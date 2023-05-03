أفضل 7 معالم تستحق الزيارة في منطقة ساريير اسطنبول

تمتلئ تركيا بمدنها ومناطقها المميزة بطبيعتها الساحرة ومعالمها السياحية الرائعة، لا سيما منطقة ساريير اسطنبول المُلقبة بمدينة الأثرياء، فهي أكبر وأغلى وأجمل ثالث منطقة بتركيا، كما لها أهمية تجارية وتاريخية كبرى، فقد كانت متنزه للسلاطين في العصر العثماني، ومن ثم أصبحت مسكنهم طوال العام في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وباتت تضم المنتجعات الصيفية وقصور الأمراء، وبالطبع لا بد أن تكون قد توقعت مدى تألق وفخامة هذه المنطقة الآن، لا يزال هناك العديد من المعلومات حولها فيما يخص أهم وأشهر معالمها السياحية؛ لذا خصصنا ذاك المقال لاطلاعك عليها في حال قررت زيارتها يومًا ما.

الأنشطة والمزارات في منطقة ساريير اسطنبول

تقع منطقة ساريير في القسم الأوروبي من أقصى شمال مدينة اسطنبول، فهي عبارة عن نقطة التقاء البحر الأسود مع مضيق البوسفور الرائع، بحيث يحدها بيتكتاش من الجنوب، وأيوب من الشمال الغربي، وشيشلي من الغرب، وكما ذكرنا أعلاه أنها من أكبر المناطق في تركيا؛ إذ تبلغ مساحتها نحو مائة واثنين وستين كيلو متر مربع، بجانب أنها المنطقة الأكثر أمانًا والأقل عرضة للزلازل في تركيا.

فضلاً عن كونها من أفخم المناطق التي تعد مقصدًا للمشاهير ونخبة الناس ورجال الأعمال بشكل خاص، وذلك لأنها من المناطق الاستثمارية أيضًا، ويمكنك ملاحظة ازدحام صفوف اليخوت الفاخرة على ضفاف البوسفور، بالإضافة إلى إحاطة المنطقة بالقصور الحديثة والتاريخية ومراكز التسوق الشهيرة والغابات والمتنزهات والمتاحف، فهناك عدة أماكن سياحية في منطقة ساريير اسطنبول ستتشوق إلى زيارتها، والتي تتمثل في الآتي:

1. حديقة اميرجان

إن أردت رؤية أكبر وأجمل الحدائق العامة باسطنبول، فلا بد من زيارة حديقة اميرجان نسبة إلى منطقة أميرغان، وتعني الأمراء العثمانيين، وتعد هذه الحديقة أفضل مكان للسياحة في اسطنبول لتوفر جميع مقومات المتعة والراحة والاسترخاء في آن واحد؛ إذ تمتلئ بوفرة من العناصر الطبيعية أمثال النباتات والأشجار والأزهار المتنوعة، حيث تضم ما يزيد عن مائة وعشرين نوع من الأشجار والنباتات النادرة نحو أشجار الصنوبر والأرز والكافور والبلوط والزان.

بالإضافة إلى أزهار التوليب التي تضفي البهجة على كل من يراها، فهي تحتل مساحة كبيرة من الحديقة، ولا عجب أنها مرتبطة بها ارتباطًا وثيقًا حتى أنه يُقام مهرجان التوليب بها في شهر أبريل من كل عام، كما يوجد في منتصف الحديقة الشلالات الاصطناعية التي تصب في بركة مياه بديعة بما يسبح فيها من الإوز والبط، وهو ما يزيد من جمال هذه اللوحة الفنية، تحتوي الحديقة على مقاعد كثيرة للاستراحة ومسارات لركوب الدراجات والسير وساحة بها ألعاب أطفال مجانية، فهي تعتبر من المتنزهات المناسبة للعائلات والأصدقاء على نطاق واسع.

2. غابة بلغراد

يُطلق عليها رئة الجانب الأوروبي من اسطنبول، فهي من أجمل المعالم التي يقصدها هواة المغامرة والإثارة والاستكشاف، فمن مميزاتها سهولة بلوغها من ميدان تقسيم الذي تبتعد عنه بثلاثة وعشرين كيلومتر، وذلك من خلال الحافلات المتجهة إليها، وفور بلوغها ستتمكن من رؤية ما لا يمكنك تخيله من الأشجار الشاهقة كأشجار الكستناء والزان والبلوط التي تمثل الرداء الأخضر الذي يكسو أراضيها.

فيمكنك اكتشاف تلك الأشجار الرائعة والنباتات النادرة واقتنائها من مشتل أتاتورك المختص ببيع مستلزمات الزراعة والورود، ومن العناصر الطبيعية التي تبعث على الاستجمام سبع بحيرات صافية تتخذ من الغابة موطنًا لها، إضافة إلى وجود بعض الحيوانات التي يمكن استكشافها، وتعد الغابة من الأماكن السياحية المهمة التي يمكن التخييم بها وإقامة حفلات الشواء.

3. الحديقة اليابانية

من الحدائق الشهيرة في منطقة ساريير باسطنبول وذلك لتشابهها إلى حد كبير مع حديقة تشوفو في اليابان، فهي تمتد على مساحة سبعة آلاف متر مربع، وتضم تشكيلة كبيرة من النباتات الأكثر استخدامًا في اليابان، كما تحتوي على أشجار كرز ساكو المعروفة والبرك المائية الطبيعية والبحيرات الاصطناعية والجسور الخشبية الرابطة بين الحديقة والبحيرة لممارسة التأمل ورياضة المشي، كما يوجد بها حديقة شاي لتقديم أكواب الشاي بشكل مميز، وما يزيد من سحر الحديقة موقعها الاستراتيجي الذي يوفر لها إطلالة جذابة على البوسفور، وبالتالي يمكنك قضاء أوقات ممتعة وسط هذه المساحات الخضراء الخيالية.

4. قلعة روملي حصار

تضم منطقة ساريير اسطنبول أحد أشهر القلاع العظيمة وهي قلعة روملي حصار التي تحولت إلى متحف الآن، وقد كانت أول قلعة بُنيت على أرض القسطنطينية من قبل السلطان محمد الفاتح في مدة أربعة أشهر فقط؛ تمهيدًا لفتح القسطنطينية، تميزت بأسوارها العالية التي بلغ ارتفاعها نحو 82 مترًا؛ لتكون حصنًا منيعًا، إذا كنت من هواة معرفة الأحداث التاريخية لا تفوت زيارة تلك القلعة واستكشاف تصميمها الهندسي المبهر.

5. متحف سادبيرك هانم

تعد منطقة ساريير أجمل مناطق اسطنبول الأوروبية حينما نتحدث عن قصورها، وخاصة قصر سادبيرك هانم الذي عُد القصر الأكثر تميزًا، فقد تم إنشاؤه لأول مرة من قبل منظمة كرش الخيرية ليكون مركزًا للرعاية الصحية والتعليم والثقافة، وذلك في القرن التاسع عشر، ثم تحول إلى متحف لإحياء ذكرى رئيسة المؤسسة سادبيرك عام 1978م.

وهو عبارة عن قصر خشبي مكون من مبنيين ومطل على شواطئ البوسفور الرائعة، ويضم ثلاث آلاف قطعة أثرية بما فيها الأزياء التركية التقليدية والأعمال اليدوية والمصوغات المنقوشة بنقوش عثمانية أنيقة، ويضم الطابق الأرضي مختبرًا ومدخلاً فاخرًا، وستجد القطع الأثرية موزعة على باقي الطوابق بالتسلسل الزمني لها بدءًا من عصر الأناضول حتى العصر العثماني، فهو من الأماكن المهمة التي يجب عليك زيارتها إن كنت من عاشقي الآثار التاريخية والفنون.

6. متحف ساكيب سابانجي

هو متحف للفنون الجميلة يقع في منطقة ساريير في اسطنبول ويوجد داخل إحدى الفلل التاريخية المطلة على البوسفور، ويتردد عليه السائحون المهتمون بالفن والتراث؛ نظرًا لاحتوائه على مجموعة من اللوحات الخطية والرسومات والتحف العثمانية إلى جانب نسخ نادرة من الوثائق الرسمية ومخطوطات القرآن الكريم، وكذلك الأدوات التي اُستخدمت في تصميم تلك اللوحات الفنية، وتماثيل لإحياء ذكرى الفنان ساكيب سابانجي وعائلته، والتي ستجدها في حديقة المتحف.

7. مول استينيا بارك

من أشهر المولات التي يقصدها السياح والسكان المحليون، فهو مكون من أربعة طوابق ويتضمن ثلاثمائة متجر لأشهر الماركات التركية والعالمية من جميع المنتجات نحو الملابس والهدايا والألعاب والمفروشات والأدوات المنزلية ومستلزمات المطبخ، بالإضافة إلى توفر العديد من المطاعم والمقاهي ومحلات الحلويات ودور السينما ومراكز الأطفال.

مطاعم منطقة ساريير اسطنبول

هناك العديد من المطاعم والمقاهي في منطقة ساريير اسطنبول، فأغلبها يقدم المأكولات البحرية والمشويات، في حين تتوفر مطاعم أخرى تقدم الأطباق العربية واليابانية، ولهذا سنعرض لك أشهر وأفضل المطاعم والمقاهي في القائمة التالية:

Emirgan sütis: هو مطعم فاخر في أفضل مناطق اسطنبول وهي منطقة ساريير، وبفضل موقعه فهو مطل على مضيق البوسفور بشكل مباشر يقدم المأكولات المحلية والخبز الطازج ووجبات الإفطار والسلطات والحلويات.

هو مطعم فاخر في وهي منطقة ساريير، وبفضل موقعه فهو مطل على مضيق البوسفور بشكل مباشر يقدم المأكولات المحلية والخبز الطازج ووجبات الإفطار والسلطات والحلويات. مطعم بييج شيف ترابيا: مطعم فخم له فروع عديدة في تركيا يقدم أطباق تركية شهية ومتنوعة بأسعار مناسبة.

مطعم فخم له فروع عديدة في تركيا يقدم أطباق تركية شهية ومتنوعة بأسعار مناسبة. مطعم نصرت استينيا بارك: يقدم الأطباق التركية التي تحتوي على اللحوم بطريقة متميزة.

يقدم الأطباق التركية التي تحتوي على اللحوم بطريقة متميزة. IBB istinye Sosyal Tesisleei : مطعم مطل على حديقة ايمرجان ويقدم وجبات الإفطار والغداء والعشاء، ويشتهر بتقديم المشويات والأسماك الطازجة بأسعار رخيصة.

مطعم مطل على حديقة ايمرجان ويقدم وجبات الإفطار والغداء والعشاء، ويشتهر بتقديم المشويات والأسماك الطازجة بأسعار رخيصة. Yeniköy kasibeyaz Bosphours : مطعم مطل على بحر طرابية يتميز بمشوياته الشهية المتنوعة، وخاصة الكباب بأسعار فوق المتوسطة.

مطعم مطل على بحر طرابية يتميز بمشوياته الشهية المتنوعة، وخاصة الكباب بأسعار فوق المتوسطة. Mendir Et SteakHouse : يتميز بطابعه الهادئ الراقي المطل على البحر، ويشتهر بتقديم المأكولات البحرية ووجبات إفطار شهية.

يتميز بطابعه الهادئ الراقي المطل على البحر، ويشتهر بتقديم المأكولات البحرية ووجبات إفطار شهية. أوبا بارك كافيه: من أجمل المقاهي المطلة على البوسفور، يقدم المشروبات الباردة والساخنة ووجبات الإفطار وأصناف متنوعة من الحلويات.

من أجمل المقاهي المطلة على البوسفور، يقدم المشروبات الباردة والساخنة ووجبات الإفطار وأصناف متنوعة من الحلويات. مطعم زوما: يقع في أرقى وأكبر مركز تسوق باسطنبول، وهو مول استينيا بارك، وهو مطعم ياباني متخصص في تقديم وجبات العشاء بأسعار مرتفعة.

يقع في أرقى وأكبر مركز تسوق باسطنبول، وهو مول استينيا بارك، وهو مطعم ياباني متخصص في تقديم وجبات العشاء بأسعار مرتفعة. Set balik restoran : مطعم مميز مطل على البوسفور يقدم المأكولات البحرية والمقبلات اللذيذة.

مطعم مميز مطل على البوسفور يقدم المأكولات البحرية والمقبلات اللذيذة. مقهى مادو ساريير: يقدم جميع المشروبات الساخنة والباردة والحلويات اللذيذة، ويتميز بالأجواء الهادئة وأسعاره المناسبة.

يقدم جميع المشروبات الساخنة والباردة والحلويات اللذيذة، ويتميز بالأجواء الهادئة وأسعاره المناسبة. مطعم خان الوزير بوسفور: مطعم عربي يقدم المأكولات الشامية الأصيلة وعدة أطباق متنوعة بأسعار ملائمة.

مطعم عربي يقدم المأكولات الشامية الأصيلة وعدة أطباق متنوعة بأسعار ملائمة. Gunaydin: مطعم شهير في منطقة ساريير اسطنبول متخصص في تقديم المشويات بأنواعها، ولكن أسعاره مرتفعة بعض الشيء.

في نهاية هذا المقال لا بد أن تكون قد تعرفت على منطقة ساريير اسطنبول الراقية، وما تحويه من معالم سياحية عديدة تتمثل في الحدائق ومراكز التسوق والمتاحف، ومطاعم فاخرة تقدم مختلف الأطباق المحلية والعالمية، فإن كان أمامك فرصة لزيارتها لا تفوتها وإن كانت لمرة واحدة في حياتك.