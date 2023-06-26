أفضل 7 أنشطة عند زيارة منطقة كزلاي أنقرة بتركيا

يقولون إنَّ أنقرة من أفضل محافظات تركيا على الإطلاق، وهو ما ليس بشيء عُجاب في ظل ما تمتلكه من معالم سياحية تستقطب الزوّار، ناهيك عن الأماكن ذات الأهمية الأثرية والتاريخية والتي يُمكن من خلالها الإحساس بعبق التاريخ، على غرار منطقة كزلاي أنقرة بتركيا ولا أخفيكم سرًا أنها من أكثر المناطق روعة وجمالًا في أنقرة، ويعتبر البعض أنَّ ميدان كزلاي هو مركز الحياة النابضة في المدينة برمتها، لوقوعه في منطقة حيوية عامرة بالسكان والحركة، حيث تعلوه المراكز والمولات التجارية والكثير من المباني، بالإضافة إلى الأماكن الأكثر ترددًا من السياح؛ مما يجعل له دورًا في تنشيط السياحة في أنقرة.

معلومات عن منطقة كزلاي أنقرة بتركيا

يُذكر أنَّ هناك قيمة تاريخية لمنطقة كزلاي في أنقرة، فهي من أشهر الميادين التي كانت تستقطب المظاهرات من الشعب التركي، وهو ما جعلها كل عام مكتظةً بالسياح وكذلك المواطنين الأتراك أنفسهم؛ لذا بات الميدان مصنفًا من ضمن أهم أماكن سياحية في أنقرة تركيا والذي يشهد نشاطًا مستمرًا على مدار الساعة، فبينما يكتظ بالراغبين في التسوق في المولات التجارية صباحًا تجده عامرًا بالباعة المتجولين مساءً، ممن يضعون فرشهم في الميدان لعرض منتجاتهم اليدوية، والتي تنال استحسان كثير من السياح لشرائها.

عنوان منطقة كزلاي أنقرة بتركيا

يوجد ميدان كزلاي أو شارع كزلاي في قلب أنقرة العاصمة التركية القديمة في منطقة جانكايا المزدحمة طوال الأسبوع، ويُمكن التحرك من الميدان بسهولة والذهاب منه إلى أي من الأماكن الأخرى، فهناك الكثير من وسائل النقل العامة، على غرار مترو أنفاق كزلاي أو التاكسي أو أي من الحافلات، ويُمكن الذهاب إلى منطقة كزلاي أنقرة بتركيا عبر خرائط جوجل من هنـا.

الأنشطة الترفيهية في منطقة كزلاي أنقرة بتركيا

ليس مجرد ميدانًا كغيره من ميادين تركيا، إنما صارت المنطقة حوله محل زيارة السياح القادمين إلى أنقرة للاستمتاع بمعالمها السياحية؛ لما توفره من أنشطة مميزة يتوق إليها الزوَّار، وهو ما كان للميدان نصيبًا منها، حيث يُمكن للزائر القيام ببعض الأنشطة عند زيارته منطقة كزلاي في أنقرة بتركيا، والتي نذكرها لكم إيجازًا على النحو التالي:

1- التجول في المنطقة

في أي جولة سياحية يُفضل أن يقوم الزائر باكتشافها أولًا من خلال التجول في أرجاء المكان بصحبة الأصدقاء والرفاق، حيث إنَّ منطقة كزلاي أنقرة بتركيا تضخ بالحيوية والنشاط ولا تجد فيها بقعة هادئة، بل هناك المارة العابرين وهناك الأنشطة التي لا تنفذ، من هنا يُمكن الاستمتاع بالتجول في الميدان أولًا قبل الذهاب إلى تجربة أي نشاط يوفره.

2- الاستمتاع بالحفلات الموسيقية

أكثر ما يجعل منطقة كزلاي أنقرة بتركيا من أكثر مناطق أنقرة شهرةً، أنّها تمتاز بالحفلات الموسيقية التي تُقام في شوارعها من قِبل المحترفين والفنانين والهواة، والتي تعمل على جذب السياح لسماعها، وتكون مجانية، وهو ما يُوفر قضاء وقت ممتع ومميز في الميدان.

3- شراء الأسماك الطازجة

إنَّ منطقة كزلاي أنقرة بتركيا يُمكن عدَّها من أفضل الأماكن التي يُحبذ شراء السمك الطازج فيها، لأنها تُقدم أنواع متعددة منه تستقطب كافة الأذواق ناهيك عن الأسعار المنخفضة التي ربما لا يجدها الزائر في مكان آخر.

4- تجربة التسوق

غنى عن البيان أنَّ منطقة كزلاي أنقرة بتركيا تكتظ بالمحال والمراكز التجارية لاسيما نهارًا، حيث تتنوع تلك المحال لتشمل معروضات من كافة الماركات المحلية والعالمية، بأسعار مناسبة، فتوفر للزائر تجربة تسوق ممتعة، وحتمًا سيجد ما يبحث عنه للشراء في أي من تلك المحال، بالإضافة إلى شراء المنتجات اليدوية التي يعرضها أصحابها ليلًا في الطرقات والأرصفة، وتمتاز بجودة الصنع وروعة التصميم.

5- التقاط الصور التذكارية

لا شك أنًّ منطقة كزلاي أنقرة من المناطق العريقة فيها، لأنها تحتوي على التماثيل القديمة والتي يُمكن من خلالها معرفة في أي حقبة كانت، وهو ما يوفر للزائر التقاط الصور التذكارية الجميلة أمام تلك المنحوتات الأثرية؛ فهي ذكرى خالدة لا يُمكن تفويتها عند زيارة الميدان.

6- تناول الحلوى الشهية

يُمكن أن يصطحب الزائر مع أطفالًا، ويجدون متعتهم في تذوق الحلوى الشهية التي يقومون بشرائها من ميدان كزلاي بأنقرة، حيث يوجد مركز متخصص في صنع الشوكولاتة والحلويات المختلفة ذات المذاق الشهيّ، وهو ما يُفضل الزوار الذهاب إليه في منطقة كزلاي أنقرة بتركيا.

7- الجلوس في الحديقة

حول منطقة كزلاي أنقرة بتركيا توجد حديقة يتوسطها نافورة راقصة تعلو البحيرة الرائعة وتغطيها الأشجار من كل جانب، وهو ما يُعطي مظهرًا أكثر من رائع للراغبين في الجلوس للراحة بعد التجول في الميدان، حيث يوجد في تلك الحديقة أماكن مخصصة للجلوس، وتقترب من الميدان، يُمكن للسائح زيارتها.

مطاعم منطقة كزلاي أنقرة بتركيا

ثمَّة مطاعم ومقاهي متعددة في ميدان كزلاي تعمل على تقديم الوجبات الخفيفة والمأكولات السريعة والمشروبات الساخنة والباردة بأسعار متفاوتة؛ لذا فللذاهب إلى منطقة كزلاي أنقرة بتركيا تجربة أي من تلك المطاعم لتناول الحساء المفضل، والتي من أهمها ما يلي:

مطعم E.T Piknik : يُقدم الكثير من الأطباق الشهية بأسعار جيدة.

: يُقدم الكثير من الأطباق الشهية بأسعار جيدة. مطعم Can Balik: يُقدم مأكولات شهية لاسيما الأطباق البحرية.

يُقدم مأكولات شهية لاسيما الأطباق البحرية. مطعم Rumeli: يُقدم الأطباق المحلية التركية بنكهات أصلية.

كما يُمكن تناول وجبة الطعام المفضلة عند الذهاب إلى أي من الفنادق القريبة من الميدان، والتي نالت استحسان كثير من الزوّار، ونذكر منها:

فندق بيرا : من فنادق 5 نجوم، يقع بالقرب من ميدان كزلاي أنقرة بما لا يزيد عن 0.8 كيلو مترًا.

: من فنادق 5 نجوم، يقع بالقرب من ميدان كزلاي أنقرة بما لا يزيد عن 0.8 كيلو مترًا. فندق لاتانيا: يمتاز بأنه من أشهر الفنادق القريبة من مختلف المعالم السياحية، ولا يبعد عن ميدان كزلاي إلا بمسافة تُقدر بحوالي 0.9 كيلو مترًا.

مواعيد العمل والأسعار

ميدان كزلاي من المواقع القائمة بذاتها على أرض أنقرة، فهو من الأماكن العامة التي لا تعزو ملكيتها لأحد، أي أنَّ منطقة كزلاي أنقرة بتركيا مفتوحة أمام الزوار في كل وقت على مدار الساعة للاستمتاع بالأنشطة التي توفرها، فبينما يُفضل بعض السياح زيارتها صباحًا يُفضل البعض الآخر زيارتها مساءً، لمزيد من الاستمتاع في كل ركن بها، ناهيك عن أنَّ التجول في الميدان مجانيًا إلا أنَّ قيام السائح بأي من الأنشطة هناك ربما يتطلب بعض الرسوم لاسيما عند القيام بأغراض التسوق.

هكذا وجدنا أنَّ منطقة كزلاي أنقرة بتركيا عامرة بالمواطنين والزوّار على الدوام؛ نظرًا للأنشطة الحيوية التي توفرها، وقد باتت أكثر تفضيلًا عند السياح الراغبين في قضاء جولة سياحية مميزة في أنقرة.