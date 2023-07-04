منيو مطعم تافجي رجب اوستا السانجك مع الأسعار والموقع

من الجميل والممتع القيام برحلة سياحية إلى ازمير والتمتع بزيارة جميع الأماكن السياحية والمعالم الأثرية فيها، كما وأن مدينة ازمير تحتضن عددًا من المطاعم المهمة والتي تزيد من أهمية المنطقة، وأشهر هذه المطاعم هو مطعم تافجي رجب اوستا السانجك ازمير حيث ثقافة الطبخ التركي المميز، لذا في مقالنا هذا سنتحدث بشكل موسع عن منيو المطعم، الأسعار، الموقع، وأهم المعالم السياحية القريبة منه نرجو متابعتنا.

الأطباق التي يشتهر بها مطعم تافجي رجب اوستا السانجك

يصنف مطعم تافجي رجب اوستا بازمير ضمن قائمة أفضل المطاعم المختصة بتقديم أصناف متعددة من الأكل التركي اللذيذ والمطهو بعناية فائقة وباحترافية عالية، ومن أشهر الأطباق التي يمتاز بها المطعم ما يلي:

1. اللحم مع الأرز

يعد طبق اللحم مع الأرز من أشهر الأطباق التي يمتاز بها مطعم تافجي رجب اوستا، حيث يقدم أطيب طبق من الأرز المطبوخ مع اللحم المشوي والمطهو بطريقة احترافية لتستمتع بمذاق خيالي لا ينسى.

2. طبق من اللحوم المشوية

يختار لك مطعم تافجي رجب اوستا أفضل أنواع اللحوم وأطراها ليقدمها مشوية في طبق مميز إلى جانب بعض الخضار المسلوقة لتتذوق عراقة الطعام التركي الأصيل.

منيو مطعم تافجي رجب اوستا في ازمير

تشمل قائمة الطعام في هذا المطعم على مجموعة واسعة وكبيرة من المأكولات التركية الشهيرة وأنواع مختلفة من المقبلات الباردة والساخنة، بالإضافة إلى المشروبات والحلويات الشهية، كما أنه من أهم مطاعم الفطور وهذا ما جعله من أشهر مناطق السياحة في ازمير ، وفيما يلي سنذكر لكم منيو مطعم تافجي رجب اوستا في ازمير وفق الترتيب التالي:

وجبة الفطور

بيض مقلي.

زيتون أخضر.

زيتون أسود.

مربى بأنواع مختلفة.

مربى مع الزبدة.

معجنات ومناقيش مختلفة.

جبنة بجميع أنواعها.

صمون.

لبنه.

وجبات الغداء أو العشاء

برغل مع اللحم.

رز باللحم المشوي محشي باللوز.

شيش طاووق مشوي.

شيش بالفخار مع الخضار.

لحم على الصاج.

كابورجا دولمة.

كباب مشوي.

كباب باللبن.

لحوم مشوية مع خضار مشوية.

محشي باذنجان.

شيش على الصاج.

كبة مقلية.

طبق من المشاوي المشكلة (دجاج ولحم).

كتف الخاروف المحشي.

لحم مطبوخ مع البطاطا.

ريّش الخاروف.

كفتة.

لحم بعجين.

خاروف محشي.

دولمة الباذنجان.

المقبلات الباردة والساخنة

كرات الخبز المحشية باللحم.

فتوش.

صلطة خضار مع شرائح البصل.

جرجير.

صلطة الخضار بالجبنة.

بطاطا مقلية مع الكاتشاب.

خضار مشوي.

صلطة خضار مع دبس الرمان.

باذنجان مشوي.

شوربة العدس.

شوربة الفطر.

صلطة خس مع حبات الرمان.

صلطة خضار مع الذرة.

المشروبات

شاي تركي أصيل.

لبن عيران.

مشروبات غازية.

عصائر طبيعية.

قهوة تركية.

ماء.

الحلويات

بقلاوة بالجوز.

بقلاوة بالفستق الحلبي.

حلوى السميد مع الآيس كريم.

لفائق محشوة بالمكسرات.

تمر.

أسعار مطعم تافجي رجب اوستا في ازمير

يجذب مطعم تافجي رجب اوستا السانجك في ازمير العديد من السياح والزوار من كل انحاء العالم ونسبة كبيرة من زوار المطعم أشادوا بمذاق أطباقه المميز وخدماته المتنوعة وأسعاره مرتفعة بعض الشيء، ولكنها مناسبة للجميع على اختلاف مستوياتهم، فقد تصل تكلفة الطعام للشخص الواحد من 17 إلى 18 ليرة تركية وهو مبلغ جيد ومقبول بالنسبة للأصناف التي يقدمها وللخدمات التي يوفرها ومن أهم هذه الخدمات:

جلسات خارجية وداخلية.

موقف للكراسي المتحركة.

مدخل للكراسي المتحركة.

دورات مياه نظيفة وصالحة للكراسي المتحركة.

قائمة طعام خاصة بالأطفال.

إمكانية الدفع مباشرة أو عن طريق بطاقة الصراف الآلي.

الشاي مجاني.

طبق الحلوى مجاني.

مواعيد عمل مطعم تافجي اوستا السانجك

يعمل المطعم طيلة أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً.

موقع مطعم تافجي رجب اوستا في ازمير

يقع هذا المطعم في مدينة ازمير على ساحل السنجاك ويطل على شاطئ كوردون، ويمتاز بجلساته اللطيفة والهادئة وديكوراته الجميلة والمميزة وبقربه من كورنيش ازمير، ولسهولة الوصول إلى موقع المطعم عبر خرائط الجوجل اضغط هنا .

للحجز يمكنك الاتصال على الرقم: 902324638797+

أهم المعالم السياحية القريبة من مطعم تافجي رجب اوستا السانجك

تشتهر مدينة ازمير باحتضانها للكثير من المناطق السياحية والمعالم الأثرية والأماكن الترفيهية، ومن أهم المعالم السياحية القريبة من مطعم تافجي رجب اوستا السانجك في ازمير هي:

1. ميدان الجمهورية

تبلغ المسافة بين ميدان الجمهورية ومطعم تافجي رجب اوستا في ازمير حوالي 1.5 كم، يمكن للزائر استكشاف الثقافات والتقاليد المتنوعة في هذه المدينة، والاستمتاع برؤية نصب الفروسية التذكاري الخاص بأتاتورك، إلى جانب الجلوس ضمن المناظر الطبيعية الخلابة.

2. ملاهي لونا ازمير

تبعد ملاهي لونا ازمير عن مطعم تافجي رجب اوستا السانجك بازمير مسافة 2.3 كم، وهي مناسبة للكبار والصغار، حيث تحتوي على عدد كبير من ألعاب الإثارة والتشويق.

عزيزي القارئ، قد ذكرنا في هذا المقال منيو مطعم تافجي رجب اوستا السانجك في ازمير، وأهم الأطباق التي يشتهر بها، إلى جانب الأسعار والموقع، وبعض الخدمات التي يقدمها المطعم، بالإضافة إلى أهم المعالم السياحية القريبة منه، فإن كنت ترغب برحلة سياحية مميزة لتذوق أشهى أصناف المأكولات التركية فننصحك بزيارة هذا المطعم لتحظى بتجربة فريدة لا تنسى.