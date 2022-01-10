ملاعب قطر 2022 : الموقع - المميزات - الطاقة الاستيعابية

ملاعب قطر 2022 أصبحت على أهبة الاستعداد لاستقبال ضيوفها من عشاق رياضة كرة القدم مع انطلاق الحدث الأبرز في التاريخ وافتتاح مونديال قطر 2022.

وفي تمام الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي لقطر من يوم الإثنين الموافق 21 نوفمبر 2022، سيشهد استاد البيت، الذي يُعد من أشهر ملاعب قطر كأس العالم 2022، مباراة الافتتاح بين المنتخب القطري (الدولة المضيفة) ومنافسه في منافسة رياضية تخطف أنظار الجماهير من جميع أنحاء العالم.

وأعلنت الدوحة بأن عدد ملاعب قطر 2022 تبلغ 8 ملاعب مُبهرة تم تصميمها بالتعاون مع أكبر شركات التصميم العالمية مثل شركة Foster + Partners البريطانية والمصممة العراقية – البريطانية الراحلة زها حديد.

ويقام الحدث الرياضي، مونديال قطر 2022، في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2022 وسيكون أول بطولة كأس عالم تقام في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

وجاءت تصاميم ملاعب قطر لكاس العالم 2022 من وحي ثقافة قطر المتفردة ذات الطبيعة الخليجية وبكل ما جاء فيها من روح عربية ستشاركها مع العالم أجمع من خلال المونديال.

ملاعب قطر 2022

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث بأن ملاعب قطر كأس العالم 2022 الثمانية ستكون جاهزة قبل بدء المونديال بوقت كافٍ، وستكون الفرصة مواتية أمام قطر لاختبار جاهزية هذه الملاعب تحسبًا لاستقبال آلاف المشجعين خلال منافسات المونديال.

ونستعرض لكم في هذا التقرير ملاعب قطر لاستضافة كاس العالم 2022

استاد البيت

يُعتبر استاد البيت من أهم وأشهر ملاعب قطر لاستضافة كأس العالم 2022 بتعاونٍ مشترك بين "دار الهندسة"، التي تولت مهمة استشارية التصميم، وشركة بروجاكس (EN) التي تولت مهمة إدارة المشروع أثناء المرحلة الأولية.

وجاء تصميم استاد البيت على شكل "بيت الشعر''، الخيام المستخدمة تاريخيًا من قبل البدو الرُحل في قطر ومنطقة الخليج العربي، احتفالًا واعتزازًا بتاريخ قطر وشعبها.

ويتميز تصميم استاد البيت، الذي يشبه الخيمة بنظام سقف قابل للسحب يعمل على تظليل الهيكل والعمل مع أنظمة تبريد الاستاد داخليًا، لذا فهو من أشهر ملاعب قطر 2022 المكيفة.

تم افتتاح استاد البيت في شهر نوفمبر 2021 وسيشهد مباراة الافتتاح بين منتخب قطر (الدولة المضيفة) ومناسفه أما سيستضيف 60 ألف متفرج.

وسيستضيف استاد البيت مباريات كأس العالم حتى الدور نصف النهائي، وبعد البطولة، سيتم فك مقاعد الجزء العلوي من المدرجات التي تكون قابلة للنقل تمامًا مثل بيوت الشعر الحقيقية ومنحها للدول النامية التي تحتاج لبناء المرافق الرياضية.

تفاصيل استاد البيت

الطاقة الاستيعابية لـ استاد البيت المونديالي: يتسع الملعب لـ60 ألف متفرج.

يتسع الملعب لـ60 ألف متفرج. تصميم استاد البيت قطر: استوحى تصميم الاستاد من بيت الشعر الذي سكنه أهل البادية الذين عاشوا مرتحلين في صحراء قطر بحثًا عن الكلأ والماء منذ آلاف السنين.

استوحى تصميم الاستاد من بيت الشعر الذي سكنه أهل البادية الذين عاشوا مرتحلين في صحراء قطر بحثًا عن الكلأ والماء منذ آلاف السنين. افتتاح استاد البيت : سيُحاط بمرافق مختلفة تلبي متطلبات ضيوف قطر والعديد من مطاعم استاد البيت، وسيكون إنشاؤها نموذجًا للتنمية الصديقة للبيئة لتحقيق الاستدامة.

: سيُحاط بمرافق مختلفة تلبي متطلبات ضيوف قطر والعديد من مطاعم استاد البيت، وسيكون إنشاؤها نموذجًا للتنمية الصديقة للبيئة لتحقيق الاستدامة. موقع استاد البيت : يقع في مدينة الخور التي تبعد 60 كيلومترًا إلى الشمال من العاصمة الدوحة، وتشتهر نظرًا لموقعها الجغرافي بالغوص بحثًا عن اللؤلؤ وصيد الأسماك، وهو الأمر الذي جذب أهل البادية للعيش على الساحل.

يقع في مدينة الخور التي تبعد 60 كيلومترًا إلى الشمال من العاصمة الدوحة، وتشتهر نظرًا لموقعها الجغرافي بالغوص بحثًا عن اللؤلؤ وصيد الأسماك، وهو الأمر الذي جذب أهل البادية للعيش على الساحل. من هو مصمم استاد البيت : المهندس المعماري الألماني ألبرت شبير.

: المهندس المعماري الألماني ألبرت شبير. شركات بناء استاد البيت: عملت شركة جلفار المسند القطرية على إنشاء الاستاد والمنطقة المحيطة به ضمن تحالف مع مجموعة ساليني إمبريجيلو وشركة سيمولاي الإيطالية، فيما قامت كل من الشركة القطرية بن عمران للتجارة والمقاولات ذ.م.م، ومجمع السليطين الزراعي والصناعي في قطر بأعمال تجهيز المساحات الخضراء والمرافق تحت الأرض، وتولت شركة "كيه إي أو" للاستشارات الدولية مهمة الإشراف العام على العمل في موقع المشروع.

مباريات كأس العالم في استاد البيت

5 مباريات المجموعة (بما في ذلك المباراة الافتتاحية)

1 مباراة من دور الـ 16

1 مباراة من دور ربع النهائي

1 مباراة من دور نصف النهائي

استاد الجنوب / استاد الوكرة

يُعد استاد الجنوب ثاني أشهر ملاعب قطر 2022 واكتسب شهرته باستضافة مباراة نهائي كأس الأمير 2019 بين نادي الدحيل ضد نادي السد.

كما شهد استاد الجنوب في ديسمبر 2019 مباراة نصف نهائي كأس الخليج العربي في نسختها الرابعة والعشرين، حيث سجّل فيها المنتخب القطري فوزه على المنتخب السعودي.

تم افتتاح في 16 مايو 2019، وهو بتعاون مشترك بين شركة إيكوم والمصممة العراقية – البريطانية الراحلة زها حديد عبر شركتها زها حديد للمهندسين المعماريين.

يقع استاد الجنوب في مدينة الوكرة الجنوبية، على بعد 10 أميال جنوب الدوحة.

يتميز استاد الجنوب بتصميمه الأنيق، وأرضية ملعبه الرائعة، كما يمكن للزوار مدينة الوكرة والمشجعين الاستمتاع بالكثير من الأنشطة في أرجاءها قبل المباريات وبعدها، مثل أخذ نزهة على الواجهة المائية، أو شراء بعض السلع المحلية المميزة من السوق، أو التجول في المتحف.

بعد انتهاء مونديال قطر 2022، سيصبح استاد الجنوب مركزًا رياضيًا ترفيهيًا في جنوبي قطر، كما سيتم خفض سعته الاستيعابية من 40 ألف كرسي الى 20 ألف كرسي، إذ سيتم التبرع بالمقاعد لمشاريع تطوير كرة القدم في مختلف أنحاء العالم.

تفاصيل استاد الجنوب

الطاقة الاستيعابية لـ استاد الجنوب المونديالي : يتسع لـ 40 ألف متفرج.

: يتسع لـ 40 ألف متفرج. موقع استاد الجنوب: يقع في مدينة الوكرة الجنوبية، وهي واحدة من أقدم المدن القطرية الآهلة بالسكان.

يقع في مدينة الوكرة الجنوبية، وهي واحدة من أقدم المدن القطرية الآهلة بالسكان. تصميم استاد الجنوب: استوحى تصميم الملعب من أشرعة قوارب الصيد الشراعية التقليدية الموجودة في ميناء مدينة الوكرة، كإشادة بتاريخ الوكرة البحري.

استوحى تصميم الملعب من أشرعة قوارب الصيد الشراعية التقليدية الموجودة في ميناء مدينة الوكرة، كإشادة بتاريخ الوكرة البحري. مميزات استاد الجنوب: من ملاعب قطر 2022 المكيفة فهو مزوّد بأنظمة تبريد وسقف قابل للطي.

*مدينة الوكرة هي واحدة من أقدم المناطق القطرية التي ما زالت مأهولة بالسكان، عُرفت عبر التاريخ كمركز للصيد والبحث عن اللآلئ، حيث احترف أهلها الإبحار على متن المراكب التقليدية التي استُوحى تصميم استاد الجنوب من أشرعتها.

مباريات كأس العالم في استاد الوفرة:

5 مباريات من دور المجموعة

1 مبارة من دور الـ 16

استاد خليفة الدولي

يعتبر استاد خليفة الدولي من أقدم ملاعب قطر لاستضافة كأس العالم 2022 والأغلى على قلوب أهلها، حيث تم افتتاحه لأول مرة في عام 1976 في منطقة الريان ويعد القلب النابض للكثير من الأحداث الرياضية التي شهدتها قطر في تلك الفترة.

وفي عام 2017، تم تجديده وإعادة افتتاحه لاستضافة نهائي كأس سمو الأمير وبعدها أقيمت فيه العديد من البطولات الرياضية مثل كأس الخليج العربي، وكأس العالم للأندية، وبطولة العالم لألعاب القوى 2019.

أشرفت على تنفيذ مشروع استاد خليفة الدولي مؤسسة أسباير زون، وهي إحدى شركاء اللجنة العليا للمشاريع والإرث حتى تحول إلى مجمعٍ رياضي يستقبل الأجيال الجديدة بعد أن كان الوجهة الرياضية الأولى للأجيال السابقة.

تصميم استاد خليفة الدولي

جاء تصميم المعلب بقوسين مزدوجين يعانقان السماء يمثلان الاستمرارية، ويرمزان إلى احتضان المشجعين من كل أنحاء العالم.

وتم وضع مظلة واسعة تحت القوسين لتعطي شكلًا جديدًا لسقف الاستاد وتغطي جوانبه، كما تعمل بالتكامل مع نظام التبريد في الاستاد للحفاظ على درجة حرارة مريحة للمشجعين فهو من أهم ملاعب قطر 2022 المكيفة.

وتم بناء الكثير من المساحات الخضراء في المنطقة المحيطة للملعب مع تقنيات تضمن لجميع الزوار وأهالي المنطقة الاستمتاع بالراحة التامة.

المدرجات داخل الاستاد محمية من العوامل الجوية المختلفة بواسطة مظلة تلف جوانب الاستاد، بالإضافة إلى تقنيات التبريد المتطورة التي تتحكم بدرجات الحرارة بشكل أكبر.

تفاصيل استاد خليفة الدولي

الطاقة الاستيعابية لاستاد خليفة الدولي: يتسع الملعب لـ 40 ألف متفرج

يتميز بواجهة خارجية جديدة تزيده جمالًا

مزوّد بإضاءة جديدة بتقنية LED وإنارة رقمية

معالم قريبة من استاد خليفة الدولي

أكاديمية أسباير: والتي تعمل على تنمية الأجيال القادمة من المواهب القطرية، إذ يرى أهل قطر استاد خليفة الدولي "صديقًا قديمًا لهم"، و"وجهًا مألوفًا" تجتمع فيه جميع ملامح المجتمع القطري بكافة أطيافه.

والتي تعمل على تنمية الأجيال القادمة من المواهب القطرية، إذ يرى أهل قطر استاد خليفة الدولي "صديقًا قديمًا لهم"، و"وجهًا مألوفًا" تجتمع فيه جميع ملامح المجتمع القطري بكافة أطيافه. متحف ٣-٢-١ قطر الأولمبي والرياضي: يتصل الاستاد من خلال ممر مشاة قصير يصل إلى المتحف، ليظهر مدى تعلق هذا المكان بماضيه واعتزازه به خلال رحلته نحو بناء مستقبل مشرق.

مستشفى سبيتار للطب الرياضي: أحد مراكز التفوق الطبي المعتمدة من الفيفا.

أحد مراكز التفوق الطبي المعتمدة من الفيفا. قبة أسباير: أكبر قاعة مغلقة متعددة الرياضات في العالم.

أكبر قاعة مغلقة متعددة الرياضات في العالم. مجمع حمد للرياضات المائية

حديقة أسباير

مراكز الرياضات النسائية المتخصصة

مباريات كأس العالم في استاد خليفة الدولي

5 مباريات من دور المجموعة

1 مباراة دور الـ 16

مباراة المركز الثالث

استاد لوسيل

نجح استاد لوسيل في لفت أنظار العالم له بتصميمه الفريد وطاقته الاستيعابية التي تصل إلى 80 ألف مقعد، وبما يعكسه من طموح قطر وحماسها تجاه مشاركة الثقافة العربية مع العالم أجمع.

استوحى تصميم استاد لوسيل من تصميم الفنار العربي التقليدي أو الفانوس، إذ يعكس تصميم هيكله وواجهته النقوش بالغة الدقة على أوعية الطعام، والأواني، وغيرها من القطع الفنية التي وجدت في أرجاء العالم العربي والإسلامي.

وسُمي استاد لوسيل على اسم مدينة لوسيل، الواقعة على مسافة 15 كلم شمالي الدوحة وتتميز بمظاهر الحضارة والتقدم من خلال نظام الترام المترابط والمساحات الخضراء الشاسعة وتضم حوال 200 ألف شخص يعيشون بتناغم مع البيئة.

وبعد انتهاء مونديال قطر 2022 سيتم تفكيك كافة مقاعد استاد لوسيل البالغ عددها 80 ألف مقعد والتبرغ بها لمشاريع رياضية وتحوليه إلى وجهة مجتمعية تضم مدارس ومتاجر ومقاهٍ ومرافق رياضية وعيادات طبية.

وتهدف قطر من خلال توزيع المقاعد إلى نقل الإرث الاستثنائي لهذا الاستاد المتميز، وكذلك جزء من تاريخ كأس العالم، إلى مواقع أخرى حول العالم.

تصميم استاد لوسيل

جاء تصميم الملعب بواجه ذهبية لامعة مستوحاة من الفانوس العربي وبكل ما جاء عليه من زخارف ونقوش فائقة الدقة والبراعة.

وتعكس واجهة الملعب روعة تصميمه وتفرّده بموادٍ تنشر الظل في أنحاءه، لكنه يسمح في الوقت ذاته بتسلل القدر الملائم من ضوء الشمس ليلامس أرضيته الخضراء.

وفي المساء سوف تعمل منظومة الإضاءة المتطورة على خلق تداخل بين أضواء الاستاد والمساحات المفتوحة في واجهته، ليحاكي وهج فانوس الفنار.

تفاصيل استاد لوسيل

الطاقة الاستيعابية استاد لوسيل: يتسع لـ80 ألف مقعد

يتسع لـ80 ألف مقعد موقع استاد لوسيل : وسط مدينة لوسيل الحديثة

: وسط مدينة لوسيل الحديثة الشركة المصممة: شركة فوستر + بارتنرز

مباريات كأس العالم في استاد لوسيل

5 مباريات من دور المجموعة

1 مباراة من دور الـ 16

1 مباراة من دور ربع النهائي

1 مباراة نصف النهائي

المباراة النهائية

استاد أحمد بن علي

يقع استاد أحمد بن علي في مدينة الريان التي تعتبر من أعرق وأقدم المدن القطرية والواقعة بالقرب من العاصمة الدوحة.

تم افتتاح استاد أحمد بن علي في 18 ديسمبر 2020 واحتضن أحد أهم الفعاليات الرياضية القطرية والمتمثلة بنهائي كأس الأمري بين فريقي السد والعربي.

ويمثل استاد أحمد بن علي فرصة لزوّار قطر التعرف على الموروث القطري التقليدي الأصلي، فهو موجود في مدينة عُرفت بتمسكها بالتاريخ وحب أهلها للثقافة الأصيلة.

تم بناء استاد أحمد بن علي في موقع استاد قديم كان يحمل نفس الاسم وأصبح اليوم بوابة قطر الصحراوية التي تفتح أبوابها لاستقبال العالم أجمع.

بعد انتهاء مونديال قطر 2022، سيتم تفكيك نصف عدد مقاعد الاستاد البالغة 40 ألف مقعد ومنحها إلى مشاريع لمشاريع تطوير كرة القدم حول العالم، وسيكون الاستاد بحجمه الجديد مكانًا مميزًا لأهالي مدينة الريان العاشق لكرة القَدم منذ القِدم.

تصميم استاد أحمد بن علي

تم تصميم وتزيين واجهة الملعب الخارجية برموز تمثل الثقافة القطرية، مثل أهمية الأسرة وجمال الصحراء وتفاصيل الحياة البرية والتجارة المحلية والدولية وهو ما جعله من أجمل ملاعب قطر 2022.

وتم جمع هذه الرموز على واجهة الملعب المتوهجة وتحددًا على درع يرمز إلى معاني القوة والوحدة التي لطالما افتخر أهل مدينة الريان بحملهم هذه الصفات.

أما بالنسبة للمرافق المحيطة باستاد أحمد بن علي فهي تعكس طبيعة قطر الصحراوية، حيث تأخذ شكل الكثبان الرملية.

كما يتميز الملعب بمناطق الضيافة وأكشاك البضائع التي تشبه الكثبان الرملية بالشكل، مع مساحة خضراء تعيد للأذهان المكانة الخاصة التي تحتلها الطبيعة بالنسبة لدولة قطر.

تفاصيل استاد أحمد بن علي

الطاقة الاستيعابية استاد أحمد بن علي: 40 ألف مقعد

40 ألف مقعد الشركة المصممة: صممت شركة رامبول الاستاد والمنطقة المحيطة به، فيما تولت شركة أيكوم مسؤولية إدارة المشروع.

مباريات كأس العالم في استاد أحمد بن علي

5 مباريات من دور المجموعة

1 مباراة من دور الـ 16

استاد الثمامة

يستعد استاد الثمامة الواقع على مسافة 12 كيلومترًا جنوبي العاصمة الدوحة لاستضافة مباريات مونديال قطر 2022 من دور المجموعات حتى الدور ربع النهائي.

تم افتتاح استاد الثمامة في 22 أكتوبر 2021 تزامنًا مع إقامة النسخة 49 من بطولة كأس الأمير 2021 ومنذ ذلك الوقت والجمهور متشوق لمتابعة فعاليات كأس العالم فهو من أشهر ملاعب قطر 2022.

يحتفي هذا الاستاد بتصميمه الرائع والممزوج بالثقافة العربية، وتاريخ قطر العريق، تمامًا مثل كافة تصاميم ملاعب قطر لكاس العالم 2022.

يتميز استاد الثمامة بالمسحات الخضراء المحيطة به وأماكن اللعب والاسترخاء والتي يوفرها لزوّاره ولسكان المدينة.

تصميم استاد الثمامة

استوحى تصميم هذا الملعب الدائري من "القحفية"، وهو الاسم التقليدي للقبعة البيضاء التي اشتهر بها أهل الخليج العربي والتي تعتبر جزءا من ثقافته وعاداته وتقاليده حتى يومنا هذا وهو ما جعله من أكثر ملاعب قطر 2022 شهرة.

كما يرمز استاد الثمامة إلى الشباب القطري الباحث دومًا عن التطور، الذي ما زال رغم تمسكه بعاداته وتقاليده يحرص دومًا على مواكبة كل ما هو جديد وفي كافة ميادين الحياة.

بعد انتهاء مونديال قطر 2022، سيتم تخفيض طاقة استاد الثمامة الاستيعابية والتبرع بـ20 ألف مقعد لتطوير مشاريع رياضية في أرجاء مختلفة من العالم وسيبقى الملعب مكانًا لاستضافة مباريات وفعاليات رياضية أخرى.

كما سيضم الملعب بحلته الجديدة بعد انتهاء المونديال فرعًا من مستشفى سبيتار ذي الشهرة العالمية، كما سيحل فندق عصري صغير مكان المدرجات العليا في الاستاد.

وسيتم تحويل المنطقة المحيطة بالاستاد الى مركز رياضي يضم منشآت ومرافق لرياضات متعددة مثل:

فرع لمستشفى سبيتار

فندق عصري صغير سيحل مكان المدرجات العليا

مسجد

ملعب لكرة اليد

ملعب لكرة الطائرة

ملعب لكرة السلة

مسارات للركض وركوب الدراجات الهوائية

تفاصيل استاد الثمامة

الطاقة الاستيعابية استاد الثمامة: 40 ألف مقعد

40 ألف مقعد تصميم استاد الثمامة: المهندس المعماري القطري إبراهيم الجيدة

مباريات كأس العالم في استاد الثمامة

5 مباريات من دور المجموعة

1 مباراة من دور الـ 16

1 مباراة ربع النهائي

استاد المدينة التعليمية

تم افتتاح استاد المدينة التعليمية أو استاد مؤسسة قطر في 15 يونيو 2020 وتحديدًا في المدينة التعليمية التي تضم المقر الرئيسي لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والعديد من الجامعات العالمية الرائدة.

يُعد استاد المدينة التعليمية من بين الملاعب الأكثر استدامة بيئيًا في العالم، حيث تكون نسبة 20 في المائة من مواد البناء فيه خضراء، وحصل على تصنيف GSAS (نظام تقييم الاستدامة العالمي) من فئة الخمس نجوم.

ومن المقرر أن يستضيف استاد المدينة التعليمية مباريات بطولة كأس العالم 2022 وصولًا الى الدور ربع نهائي، وبعد انتهاء البطولة ستخفض سعته الى النصف والتبرع بـ20 ألف مقعد لبناء استادات في دول نامية، للمساعدة في نشر حب هذه اللعبة الى جميع أرجاء العالم.

يقع استاد المدينة التعليمية على بعد 7 كيلومترات من العاصمة الدوحة، لذا يمكن الوصول إليه باستخدام المترو أو المركبة، وهو استاد مزود بأنظمة التبريد ونظام الحفاظ على درجة حرارة معتدلة على مدار العام ليشعر اللاعبون والمشجعون بالراحة التامة.

ويتميز استاد المدينة التعليمية بأنه يوفر للجماهير من ذوي الإعاقة سهولة الوصول والتنقل بشكل متميز، أما الذين يتطلعون إلى الحصول على أعلى درجات الراحة، فبإمكانهم الاستمتاع بمشاهدة المباريات من مناطق الضيافة وكبار الضيوف.

وتضم مرافق هذا الملعب الكثير من ملاعب تدريب لكرة القدم، وملعبًا للجولف، والعديد متاجر.

تصميم استاد المدينة التعليمية

يجمع تصميم استاد المدينة التعليمية بين المستقبل الواعد الذي تعمل قطر على رسمه خطوة بخطوة، وتاريخ الفن المعماري الإسلامي الغني، حيث تتميز واجهته بالمثلثات التي تشكل زخرفات هندسية متشابكة كخطوط الألماس تعكس نور الشمس وهو ما جعله من أجمل ملاعب قطر 2022.

وخلال اليوم، ستتغير ألوان واجهة الاستاد كلما تغيرت الزاوية التي تطل منها أشعة الشمس أثناء دورانها في السماء من الشروق إلى الغروب، أما في الليل، تعكس الواجهة أضواء نابضة بالحياة.

وتم تصميم جوانب الملعب بطريقة مرتفعة تلف الهيكل من كل الجهات، لتساعد بذلك نظام التبريد المتطور، وتجعل المشجعين في المدرجات أقرب ما يمكن من قلب الحدث.

تفاصيل استاد المدينة التعليمية

الطاقة الإستعابية لاستاد المدينة التعليمية: 40 ألف مقعد

40 ألف مقعد تصميم استاد المدينة التعليمية: تولت شركة أستاد لإدارة المشاريع مسؤولية إدارة المشروع، بينما قامت شركة فينويك إيريبارن آركيتكتس بدور المصمم الرئيسي للفكرة الأصلية.

تولت شركة أستاد لإدارة المشاريع مسؤولية إدارة المشروع، بينما قامت شركة فينويك إيريبارن آركيتكتس بدور المصمم الرئيسي للفكرة الأصلية. البناء: مشروع شراكة بين كل من شركة باترن لأعمال التصميم، وشركة سالفو لأعمال تصميم الموقع، وشركة بيروهابولد لمهام الهندسة.

مباريات كأس العالم في استاد المدينة التعليمية

5 مباريات من دور المجموعة

1 مباراة من دور الـ 16

مباراة ربع النهائي

استاد 974

تم الكشف رسميًا عن استاد 974 بحدث خاص في 20 نوفمبر 2021، وقد أقيم مبناه وهيكله الخارجي من 974 حاوية شحن ويعد من أشهر ملاعب قطر 2022.

وتم تسمية الملعب 974 على عدد حاويات الشحن المستخدمة في بنائه، بالإضافة إلى أن الرقم 974 هو رمز الاتصال الدولي لقطر.

ويعتبر استاد 974 أول ملعب قابل للفك بالكامل في تاريخ كأس العالم، إذ يجمع هيكله المعياري بين حاويات الشحن المُعاد استخدامها وهيكل فولاذي تمت إعادة تدويره.

وكان الهدف من بناء ملعب بمواد مُعاد تدويرها هو جعله قابلًا للتفكيك وإعادة تجميعه في موقع جديد بعد بطولة كأس العالم وإعادة استخدامه كسلسلة من ملاعب أصغر حجمًا.

وتعتبر حاويات الشحن، التي تم استخدام العديد منها لنقل مواد البناء إلى الموقع، بمثابة إشارة إلى تاريخ قطر البحري والتراث الصناعي للموقع.

ويتسع الملعب الرياضي المعروف سابقًا باسم رأس أبو عبود، لـ 40 ألف مقعد ويقع بالقرب من ميناء الدوحة.

واستضاف استاد 974 مباراته الأولى في 30 نوفمبر 2021 في يوم افتتاح كأس العرب لكرة القدم.

تصميم استاد 974

يسهل شكل الملعب والفجوات بين المقاعد التهوية الطبيعية، مما يعني عدم الحاجة إلى التبريد الاصطناعي أو بناء أنظمة تبريد مكلفة بالإضافة الى أن قربه من البحر ساعد في تحقيق هذه الغاية.

ويعتبر ملعب 974 هو الملعب الوحيد الذي يقع بالقرب من البحر وسيكون أيضًا أول ملعب يراه عشاق كرة القدم عند وصولهم إلى قطر للمشاركة في البطولة، وذلك لقربه من مطار حمد الدولي.

تفاصيل استاد 974

الطاقة الاستيعابية لاستاد 974: 40 ألف مقعد

40 ألف مقعد تصميم استاد 974: شركة Fenwick Iribarren Architects مع المهندسين الإنشائيين Schlaich Bergermann Partner والاستشارات الهندسية Hilson Moran.

مباريات كأس العالم في استاد 974

5 مباريات من دور المجموعة

1 مباراة دور الـ 16

تكلفة ملاعب قطر 2022

وصلت تكلفة ملاعب قطر 2022 حوالي 10 مليارات دولار أمريكي، انفق 7 مليار منها على تحضير البنية التحتية للبلاد وبناء ملعب مدينة "لوسيل"، ونظام قطار ومطار جديد بالإضافة إلى سبعة ملاعب جديدة.

كما يجري المنظمون محادثات مع العديد من المشاهير حول العالم منهم: Abba و Lady Gaga و Aerosmith لإحياء حفل الافتتاح، وهذا ما يزيد من النفقات المخصصة لكأس العالم 2022.