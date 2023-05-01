أفضل 10 معالم مميزة في منطقة السليمانية اسطنبول

تعتبر منطقة السليمانية اسطنبول من أهم الأماكن السياحية في المدينة، حيث أنها تحتضن العديد من المعالم السياحية والتاريخية مثل مسجد السليمانية العريق ومكتبة السليمانية للمخطوطات والعديد من المطاعم والمقاهي بالإضافة إلى عدد كبير من العقارات، فهي في حالة تطور وتحديث دائم، وسنتعرف من خلال السطور القادمة على منطقة السليمانية اسطنبول وكل التفاصيل المتعلقة بها.

منطقة السليمانية اسطنبول

تقع منطقة السليمانية في اسطنبول في مركز المدينة، تحديدا في منطقة الفاتح التي تضم العديد من المعالم السياحية والتاريخية القديمة مثل مسجد السلطان أحمد ومسجد آيا صوفيا الذي أنشئ في عهد السلطان محمد الفاتح، سميت منطقة السليمانية باسطنبول بهذا الاسم نسبة إلى جامع السليمانية القانوني الذي بني على يد السلطان العثماني سليمان الأول (القانوني)، ويعد هذا الجامع من أشهر الجوامع في مدينة اسطنبول، فإن منطقة السليمانية اسطنبول تقع على أجمل التلال التي تطل على خليج البوسفور، حيث يمكنك مشاهدة كامل المدينة عن طريق هذه الإطلالة المميزة، تشهد منطقة السليمانية اسطنبول اقبالا كبيرا من قبل الزوار من داخل وخارج تركيا حيث أنها تعتبر من الأماكن المشهورة في اسطنبول، ويمكن الوصول إليها بكل سهولة وذلك عن طريق أحد وسائل النقل العامة في اسطنبول، أو يمكنك استخدام خط المترو وبعد ذلك أخذ أحد العربات التي سوف تقلك إلى منطقة السليمانية.

الأنشطة والمزارات في منطقة السليمانية اسطنبول

تضم منطقة السليمانية اسطنبول العديد من الأماكن الأثرية المهمة، فهي من أكثر مناطق اسطنبول حيوية، حيث يمكنك زيارتها والقيام بجولة سياحية بين معالم هذه المنطقة والاستمتاع بكل الأنشطة الموجودة بها، وتناول الطعام في أحد المطاعم والمقاهي الموجودة، سنتعرف فيما يلي على أبرز أنشطة يمكنك ممارستها والاستمتاع بها في منطقة السليمانية اسطنبول:

1- مسجد السليمانية

عند زيارة منطقة السليمانية اسطنبول لا بد لك أن تزور مسجد أو جامع السليمانية الذي يعتبر من أكبر الجوامع في تركيا حيث تبلغ مساحته سبعة وثلاثين دنما، يقصده الزوار ليس فقط من تركيا بل من مختلف أنحاء العالم فهو من أهم مناطق في اسطنبول الأوروبية، فهو عبارة عن بناء كبير تحيط به مجموعة من الملحقات التابعة له، ويضم جامع السليمانية أربع مآذن، وذلك ليس عن عبث وإنما نسبة إلى ترتيب السلطان العثماني سليمان الأول، فهو الرابع بين سلاطين الدولة العثمانية، وهو ذو تصميم هندسي معماري جميل يدل على ترتيب السلطان سليمان، بني على يد أشهر مهندسي العمارة في تلك الفترة المعمار سنان، وقد استغرق بناء الجامع مدة دامت سبع سنوات من العام 1550م وحتى عام 1557م، ويعتبر مسجد السليمانية تحفة معمارية حقيقية.

2- مكتبه السليمانية

لم تنتهي جولتك عند مسجد السليمانية، فلا بد لك من زيارة مكتبة السليمانية التي تقع بالقرب من الجامع، تحديدا في منطقة القرن الذهبي، بنيت في عهد السلطان العثماني سليمان وبأمر منه على يد المهندس المعماري سنان باشا، وهي جزء من كلية السليمانية التي تعتبر المجمع الإسلامي الأكبر بعد مجمع الفاتح، وتحتوي مكتبة السليمانية على العديد من المخطوطات التراثية والثقافية التركية، والعربية والفارسية، يصل عدد المخطوطات التي تحتويها المكتبة إلى حوالي 80000 مخطوطة، وفيها تقريبا 115 الف كتاب، بعضها مكتوب باللغة التركية وعدد لا بأس به مكتوب باللغة العربية والفارسية، والجدير بالذكر أن أغلب محتويات مكتبة السليمانية تم التبرع بها من قبل أصحابها مثل مجموعة عبد الغني آغا ومجوعة آيا صوفيا ومجموعة وقف أصحاب الخير وغيرها الكثير والكثير، زيارة مكتبة السليمانية متعة حقيقية، حاول القيام بها.

3- حمام السليمانية

أثناء جولتك في مسجد السليمانية لابد لك ان تعرج على حمام السليمانية الذي يعتبر جزء من مجمع المسجد، وقد تم بناء هذا الحمام على يد المهندس المعماري معمار سنان في عام 1557م، يعتبر حمام السليمانية أهم أماكن سياحية في منطقة السليمانية اسطنبول، يتألف من ثلاثة أقسام:

القسم البارد: في هذا القسم يمكنك الجلوس بمنشفتك الخاصة، وشرب شيء ما إذا رغبت بذلك.

في هذا القسم يمكنك الجلوس بمنشفتك الخاصة، وشرب شيء ما إذا رغبت بذلك. القسم الفاتر: في هذا القسم يمكنك تكييف الجسم بدرجة حرارة مناسبة قبل الانتقال الى القسم الساخن.

في هذا القسم يمكنك تكييف الجسم بدرجة حرارة مناسبة قبل الانتقال الى القسم الساخن. القسم الساخن: في هذا القسم يسترخي الضيوف في درجة حرارة تتراوح ما بين 40 درجة مئوية وحتى 60 درجة مئوية، حيث يتم إجراء عمليات التدليك والمساج للضيوف وفرك الجسم بواسطة قفازات الحمام.

4- حديقة جولهانة

عند قدومك إلى منطقة السليمانية اسطنبول يمكنك الجلوس في حديقة جولهانة، التي تعتبر من أكبر وأقدم الحدائق في مدينة اسطنبول، يقصدها الزوار من مختلف أنحاء العالم، وتتوفر في الحديقة العديد من الأنشطة الترفيهية مثل المسابح والملاهي والملاعب الرياضية، كما توفر الحديقة مساحات خضراء واسعة، وتضم أنواع متعددة من الأزهار وأبرزها زهور الاقحوان، تعتبر جولهانة بارك خيار مثالي من أجل قضاء عطلة ممتعة والهروب من حرارة الصيف والاستمتاع بنسائم البحر العليلة.

5- قبة اسطنبول

منصة قبة اسطنبول تعتبر من المعالم السياحية الشهيرة في منطقة السليمانية اسطنبول، وهي عبارة ساحة مفتوحة ذات إطلالات جميلة على مدينة اسطنبول، يمكنك التقاط أجمل الصور التذكارية، بالإضافة إلى الاستمتاع بمشاهدة منظر الغروب الساحر وطيور النورس التي تحلق في السماء، والقطط التي تتجول في المكان.

6- متحف الفن الإسلامي

يعتبر متحف الفن الإسلامي من أهم المتاحف في اسطنبول عامة ومنطقة السليمانية بالذات، فهو يضم العديد من المجوهرات والمخطوطات القديمة والأواني الزجاجية الأثرية، ومجموعة كبيرة من اللوحات الإسلامية ذات القيمة الفنية الكبرى، بالإضافة إلى الفنون الجميلة الأخرى.

7- سوق الأربعاء

سوف تحظى بفرصة رائعة للتسوق في منطقة السليمانية اسطنبول، وذلك مع وجود العديد من الأسواق، ومن أشهرها سوق الأربعاء، الذي يعتبر من أهم الأسواق الشعبية في المنطقة، ويوفر العديد من البضائع والمنتجات المحلية والحرف اليدوية والألبسة والأحذية والتوابل والأواني المنزلية والحلويات، حيث يمكن شراء هدايا تذكارية بأسعار مناسبة جدا وجودة عالية.

8- قصر السلطان العثماني

يعتبر قصر السلطان العثماني من أهم معالم منطقة السليمانية تركيا، فهو يتمتع بقيمة تاريخية ودينية كبرى، حيث كان يستخدم كمقر للسلطة العثمانية، ويتميز القصر بروعة تصميمه وجماله الذي يعكس رقي الحضارة التركية وعراقتها.

9- قصر الطيبات

يعتبر قصر الطيبات من أشهر الأماكن السياحية في منطقة السليمانية، ويتميز بهندسة معمارية رائعة جدا وملفتة للأنظار، فضلا عن مفروشاته الرائعة ذات الذوق الرفيع، ومحتوياته القيمة جدا.

10- العروض الفنية والموسيقية

تقام في منطقة السليمانية اسطنبول العديد من العروض الفنية والموسيقية لفنانين مشهورين ومسابقات أدبية، ويوجد العديد من المسارح التي تقدم مسرحيات تعكس الثقافة التركية بالإضافة إلى وجود الصالات الكبيرة، وهي متاحة للجميع حيث يمكن لكل الزوار استخدامها والاستمتاع بها.

مطاعم منطقة السليمانية اسطنبول

يمكن للزوار تجربة العديد من الأطباق التركية اللذيذة مثل المشاوي والكباب والقوزي وغيرها الكثير من الأطباق والمأكولات الشهية، وذلك من خلال العديد من المطاعم المنتشرة في كل أنحاء المنطقة، ومن أبرز هذه المطاعم:

مطعم السليمانية: يقع في منطقة الفاتح مقابل هستوريا مول، وهو من أفضل مطاعم في السليمانية باسطنبول بتقديم المسكوف العراقي.

يقع في منطقة الفاتح مقابل هستوريا مول، وهو من أفضل مطاعم في السليمانية باسطنبول بتقديم المسكوف العراقي. مطعم سليمانية كافيه ريستورنت: يقع على 0.2 كيلو متر من مسجد سليمان القانوني، يقدم العديد من الأطباق التركية الشهية.

يقع على 0.2 كيلو متر من مسجد سليمان القانوني، يقدم العديد من الأطباق التركية الشهية. Nova santiye café: يبعد تقريبا مسافة 0.3 كيلو متر عن مسجد سليمان القانوني، من أجمل مقاهي السليمانية في اسطنبول.

تعرفنا من خلال المقال السابق على منطقة السليمانية اسطنبول وكل ما تحتويه من معالم سياحية وتاريخية مهمة ومزارات من مساجد وقلاع وقصور ومتاحف ومولات وحدائق يمكنك زيارتها والاستمتاع بها، بالإضافة إلى أهم المطاعم الموجودة بها.