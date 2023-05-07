أفضل 14 من المعالم المُذهلة بمنطقة كاراكوي اسطنبول

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول الإمبراطورية العثمانية، فلابد لك من زيارة منطقة كاراكوي اسطنبول والتي تعكس الهيكل العالمي للإمبراطورية وما تضمنه من قوة وصلابة، وذلك من خلال المعالم التاريخية والمزارات السياحية الموجودة بها، فبمجرد وصولك إلى المنطقة ستجد نفسك وسط جو حيوي رائع، حيث يتوفر بها العديد من من المحلات والمطاعم التي تقدم أشهى المأكولات المحلية، إلى جانب المباني التاريخية المتمثلة في المساجد والمتاحف، وبالتالي الاستمتاع بالتراث الفني والمعماري الفريد؛ ومن خلال موضوعنا سنعرض لك جميع المعالم والمزارات السياحية الموجودة بالمنطقة، مع أهم الأنشطة التي ستُساعدك على قضاء يوم مميز.

الأنشطة والمزارات في منطقة كاراكوي اسطنبول

تزخر مدينة اسطنبول بالعديد من المناطق السياحية والتي تنفرد كل منها عن غيرها بأماكنها التراثية والترفيهية، وتعد منطقة كاراكوي في اسطنبول من أشهر المناطق السياحية في اسطنبول وأكثرها جذبًا للسياح من جميع أنحاء العالم، ويرجع ذلك لشهرة الأماكن السياحية الموجودة بها، فستجد بها أقدم الحمامات والكنائس والمساجد التي ستُمكنك من التقاط صور تذكارية رائعة، وتتمثل أشهر معالم المنطقة فيما يلي:

1. برج غالاتا

من أجمل وأشهر معالم منطقة كاراكوي اسطنبول التاريخية، حيث يتكون البرج من 11 طابق على ارتفاع 62.59 متر، ويمكنك بداية جولتك السياحية بالبرج عن طريق التعرف على تاريخ وتفاصيل بناءه، مع تأمل شكله المعماري المميز، كما يمكنك الصعود إلى أعلى البرج مع الاستمتاع بإطلالة البرج البديعة على ساحل البوسفور، والمناظر البانورامية للمنطقة من هذا الارتفاع.

يوجد بالطابق السابع من البرج مطعم رائع يقدم ألذ الأطباق المحلية والعالمية، وبالتالي يتسنى لك تناول وجبتك المفضلة على إطلاله ساحرة من أعلى البرج، كما يمكنك الدخول إلى المتحف الموجود بداخل البرج، ومشاهدة القطع الأثرية الموجودة به والتي ستسافر بك في رحلة إلى الماضي، ولا يقصر الأمر على ذلك فقط ولكن يمكنك الدخول إلى المقهى الموجودة في الطابق الثامن، من أجل تناول مشروبك المنعش.

بعد الانتهاء من جولتك داخل البرج، يمكنك قضاء وقت مُمتع بالحديقة الموجودة حول البرج، واستنشاق الهواء النقي، والتجول في جميع أجزاء الحديقة، ومن الجدير بالذكر أن برج غالاتا يمنح فرصة رائعة لزواره لمشاهدة العديد من معالم اسطنبول السياحية، ومعرفة المزيد من المعلومات حولها دون التحرك من مكانك، وذلك من خلال شاشات عرض 4D ضخمة.

2. جسر غالاتا

لا يمكن زيارة برج غالاتا دون زيارة جسر غالاتا والذي يوفر لك أجواء أوروبية وإطلاله ساحرة على مياه البوسفور، حيث يمكنك الاستمتاع بشكل العبارات والسفن التي تمر أسفل الجسر، كما يمكنك في البداية الاستمتاع بجولة بحرية رائعة من خلال باخرة عبر ميناء امينونو، والتقاط الصور الفوتوغرافية التي ستوثق من خلالها جولتك الرائعة، وإذا كنت من هواة الصيد فيمكنك صيد مختلف أنواع الأسماك، مع إمكانية تناول وجبتك المفضلة من الأسماك من خلال عشرات المطاعم الموجودة بالجسر.

3. مسجد كاراكوي

أحد المعالم الرائعة التي توجد بمنطقة كاراكوي باسطنبول هو مسجد كاراكوي الذي تم تأسيسه خلال القرن 18 الميلادي، بمجرد دخولك للمسجد ستُبهرك تفاصيله المعمارية الرائعة والتي يتجلى من خلالها براعة العثمانيين في الفن والعمارة حيث يقع المسجد تحت الأرض، يمكنك البدء في التجول بجميع قاعاته طغراء الموجودة فوق بوابة المدخل، وهي من أهم الشواهد على النقش، ولا يمكنك مغادرة المسجد قبل المرور بأضرحة الصحابة.

4. سبيل إسماعيل أفندي

يقع سبيل رئيس الكُتاب إسماعيل أفندي بجوار جامع مصطفى باشا، وهو من أجمل المعالم السياحية الموجودة بحي كاراكوي في اسطنبول، ويعد السبيل هو الحل الأمثل لمحبي مشاهدة الزخارف المعمارية، حيث إن السبيل مُزين بمجموعة من الزخارف والنقوش المُذهبة للفظ الشهادة، وبالتالي يتسنى لك التقاط صور تذكارية لها، والاستمتاع بتأمل واجهة السبيل المتأثرة بفترة التوليب المعمارية.

5. حمام كيليش باشا

أحد أمتع الأنشطة التي يمكنك ممارستها خلال جولتك السياحية إلى منطقة كاراكوي تركيا، هي زيارة حمام كيليش باشا والاستمتاع بالخدمات الرائعة التي يقدمها، فيمكنك تجربة المساج العطري للاسترخاء والتخلص من الضغوطات، مع إمكانية الدخول إلى أحواض الفقاعات والتي ستظل عالقة بذهنك لفترة طويلة، ومن الجدير بالذكر أنه يمكنك زيارة الحمام يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، إلى الساعة الرابعة مساءً، ومن الساعة الرابعة والنصف مساءً إلى الحادية عشر والنصف مساءً.

6. قصر كاراكوي

لا زالت منطقة كاراكوي اسطنبول تبهرنا بالمزيد من المعالم التاريخية الموجودة بها، ولعل قصر كاراكوي من الوجهات السياحية التي لابد من زيارتها، حيث إن التصميم الداخلي للقصر رائع للغاية، ينفرد القصر بشرفاته البارزة والمزخرفة، ونوافذه الغير منتظمة، إلى جانب وجود العديد من الأقواس، وبالتالي يتسنى لك التقاط صور مميزة من داخل القصر وخارجه، كما يمكنك بعد الانتهاء من زيارة القصر التسوق بالمحلات الموجودة بالقرب من القصر، وشراء الهدايا التذكارية.

7. ميناء كاراكوي

يتصدر ميناء كاراكوي قائمة أجمل مناطق سياحية في اسطنبول الاوروبية ، حيث يُتيح الميناء لزواره الاستمتاع بالإطلالة الساحرة، مع قضاء وقت مُمتع بالميناء وتوثيقها بأجمل الصور الفوتوغرافية، كما يمكنك القيام برحلة إلى كاديكوي واسكودار اسطنبول.

8. مدرسة كيليش على باشا

يعود تاريخ بناء مدرسة كيليش على باشا إلى القرن التاسع عشر الميلادي، وتعد من أشهر الأماكن السياحية التي يمكنك زيارتها بمنطقة كاراكوي اسطنبول، حيث يمكنك زيارة المدرسة لاكتشاف مرافقها المتنوعة، كما يتسنى لك زيارة المسجد الموجود داخلها، أو الاستراحة بمقهى المدرسة وتناول المشروب المفضل لديك.

9. شارع المظلات المعلقة

يستحوذ شارع المظلات المعلقة على اهتمام الغالبية العظمى من زوار منطقة كاراكوي اسطنبول، لانه يقدم مجموعة منوعة من أمتع الأنشطة، فيمكنك التجول بالشارع والاستمتاع بالمظلات المعلقة والتي تبلغ حوالي 200 مظلة تأسر العين والقلب بألوانها المُبهرة، كما يمكنك الدخول إلى أحد المطاعم الموجودة به والتي تقدم أشهى المأكولات المحلية والعالمية على أيدي أمهر الطهاة.

10. سوق السمك

يوفر لك سوق السمك تجربة غاية في الروعة، حيث يزخر السوق بالعديد من المطاعم المميزة والتي تشتهر بتقديم شتى المأكولات البحرية، مع الاستمتاع بالإطلالة الساحرة له، حيث يطل السوق على ساحل كاراكوي.

11. مول غلاطة بورت

لا يمكنك مغادرة منطقة كاراكوي اسطنبول قبل التسوق بمول غلاطة بورت، حيث يمكنك التجول في المول وشراء كل ما تحتاجه من الملابس والأحذية الحقائب من أشهر الماركات العالمية والمحلية، ولا يقتصر الأمر بالمول على التسوق فقط، ولكن يحتوي على عدة مرافق ترفيهية مثل السينما وأماكن ألعاب للأطفال، كما يمكنك الاستراحة بأحد المطاعم والمقاهي الموجودة به والاستمتاع بإطلالته الرائعة على البوسفور.

12. مسجد قليج علي باشا

يعتبر المسجد خير شاهد ودليل على التقدم في البناء والعمارة لدى العثمانيين، حيث تم بناء المسجد على يد المهندس سنان، حيث يمكنك الدخول للمسجد والاستمتاع بالتفاصيل المعمارية الرائعة التي يتضمنها، مع التقاط صور فوتوغرافية لتوثيق الزيارة.

13. البطريركية الأرثوذكسية التركية

تعد كاراكوي أحد ال مناطق في اسطنبول والتي تمكنت من جمع كافة الديانات السماوية بمنتهى الأمان والسلام، وتدخل البطريركية الأرثوذكسية ضمن أهم أماكن سياحية في منطقة كاراكوي اسطنبول، نظرًا لتصميمها المعماري الفريد، وبالتالي يتوافد إليها الزوار من جميع أنحاء العالم، لالتقاط أجمل الصور الفوتوغرافية والتعرف على تاريخها.

14. متحف اسطنبول للفن الحديث

يعد المتحف من أجمل الأماكن والوجهات السياحية بمنطقة كاراكوي اسطنبول، فبمجرد زيارتك للمتحف ستُبهرك الأعمال والمعروضات الفنية التي يحويها للفنانين الأتراك، إلى جانب القيام بجولة داخل المتحف واستكشاف أقسامه المتعددة.

مطاعم منطقة كاراكوي اسطنبول

يتهافت الغالبية العظمى من السياح من جميع أنحاء العالم على زيارة منطقة كاراكوي باسطنبول، وذلك من أجل تجربة المطاعم والمقاهي التي تُزين أرجاء المنطقة، وإليك قائمة بأفضل المطاعم الموجودة بها:

مطعم ناملي جرمي: يعد من أهم مطاعم المنطقة ويوجد في الشارع الموازي للميناء، وهو من أشهر المطاعم المتخصصة في تقديم أشهى وجبات الإفطار.

يعد من أهم مطاعم المنطقة ويوجد في الشارع الموازي للميناء، وهو من أشهر المطاعم المتخصصة في تقديم أشهى وجبات الإفطار. مطعم كاراكوي لوكانتاسي: المطعم متخصص في تقديم الحلى اللذيذ، والوجبات المحلية الشهية والتي تعبر عن طبيعة تركيا الساحرة، وينفرد المطعم بإطلالة ساحرة.

المطعم متخصص في تقديم الحلى اللذيذ، والوجبات المحلية الشهية والتي تعبر عن طبيعة تركيا الساحرة، وينفرد المطعم بإطلالة ساحرة. مطعم Guney : يقدم أشهى المأكولات التركية، ويتمتع بتصميم فريد وإطلالة رائعة على منطقة كاراكوي اسطنبول.

يقدم أشهى المأكولات التركية، ويتمتع بتصميم فريد وإطلالة رائعة على منطقة كاراكوي اسطنبول. مطعم ميد بوينت: يعد الحل الأمثل للباحثين عن مأكولات عصرية شهية، وأجواء مُريحة وهادئة.

يعد الحل الأمثل للباحثين عن مأكولات عصرية شهية، وأجواء مُريحة وهادئة. مطعم Arada : يجمع المطعم بين الأطباق التركية اللذيذة لوجبات الفطور والغداء، إلى جانب روعة وأناقة التصميم الداخلي للمطعم.

يجمع المطعم بين الأطباق التركية اللذيذة لوجبات الفطور والغداء، إلى جانب روعة وأناقة التصميم الداخلي للمطعم. مطعم جاليري أنتلير: من أشهر مطاعم منطقة كاراكوي، حيث يتوفر بالمطعم عرض أسبوعي لعدد كبير من الصور والرسومات لرواد الفن والتصوير الفوتوغرافي، مع أجمل المأكولات والمشروبات، فهو مقهى ومطعم ومعرض في نفس الوقت.

تنفرد مدينة اسطنبول عن غيرها من المدن السياحية الأخرى بوجود العديد من المناطق التي تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم، ومن بينها منطقة كاراكوي اسطنبول والتي تعد الحل الأمثل للباحثين عن جولة سياحية متكاملة، نظرًا لتعدد المزارات والمعالم السياحية بها، وبالتالي الاستمتاع بكل دقيقة بجولتك السياحية.