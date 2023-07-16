منيو مطعم معشوقية ديغرمان سبانجا مع الموقع والأسعار

إن كنت محبًا لجمال الطبيعة وبهائها فتأخذك منطقتي معشوقية وسبانجا حيثما ترغب من سحر الطبيعة والانغماس فيها، نظرًا لما يتمركز فيها من تلال وهضاب ومقومات مثالية من الطبيعة الموزعة في كل صوب وجانب، يغلب عليها طابع الهدوء الممزوج بنوع من الحيوية والبهجة، فهي محاطة باللون الأخضر لأشجارها والألوان الزاهية المتنوعة للزهور المتفتحة، علاوة على كل هذا فهي تتمتع بوجود أجمل المطاعم المميزة والفريدة من من نوعها حيث تستمتع فيها بوجبات جديدة مصنوعة بشكل غير اعتيادي ويغلب عليها مزيج الثقافات، فتجد أكثر مما ترغب به، وإن من أكثر تلك المطاعم شعبية مطعم معشوقية ديغرمان سبانجا، يحظى على إقبال غير عادي، فطالما وطأت قدميك أرض سبانجا، فلا غنى عن زيارته، ولا تفوت عليك تجربة طعام مذهلة.

الأطباق التي يشتهر بها مطعم معشوقية ديغرمان سبانجا

تشتهر سبانجا بالعديد من الأماكن المميزة المثيرة للاهتمام ولا شك أن أروع مواقع السياحة في سبانجا هو مطعم معشوقية ديغرمان سبانجا ويرجع هذا للكثير من الأسباب، منها الأنشطة الترفيهية والحماسية التي يُتاح ممارستها في نفس موقع المطعم، غير الإطلالة الساحرة، والأطباق الشهية التي يُعدّها بإبداع، منها وجبات الإفطار الشخصية وأكثر صنف مميز بها هي الجبنة القروية الذائبة، وطبق كرات اللحم المشوية على الغداء هو أكثر ما لاقى إقبالًا من الزبائن.

منيو مطعم معشوقية ديغرمان سبانجا

تزخر قائمة الطعام الخاصة بمطعم معشوقية ديغرمان بأصناف متنوعة من الفطور تتمثل في حوالي 17 نوع، وغيرها العديد من الأطباق المميزة منها الساخنة، الباردة، أطباق الشواء اللذيذة على الغذاء، الحلويات والمشروبات، وغيرها مما كان سببًا في جعله أجمل مطاعم صبنجه ، وتستطيع الاطلاع على قائمته الغنية بمختلف أنواع الصنوف، كما هو موضح:

1- أصناف الفطور الساخنة

بيض بالسجق على البلاط.

جبنة القرية الذائبة.

البطاطا المقلية مع البطاطس.

فطيرة السيجار.

2- أصناف الفطور الباردة

جبنة بيضاء.

جبنة تويج.

جبنة شيدر.

أدجيكا.

جبنة سلكية.

شرائح باردة.

عسل.

مربى.

كريمة.

زيتون اخضر.

زيتون أسود

خبر محمص.

زبدة.

إبريق شاي.

3- السلطات

سلطة مع الجبن، خضروات، جبنة فيتا، زيتون، ذرة، طماطم، خيار.

سطلة الجوز، خضروات متوسطة، جبنة تولوم، جوز، طماطم، خيار.

سلطة الرعي.

سلطة موسمية.

سلطة جافورداج.

سمك السلمون المرقط.

تراوت على البلاط.

صلصة الفطر الخاصة.

اسطوانة مرق مع الجبن على البلاط.

4- مقبلات

عجة البيض.

بطاطس بان.

أرز.

زبادي.

محمصة خبز.

مهلام.

حساء اليوم.

معجنات مدخنة.

5- أنواع البلاط

بيضة على البلاط.

الفطر على البلاط.

الجبنة القروية الذائبة.

بيض مع نقانق.

سجق على بلاطة.

تحميص البلاط.

كرات اللحم في البلاط.

كرات اللحم مع الشيدر على البلاط.

شيبس دجاج على البلاط.

فليتو الدجاج على البلاط.

لامب تندوري.

6- أصناف الشواء

تحميص الشعر.

قطع دجاج مشوية.

أسياخ الدجاج المشوية.

فليتو دجاج مشوي.

كرات اللحم المشوية.

انتريكود مشوية.

لحم الضأن المشوي.

أسياخ الضلع.

سجق مشوي.

ميكس مشوي (شيش ضأن، ريبون، دجاج، كرات لحم، سجق).

7- الحلويات

فرن الحليب.

قرن الحلاوة.

كنافة.

كاتمار.

آيس كريم.

حلوى اليقطين، حسب الموسم.

8- المشروبات الباردة والساخنة

كولا.

فانتا.

سبرايت.

شاي مثلج.

كابي.

تيركي.

تشرشيل.

مشروب غازي.

قهوة تركية.

نسكافيه.

كابيتشينو.

شاي.

ماء.

عيران.

سحلب.

أسعار مطعم معشوقية ديغرمان سبانجا

نظرًا لكونه مطعم سياحي مميز ذو إطلاله رائعة ويوفر مختلف الأصناف المتنوعة فقد تجد الأسعار لديه مرتفعة نوعًا ما، وجبة الإفطار الشخصية تُكلف حوالي 200 ليرة تركيه للشخص الواحد، وتتراوح أسعار الأطباق بداية من 60 وصولًا إلى 250 أو أكثر حسب ما ترغب بالطبق، والإضافات وما شابه.

موقع مطعم معشوقية ديغرمان سبانجا

لعل من أهم ما يميز مطعم معشوقية ديغرمان في سبانجا هو الموقع الحيوي له في أحضان الطبيعة، حيث يطل على الشلالات، وتحيط به الأشجار الخضراء المورقة، وتستطيع ركوب الحبال المعلقة والدبابات والأرجوحة المعلقة، فضلًا عن قربه من مرافق عدة للتسوق، الترفيه، الجلسات الممتعة، الفنادق وغير ذلك، كما يكون ممتع جدًا في المساء بالأنوار الرائعة المعلقة في أرجاء المكان، يتحدد طريقه في منطقة كوكايلي، وبالتحديد في Maşukiye, Alabalık Vadisi, 41295 Kartepe/Kocaeli, تركيا، للوصول إليه عبر الخريطة اضغط هنا.

مواعيد عمل مطعم معشوقية ديغرمان سبانجا

يمكنك زيارة مطعم معشوقية ديغرمان في سبانجا منذ الصباح الباكر والاستمتاع بالأجواء الصباحية وفي البيئة المحيطة حوله، حيث يشرع أبوابه من الساعة 8:30 صباحًا، ويغلق في تمام الساعة 9:00 مساءً، حيث تستطيع زيارته خلال أي وقت في اليوم لتحظى على وجبة شهية.

معالم سياحية قريبة من مطعم معشوقية ديغرمان سبانجا

نظرًا للموقع السياحي المتميز لمطعم معشوقية ديغرمان سبانجا فإنه يقرب للعديد من المرافق الهامة المثيرة للاهتمام والتي تنال على إقبال كبير، ومنها:

أورمانيا بارك سبانجا: منتزه حياة برية حيث تضم حيوانات مثل الأفاعي، النعام، الألبكة، وغيرها من الحيوانات البرية، كما بها بيوت للأقزام، البحيرات الصغيرة الرائعة، والأشجار الشاهقة، تقضي فيها وقت ممتع للغاية سواء مع رفاقك أو الأطفال، ولا تبعد عن مطعم معشوقية ديغرمان إلا 7.2 كم فقط.

منتزه حياة برية حيث تضم حيوانات مثل الأفاعي، النعام، الألبكة، وغيرها من الحيوانات البرية، كما بها بيوت للأقزام، البحيرات الصغيرة الرائعة، والأشجار الشاهقة، تقضي فيها وقت ممتع للغاية سواء مع رفاقك أو الأطفال، ولا تبعد عن مطعم معشوقية ديغرمان إلا 7.2 كم فقط. مطعم الوادي: هو من أجمل المطاعم القريبة من مطعم معشوقية ديغرمان، يتميز بطابعه الفريد من نوعه فيقدم أكلاته اللذيذة بالأواني الفخارية، والجلسات واسعة جدًا، يهتم بنظافة المكان، كما له إطلالة رائعة على الحديقة والشلالات.

في ظل تقديم تقرير عن مطعم معشوقية ديغرمان سبانجا، فيجدر الجزم أنه ليس مجرد مطعم فقط، بل هو مقصد سياحي تستطيع أن تقضي فيه يوم كامل يملأه المرح والأنشطة الترفيهية المثيرة للحماس والشغف فضلًا عن استمتاعك بوجبة شهية مُعدّة بكل حب.