منيو مطعم شلال معشوقية سبانجا مع أوقات العمل وتعليقات الزوار

إن مدينة سبانجا من أفضل المدنّ التركية التي تأسرك حتمًا؛ لامتيازها بتعدد القُرى الجميلة، لا سيّما قرية المعشوقية التي اشتهرت بالشلالات الساحرة لزائريها، ويقصدها الكثير من كافة أنحاء العالم، ومطاعمها تُقدم أشهى الأكلات خاصةً مطعم شلال معشوقية سبانجا والذي حاز على إعجاب عدد كبير منهم؛ لتكوّين المياه المنهمرة من الشلال ممر مائي يتمتع الزائرين بالنظر إليه أثناء تناول الطعام، والتمعُنّ في طريقة تدفقه، ويُعدّ من أقدم المطاعم في القرية مع تطورات على مرّ السنوات أسرت القلب، فقد أُنشأ في عام 1992م، وجاء على مساحة تصل إلى 15000 متر مُربع، وإن كُنت من سُكانّ القرية، أو مقبلًا على زيارتها، فنُعينك بالتعرُف على المطعم عن كُثب في السطور التالية للتمتع بتجربة فريدة لا مثيل لها.

الأطباق التي يشتهر بها مطعم شلال معشوقية سبانجا

كان سبب ازدهار السياحة في سبانجا هو تعدد المطاعم الراقية والمناظر الطبيعية الخلابة التي تأسر قلوب الزائرين، لا سيّما مطعم شلال معشوقية الذي نال إعجاب الكثير من الزائرين، وبات ينصحون بزيارته وتجربة أطباقه الشهية الذي اشتهر على أثرها، وكانت:

سمك السلمون المرقط.

أطباق الإفطار المشكّلة.

قطع اللحم المشوي.

منيو مطعم شلال معشوقية سبانجا

برغم أن مطعم شلال معشوقية في سبانجا ليس الوحيد، إلا أنه الأكثر شُهرة واستهدافًا من قِبل الزائرين؛ لامتياز المنيو بالتنوع، لا سيّما أصناف الفطور الشهية والمناسبة لبدء يوم خفيف ولطيف:

1- أطباق الفطور

الحيدري.

فلفل مشوي.

حلاوة اليقطين.

معجون الشطة.

حمص.

أرز أبيض.

شوربة الشلال.

مخللات زيتون وليمون.

بيض السجق.

2- الأطباق الرئيسية

قاورما.

قطع اللحم المشوي.

أضنا كباب.

كباب البندورة.

كباب الباذنجان.

قطع السجق المشوي.

سمك بالقرميد.

كباب البصل.

أورفا كباب.

كباب الولي.

قطع الكفتة المشوية.

الريش المشوي.

جناح الدجاج المشوي.

دجاج بالقرميد.

كفتة بالقرميد.

قطع الدجاج المشوية.

الكباب المشكّل.

قطع لحم البقر المشوي.

3- المقبلات الحارة

فطر بالقرميد.

جبنة القرية اللذيذة.

فطائر السجائر.

سجق بالقرميد.

بطاطا.

جبنة بلدية بالقرميد.

4- السلطات

سلطة الراعي.

سلطة الفصول الأربعة.

سلطة قطع البندورة مع الجوز.

السلطة الروسية.

5- المشروبات

كرز.

تفاح.

عنب.

الموز.

يوسفي.

برتقال.

الشاي/ القهوة.

المشروبات الغازية.

6- الحلويات

بودنغ الأرز.

بوظة.

كنافة.

بقلاوة.

أسعار مطعم شلال معشوقية سبانجا

برغم أن مطاعم صبنجه اشتهرت بتقديمها خدمة باهظة الثمن، إلا أن مطعم شلال معشوقية امتاز بالتنوع في الأصناف المُقدمة، وجمّال الطبيعة، فتتناول الطعام وسط الأشجار والمساحات الخضراء، وتُكلّف وجبة الإفطار لشخص واحد فقط 200 ليرة تُركية، مع احتساء القهوة، أو الشاي، أو أي من المشروبات الساخنة المُتاحة.

موقع مطعم شلال معشوقية سبانجا

كّثر عدد الزائرين لمطعم الشلال لامتياز موقع قرية معشوقية بإيزميت، ويُمكن التواصل مع الإدارة عند مواجهة مُشكلة في الوصول للمطعم من العنوان:

العنوان : مطعم Maşukiye Selale Dere Ici Mevki، 41290 Izmit، Kocaeli، 41110 Izmit / Kocaeli، تركيا.

موقع المطعم على خرائط جوجل : اضغط هُنا.

: اضغط هُنا. رقم الهاتف للتواصل: 902623543325+

مواعيد عمل مطعم شلال معشوقية سبانجا

يبدأ العمل يوميًا في مطعم الشلال من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى العاشرة مساءً، باستثناء يوم السبت تختلف ساعات العمل ولا بُد من التواصل مع الإدارة للعِلم بالمواعيد المفتوحة في هذا اليوم.

تقييمات زوار مطعم شلال معشوقية سبانجا

لواجهته الخارجية التي تسمح للزائرين تناول الطعام أمام المياه النقيّة واستنشاق الهواء النقيّ، والتمتُّع بالنظر للمناظر الطبيعية حاز مطعم شلال معشوقية على كثير من التعليقات الإيجابية، وغيرها سلبية ساعدت الإدارة على التحسين من الخدمة، وإلمام الراغبين في الذهاب بما سيحتاجونه ويتمتعون به بزيارة المطعم، وكانت التقييمات للزائرين كالتالي:

الخدمة مميزة للغاية، والتعامُل بشكل ودود، إلا أنه يفتقر الدفع ببطاقات الائتمان.

مكان مُناسب للتجمعات العائلية، ومُلائم لإسعاد الأطفال.

الأطعمة المُقدمة مذاقها شهي ولذيذ، لكن وجبة الإفطار غالبًا ما تكون سيئة.

الأسعار للوجبات العائلية غير مُناسبة على الإطلاق.

المطعم مميز للغاية ويُناسب ذوي الاحتياجات الخاصة بالكراسي الخاصة بهم.

أحببتُ المكان جدًا لا سيّما أنه يوفر عِدة مواقف للسيارات، وجميعها مجانية.

الواجهة للمطعم تبث السعادة والراحة في القلب، فما أجمل الإفطار وسط الطبيعة الخضراء.

بعض التعليقات جاءت سلبية بشأن الأسعار وأنها غالبًا ليست مُناسبة وباهظة للغاية، ولكن المُجمَّل كانت التعليقات إيجابية.

طريقة طهي البيض سيء، ولا يستحق السعر المطلوب في أصناف الإفطار.

البعض يرى أن المكان سيء من حيث النظافة؛ فلا يلمّون بالوعي الكافي لنظافة المطعم واستقبال الزائرين.

لا يوجد اهتمام كافي بمراحيض المطعم، ولا يبالي النادل بأهمية ذلك.

يفتقر شيف المطعم إلى طهي السمك بالطريقة التركية اللذيذة، فلا نوصي بزيارته لتناول الأكلات البحرية.

يكثر عدد العاملين في المطعم دون فائدة، فالبعض منهم مُهمل للغاية لا يهتم بطلبات الزائرين الخدمة سيئة.

مطعم شلال معشوقية سبانجا يضم شرفة خارجية تُطلّ على المناظر الطبيعية الساحرة التي تأسر قلب الزائرين أثناء تناول الطعام الشهي، وهو مكان مُناسب للغاية لا سيّما لعُشاق الأكلات البحرية الطازجة، والأطباق التركية التقليدية اللذيذة، فسيكون خيارًا مُناسبًا لا مثيل له.