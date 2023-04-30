أشهر 11 معلم في منطقة شيشلي في اسطنبول

تزخر اسطنبول بالكثير من المناطق الشهيرة المليئة بالمعالم السياحية التي تجذب إليها الزائرين من مختلف بقاع الأرض، واليوم سنخصص حديثنا معكم عن واحدة من أبرز وأشهر المناطق السياحية وهي منطقة شيشلي في اسطنبول التي تتميز بموقعها المميز بالجانب الأوروبي من المدينة، سنجول معاً داخل تلك المدينة العريقة للتعرف عليها عن قرب بشكل أكثر تفصيلاً، والاطلاع كذلك على كل ما تحتوي عليه من مطاعم تتميز بأشهى الأطباق، وحدائق تتميز بجوها الرائع، وكذلك سنأخذكم في جولة داخل أفخم القصور في المنطقة، كما سنلقي الضوء أيضاً على أهم المساجد والكنائس التي تشتهر بها المنطقة، ولم ننسى عشاق التسوق والترفيه فسنتجول معهم لمعرفة ما تضمه المنطقة من مولات شهيرة وغير ذلك من المعلومات الهامة، فتابعوا معنا.

الأنشطة والمزارات في منطقة شيشلي في اسطنبول

لعل ما تضمه منطقة شيشلي في اسطنبول هو ما جعلها من المناطق التي تمتلئ بالسائحين من مختلف الجنسيات، فإذا كنت ترغب في زيارتها فسيكون من القرارات الصائبة بالفعل لما تتمتع به تلك المنطقة من معالم متنوعة ومميزة تجعلها تُرضي جميع رغبات وأذواق الوافدين إليها، فنجد بها المساجد والكنائس العريقة، وكذلك المولات الشهيرة التي تمتلئ بالمحلات التجارية الكثيرة التي تحمل ماركات عالمية ومحلية، كل هذا سنتعرف عليه الآن من خلال تسليط الضوء على الأنشطة والمزارات الهامة داخل منطقة شيشلي باسطنبول:

1. قصر اهلامور:

تم بناء هذا القصر الذي أصبح من المتاحف الآن على مساحة متسعة من الأرض ويُحيط به أشجار الزيزفون الخلابة والمساحات الخضراء التي تجذبك للجلوس وسطها لتستمتع بها مع رؤية الطراز المميز للقصر.

2. حديقة ماسكا بارك:

خلال جولتك في منطقة شيشلي اسطنبول ستجد أيضاً واحدة من الحدائق الشهيرة التي تمنحك فرصة الاستمتاع بتجربة التلفريك لتكتمل متعة المشاهدة لما تحتوي عليه الحديقة من مناظر خلابة.

3. حديقة Macka:

تُعد هذه الحديقة من أجمل أماكن سياحية في منطقة شيشلي اسطنبول فتحتوي بداخلها على مساحات خضراء واسعة، ولا يقف الأمر عند الاستمتاع بتلك المنظر فقط ولكن يمكنك كذلك رؤية المنطقة من مكان مرتفع من خلال ركوب التلفريك كأحد الأنشطة الرائعة داخل الحديقة.

4. مسجد تيسفيكى:

لا تنسى خلال جولتك أيضاً داخل شارع شيشلي اسطنبول أن تذهب لأحد أهم المعالم الدينية وهو مسجد تيسفيكى الذي تم بنائه في عهد السلطان عبدو لميت الأول على طراز أوربي لنجد جدرانه وأعمدته من الخارج مزينة بالنقوش تشير للعائلة الإمبراطورية التي كانت تقيم في تلك المنطقة قديماً.

5. كاتدرائية الروح القدس:

ستجد كذلك أحد أكبر الكاتدرائيات التي تعتبر من أهم المعالم السياحية في اسطنبول التي بنيت على طراز مميز يشير إلى جمال ورُقي الفن المعماري قديماً.

6. جواهر مول:

لا شك أنه من أمتع الأوقات عند الذهاب إلى أشهر مناطق اسطنبول أن نفكر في جولة داخل أفخم المحلات والعلامات التجارية الشهيرة للتسوق، ولعل من أبرز الأماكن التي تضمن لك متعة التسوق هو جواهر مول، فهو بمثابة مركز تجاري وترفيهي أيضاً يضم العديد من المحلات والمطاعم وصالات السينما لمزيد من المتعة.

7. كانيون مول:

إذا كنت ترغب في الاسترخاء قليلاً من عناء التجول طوال اليوم فيمكنك الذهاب بالتأكيد إلى كانيون مول في حي شيشلي اسطنبول لمشاهدة أمتع العروض الهوائية التي تقام مساءً مع التسوق من بين العديد من العلامات التجارية المحلية منها والعالمية الأكثر شهرة.

8. مترو سيتي مول:

كما ستجد أيضاً في حي شيشلي في اسطنبول أحد أهم المولات التي تلقى إقبالاً لدى أعداد كبيرة من الزائرين لما يجدونه داخله من متعة التسوق حيث الاختيارات عديدة ومتنوعة من بين محلات بيع الملابس والأحذية والحقائب النسائية وأدوات التجميل بالفعل سيكون اختيار رائع عند التسوق بداخله.

9. بروفيلو مول:

يعتبر هذا المول من الأشياء الأساسية التي لا غنى عنها لدى البعض عند التفكير في زيارة منطقة شيشلي في اسطنبول، فجميع المحلات داخل المول تعمل دائماً على تلبية جميع رغبات وأذواق الزائرين من خلال تنوع المعروضات وتجديدها باستمرار لتقديم كل ما هو حديث ومميز.

10. ترامب تاورز مول:

لا يقتصر ذلك المول على التسوق فقط من بين أهم محلات الملابس المناسبة لجميع الفئات والأعمار بالإضافة إلى محلات بيع الاكسسوارات والحقائب والأحذية، وكذلك المتاجر المتخصصة لبيع أرقى العطور وأدوات التجميل، بل أن كل هذا يُعد من أحد جوانبه التي يُشيد بها جميع الزائرين، ولكن يمكننا القول أيضاً بأنه مركز تجاري عالمي يمنح الزائرين خدمات مميزة مثل وجود مركز للياقة البدنية مجهز بأحدث الأجهزة، كما يضم المول مسرح ديزني صُمم على مساحة واسعة ليستقبل ما يقرب من ستمائة فرد تقريباً للاستمتاع بمشاهدة عروض ديزني الرائعة التي يعشقها الجميع مع توثيق تلك اللحظات بالصور الفوتوغرافية لتكون ذكرى مميزة داخل المكان.

11. سوق عثمان بيه:

إذا كنت تبحث عن أحد الأسواق الشعبية التي تتميز بتنوع بضائعها وأسعارها لتنال إرضاء الجميع فإن سوق عثمان بيه المُغطاة هو أحد الأماكن السياحية في منطقة شيشلي اسطنبول يوفر كل هذا مع إمكانية الشراء بأسعار الجملة لجميع المنتجات مثل: الملابس، أفخم العطور، جميع أنواع الأقمشة، الأحذية والحقائب.

مطاعم منطقة شيشلي في اسطنبول

يمكنك اختتام جولتك داخل أحد المطاعم في شيشلي باسطنبول للاستراحة وتناول الطعام، كل هذا بالتأكيد داخل المنطقة دون الحاجة للمغادرة أو التفكير في الذهاب لمنطقة أخرى، فستجد داخل منطقة شيشلي مطاعم عديدة تشتهر كلاً منها بالأطباق التي تقدمها، وفيما يلي نأخذكم في جولة سريعة داخل تلك المطاعم للتعرف ما تقدمه من وجبات شهية للزائرين من جميع الفئات:

1. مطعم حمدي اسطنبول:

هو أحد مطاعم المشويات الشهيرة في المنطقة، فيتميز بتقديم المشويات والكباب والشيش طاووق بطرق تجعله ينافس بقوة ويتربع على القمة من بين المطاعم الأخرى، ولمُحبي الحلويات الشرقية يمكنكم اختيار ما تريدينه من بين قائمة الحلويات التي يشتهر بها المطعم.

2. مطعم جوناي:

يتخصص هذا المطعم في تقديم الأطباق العالمية الرائعة التي يعشقها ويبحث عنها الكثيرون، كما اشتهر بمشروب الكوكتيل الشهي الذي يقدمه للزائرين، كما يهتم المطعم بتقديم كافة سُبل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة.

3. مطعم جاردن إسكندر:

يوفر هذا المطعم الذي يقع في منطقة شيشلي باسطنبول وجبات متعددة ومتنوعة من أطباق الإفطار والغداء والعشاء فيكون مستعداً لاستقبال جميع الزائرين من الساعة السابعة صباحاً إلى العاشرة مساءً بشكل يومي، فإذا كنت ترغب في تناول أشهر الأطباق التركية ستجدها هناك بطريقة مميزة، وكذلك بإمكانك الاستمتاع بمذاق الحلويات الشرقية الشهية المُقدمة في المطعم على يد طهاة محترفين.

4. مطعم تات باك:

يتميز بالسرعة في تحضير الأطباق مع الحرص على أن تكون بأعلى جودة وذلك حسب آراء أغلب الزائرين الذين يُشيدون بالمذاق المميز لأشهى أطباق المشويات التركية والأجواء الهادئة داخل المطعم التي تريح الأعصاب.

فنادق منطقة شيشلي في اسطنبول

قد يبدو الأمر أكثر حيرة عند الاختيار من بين الفنادق التي تتواجد في منطقة شيشلي اسطنبول للتنافس الشديد فيما بينهم لتقديم أهم الخدمات للنزلاء، ولكن لا داعي للحيرة لأننا في هذه الفقرة سوف نستعرض معكم أهم هذه الفنادق وأبرزها لنُسهل عليكم عناء البحث والتفكير:

1. فندق راديسون بلو شيشلي:

يُعد من فنادق الخمس نجوم الذي يتسابق في تقديم جميع ما يحتاج إليه النزيل من خدمات ضرورية وترفيهية ليُرضي جميع الأذواق، يبعد الفندق عن مطار اسطنبول بما يقارب 50 كم تقريباً.

2. فندق فيرمونت اسطنبول:

يبعد هذا الفندق عن مطار اسطنبول بمسافة 46 كم تقريباً، ويتميز بالخدمات الكثيرة التي أشاد بها أغلب النزلاء من طعام شهي، الاهتمام بنظافة الغرف، التعامل الجيد من قِبل العاملين بالفندق.

3. فندق هوليدي ان شيشلي:

يحصل هذا الفندق دائماً على تقييمات مرتفعة من النزلاء لتميزه بتقديم كل ما يُشعر المقيمين بالراحة كالاهتمام بالنظافة، وتقديم خدمة الواي فاي، والحرص على التنوع في أطباق الطعام المُقدمة.

نتمنى أن نكون قد وُفقنا اليوم في تقديم كافة المعلومات التي يبحث عنها الجميع قبل الذهاب إلى منطقة شيشلي في اسطنبول، فلقد كنا حريصين على التجول داخل المطاعم والفنادق لنُسهل عليكم الاختيار من بينهم، كما أوضحنا لكم أهم المزارات والأنشطة التي تزيد من متعة الرحلة ليكون مقالنا هذا دليلاً ومرشداً لكم وقت الحاجة.