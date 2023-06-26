أفضل 6 أنشطة ترفيهية رائعة في منتزه كوغولو أنقرة

اشتهرت مدينة أنقرة باعتمادها على الزراعة؛ لذا تنتشر بها المساحات الخضراء التي اُستغلت لتكون متنزهات يقصدها الزوار من كل حدب وصوب لسحر مظهرها الذي يبعث في النفس الهدوء والاستجمام، ومن ضمنها منتزه كوغولو أنقرة المعروف بحديقة البجع، فقبل أن تعزم على زيارتها ندعوك إلى التعرف عما يمكنك رؤيته داخلها وما يمكنك ممارسته من أنشطة وبعض المعلومات المهمة حوله؛ لذا تابع هذا الدليل.

معلومات عن منتزه كوغولو في أنقرة

عُرف عن منتزه كوغولو بأنه من أجمل حدائق أنقرة التي يمكن للعائلات زيارتها لما توفره من خدمات ومرافق تناسب جميع الأعمار، ناهيك عن المظاهر الطبيعية الخلابة التي تحتضنها المريحة لأنظار الكبار والصغار، فبعدما اُفتتحت عام 1958م لتمتد على مساحة 10000 متر مربع تم نقل البجع من قبل بلدية فينيا إلى الحديقة، ومن هنا جاءت تسميتها بحديقة البجع وحوت مجموعة من البرك والبحيرات الطبيعية والصناعية التي يسبح بها مجموعة من الطيور ويقع في منتصفها الأشجار الضخمة التي تتربع على قاعدتها تشكيلة فريدة من المنازل الخشبية الصغيرة المخصصة للبجع والإوز.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تجديدها بشكل كامل في عامي 2012م و2013م، حيث تم تغيير مياه البحيرات الصناعية الموجودة فيها مع إضافة عدد كبير من الطيور من مختلف الفصائل التي يصل عددها إلى خمس وثلاثين فصيلة، وذلك للحفاظ عليها من التسمم الناجم عن الغازات المسيلة للدموع بعد الاحتجاجات التركية التي حدثت، ومن أبرز أنواع الطيور الموجودة بها الحمام والعصافير والإوز والبط والطيور الملونة، وكلها يتشوق الأطفال لاستكشافها ويهوى الكبار تأملها أيضًا.

عنوان منتزه كوغولو أنقرة

يقع منتزه كوغولو في منتصف منطقة تشان كايا بأنقرة التي تتسم بالحيوية وتعد مقصدًا للسائحين من جميع أنحاء العالم، حيث تمتلئ بالعديد من المعالم السياحية ومراكز التسوق الحديثة والفنادق، ومن أهم المزارات المتوفرة بجوار حديقة كوغولو منتزه جوفان بارك أنقرة الذي يبعد عنها بمسافة 2.92 كيلومتر، يمكنك رصد موقع الحديقة بدقة عبر خرائط جوجل من هنا.

الأنشطة الترفيهية في منتزه كوغولو أنقرة

إذا قدمت إلى حديقة البجع فهناك العديد من الأنشطة التي يمكنك ممارستها مع عائلتك، فليس كل ما تحوي عليه هو الأشجار والبحيرات فقط وإن كانت كافية لحصولك على الاسترخاء المنشود، بل تخفي لك بعض المفاجآت التي يمكنك اكتشافها من خلال الأنشطة التالي ذكرها:

1. التجول والاستكشاف

في أي مكان تذهب إليه ستحتاج إلى التجول فيه بشكل سريع لاستكشاف مرافقه وخدماته؛ لتخطط لباقي يومك وكيف ستكون خطواتك التالية، وهذا ما ستفعله فور دخولك لمنتزه كوغولو، ولا تظن أن تلك الخطوة مملة ولن تستمتع عند قيامك بها، بل على النقيض تمامًا، فيمكنك أثناء التجول استكشاف مقتنيات الحديقة من الأشجار المورقة والمسطحات الخضراء الساحرة التي ستكون كافية لإرواء عينيك العطشة إلى مثل هذه المظاهر الخلابة.

2. التأمل

إن كنت من محبي التفكر في الطبيعة لا تفوت هذه المتعة خلال زيارتك لمنتزه كوغولو أنقرة، والذي ستجد فيه عناصر طبيعية متعددة تزيغ البصر من روعتها، فهي مزينة بنوافير وبحيرات طبيعية وصناعية وأشجار فارهة، بالإضافة إلى المنحوتات الرائعة التي ستقع عيناك عليها بين الحين والآخر، بإمكانك الجلوس على أحد المقاعد المنتشرة في أنحاء الحديقة والتمتع بتأمل ذاك الجمال.

3. ممارسة الرياضة

لن تكتفي بالجلوس والتأمل فقط، فهناك عدة أنشطة تحفز لديك الحيوية والنشاط يتاح لك ممارساتها، ومنها ممارسة الرياضة؛ إذ تم تخصيص مسارات داخل الحديقة ليتمكن الزوار من السير والركض وسط المساحات الخضراء، وبهذا ستتمكن من استعادة الهدوء النفسي الذي فقدته في أيام العمل أو الدراسة في هذه النزهة الرائعة، كما ستختبر مذاقًا جديدًا للمرح حينما تكون برفقة أصدقائك أو عائلتك حينما تتسابقون في تلك الأجواء الصافية.

4. اللعب في منطقة الألعاب

للصغار نصيب كبير من المتعة أيضًا في هذه الرحلة، فقد خُصص لهم منطقة ألعاب مجانية وآمنة لإخراج طاقتهم الحماسية وإمضاء وقت مليء بالإثارة والتشوق، وبإمكانك الدخول مع الأطفال واللعب معهم والتقاط الصور التذكارية ومقاطع الفيديو تخليدًا للأوقات السعيدة التي ستحظون بها جميعًا، فسيكون من أكثر الأنشطة التي ستغير مزاجك إلى الأفضل.

5. مشاهدة الطيور وإطعامها

سيكون هذا هو النشاط المحبب كثيرًا لأطفالك، حيث يتسم الأطفال بفضولهم الكبير لاستكشاف الحيوانات والطيور من مختلف الأنواع، وهذا ما يمكنهم فعله في منتزه كوغولو بأنقرة، فكما ذكرنا آنفًا أن البحيرات مليئة بالطيور السابحة مثل البجع المعروف بوده والبط والإوز التي يمكن إطعامها مع أصحابها، يمكنك حث أطفالك على خوض هذه التجربة الفريدة بالنسبة إليهم، فهي كفيلة برسم البهجة وإدخال السرور على قلوبهم وإشباع رغبة الاستكشاف لديهم.

6. شراء الهدايا التذكارية

على الرغم من أن الصور التذكارية التي ستلتقطها خلال رحلتك كفيلة بتذكيرك بها إلا أنها لن تكون أكثر تأثيرًا من الهدايا النفيسة الملموسة التي ستنتقيها من المتجر المخصص داخل الحديقة، ومن أكثر الهدايا التي سيحبها أطفالك الأقنعة البلاستيكية المصممة على شكل أبطال الأفلام المشهورين، بإمكانك استغلال تلك الفرصة والتقاط مزيد من الصور للأطفال أثناء ارتدائها.

الخدمات في منتزه كوغولو أنقرة

توفر الحديقة بعض المرافق العامة المهمة للزوار نحو دورات المياه العامة ومنطقة ألعاب مجانية للأطفال، إلى جانب المطعم والمقهى المتوفرين داخل الحديقة والمتاحين لساعات متأخرة.

مطاعم منتزه كوغولو أنقرة

هناك مطعم ومقهى في الوقت نفسه داخل الحديقة يسمى مطعم ومقهى كوغولو يقدم العديد من الأصناف التركية الفاخرة الكلاسيكية والتقليدية والمشروبات الشهية، ومن أمثلة الأطباق المتوفرة الكفتة والبطاطس المقلية والبرجر والشاورما، بالإضافة إلى وجبات الإفطار والغداء والعشاء التركي الأصيل، فمن أبرز أطباق الإفطار المقدمة العجة الشهية، وبالنسبة لوجبة الغداء في المطعم فيزداد الطلب على المشويات التركية.

الفنادق القريبة من منتزه كوغولو أنقرة

إذا كنت ترغب في الإقامة بمنطقة تشان كايا بالقرب من منتزه كوغولو وأجمل الأماكن في أنقرة يمكنك النزول في أحد الفنادق الشهيرة التي تتيح خدمات فاخرة للضيوف، ومن أبرزها فندق شيراتون أنقرة المصنف ضمن فنادق الخمس نجوم، وهو أقربهم إلى الحديقة؛ إذ يبعد عنها بمسافة 1.38 كيلومتر.

وإذا كانت الراحة تشكل أولوية كبيرة بالنسبة إليك فحينها يمكنك اختيار فندق ديفان أنقرة الأربع نجوم الواقع في منطقة كافاكلايدر النبيل، وهو يبعد عن الحديقة بمائتين وستين متر مربع، يوجد بالقرب من مول كاروم ومنتزه سيغمنلار والمطار الدولي، يتميز الفندق بنظافته الفائقة وطاقم عمله المحترف وتوفيره الراحة للنزلاء، كما يحوي مرافق عملية ويقدم خدمة واي فاي مجانية، ولهذا حصل على تقييم عالٍ من قبل زائريه، وكخيار ثالث ستجد فندق هيلتون اس إيه الخمس نجوم بالقرب من الحديقة أيضًا، حيث يبعد عنها بمسافة سبعمائة وتسعة وسبعين متر.

مواعيد العمل والأسعار

تفتح الحديقة أبوابها في جميع أيام الأسبوع على مدار الأربع وعشرين ساعة، والدخول مجاني.

هل أعددت نفسك لخوض تجربة فريدة بصحبة عائلتك وأصدقائك؟ ما عليك الآن سوى التخطيط لزيارة منتزه كوغولو أنقرة المناسب لتنزه الأفراد والعائلات؛ نظرًا لتوفر المرافق الخدمية ووسائل الترفيه المجانية المحببة للأطفال والكبار على السواء، وهذا ما تناولناه بشكل مفصل في هذا المقال، إلى جانب باقي المعلومات التي عرضناها من عنوان المنتزه والأنشطة الترفيهية والفنادق القريبة منه.