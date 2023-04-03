أفضل 10 أنشطة مشوقة في ملاهي ادا بارك في اسطنبول

إن كنت تفضل المغامرة فلا يوجد مكان أفضل من ملاهي ادا بارك في اسطنبول للقيام بمغامرات صعبة لكنها ممتعة، تقدم هذه الملاهي المزيد من الخيارات الجيدة للزوار، فهي عبارة عن مكان كبير وشامل يضم مجموعة من الألعاب المناسبة للكبار والصغار، فيمكنك تجربة أشياء جديدة بمفردك أو بصحبة عائلتك أو أصدقائك وقضاء وقت لطيف وصُنع ذكريات لا تُنسى.

وحرصًا منا على أن تكون تجربتك مختلفة ومميزة، سنقدم لك أهم الأنشطة الترفيهية التي يمكنك ممارستها خلال رحلتك بالإضافة لأهم المعلومات حول المكان بشكل عام والخدمات المتاحة عبر السطور التالية.

معلومات عن ملاهي ادا بارك في اسطنبول

ملاهي ادا بارك أهم مدينة ألعاب للأطفال في اسطنبول فيمكنك قضاء يوم رائع بصحبة أفراد عائلتك أو أصدقائك والاستمتاع بلحظات سعيدة، تتوافر العديد من الأنشطة الترفيهية الجميلة التي يمكن ممارستها خلال تواجدك بالمكان وتوجد مجموعة من الألعاب المثيرة للاهتمام، وحاصلة على إعجاب جميع الزوار من كل مكان، يمكنك قضاء وقت مميز داخل الكافيهات أو المطاعم المنتشرة بالقرب منها وتناول أشهى الأطعمة والمشروبات، فهناك المزيد من الأشياء التي تمنحك السعادة والراحة، فلا تفوت أي تجربة أو مغامرة أثناء رحلتك الترفيهية الرائعة.

موقع ملاهي ادا بارك في اسطنبول

تقع الملاهي تحديدًا في منطقة بيرم باشا في اسطنبول، ويمكن الوصول لها بسهولة عبر خرائط جوجل، للاطلاع على خريطة المكان والعنوان بالتفصيل اضغط هنا.

الأنشطة الترفيهية في ملاهي ادا بارك في اسطنبول

ملاهي ادا بارك باعتبارها أكبر مدينة ملاهي في اسطنبول فهي توفر العديد من الأنشطة المميزة التي جذبت المزيد من الزوار، فهي تمنح الجميع تجربة ومغامرة ممتعة كلها تشويق وسعادة في كل لحظة تمر عليك داخل المكان، وأبرز الأنشطة الترفيهية والألعاب الجميلة التي يمكنك تجربتها كالتالي:

1. التجول في المكان

أول شيء عليك فعله عند الوصول إلى المكان هو أخذ جولة سريعة والمرور بكل الألعاب والأماكن الترفيهية الموجودة بالداخل لتكوين فكرة شاملة عنها، وتحديد ما يناسبك أو يناسب أطفالك الصغار، فإن كنت بصحبة العائلة فقد تكون بعض ألعاب ادا بارك في اسطنبول ذات مغامرة كبيرة أو تتطلب الشجاعة والجهد الكبير لتجربتها، لذلك يجب أن تفكر جيدًا في الأشياء التي ستمنحك السعادة بالفعل عند تجربتها.

2. التنزه حول البحيرة الصناعية

يوجد في مدينة ألعاب ادا بارك في اسطنبول بحيرة صناعية رائعة بإمكانك قضاء وقت لطيف بالقرب منها، فهناك الكثير من المقاعد المنتشرة حول البحيرة بالكامل، والاستمتاع بالمناظر الجميلة والتقاط العديد من الصور التذكارية لك أنت وعائلتك ويتوفر في البحيرة قوارب صغيرة تستطيع ركوبها وقضاء وقت رائع بها.

3. زيارة حديقة الحيوان

يوجد بداخل مدينة ملاهي ادا بارك في اسطنبول حديقة حيوانات صغيرة تحتوي على مجموعة نادرة وجميلة من الحيوانات الجديرة بالاهتمام، وإن كنت من محبي الحيوانات فهذه فرصة رائعة لك لاكتشاف سلالات جميلة ومختلفة منها خلال رحلتك.

4. تجربة الألعاب الإلكترونية

يجب ألا تفوتك الألعاب الإلكترونية خلال رحلتك فهناك صالة مغطاة مخصصة لها، حيث يمكنك تجربة ألعاب البلاي ستيشن مثل لعبة السيارات المتحركة والكور وغيرها، يوجد بالمكان أيضًا ألعاب البولينج واختيارات أخرى مناسبة للأطفال الصغار مثل لعبة الحصان المتحرك والطائرة والواقع الافتراضي مما يوفر تجربة ممتعة لكل أفراد العائلة.

5. ركوب لعبة تصادم السيارات

يوجد مكان مخصص كبير للعبة تصادم السيارات الشهيرة يمكن للكبار والصغار ركوبها، فبإمكانك عمل مغامرة لطيفة مع أبنائك وركوب السيارات معًا، توجد أشكال مختلفة وألوان متعددة يمكنك اختيارها وركوبها، كل سيارة تصلح لشخص بالغ مع طفل صغير، فبإمكانك تقسيم عائلتك داخل كل سيارة لتجربة جماعية ممتعة وبسيطة.

6. ركوب لعبة المركب

لعبة المركب من أشهر الألعاب في ملاهي ادا بارك باسطنبول تصلح لمن يعانون مشكلة مع ارتياد الألعاب الصعبة والأكثر مغامرة لأنها بسيطة ويمكن للجميع تجربتها وقضاء وقت ممتع لأنها عبارة عن مركب كبير يمكن ركوبه مع أطفالك، يوجد به مقاعد كثيرة تشمل عدد كبير من الركاب، المركب مُعلق ويتحرك إلى اليمين واليسار بحركة لطيفة وليست خطيرة ولكنه يوفر المتعة للجميع، فلا يفوتك تجربته خلال رحلتك.

7. ركوب الخيل

الخيل أحد الأنشطة الترفيهية المميزة التي تتميز بها حديقة ادا بارك في اسطنبول فيمكنك ركوب الخيل بمرافقة أحد المدربين حيث توفر الملاهي أشخاص متخصصين ومدربين على الخيل يمكنك الاستعانة بهم في تجربة هذه المغامرة المميزة.

8. ممارسة الأنشطة الرياضية

توجد في المكان أجزاء مخصصة لممارسة الأنشطة الرياضية البسيطة مثل المشي والجري وغيرها، فإن كنت مع أصدقائك فهذه فرصة رائعة لتجربة المزيد من الأنشطة الجماعية التي ستشعرك بالفرحة والسعادة خلال رحلتك فلا تفوت التجربة.

9. التقاط الصور التذكارية

إن كنت تبحث عن أماكن حلوة في اسطنبول لالتقاط الصور التذكارية المميزة فلا يوجد أفضل من ادا بارك لأنها من مدن الألعاب الكبيرة التي تضم الكثير من المعالم الترفيهية البارزة، فالصور بشكل عام وسيلة رائعة للاحتفاظ بذكرياتك داخل أي مكان تقوم بزيارته فلا تهمل هذا الأمر التقط المزيد في الأجزاء المميزة داخل المكان مثل البحيرة ومنطقة الجسر وغيرها من الأماكن الجديرة بالاهتمام حتى توثق كل لحظة مرت عليك داخل ملاهي ادا بارك لتكون ذكرى سعيدة لأبنائك بعد مرور فترة من الزمن.

10. أخذ قسط من الراحة

استمتعت بجميع الألعاب المميزة بالملاهي يمكنك الآن أخذ قسط من الراحة في المساحات الخضراء الموجودة بالمكان أو الانتقال لتناول وجباتك المفضلة في أحد المطاعم الموجودة بالقرب من الملاهي، فهناك المزيد من الخيارات الجديرة بالاهتمام عليك اختيار ما يناسبك للاستمتاع بيومك على أكمل وجه.

خدمات ملاهي ادا بارك في اسطنبول

ملاهي ادا بارك مكان ترفيهي رائع مناسب للجميع فيمكنك ركوب العديد من الألعاب منها سيارات المياه لمدة عشر دقائق، مسموح باصطحاب الطعام والمشروبات لتناولها أثناء رحلتك، يحتوي المكان على دورات المياه لخدمة المكان بالكامل، ويوجد مواقف سيارات، ومقاعد للجلوس منتشرة في كل جزء من الملاهي، يوجد ساحات انتظار خارجية.

مطاعم ملاهي ادا بارك في اسطنبول

بعد تجربة ألعابك المفضلة داخل ملاهي ادا بارك الآن تشعر بالرغبة في تناول وجبة شهية لذيذة، يمكنك تجربة بعض المطاعم القريبة من المكان والاستمتاع بما تقدمه من وجبات سريعة وأطعمة مميزة، ومن أفضل المطاعم التي يمكنك زيارتها ما يلي:

1. مطعم عاصي هاتي سوفراسي

أحد المطاعم الرائدة في تقديم المشاوي بأنواعها والوجبات التركية التقليدية واللحم بعجين، بالإضافة إلى تشكيلة مميزة من الحلويات الشرقية مثل الكنافة والقطابف والبقلاوة وغيرها، أسعار الوجبات معقولة المكان مريح جدًا يمكنك أخذ قسط من الراحة به وتجربة وجباته الشهية.

2. مطعم شاتو ستيك هاوس

هذا المطعم من الأماكن المميزة أيضًا بالقرب من ادا بارك يتميز بالكفتة والمشاوي والكباب التركي المميز، ويقدم أيضًا أطباق تركية شعبية مميزة، ويوجد لديهم خدمة توصيل سريعة فبإمكانك طلب أصنافك المفضلة أو الجلوس بالمكان وتناول كل ما يحلو لك وبأسعار جيدة وطعم لا يقاوم.

3. مطعم ميرزا كوفتجيسي

يعتبر أيضًا أحد المطاعم الشهيرة والمميزة فهو المكان الودود الذي يقدم وجبات محببة للجميع أشهرها كرات اللحم البلقانية بنكهات وتتبيلات متنوعة، وطاقم العمل مميز جدًا يحرص على خدمة الزبائن على أعلى مستوى، يوجد المطعم بالقرب من ملاهي ادا بارك في اسطنبول بمنطقة بيرم باشا، يمكنك أيضًا إنهاء جولتك الترفيهية به وتناول أشهى المأكولات.

مواعيد العمل والأسعار

موعد العمل: يبدأ استقبال الزوار بالملاهي من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر صباحًا طول أيام الأسبوع.

يبدأ استقبال الزوار بالملاهي من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر صباحًا طول أيام الأسبوع. أسعار الدخول والألعاب: الدخول للمكان مجاني لكن كل لعبة قيمتها 18 ليرة تقريبًا.

إلى هنا انتهى مقالنا حول ملاهي ادا بارك في اسطنبول قدمنا لك أهم المعلومات حول المكان بشكل شامل وأهم الخدمات، وأفضل الأنشطة الترفيهية والألعاب التي يمكنك تجربتها والاستمتاع بها خلال رحلتك، وأفضل المطاعم القريبة من المكان، ونتمنى لك رحلة سعيدة وممتعة.