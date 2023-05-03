أفضل 6 معالم مميزة في منطقة ترابيا اسطنبول

تتسم كل منطقة في تركيا بعدة مزايا تجعلها من الأماكن التي يتوافد إليها السائحون من كل أرجاء العالم، فمن الطبيعي أن تحتار عند اختيار المكان الذي تود زيارته أولاً، ولكن إذا كنت من محبي زيارة المتنزهات والحدائق، فإن منطقة ترابيا اسطنبول هي الخيار الأفضل بالنسبة إليك، والتي يجدر بك أن تضعها في الصدارة، حيث تحتشد بالمساحات الخضراء والحدائق المتنوعة التي توفر لك جوًا من الاسترخاء والاستمتاع في آن واحد، إلى جانب احتضانها للمراكز التجارية الشهيرة والمطاعم الفاخرة، تعرف على أشهر تلك المعالم التي يمكنك زيارتها خلال السطور القادمة.

الأنشطة والمزارات في منطقة ترابيا اسطنبول

تقع منطقة ترابيا باسطنبول في القسم الأوروبي من المدينة، وعلى بعد ثمانية وعشرين كيلومترًا من شمال اسطنبول، وتبلغ مساحتها نحو سبعة وخمسين كيلومترًا مربعًا، وتعد مقصدًا لعدد كبير من السائحين بشكل عام، والعرب والخليجيين بشكل خاص؛ لاستمتاعهم بالأجواء الهادئة الخالية من صخب المدن الأخرى، وتشتهر المنطقة بتناثر اليخوت الفاخرة والقوارب على سواحلها الرائعة نحو كورنيش ترابيا الذي تتلون مياهه باللون الفيروزي الرقيق؛ مما يجعل المنطقة تتمتع بإطلالة ساحرة.

وهذا يعني أنك إذا أردت أخذ عطلة مربحة للأعصاب فلن تجد ما يشعرك بالاستجمام والراحة أكثر من تلك المنطقة بالغة الجمال، فيمكنك استئجار قارب أو يخت للقيام برحلة بحرية فردية أو جماعية، والتي ستتمكن من خلالها التعرف على أشهر أماكن سياحية في اسطنبول إلى جانب هذا فستستمتع بزيارة باقي المعالم الأخرى، وفيما يلي سنعرض أماكن سياحية في منطقة ترابيا اسطنبول توفر لك تلك الأجواء:

1. حديقة الطفل

هي المكان المناسب للتنزه بصحبة أطفالك في منطقة ترابيا في اسطنبول، والتي لن تجدها في العديد من المدن والبلدان، حيث يمكن لأطفالك الاستمتاع باللعب وسط ساحات الألعاب الآمنة المتوفرة بالحديقة، والتي لا يُسمح للكلاب بدخولها، أما عن تاريخ الحديقة فقد تم افتتاحها عام 1908م وجُددت عام 2008م، وتمتد على مساحة ستة عشر ألف متر مربع، وهي مزودة بمسارات المشي والملاعب والمطاعم والمقاهي ومحلات الهدايا التذكارية، فلا تظن أنك كبالغ لن تستمتع بالتنزه في هذه الحديقة، فعلى العكس تمامًا يمكنك الانضمام للعب مع أطفالك بواسطة الألعاب المبتكرة التي يتم توفيرها إلى جانب الأنشطة التعاونية المشتركة بين الأطفال والأهالي التي يتم إتاحتها.

2. ميناء حيدر علييف

لم تُصنف ترابيا ضمن أفضل مناطق اسطنبول هباءً، وإنما بسبب مزاياها المتلخصة في الهدوء التام والإطلالة على مضيق البوسفور، ومن أبرز معالمها التي توفر لك أجواءً منعشة ميناء حيدر علييف الذي يستقطب عدد ضخم من الأتراك وزوار اسطنبول من مختلف البلاد، ببساطة لأنه يمكن القيام برحلة بحرية بين أحضان مياه البوسفور الخلابة من خلال استئجار القوارب التي تكثر في هذا الميناء، وإن كنت من محبي الصيد فلا يمكنك تفويت مثل هذه الفرصة، فبجانب رحلتك البحرية سيكون بوسعك الاستمتاع بصيد الأسماك وإقامة حفل شواء مميزة وتناول وجبة بحرية لا يمكن مقاومتها بعد إعدادها بنفسك.

3. حديقة فرنسا

من أكبر وأجمل الحدائق في منطقة ترابيا اسطنبول على الإطلاق؛ إذ تبلغ مساحتها نحو سبعة وخمسين ألف متر مربع، وتطل بشكل مباشر على مياه البوسفور فتمنح لزوارها إطلالة بحرية فاتنة، إلى جانب انتشار المسطحات الخضراء والبرك المائية النقية بداخلها التي تبعث الهدوء في النفس أثناء التنزه في حضرتها أو التأمل أثناء الجلوس على المقاعد الأنيقة المتوفرة بها، كما يمكن مراقبة تلك الأجواء أثناء تناول مشروبك المفضل أو وجبتك المميزة من مطعم أو مقهى الحديقة، ويتاح لك القيام بأنشطة أخرى كممارسة الرياضة ولعب التنس في الملعب المخصص، ويمكن لأطفالك الاستمتاع كذلك في الملاعب الخاصة بهم، ومن أكثر ما تمتاز به الحديقة وجود قوس مشابه لقوس النصر الفرنسي الذي يجعلها تبدو كمدينة باريس تمامًا.

4. متنزه جامليك إرجوفان

إذا كنت ستزور ترابيا برفقة عائلتك يجدر بك التنزه في الأماكن المخصصة للعائلات، وعلى رأسها متنزه جامليك إرجوفان الطبيعي المليء بالمساحات الخضراء الطبيعية والأشجار المتعددة وفصائل النباتات النادرة الرائعة، فستكون نزهة هادئة مريحة وسط هذا المتنزه المتوفر به جلسات عائلية ذات إطلالات جذابة على شاطئ ترابيا، كما يوجد به مسارات مخصصة للمشي وأماكن مخصصة للشواء، من المؤكد أنك ستحظى بوقت ممتع يمكنك تخليده من خلال الصور التذكارية الملتقطة بجوار تلك المظاهر الطبيعية البديعة.

5. جاليريا مول

إن كنت محبًا للتسوق لفترات طويلة دون أن ينتابك الملل يمكنك زيارة مول جاليريا الذي تم افتتاحه عام 1988م بحضور رئيس الوزراء التركي، يتميز المول بتصميمه الرائع وصرحه الفريد الفخم الذي يشبه مول جاليريا في ولاية تكساس تمامًا، وهو ما منحه شهرة عالمية واسعة، وليس هذا ما يميزه فحسب، بل ما يجذب الزوار إليه احتوائه على مائة وخمسين متجر لبيع الأزياء والإكسسوارات والمجوهرات ومستحضرات التجميل لأشهر الماركات المحلية والعالمية، ويمكنك بعد الانتهاء من التسوق التنزه في مراكز الألعاب وأخذ قسط من الراحة في أحد المقاهي والمطاعم المتوفرة.

6. متنزه كيريج الصيفي

حي ترابيا ضمن مناطق في اسطنبول الأوروبية المتميزة بمناخها الرائع، والدليل على ذلك أن اتخذه الأثرياء في تركيا مصيفًا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بعدما ارتفعت درجة الحرارة في جميع أرجاء اسطنبول، والآن هناك العديد من المتنزهات التي توفر للزوار جوًا ممتعًا مليئًا بالهواء المنعش والمساحات الخضراء كما الحال في متنزه كيريج الذي لا يمكنك الشعور بمدى جماله إلا بعد زيارته، فهو المكان المناسب للاستجمام والهدوء بإطلالته التي تأسر القلوب على شاطئ ترابيا، وعلى الرغم من صغر مساحته فسيظل المتنزه الأمثل لتجمعات الأصدقاء والعائلة، حيث يتيح لك فرصة إقامة حفلات الشواء في أماكن مخصصة لذلك، وبإمكانك الاستمتاع بالألعاب الورقية والألعاب الحركية كذلك.

مطاعم منطقة ترابيا اسطنبول

هناك عدة مطاعم في منطقة ترابيا باسطنبول المطلة على مظهر يسلب العقول، وأغلبها مختصة بتقديم المأكولات البحرية واللحوم، تعرف عليها في النقاط التالية:

مطعم يوكسل: مطعم فاخر مختص بتقديم مختلف الأطباق البحرية المعدة بطريقة مميزة.

مطعم فاخر مختص بتقديم مختلف الأطباق البحرية المعدة بطريقة مميزة. مطعم بيج شيف اسطنبول: من أشهر المطاعم التركية التي تقدم الأطباق التركية الغنية بالخضراوات، إلى جانب شرائح اللحم والسندويتشات والمقبلات وأطباق الحلويات.

من أشهر المطاعم التركية التي تقدم الأطباق التركية الغنية بالخضراوات، إلى جانب شرائح اللحم والسندويتشات والمقبلات وأطباق الحلويات. مطعم كيي: مطعم متميز يوفر أجواء شاعرية أمام إطلالة البحر الجذابة وصوت الأمواج الهادئ، ويقدم ألذ أطباق الأسماك.

مطعم متميز يوفر أجواء شاعرية أمام إطلالة البحر الجذابة وصوت الأمواج الهادئ، ويقدم ألذ أطباق الأسماك. مطعم هوزور كباب: مطعم بسيط وصغير يقدم أشهى الأطباق التقليدية التركية كمعجنات اللحم والكباب وريش الضأن وشيش طاووق بأسعار معقولة.

مطعم بسيط وصغير يقدم أشهى الأطباق التقليدية التركية كمعجنات اللحم والكباب وريش الضأن وشيش طاووق بأسعار معقولة. مطعم ترابيا بالك: يقدم أشهر الوجبات البحرية التركية.

يقدم أشهر الوجبات البحرية التركية. مطعم فيليز: من أفضل المطاعم لدى السياح لتوفر جلسات رائعة في الهواء الطلق، وهو مختص بتقديم الأطباق البحرية والحلويات، خاصة الشوكولاتة، إلى جانب المشروبات التركية.

من أفضل المطاعم لدى السياح لتوفر جلسات رائعة في الهواء الطلق، وهو مختص بتقديم الأطباق البحرية والحلويات، خاصة الشوكولاتة، إلى جانب المشروبات التركية. مطعم غازي عنتاب أوجاكباشي: سلسلة مطاعم شهيرة تقديم الكباب والمشويات والسلطات والمقبلات.

سلسلة مطاعم شهيرة تقديم الكباب والمشويات والسلطات والمقبلات. مطعم جراج: يقدم أطباق السمك المطبوخ والمقبلات الشهية الطازجة بأسعار مناسبة.

يقدم أطباق السمك المطبوخ والمقبلات الشهية الطازجة بأسعار مناسبة. مطعم 360 اسطنبول: من المطاعم الأنيقة للغاية التي تقدم المأكولات الإيطالية، ويشتهر بتقديم أشهى أطباق السمك المشوي.

من المتوقع أن تكون قد ألممت بكل ما يخص منطقة ترابيا اسطنبول من المعالم السياحية والأنشطة التي يمكن ممارستها داخلهم، والمطاعم الشهيرة المتخصصة بتقديم جميع الأطباق المحلية والعالمية كما عرضنا في هذا التقرير.