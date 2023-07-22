منيو مطعم كوبالتي بولو والأسعار وأهم الأطباق التي يشتهر بها

لا شيء يضاهي مذاق طعام الأمهات، حيث إن له طعم فريد لا ينسى، وإذا كنت من محبي الوجبات التركية التقليدية فندعوك لقراءة هذا المقال وزيارة مطعم كوبالتي بولو الذي سنذكر قائمة الطعام الخاصة به، أهم الأطباق التي يشتهر بها، الأسعار، موقع المطعم ومواعيد العمل، إضافة إلى أهم المعالم السياحية القريبة منه، تابعونا لتنالوا كل الفائدة.

أهم الأطباق التي يشتهر بها مطعم كوبالتي بولو

تعد زيارة مطعم كوبالتي في بولو من أمتع الأشياء التي يمكنك القيام بها خلال رحلتك السياحية، حيث ستتذوق أفضل المأكولات التركية التقليدية المعدة على أيدي سيدات فاضلات، ومن أهم الأطباق التي يشتهر بها مطعم كوبالتي ببولو هي:

1. طبق جوزليم باللبن وصلصة الطماطم

جميع رواد وزبائن مطعم كوبالتي في بولو يقصدونه لتناول وجبة لذيذة من طبق الجوزليم باللبن وصلصة الطماطم، وهو عبارة عن طبق من اللحم المفروم مع الخبز المحمص وفوقه اللبن مع صلصة الطمام ويعد من أشهر الأطباق في المطعم.

2. طبق فطائر الباذنجان مع اللحم المفروم

يمتاز مطعم كوبالتي ببولو بتقديم طبق من فطائر الباذنجان مع اللحم المفروم مضافًا إليه اللبن بالثوم وقليلاً من معجون الطماطم، ويعد هذا الطبق من أكثر الوجبات طلبًا واستهلاكًا.

منيو مطعم كوبالتي بولو

يختص مطعم كوبالتي في بولو بتقديم وجبة فطور لذيذة مكونة من فطائر على الصاج، ويتفرد بقائمة طعام مميزة من المعجنات المتنوعة وجميع الوجبات تصنع أمامك مباشرة وجميع مكوناتها طازجة حتى أنها تصنع بحب وبشكل احترافي، كما وأن طريقة التقديم استثنائية لذلك صنف من أفضل ال مطاعم في بولو ويضم المنيو ما يلي:

وجبات الفطور

فطيرة البطاطا بالجبن الأصفر.

طبق اللحم بالجبن الأصفر.

فطائر الباذنجان مع اللحم المفروم واللبن وصلصة الطماطم.

طبق الدجاج مع الخبز المحمص ويزين باللبن وصلصة الطماطم.

فطائر صلصة الطماطم.

جوزليم باللبن وصلصة الطماطم.

فطيرة دجاج مع البطاطا وجبن الشيدر.

فطيرة الدجاج مع الفطر.

فطيرة السبانخ المفروم.

فطيرة كاتمرليري.

بان كيك.

فطائر الشوكولا والطحينة والجوز.

تشيز كيك مع جبنة الشيدر.

فطيرة التمر مع الجوز.

بطاطا مهروسة.

خبز ساخن.

مربى الفريز.

مربى التين.

جوز ومشمش مجفف.

بيض مسلوق.

زبدة وعسل.

جبنة صفراء.

جبنة بيضاء.

صحن من الطماطم والخضار المقطعة.

زيتون.

شاي تركي.

لبن عيران.

أسعار مطعم كوبالتي بولو ومواعيد العمل

يعد مطعم كوبالتي من أهم محطات السياحة في بولو ، وجميع من زاروا هذا المطعم وتناولوا بعضًا من وجباته أشادوا بالجودة العالية للطعام والأسعار الرخيصة والمناسبة لجميع الفئات بمختلف مستوياتهم مقابل نظافة المطعم العالية وطاقم العمل الراقي واللطيف ومذاق المعجنات المميز، وتتراوح الأسعار بين 50 إلى 100 ليرة تركية للشخص الواحد، ويبدأ المطعم العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الساعة 10 مساءً، وذلك طيلة أيام الأسبوع.

موقع مطعم كوبالتي بولو

يقع مطعم كوبالتي في وسط مدينة بولو تحديدًا في حمام أورتا مقابل مبنى البلدية القديم، بالقرب من الحمام التركي التاريخي، ويعمل فيه نساء كبيرات في السن ماهرات، ويمتاز بديكور تقليدي مميز وواجهة زجاجية نظيفة، والأسقف عبارة عن قباب أثرية مزينة بالنقوش والزخارف، إلى جانب توفر كراسي وطاولات مزينة ببعض الأشكال التقليدية الجميلة، ووجود تمثال للمرأة التركية العاملة، كما أنه من السهل الوصول إلى المطعم بأي وسيلة نقل متاحة، وإذا أردت أن تعرف موقعه على خرائط جوجل اضغط هنا.

للحجز يمكنك الاتصال على الرقم: 903742174860+

أهم المعالم السياحية القريبة من مطعم كوبالتي بولو

تمتاز مدينة بولو باحتوائها على عدد من المعالم السياحية المميزة إلى جانب مجموعة من الفنادق الفخمة، والتي تعمل كمركز جذب لجميع الناس والسياح من كل حدب وصوب، ومن أهم المعالم السياحية القريبة من مطعم كوبالتي ببولو ما يلي:

1. متحف بولو

يعد متحف بولو من الأماكن السياحية المهمة، حيث يقصده الزوار لرؤية محتوياته من التراث الروماني مثل المكتشفات الأثرية والعملات المعدنية القديمة، إلى جانب مجموعة من الأسلحة والمجوهرات، ويبعد متحف بولو عن مطعم كوبالتي في بولو مسافة 350 متر؛ أي ما يقارب 4 دقائق مشي على الأقدام.

2. حمام السلطان

وهو حمام تاريخي كبير ذو بناء رائع وطراز معماري مميز، يحتوي على غرف شخصية لتبديل الملابس، وغرف للساونا والتدليك بالطين بالإضافة إلى غرف المساج والفرك، حيث ستحظى بفرصة من الاسترخاء والراحة، كما وأن جسدك سيمتلئ بالطاقة والحيوية، ويحتوي هذا الحمام على مقهى صغير يقدم لك بعض المشروبات الباردة والساخنة، ويبعد حمام السلطان في بولو عن مطعم كوبالتي مسافة 170 متر؛ أي ما يقدر بدقيقتين سيرًا على الأقدام.

ختامًا، عزيزي القارئ نتمنى أن نكون قد قدمنا لك كل الفائدة والمعلومات حول مطعم كوبالتي بولو، حيث ذكرنا أهم الأطباق التي يشتهر بها المطعم، بالإضافة إلى منيو المطعم الخاص والأسعار فيه، إلى جانب مواعيد العمل والموقع وأهم المعالم السياحية القريبة منه، ندعوكم لزيارته فهو المكان المناسب لمحبي تناول الفطائر التركية على الصاج بمختلف أنواعها، نأمل لكم زيارة ممتعة.