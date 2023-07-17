أفضل 6 أنشطة يمكن ممارستها في مغارة جنة وجهنم في مرسين

تُعد تركيا من أكثر الأماكن التي يحلم الكثيرون بزيارتها وقضاء إجازة طويلة مع الأهل والأصدقاء حيث أنها تزخر بالأماكن السياحية الرائعة التي تجعل الكثير من السائحين يتوافدون عليها دائماً ويتمنون التوجه إليها مرات كثيرة أخرى، واليوم سيكون حديثنا عن واحدة من تلك الأماكن الأكثر شهرة في تركيا وهي مغارة جنة وجهنم في مرسين التي تقع في منطقة سيلفكي على بُعد ما يقرب من 67 كم تقريباً من ولاية مرسين.

هذه المغارة عبارة عن حفرتين أحدهما كبيرة والأخرى صغيرة، حفرة جنة هي الفتحة الكبيرة التي يُقدر عمقها بنحو 70 متر تقريباً يقوم الزائرين بالهبوط أو النزول للوصول للأسفل عن طريق 300 سُلم صُمم لذلك لكي يشاهدون في الأسفل كهف صغير به كنيسة ترجع للقرن الخامس الميلادي، وفيما يتعلق بحفرة جهنم فهي صغيرة الحجم ومُقعرة فيقدر عمقها بنحو 110 متر تقريباً، تابعوا معنا الفقرات التالية من المقال لمعرفة المزيد حول هذا المكان الساحر.

الأنشطة الترفيهية في مغارة جنة وجهنم في مرسين

لكل من يعشقون المغامرة وزيارة الأماكن الغريبة الغير تقليدية ننصحكم حتماً بالمرور على مغارة جنة وجهنم في مرسين تركيا الواقعة في الجنوب الغربي لتقضوا حقاً وقت مميز ومختلف في ذلك المكان الرائع الذي تُجمله المناظر الطبيعية وأشجار الفاكهة والصنوبر وأصوات خرير الماء الذي يجري عبر خليج ناولي كوي، هذا بالإضافة إلى حفرتي المغارة المُخيفتين جنة وجهنم، سيكون أمامك أنشطة عديدة يمكنك الاستمتاع بها في المكان مثل:

1. التعرف على التاريخ القديم للمغارة

ستجد عزيزي الزائر فور دخولك من باب المغارة لافتة كبيرة كُتب عليها جميع التفاصيل التي تتعلق بالمغارة وتاريخ نشأتها، فسيكون من الرائع قراءة هذه اللافتة قبل البدء في جولتك بالداخل والتي من الممكن أنك ستجد بها إجابات كثيرة على بعض التساؤلات التي قد تخطر في ذهنك حول أفضل الأماكن السياحية في مرسين خلال تجولك.

2. اكتشاف سراديب المغارة

تتعدد السراديب الداخلية في كلاً من فتحتي مغارة جنة وجهنم في مرسين ليكون بالطبع من الممتع اكتشاف تلك السراديب والاطلاع عليها خلال تجولك.

3. نزول 300 من درج السُلم

يمكنك التمتع بسماع صوت الماء المتدفق من خليج نارلي كيو خلال نزول عدد كبير من درجات السُلم التي يصل عددها إلى 300 درج للنزول إلى قاع مغارة جنة، فهي من أمتع الأوقات المليئة بالمغامرة التي ستقضيها داخل مرسين جنة وجهنم، فعلى الرغم من إنشاء مصعد كهربائي في عام 2020 ليساعد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وجميع من لا يفضل نزول هذا الكم الهائل من الدرج في مغارة جنة إلا أن الكثيرون ما زالوا يستخدمون السلم هبوطاً وصعوداً لتلك المتعة والمغامرة التي يعشقونها.

4. مشاهدة دير العبادة داخل مغارة جنة

يمكن للزائرين والوافدين إلى مغارة جنة وجهنم في مرسين تركيا أن يقوموا بمشاهدة ذلك الكهف التاريخي الذي بُني في العصر الخامس الميلادي ليتعبد فيه الرُهبان في ذلك الوقت.

5. مشاهدة مغارة النار

هي الحفرة الثانية في المغارة ولكنها على الرغم من عمقها الكبير إلا أن قطرها صغير ومقعرة لا يمكن النزول إلى أسفلها، بل يمكن مشاهدتها فقط من الأعلى عبر الشُرفة المُصممة لذلك.

6. الاستراحة في الغابة

تقع مغارة مرسين جنة وجهنم في غابة جميلة يمكن الزائرين اختتام جولتهم بالتجول بها ومشاهدة الطبيعة الخلابة، وكذلك يمكن الجلوس بها للاستراحة والاسترخاء بعد مغامرات الصعود والهبوط داخل المغارة.

مطاعم مغارة جنة وجهنم في مرسين

لا شك أنك بعد قضاء هذا الوقت ستشعر بالرغبة في الجلوس في أحد الأماكن الهادئة لتناول كوباً من القهوة التركية أو المشروب المُفضل لك مع تناول كعكة شهية قبل مغادرة مغارة جنة وجهنم في مرسين، يمكنك ذلك بالفعل في الجزء الأعلى داخل المقهى الذي ستجده هناك.

مواعيد العمل وأسعار دخول مغارة جنة وجهنم في مرسين

يأتي يومياً إلى هذا المكان المميز العديد من السائحين من مختلف بقاع الأرض بالإضافة للزائرين المحليين أيضاً المقيمين في تركيا للاستمتاع بتلك التجربة الفريدة داخل أحد أشهر الأماكن السياحية في تركيا، وتكون أبواب مغارة جنة وجهنم في مرسين على استعداد لاستقبال كل هذه الأعداد الكبيرة بشكل يومي ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً على أن تُغلق الأبواب في تمام الساعة السابعة مساءً.

وفيما يتعلق بأسعار الدخول الخاصة بالمغارة فيُشيد الجميع بأنها غير مُبالغ بها وأنها مناسبة تماماً للوقت الممتع الذي سيقضونه بالداخل، حيث يبلغ سعر تذكرة الدخول للأفراد فوق عمر ال18 عام 150 سنتاً للفرد الواحد، ولمن لديه بطاقة المتحف فيمكنه دفع رسوم دخول تبلغ 60 سنتاً للفرد فقط.

عنوان مغارة جنة وجهنم في مرسين

تُصنف ولاية مرسين التركية من أكثر الولايات ازدحاماً حيث أخذت المركز العاشر، وتتميز بوجودها على ساحل البحر الأبيض المتوسط ليحدها من جهة الشرق مدينة أضنة ومن الغرب أنطاليا، أما من جهة الشمال فيحدها قونيا، ليكون موقع مغارة جنة وجهنم في مرسين التي تتواجد في مرسين هو موقع مميز جداً يسهل الوصول إليه

العنوان الخاص بالمغارة هو: Narlıkuyu, Silifke ilçe merkezine 21 km, 33940 Silifke/Mersin, تركيا.

ولمعرفة العنوان بشكل أكثر تفصيلاً على خرائط جوجل يمكنك الضغط هنا.

بعد انتهاء جولتنا السريعة والممتعة داخل مغارة جنة وجهنم في مرسين يمكننا القول بأنها حقاً من الأماكن السياحية التركية التي تستحق ألا تفوت زيارتها، فهي تجربة رائعة وفريدة من نوعها، فلقد حرصنا اليوم على أن نقدم جميع المعلومات التي يبحث عنها الجميع حول هذه المغارة الساحرة، فتعرفنا معاً على العنوان الخاص بها وموقعها على خرائط جوجل، بالإضافة إلى أهم الأنشطة التي يمكن لجميع الزائرين السياح والمحليين الاستمتاع بها داخل المغارة، وفي النهاية نتمنى أن نكون وُفقنا في عرضنا لهذه المعلومات.