أفضل الأنشطة والمزارات في منطقة بكركوي في اسطنبول

أهلاً بك عزيزي القارئ في جولة جديدة من جولاتنا السياحية، ومرحباً بك في رحلتنا إلى الأراضي التركية حيث تقع منطقة بكركوي في اسطنبول، نكتب لك اليوم لنتحدث معك عن تلك البقعة الساحرة التي تحفل بتاريخ عريق وحاضر مبهر للغاية، المنطقة التي نحن بصدد الحديث عنها اليوم عزيزي القارئ كانت هنا منذ الحكم البيزنطي وحتى الحكم العثماني وإلى الاستقلال؛ واليوم هي عروس تركيا البهية التي تقع على امتداد بحر مرمرة وتضم في جعبتها العديد من القرى الريفية الساحرة.

وكانت تلك الأرض الساحرة قديماً تسمى هيبدومون، وذلك في الآونة الأخيرة من الحكم البيزنطي، ثم سُميت ماكري كوي وهو اسم يعني المنطقة البعيدة، ثم تم تحريف هذا الاسم أثناء فترة حكم العثمانيين لتركيا ليصبح اسمها بكركوي بعد إعلان الدولة العثمانية في 1925، وتشتهر تلك المنطقة الساحرة بالعديد من المعالم الهامة مثل مطار اسطنبول اتاتورك، ومركز التجارة العالمي، بالإضافة إلى جاليريا اتاكوي، وكنيسة باكير كوي، وغيرها من الأماكن المبهرة التي سوف نتعرف عليها بالتفصيل في السطور التالية.

الأنشطة والمزارات في منطقة بكركوي في اسطنبول

منطقة بكركوي باسطنبول تعتبر اجمل مناطق اسطنبول الاوروبية، وتقع في الناحية الأوربية من اسطنبول، حيث يحفها شمالاً طريق E-5 السريع ومنطقة جونجوران ومنطقة بهتشلي، وعلى الناحية الجنوبية نجد أنها تمتد على شاطئ بحر مرمرة، وهي منطقة قائمة على مساحة 35 ألف كيلومتر مربع، وتضم بداخلها أحياء عديدة بلغ عددها 15 حي، وتتميز منطقة بكركوي بقربها من العاصمة اسطنبول حيث تبعد عنها مسافة مقدارها 14 كيلو متر فقط، وتشتهر هذه المنطقة الجميلة بضمها للعديد من الأماكن السياحية المبهرة التي تنجح دائماً في جذب الزوار من داخل البلاد وخارجها، مثل متحف الطيران والحدائق المائية والمطاعم والمولات والأسواق التي سوف نتحدث عنها بالتفصيل في السطور التالية آملين أن لا نكون قد غفلنا عن ذكر مزاراً هاماً، حيث تتعد الأماكن الرائعة في منطقة بكركوي وإليكم ما استطعنا حصره.

1- متحف الطيران في منطقة بكركوي في اسطنبول

إذا كنت تبحث عن أفضل أماكن سياحية في اسطنبول بشرط أن يكون لها طابع مختلف في التجربة فلا شك أن متحف الطيران هو الخيار الأمثل لك، ذلك حيث يعد متحف الطيران تجربة فريدة لا مثيل لها، ويعد هذا المتحف هو الأول من نوعه في تركيا ويضم في جعبته العديد من القطع التي تجسد تاريخ الطيران التركي والحاصلين على إنجازات به، ويقوم هذا المتحف على مساحة قدرها 15 ألف متر منهم 12 ألف متر مساحة مفتوحة أما الباقي فهو مغلق لأهمية ما يحتوي عليه، ويمكنكم أن تستمتعوا بزيارة المتحف من خلال الخطوات التي نرشحها لكم في السطور التالية:

بدأ السير في المنطقة المفتوحة وتفقد ما تضمه هذه الساحة من طائرات حربية ومدنية، ويمكنك أن تلتقط صور تذكارية معها أيضاً. تفقد المنطقة المخصصة بالقنابل والرشاشات الجوية والمدافع المضادة للطائرات، ومسموح بالتقاط الصور هناك أيضاً لكي تخلد تلك الذكرى الفريدة. ثم يمكنك بعد ذلك أن تتفقد قسم الفضاء الذي يحتوي على بعض الطيارات النفاثة، بالإضافة إلى بعد المركبات والتلسكوبات الفضائية الفريدة. كما يمكنك بعد أن تفرغ من التقاط الصور أن تتعرف على تاريخ الأفراد المؤثرين في منظومة الطيران التركي منذ الحكم العثماني وإلى يومنا هذا.

ويعمل هذا المتحف طيلة أيام الأسبوع عدا يوم الإثنين، ويفتح أبوابه من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً في الأيام من الثلاثاء إلى الجمعة، كما يعمل من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة السادسة مساءً في يومي السبت والأحد، ويقدم المتحف لزواره كافة المرافق حيث يوجد هناك مطعم ومقهى ومنفذ لبيع الهدايا، كما يتوفر لديهم ساحة للسيارات ومرافق خاصة.

2- حديقة فلوريا اسطنبول

حديقة فلوريا في منطقة بكركوي هي المكان المناسب للأطفال إذا كنت ترغب في اعطائهم جرعة هائلة من السعادة، وتقع هذه الحديقة في أفضل مناطق اسطنبول، حيث تقع على بقعة خضراء مقابلة لبحر مرمرة، هنا حيث يوجد عالم خيالي من المتعة والاسترخاء للكبار والترفيه واللعب للأطفال، ويمكنكم قضاء وقت ممتع للغاية مع صغاركم هناك من خلال إتباع الترشيحات التالي ذكرها:

يمكنك في البداية أن تتجول داخل الحديقة لتشاهد روحة أرجائها التي تعج بالأشجار والزهور النادرة ذات الروائح العطرية. وبعد ذلك يمكنك أن تجلس مباشرة في مواجهة بحر مرمرة، حيث متعة تضارب الموج ومداعبة النسيم للزوار. كما يمكنك أن تقوم ببعض التمارين الرياضية من خلال الأجهزة التي توفرها الحديقة، أو تمارس رياضة ركوب الدراجة حيث يتوفر العديد منها داخل الحديقة بمقابل بسيط. وعندما يحين الوقت وتشعر أن اطفالك قد تم شحنهم بالرغبة في اللعب فهنا يأتي دور الملاهي التي تضم العديد من الألعاب ووسائل اللعب التي بلا شك سوف تدخل السرور على أطفالك. وأخيراً يمكنكم التقاط الصور مع تجمعات الأزهار النادرة ومع بحيرة البط الموجودة بمنتصف الحديقة.

ويمكنكم زيارة الحديقة في مختلف أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة بدون مقابل مادي، ويتوفر داخل هذه الحديقة العديد من المطاعم والمقاهي ريثما تشعرون بالجوع أو العطش.

3- اكواريوم اسطنبول

هناك عدة أماكن سياحية في منطقة بكركوي اسطنبول ولكن يظل اكواريوم فريداً من نوعه وقادر على جذب النسبة الأكبر من زوار منطقة بكركوي باسطنبول، واكواريوم هو مكان مخصص للكائنات المائية، حيث ستجد هناك ما يصل إلى 17 حيوان مائي من 1500 نوع، ويمكنك أن تحظى بتجربة فريدة هناك من خلال اتباع الترشيحات التالي ذكرها:

التجول في الطرقات الموجودة بين أحواض السمك لمشاهدة العديد من هذه الكائنات المدهشة التي تم جلبها من المحيطين الهادي والأطلسي ومن البحر الأسود والمتوسط. مشاهدة تحركات القروش البيضاء والزرقاء التي يوجد منها الكثير داخل أحواض كبيرة تتمتع بكافة معايير السلامة، ويمكنك أن تلتقط الصور معها. الذهاب إلى المنطقة الباردة، هنا حيث تم تجهيز مناخ يعمه حالة من الصقيع لكي يلائم عائلات البطاريق التي لا شك أنك سوف تستمتع بالنظر إليها. كما يمكنكم القيام بتجربة السباحة مع القروش تحت إشراف نخبة من أمهر الغواصين في العالم.

ويفتح هذا المكان الساحر أبوابه للزوار طيلة أيام الأسبوع، ويمكنكم أن تجدوا هناك مطعم وعدة مقاهي ومنافذ لبيع الهدايا التذكارية.

4- شاطئ منطقة بكركوي

يقع هذا الشاطئ غرب مدينة اسطنبول، ويعتبر بمثابة عالم خيالي في منطقة بكر كوي اسطنبول، ويمتاز هذا الشاطئ بالمياه الزرقاء العميقة والرمال الذهبية الكثيفة، ويمكنك في هذا الشاطئ أن تستمتع بالسباحة والغوص، كما يمكنك أن تستقل أحد القوارب في رحلة فردية أو جماعية.

أفضل مزارات منطقة بكركوي في اسطنبول

ثمة العديد من الأماكن التي تقدم لكم المتعة والترفيه والخدمات في بكركوي وسوف نذكرها لكم في السطور التالية:

حديقة بوتانيك بكركوي.

مول فورم بكركوي.

كاروسيل مول.

مرمرة فورم مول.

مطاعم منطقة بكركوي في اسطنبول

ثمة العديد من المطاعم داخل منطقة بكركوي اسطنبول وبالتأكيد من الصعب أن نقدر على حصرها جميعاً، ولكن سوف نرشح لكم أفضل هذه المطاعم التي تمتلك نخبة من الطهاة من الذين لديهم قدرة على إعداد ألذ الأطباق الشرقية والغربية، بالإضافة إلى أطباق المقبلات والمعجنات والحلويات، وهذه المطاعم هي:

مطعم ‪Hadi Karakoy‬. مطعم ‪Makri Restaurant‬. مطعم 103 Bar‬. مطعم ‪Kaburga Sofrasi‬. مطعم ‪Haylayf Cafe&Rest‬. مطعم ‪Kale Van Kahvaltı Salonu‬. مطعم ‪Garden 1897 Restaurant‬. مطعم ‪Kasapoglu Et Lokantasi‬. مطعم ‪Bostanlı Balık Bakırköy Sahil‬. مطعم ‪Ziyafet Cigkofte‬. مطعم ‪Kahve Dunyası Fabrika - Veliefendi‬. مطعم ‪Izmir Balik & Et Restoran‬. مطعم Yuca İstanbul‬. مطعم ‪Zaher‬ مطعم ‪Sahre Restaurant‬. مطعم ‪Felek Fasil‬.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من الحديث عن منطقة بكركوي في اسطنبول، وذلك بعد أن ذكرنا لكم موقع منطقة بكركوي اسطنبول وتاريخها وسبب تسميتها بهذا الاسم، ومن ثم انتقلنا إلى الحديث عن أفضل الأماكن الموجودة بها، وذكرنا لكم بعض ما تحتويه هذه الأماكن، كما رشحنا لكم طرق الاستمتاع بداخلها وبينا لكم مواعيد عمل كلاً منها، ثم انتقلنا للحديث عن مطاعم بكركوي المميزة، ونرجو أن يكون ما ذكرناه مفيداً لكم وكافي لإشباع الفضول عندكم، ونلقاكم على خير في موضوع آخر.