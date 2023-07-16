منيو مطعم يازجي في معشوقية سبانجا: الأسعار والموقع

كما يجري عادةً عند زيارتك لمدينة معشوقية سبانجا لا بد لك من الاستراحة في أحد المطاعم المنتشرة في أرجائها وتناول بعض الوجبات التركية اللذيذة، ومن أشهر هذه المطاعم مطعم يازجي في معشوقية سبانجا، الذي يمتاز بأطباقه المميزة، لذا سنسلط الضوء على منيو هذا المطعم الشهير في مدينة الجمال، أسعاره، موقعه، إضافة إلى أهم الفنادق القريبة منه، تابعونا.

منيو مطعم يازجي في معشوقية سبانجا

يمكن للعديد من السياح والزوار أن يقصدوا مطعم يازجي في معشوقية سبانجا في أي وقت من الأوقات إن كان على الفطور أوالغداء أو العشاء، لذا صنف من أفضل مطاعم صبنجه حيث يقدم قائمة متنوعة من المأكولات كما ويضم منيو مطعم يازجي في معشوقية سبانجا على الأطباق التالية:

وجبة الفطور

زيتون أخضر.

زيتون أسود.

بيض مقلي.

جبنة بيضاء.

جبنة صفراء.

زبدة.

عسل.

مربى التوت الأسود.

شوكولا.

بيض مع نقانق.

جبنة القرية الذائبة على البلاط.

طبق سناك.

خبز محمص.

معجنات سبرينغ.

الفطر المحمص على البلاط.

طبق من الخضار المقطعة.

إبريق من الشاي التركي اللذيذ.

طبق من الشوكولا.

طماطم كرزية موسمية.

فول سوداني.

حمص محمص.

وجبة الغداء

سمك مشوي.

دجاج مشوي.

كبد الدجاج المحمص.

طاجن الدجاج بالجبنة.

الجديكا.

الحيدري.

السبرينغ رولز.

طاجن اللحمة والفطر.

كرات اللحم المطبوخة.

يخنة السمك.

سمك السلمون المرقط المشوي.

طبق من الأرز.

المقبلات الباردة والساخنة

بطاطا مقلية.

فطائر الجبنة.

فطائر السجق بالجبنة.

سلطة خضار قطع كبيرة.

معجون الطماطم.

مايونيز.

فطر مقلي.

حمص ناعم.

المشروبات الباردة والساخنة

قهوة تركية أصيلة.

شاي تركي مخمر.

حليب.

قهوة مع الحليب.

لبن عيران.

مشروبات غازية بأنواعها.

عصائر طبيعية طازجة.

عصائر طبيعية معلبة.

ماء.

الحلويات والفواكه

كنافة تركية لذيذ.

بقلاوة.

آيس كريم.

بطيخ أصفر.

بطيخ أحمر.

أسعار مطعم يازجي في معشوقية سبانجا

انقسمت الآراء حول مسألة الأسعار في مطعم يازجي في معشوقية سبانجا، حيث وجدت فئة قليلة بأن الأسعار مرتفعة بعض الشيء مقابل كمية الطعام التي يقدمها المطعم، أما معظم رواد المطعم فأجمعوا على أن الأسعار مناسبة جداً ومعقولة مقارنة بما يقدمه المطعم من موقع مميز، ومرافق عامة نظيفة، ومناظر طبيعية خلابة، إضافة إلى تنوع الوجبات وجودتها العالية، إلى جانب طاقم العمل اللطيف، ووجود منطقة مخصصة للعب الأطفال أي أنه مكان مناسب للعائلات بامتياز.

موقع مطعم يازجي في معشوقية سبانجا

يقع مطعم يازجي في منطقة معشوقية سبانجا، فوق التلة على جبل كارتبه، ويمتاز هذا المطعم بإطلالته الجميلة وجلساته العائلية بجانب الشلال الاصطناعي الموجود فيه، والطبيعة اللطيفة التي تمنحك شعور بالراحة والهدوء المطلق ولهذه الأسباب صنفت المنطقة من أجمل أماكن السياحة في سبانجا ، ويمكنك الوصول إلى مطعم يازجي في معشوقية سبانجا عن طريق خرائط الجوجل عبر اضغط هنا.

وللحجز يمكنك الاتصال على الرقم: 902623543176+

مواعيد العمل في مطعم يازجي في معشوقية سبانجا

يبدأ مطعم يازجي في معشوقية سبانجا العمل يومياً طيلة أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً حيث يستقبل الزوار بحفاوة بالغة، ويسعى لتأمين جميع متطلباتهم ويحاول أن يرضي جميع الأذواق وكافة المستويات ليحظوا بتجربة مذاق فريدة من نوعها.

الخدمات التي يقدمها مطعم يازجي في معشوقية سبانجا

يسعى مطعم يازجي في معشوقية سبانجا لإرضاء كافة العملاء ورواد المطعم إن كانوا سياحاً أو سكان محليين فيقدم لهم مجموعة من الخدمات التي تساعدهم على قضاء وقت ممتع ومريح ومن أهم هذه الخدمات:

موقف مجاني كبير يكفي جميع السيارات.

حمامات عامة نظيفة.

مكان مخصص للعب الأطفال.

أماكن جلوس صالحة للكراسي المتحركة.

دورات مياه تستوعب الكراسي المتحركة.

مسجد يقع خلف المطعم.

أهم الفنادق القريبة من مطعم يازجي في معشوقية سبانجا

تعد سبانجا منطقة سياحية بامتياز تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم، فهي تضم معالم سياحية رائعة إلى جانب مجموعة من الفنادق الفخمة لتحظى بإقامة مريحة، ويتوزع عدد من هذه الفنادق بالقرب من مطعم يازجي في معشوقية سبانجا ومن أهم هذه الفنادق:

1. فندق إلغاردين آند ريزيدنس

يمتاز هذا الفندق بموقعه المميز، وغرفه الواسعة المزودة بشرفات مريحة، إلى جانب منتجع صحي، ومسبح خارجي، وحمام ساونا، وغرفة بخار، ومغطس مياه ساخنة، وحمام تركي يقدم جلسات تدليك مميزة، كما ويقدم وجبة الفطور مجانية بالإضافة إلى خدمة أنترنت وموقف سيارات مجانية أيضاً وتبلغ المسافة بين فندق إلغاردين آند ريزيدنس ومطعم يازجي في معشوقية سبانجا حوالي 950 متر أي 17 دقيقة.

2. كارتيبي كوشكو

تقدر المسافة بين فندق كارتيبي كوشكو ومطعم يازجي في معشوقية سبانجا حوالي 950 متر أي 17 دقيقة مشي، ويحتوي هذا المطعم على مناظر طبيعية جميلة، ويقدم وجبة فطور وخدمة أنترنت مجانية، وموقف سيارات مجاني أيضاً، كما يسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة، ومزود بمطعم يقدم لك بعض الأطباق التركية اللذيذة، كما يضم حوض استحمام ساخن.

في ختام هذا المقال نتمنى أن نكون قد وفقنا بالإجابة عن كل الأسئلة التي قد تخطر في بالك عزيزي القارئ حول مطعم يازجي في معشوقية سبانجا، حيث ذكرنا منيو المطعم الخاص به، بالإضافة إلى الأسعار والموقع ومواعيد العمل، إلى جانب أهم الفنادق القريبة منه، ندعوك لزيارته قريباً والاستمتاع بوجبات تركية لذيذة ولحظات سعيدة من المذاق الطيب.