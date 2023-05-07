أفضل 10 معالم رائعة في منطقة بشكتاش في اسطنبول

اسطنبول من المُدن الرائعة تتميز بمناطق فريدة تضم مجموعة كبيرة من المعالم السياحية القديمة والحديثة، وأهم منطقة يمكنك زيارتها خلال رحلتك هي منطقة بشكتاش في اسطنبول لأنها مركز الثقافة والفنون، تقع بين ارتاكوي وحي كاباتاش وتعتبر المكان الأكثر أهمية بمضيق البوسفور والذي يجعلها تتمتع بأجواء خاصة دوناً عن جميع مناطق اسطنبول الأخرى، تضم بشكتاش مجموعة كبيرة من الآثار العثمانية العريقة مثل المتحف البحري وقصر يلدز وقصر سيراجان ورصيف بشكتاش التاريخي والعديد من البازارات وغيرها الكثير.

وعلى الرغم من أن هذه المنطقة مركز اسطنبول الثاني وتضم معالم سياحية كثيرة إلا أنها غير مزدحمة مما يجعلها خيار مثالي للكثير من الأشخاص، تضم المنطقة أيضًا مجموعة متنوعة من المطاعم والكافيهات الشهيرة التي تتميز بأجواء رائعة وتقدم أطباق مختلفة من الأطعمة التركية والعالمية، يمكنك معرفة المزيد حول أهم المزارات والأنشطة التي تتميز بها المنطقة عبر السطور التالية.

الأنشطة والمزارات في منطقة بشكتاش في اسطنبول

التجول في منطقة بشكتاش اسطنبول من الأشياء الممتعة للكثير من الأشخاص حيث أنها تضم الكثير من الأماكن والمزارات المميزة الجديرة بالاهتمام مثل سوق بشكتاش وساحة نادي بشكتاش بالإضافة إلى مجموعة رائعة من المتاحف والقصور والمزارات السياحية منها متحف اسطنبول للنحت والرسم، جمعنا لك أهم الأنشطة التي يمكنك القيام بها أثناء زيارتك وهي كالتالي:

1. منطقة سوق بشكتاش

يعتبر من الأماكن المميزة والأكثر ازدحامًا في منطقة بشكتاش باسطنبول لأنه يضم مجموعة كبيرة من المتاجر المخصصة لبيع الكتب ومتاجر للأطعمة والبقالة والسلع المختلفة، وجزء مخصص لبيع السمك، بالإضافة إلى المطاعم والكافيهات والحانات المنتشرة بداخل السوق، كل هذا ساعد على جذب الكثير من السكان المحليين والسياح، وإن كنت من محبي التسوق فزيارة هذا المكان ستكون فرصة رائعة لك لقضاء وقت مميز.

2. جناح اهلامور

يعتبر من أهم أماكن السياحة في اسطنبول يقع تحديدًا في وادي اهلامور ما بين نيشانتاشي وحي يلدز خلف تلال منطقة بشكتاش وهو من أجمل الأجنحة في المنطقة يتميز بهيكل جميل، وكان مسبقًا الحديقة الخاصة للسلطان أحمد الثالث، يحتوي على كافيه خاص مميز يمكنك تجربته وقضاء وقت لطيف بصحبة أصدقائك أو أفراد عائلتك المقربين.

3. يلدز بارك

تعد من أجمل الحدائق في حي بشكتاش في اسطنبول وتتكون من مجموعة مميزة من المسابح والشلالات وبرك الماء بالإضافة إلى العديد من الأشجار المميزة التي يزيد عمرها على 400 عام، يمكنك الشعور بالراحة والاسترخاء واستنشاق جو منعش ولطيف داخل المكان والتنزه بين الأشجار والمساحات الخضراء المنتشرة بالحديقة أو ممارسة رياضة المشي حسب رغبتك، يمكنك أيضًا تناول أشهى الأطعمة والمشروبات داخل المطاعم الموجودة بها.

4. قصر يلدز

يقع قصر يلدز على التل المواجه لمضيق البوسفور ما بين منطقة بشكتاش في اسطنبول وأرتاكوي ويضم مساحة 500 ألف متر مربع، يتكون القصر من مجموعة كبيرة ما بين فيلات وأجنحة وأكشاك ترجع إلى القرن التاسع عشر يحيط بها حديقة جميلة، يمكنك التجول داخل أروقة المكان ورؤية الطراز المعماري الفريد الذي يعبر عن عراقة الدولة العثمانية.

استمتع بجولات إرشادية ومقاطع صوتية فريدة عند استكشاف المكان، احرص على قضاء وقت ممتع ولا تنسى التقاط العديد من الصور التذكارية المميزة في الأماكن المسموح فيها بالتصوير.

5. رصيف بشكتاش التاريخي

رصيف ميناء بشيكتاش من المعالم التاريخية البارزة، يتميز بهيكل معماري رائع، تتميز الواجهة الأمامية ببلاط أثري فخم صنع بواسطة المهندس المعماري علي طلعت بك وهو من المعالم المثيرة للدهشة والإعجاب لأنه يضم مجموعة من العبارات العامة لأوسكودار وكاديكوي.

6. قصر دولمة بهجة المهيب

يعتبر من أشهر أماكن سياحية في بشكتاش وأكبر القصور التي يعود تاريخها إلى عصر لدولة العثمانية، يضم مجموعة من الأجنحة الراقية والعريقة، ويحتوي على مجموعة من الديكورات والمقتنيات المزينة بقطع نفيسة وفريدة من الذهب والكريستال، وإذا كنت من محبي الفن التشكيلي المميز، يمكنك مشاهدة الكثير من اللوحات والمنحوتات القديمة في المتحف المجاور لقصر دولمة.

7. المتحف البحري

يعتبر من أفضل الأماكن السياحية التي يمكنك زيارتها في منطقة بشكتاش لأنه يستعرض تاريخ المعارك البحرية للدولة العثمانية، ينقسم إلى جزأين الأول يضم مجموعة من متعلقات الزعيم أتتاتورك لكن القسم الآخر يضم مجموعة من المراكب والسفن البحرية العريقة ويضم آلاف الوثائق والمستندات، ونماذج السفن الأثرية والمدافع الحربية وأدوات الملاحة وغيرها الكثير، يُشكل المتحف الكثير من المعارض على مدار العام، يمكنك قضاء وقت ممتع والتعرف على تاريخ الدولة العثمانية في هذا العهد.

8. بازار السبت

بازار السبت من أشهر الأسواق المجاورة للمتحف البحري يضم مجموعة من العربات المخصصة لبيع الفاكهة والخضار وأنواع مختلفة من الأسماك والملابس بأسعار مميزة، يمكنك شراء جميع احتياجاتك من السلع الغذائية من هذا السوق والاستمتاع بتخفيضات رائعة، ستجد هناك الكثير من أنواع الفاكهة والخضار والأطعمة المتنوعة.

9. قصر سيراجان

يقع قصر سيراجان ما بين اورتاكوي وبشكتاش وهو من أشهر المعالم السياحية في اسطنبول نظرًا لروعة تصميمه فقد انتهى تشييد هذا القصر عام 1974 بعهد السلطان عبد العزيز واليوم أصبح يضم أهم الفنادق في اسطنبول، يقوم بزيارته عدد هائل من السكان المحليين والسياح سنويًا للاستمتاع بأجوائه الرائعة.

10. زيارة اورتاكوي

اورتاكوي من أهم مناطق اسطنبول مجاورة لمنطقة بشكتاش، يمكنك الانتقال لها من خلال الحافلة البحرية التي تسير عبر مضيق البوسفور فتبدأ رحلتها من ميناء كاباتاش حتى تصل لساحل اورتاكوي، تتميز هذه المنطقة بالبازار الملون والشوارع الضيقة التي تضم العديد من الكافيهات والمتاجر والبارات والحانات والنوادي التي تمارس نشاطها ليلاً، ساحة ارتاكوي تطل على مضيق البوسفور مع أجواء مميزة لا تفوتها أثناء زيارتك.

مطاعم منطقة بشكتاش في اسطنبول

تضم منطقة بشكتاش في اسطنبول مجموعة من المطاعم الرائعة لا تترك المنطقة دون أن تخوض تجربة تناول الطعام بها، فهناك الكثير من الأماكن المميزة التي تقدم أصناف الطعام التركي الشهي، واهم المطاعم وأفضلها كالتالي:

مطعم فوجو: عبارة عن مكان أنيق لتناول الطعام مصمم على سطح وفيه بار على تراس ويتميز بإطلالة رائعة على المدينة والنهر، يقدم الكثير من الأطباق العالمية وأنواع الكوكتيلات والعصائر.

عبارة عن مكان أنيق لتناول الطعام مصمم على سطح وفيه بار على تراس ويتميز بإطلالة رائعة على المدينة والنهر، يقدم الكثير من الأطباق العالمية وأنواع الكوكتيلات والعصائر. مانزارا: يقدم طعام بأسعار مناسبة للجميع، يمكنك تناول أصناف اللحوم والدجاج والمشويات والباستا، والحلويات والأيس كريم وغيرها.

يقدم طعام بأسعار مناسبة للجميع، يمكنك تناول أصناف اللحوم والدجاج والمشويات والباستا، والحلويات والأيس كريم وغيرها. شاورما عاصم اسطا المشهور: إن كنت من محبي الشاورما فهذا المطعم يقدم ساندوتشات الشاورما اللذيذة بصوصات ونكهات متنوعة، لكن أسعاره مرتفعة قليلاً.

إن كنت من محبي الشاورما فهذا المطعم يقدم ساندوتشات الشاورما اللذيذة بصوصات ونكهات متنوعة، لكن أسعاره مرتفعة قليلاً. مطعم IST TOO: أحد المطاعم الفخمة في منطقة بشكتاش، يقدم المأكولات البحرية والسوشي إلى جانب الأرز والمقبلات وأصناف مختلفة من المشويات، بالإضافة للمشروبات الباردة والساخنة.

أحد المطاعم الفخمة في منطقة بشكتاش، يقدم المأكولات البحرية والسوشي إلى جانب الأرز والمقبلات وأصناف مختلفة من المشويات، بالإضافة للمشروبات الباردة والساخنة. Şans Restaurant: مطعم للمأكولات التركية، يقدم السمك مع الحساء والمقبلات المتنوعة والكباب واللحوم بالإضافة إلى الحلويات وغيرها.

مطعم للمأكولات التركية، يقدم السمك مع الحساء والمقبلات المتنوعة والكباب واللحوم بالإضافة إلى الحلويات وغيرها. مطعم يالا فلافل: أحد المطاعم الفلسطينية المميزة، يتميز بتقديم ساندوتشات الفلافل إلى جانب السلطة والطحينية والمخلالات وأنواع من الأرز والفطائر المناسبة لوجبات الفطار والعشاء.

أحد المطاعم الفلسطينية المميزة، يتميز بتقديم ساندوتشات الفلافل إلى جانب السلطة والطحينية والمخلالات وأنواع من الأرز والفطائر المناسبة لوجبات الفطار والعشاء. مطعم مشويات: يقدم أصناف مختلفة من اللحم المشوي وأسعاره في متناول الجميع، ويقدم ضيافة سلطات قبل طلب الوجبة وقائمة الطعام عربية ويتميز بالاستقبال الرائع للزبائن.

يقدم أصناف مختلفة من اللحم المشوي وأسعاره في متناول الجميع، ويقدم ضيافة سلطات قبل طلب الوجبة وقائمة الطعام عربية ويتميز بالاستقبال الرائع للزبائن. Tuğra Restaurant: مطعم للمأكولات التركية التقليدية الشهيرة، يتميز بالرقي والفخامة، يطل على البحر ويقدم أطباق رئيسية وأطباق متنوعة من الحلويات التقليدية.

كافيهات منطقة بيشكتاش في اسطنبول

تضم منطقة بشكتاش أيضًا مجموعة من الكافيهات المميزة التي تقدم الكثير من أنواع المشروبات والقهوة الشرقية والغربية بنكهات رائعة وأهم الأماكن التي يمكنك تجربتها والاستمتاع بها كالتالي:

مقهى اولوس: مكان مميز يطل على المدينة ويقدم أصناف رائعة من وجبات الفطار والوجبات السريعة، إلى جانب الشيشة والعصائر والمشروبات الساخنة.

مكان مميز يطل على المدينة ويقدم أصناف رائعة من وجبات الفطار والوجبات السريعة، إلى جانب الشيشة والعصائر والمشروبات الساخنة. كافيه نيرو بشكتاش: أحد الأماكن البسيطة، يضم مجموعة من الأطباق اللذيذة والخفيفة إلى جانب المشروبات الباردة والساخنة والقهوة.

أحد الأماكن البسيطة، يضم مجموعة من الأطباق اللذيذة والخفيفة إلى جانب المشروبات الباردة والساخنة والقهوة. بلوم كافيه هاوس: يعتبر من أجمل الكافيهات في منطقة بشكتاش يقع في مناطق اسطنبول الاوروبية ويقدم أصناف مختلفة من المعجنات والحلويات والقهوة ويتميز بالديكور الناعم والهدوء.

يعتبر من أجمل الكافيهات في منطقة بشكتاش يقع في مناطق اسطنبول الاوروبية ويقدم أصناف مختلفة من المعجنات والحلويات والقهوة ويتميز بالديكور الناعم والهدوء. كولادا بشكتاش: يتميز بديكورات وجلسات متناسقة ومريحة للزبائن، متخصص في تقديم الشوكولاتة والحلويات والعصائر والمشروبات الساخنة والقهوة السوداء وغيرها.

قدمنا لك فيما سبق أفضل معالم رائعة في منطقة بشكتاش في اسطنبول وأهم المعلومات حول كل مكان وقيمته التاريخية بالإضافة إلى أهم المطاعم والكافيهات التي يمكنك زيارتها خلال رحلتك ونتمنى لك رحلة ممتعة وسعيدة.