة الرابعة والنصف صباحًا، وحتى الحادية عشر والنصف صباحًا، والفترة الثانية من الساعة السابعة مساءً، وحتى الحادية عشر إلا رُبع مساءً.

4- مطاعم القرموشي

في القرموشي يحظى الزائر بتناول أفضل معصوب في الرياض، والفول والمُطبق الذي عُدّ بألذ وسيلة وإضافات ساحرة للمذاق، ناهيك عن الأجواء اللطيفة والهادئة التي تأسر القلب، والاهتمام بالنظافة والتنظيم، وجودة الخدمة مع الطعام المُقدّم، ولتعدد مزايّاه فإنه مكان مثالي لاصطحاب الأطفال، لا سيّما أنه لن يكون باهظًا الثمن، ولكن يحتاج المطعم من العميل الاتصال والحجز المُسبق نظرًا لازدحام المكان، ولضمان إيجاد الأماكن الفارغة والتي تنتظره.

معلومات عن المطعم

العنوان: طريق الملك عبد العزيز، المصيف، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

طريق الملك عبد العزيز، المصيف، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966530012139+

966530012139+ مواعيد العمل: يوميًا العمل على فترتين، الأولى من الساعة الرابعة والنصف صباحًا، حتى الحادية عشر والثُلث صباحًا، والفترة الثانية من الساعة السادسة مساءً، وحتى الثانية عشر إلا عشر دقائق بمنتصف الليل.

يوميًا العمل على فترتين، الأولى من الساعة الرابعة والنصف صباحًا، حتى الحادية عشر والثُلث صباحًا، والفترة الثانية من الساعة السادسة مساءً، وحتى الثانية عشر إلا عشر دقائق بمنتصف الليل. الموقع الإلكتروني: من هُنا.

5- بابصيل للفول

بابصيل عُدّ على أنه أفضل مطعم معصوب بالرياض؛ حيثُ يُقدّم نكهات متنوّعة منه بالحفاظ على عناصره الغذائية المهمة لصحة الجسم، ناهيك عن الاهتمام البالغ بالنظافة والتنظيم والترتيب، وهو ما ساعد على أن تكون الخدمة مثالية، وبأسعار بسيطة للغاية فقط تتراوح ما بين الخمس ريال وحتى الخامسة والعشرون ريال، إلا أن الأمر يحتاج إلى تفكير وتأني؛ للتمكّن من تجربة ألذ معصوب في الرياض.

معلومات عن المطعم

العنوان: طريق الملك عبد العزيز، الفرعي، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

طريق الملك عبد العزيز، الفرعي، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966112052077+

966112052077+ مواعيد العمل: يوميًا على فترتين، الأولى من الساعة الخامسة والنصف صباحًا، وحتى الحادية عشر والنصف صباحًا، والفترة الثانية من الساعة الخامسة والنصف عصرًا، وحتى الحادية عشر ورُبع مساءً.

6- أبو زيد

ليس من أفضل مطاعم معصول في الرياض فحسب، بل أرقى من يُقدّم الأكلات الشعبية بشكل عصري ومُلفت للعينين ويأسرها، ناهيك عن المذاق الشهي الذي لم يختلف عليه الكثير، والأجواء الهادئة والراقية والاهتمام بالنظافة والتنظيم التي تمنح للزوّار الاستمتاع بشعور الاستقرار والسلام، ولكن قد تكون أسعارُه مُرتفعة قليلًا مع بعض الفئات.

معلومات عن المطعم

العنوان: طريق الدمام، اليرموك، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

طريق الدمام، اليرموك، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966556682088+

966556682088+ مواعيد العمل: يوميًا على فترتين، الأولى من الساعة الرابعة فجرًا، وحتى الحادية عشر والنصف صباحًا، والفترة الثانية من الساعة السابعة مساءً، وحتى الثانية عشر بمنتصف الليل.

7- السبيعي تميس فول مطبق

إنّ الراغبين في مطاعم رخيصة في الرياض فلا أمثل من السبيعي الذي اشتهرّ بتقديم الأكلات الصحية اللذيذة الشعبية، ناهيك عن الاهتمام بالنظافة والترتيب والتنظيم التي تلفت الأنظار وتُساعد على التوسع وفتح آفاق رزق جديدة، ولكن أسعارُه لن تكون مُرتفعة للغاية يصعب على البعض اقتناء الأكلات.

معلومات عن المطعم

العنوان: 7582 أبي الأسود الدؤلي، النسيم الشرقي، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

7582 أبي الأسود الدؤلي، النسيم الشرقي، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 9660168680+

9660168680+ مواعيد العمل: يوميًا العمل على فترتين، الأولى من الساعة السادسة صباحًا، وحتى الثانية عشر ظهرًا، والفترة الثانية من الساعة السادسة مساءً، وحتى الثانية عشر بمنتصف الليل.

8- مطبق طعم الحجاز

أحد أشهر وأفضل مطاعم معصوب في الرياض؛ فقد قدّم نكهات متعددة شهية من المعصوب والتي نالت استحسان جميع الزوّار، وبرّع في طهيها مع كثير من الأكلات الشعبية الأخرى المُفضلة للسعوديين، وذلك بأسعار معقولة مُقابل الخدمة المثالية والجودة العالية في الطعام.

معلومات عن المطعم

العنوان: شارع الفرزدق، المنصورة، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

شارع الفرزدق، المنصورة، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966112950080+

966112950080+ مواعيد العمل: يوميًا العمل على فترتين، الأولى من الساعة الخامسة والنصف صباحًا، وحتى الحادية عشر والنصف صباحًا، والفترة الثانية من الساعة السادسة مساءً، وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.

9- مطعم فول ومطبق

اتسم هذا المحل الذي عُدّ من بين أفضل مطاعم معصوب في الرياض بالديكور الجميل وحسن الاستقبال والخدمة المثالية، والترتيب والتنظيم، لذا فهو واجهة عصرية راقية للأكلات الشعبية السعودية التي تأسر قلوب السُكان، وابتكر بعض النكهات الجديدة على المعصوب والتي نالت كثير من إعجابات الزوّار، وانهالت العروض حول انتقاء إحداها، وبالنسبة لأسعاره فهي متوسطة.

معلومات عن المطعم

العنوان: محمد بن عبد العزيز الدغيثر، الملقا، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

محمد بن عبد العزيز الدغيثر، الملقا، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966596707881+

966596707881+ مواعيد العمل: يوميًا العمل على فترتين، الأولى من الساعة الرابعة والنصف فجرًا، وحتى الحادية عشر والنصف صباحًا، والفترة الثانية من الساعة السادسة والنصف مساءً، وحتى الحادية عشر والنصف مساءً.

10- مطبق ومعصوب نكهات حجازية

أمّا عن نكهات حجازية فبلا شك هو من أفضل مطاعم معصوب في الرياض لبيع الحلوى اللذيذة التي أسرت القلب، ونالت إعجاب كثير من الذين خاضوا التجربة مُسبقًا، ناهيك عن الأكلات الشعبية السعودية المميزة والتي لا يُضاهيها مذاق آخر كما تُقدّمها نكهات، وكُل ذلك بأسعار متناسبة مع سائر الفئات.

معلومات عن المطعم

العنوان: سلمان الفارسي، النهضة، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

سلمان الفارسي، النهضة، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966112274146+

966112274146+ مواعيد العمل: يوميًا على فترتين، الأولى من الساعة الخامسة صباجًا، وحتى العاشرة والنصف صباحًا، والفترة الثانية من الساعة السادسة والنصف مساءً، وحتى الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل.

يوميًا على فترتين، الأولى من الساعة الخامسة صباجًا، وحتى العاشرة والنصف صباحًا، والفترة الثانية من الساعة السادسة والنصف مساءً، وحتى الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل. الموقع الإلكتروني: من هُنا.

11- معصوب وليد

إنّه من أفضل مطاعم معصوب في الرياض؛ لِما يمتازّ به من تقدّيم الخدمة المثالية التي نالت استحسان الزوّار، فقد تعددت الأصناف من الفئة الشعبية المُفضلة للسُكان والذي برّع في إعدادها بالخلطات السحرية التي جعلت الجميع يشتهيها دائمًا، فتملّك من المذاق الأصلي الذي لم يقدّر مطعم آخر في السعودية تجربتُه باللذة ذاتها، ورُغمّ الخدمة المُثلى والجودة إلا أن الأسعار متوسطة كثيرًا وتُناسب الجميع حتمًا.

معلومات عن المطعم

العنوان: سليمان بن عبدالملك بن مروان، طويق، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

سليمان بن عبدالملك بن مروان، طويق، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966557855390+

966557855390+ مواعيد العمل: يوميًا على فترتين، الأولى من الساعة الخامسة صباحًا، وحتى الحادية عشر والنصف صباحًا، والفترة الثانية من الساعة السادسة والنصف مساءً، وحتى الثانية عشر بمنتصف الليل.

12- معصوب العليّ

بنكهة فريدة لا يُضاهيها أخرى ستتناول أحلى معصوب في الرياض، والتي تُقدمه مطاعم حلوة بالرياض مثل العليّ الذي ذاع صيتُه منذُ فترة طويلة؛ لامتيّازُه في طهي الأكلات الشعبية التي ينهل عليها الزوّار من جميع الفئات؛ فهي الأفضل في ثقافة السعودية، ناهيك عن الاهتمام بتعدد النكهات والانفراد بها بابتكار دونًا عن غيّره من محلات البلد، وكُل ذلك بأسعار معقولة ومُناسبة للجميع، إلا ما يعيبه وذعر البعض منه هو ضيق المكان، فلا يُمكن اصطحاب العائلة لقضاء وقت ممتع هناك مع تناول الطعام.

معلومات عن المطعم

العنوان: طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي، إشبيلية، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي، إشبيلية، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966558486680+

966558486680+ مواعيد العمل: يوميًا على فترتين، الأولى من الساعة الرابعة والنصف صباحًا، وحتى الحادية عشر والنصف صباحًا، والفترة الثانية من الساعة السادسة والنصف مساءً، وحتى الثانية عشر بمنتصف الليل.

13- بوفية واحة الوسام كبدة مطبق ومعصوب

الأكلات الشعبية التي تمدّ الجسم بالطاقة للقدرة على استكمال اليوم على أكمل وجه يُقدّمها مطعم بوفية واحة الوسام الذي عُدّ على أنه أفضل مطاعم معصوب في الرياض، والذي برّع في إعدادُه بنكهات لا تُضاهيها أخرى، ناهيك عن الخدمة الراقية من الموظفين والابتسامة التي تبُث فيهم الراحة، فتحظى بتجربة مثالية لا تُنسى.

معلومات عن المطعم

العنوان: بدر، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

بدر، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966570288801+

966570288801+ مواعيد العمل: يوميًا على فترتين، الأولى من الساعة الرابعة صباحًا، وحتى الثانية عشر ظهرًا، والفترة الثانية من الساعة السادسة مساءً، وحتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل.

إنّ المعصوب من الحلى المُميز والشهي والذي يُعدّ بطرُق مختلفة، لكنها بشكلٍ عام لا تُضاهي مذاق المطاعم الشعبية التي برّعت في ابتكار نكهات متعددة تنال استحسان السُكان الذين يخوضون التجربة، ولكي تحظى بتجربة ممتعة جدًا سيكون عليك الذهاب إلى واحد من أفضل مطاعم معصوب في الرياض التي ذكرناها لك؛ حيثُ الاهتمام والتنظيم والنظافة والمذاق الفريد الذي لا شك في جمالِه كما أوضحنا سلفًا طبقًا لتقييمات الزوّار القُدامى، مع العناوين والتفاصيل اللازمة للتواصل مع المطعم والحجز.