أفضل 6 مزارات في منطقة ليفنت اسطنبول لا تفوتها

جميعنا يعرف أن مدينة اسطنبول هي مركز الأعمال والحياة العملية، إلى جانب أنها تضم عدد كبير من المناطق السياحية، فماذا إن فكرت في زيارة غير تقليدية هذه المرة، بحيث تزور منطقة تجمع ما بين مراكز الأعمال، وبين المزارات السياحية الأثرية! إذا تحمست للفكرة؛ فعليك ترتيب رحلتك القادمة إلى منطقة ليفنت اسطنبول، والتي تحكي معالمها وبناياتها عن نقرة التحول والتغير التي حدثت مع مرور السنين، وكيف تحولت من مجرد منطقة متواضعة، إلى منطقة ذات مكانة عالية؛ يمكنك التعرف على كل التفاصيل المتعلقة بـ منطقة ليفنت باسطنبول، بالإضافة إلى تعرفك على الأنشطة التي يمكنك القيام بها داخل المنطقة من خلال متابعة قراءتك للفقرات التالية.

معلومات حول منطقة ليفنت اسطنبول

لقد اعتبرت اسطنبول مهن الخدمة المدنية مثل المدرسين، وأصحاب المتاجر والمشاريع التجارية أنهم أصحاب دخل متوسط، وقد خُصصت قديمًا منطقة ليفنت في اسطنبول لهم، بحيث أصبحت منطقة تؤول أصحاب المهن العادية، مع مرور الوقت وتتابع التغيرات؛ أصبحت منطقة ليفنت من أفضل مناطق في اسطنبول بسبب توجه بعض الشخصيات المشهورة للإقامة فيها، مثل ليفنت الأول، وليفنت الثاني، وليفنت الثالث، وليفنت الرابع، وأخيرًا ليفنت الخامس الجديد.

من التغيرات التي أحدث نقلة في منطقة ليفنت اسطنبول بعد استوطان بعض الشخصيات المشهورة فيها، هو اتخاذ المنطقة مهدًا لإنشاء مشاريع ناطحات السحاب فيها، والتي يصل ارتفاعها إلى 55 طابق، بالإضافة إلى أنها تضج بعدد من المشاريع السياحية والاقتصادية نظرًا لوقوعها على مسافة قريبة من مضيق البوسفور، بالإضافة إلى توفر عدد كبير بها من الأماكن السياحية والحدائق والمنتزهات، بالإضافة إلى أنها أصبحت تضم مباني عقارية تتميز بالعصرية والفخامة، وتضم محطات هامة للمواصلات التي تنقل إلى شتى الأماكن في اسطنبول، كما أنها تضم أفخم الجامعات، وأكبر المولات والأسواق.

أين تقع منطقة ليفنت اسطنبول؟

تتميز منطقة ليفنت اسطنبول بأنها أشهر واجمل مناطق اسطنبول الاوروبية، فهي تقع في شمال بشكتاش وجنوب منطقة مسلك في الجزء الأوروبي من مدينة اسطنبول، ويحدها من الناحية الشمالية القرن الذهبي، والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من منطقة ليفنت الاسطنبولية.

أوقات العمل في منطقة ليفنت اسطنبول

تعمل منطقة ليفنت اسطنبول باعتبارها واحدة من أجمل مناطق سياحية في اسطنبول بمواعيد محددة، فهي تعمل بدءًا من يوم الإثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة صباحًا، حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، ومن بعد الظهر يعمل من الساعة الثانية ظهرًا، حتى الساعة السادسة مساءً، أما بالنسبة ليوم السبت ويوم الأحد فتكون مغلقة.

الأنشطة والمزارات السياحية في منطقة ليفنت اسطنبول

عند بحث السياح عن منطقة يمكن الاستمتاع فيها بتجارب ساحرة ومميزة؛ فإن منطقة ليفنت اسطنبول هي من أولى المناطق التي تظهر على هذه القائمة، فهي تحظى بشهرة واسعة إلى حد بعيد، والتي تمثل عاملًا لجذب السياح إليها من مختلف بلدان العالم، ولمعرفة الأنشطة التي يمكنك ممارستها، والمزارات السياحية التي يمكنك الدخول إليها؛ فيمكنك الاطلاع عليها من خلال متابعة قراءتك للنقاط التالية.

1- كانيون مول اسطنبول

يعتبر كانيون مول اسطنبول واحدًا من أسواق شيشلي التي تقع في منطقة ليفنت اسطنبول، التي تقع ضمن مناطق اسطنبول الاوروبية، ومن التفاصيل الجميلة التي لا بد من التعرف عليها، هو أن عدد كبير من قاطني مدينة اسطنبول كانوا ينتظرون افتتاحه كونه أكبر مركز تسوق.

بالنسبة للأنشطة التي يمكن للزائر القيام بها في مول كانيون هو التجول بين متاجر الملابس ذات الماركات المحلية والعالمية، وتتنوع هذه المحلات بين محلات مختصة ببيع ملابس الأطفال، وملابس السيدات، والملابس الرجالية، بالإضافة إلى توفر محلات إكسسوارات ومحلات مجوهرات، بالإضافة إلى توفر محلات خاصة بالأدوات المنزلية، والمحلات الخاصة ببيع الهدايا التذكارية، ومحلات العطور، ومحلات المفروشات والسجاد، كما يتوفر به عدد من المطاعم الخاصة به، بالإضافة إلى توفر أكثر من سوبر ماركت لبيع مستلزمات الطعام، وكذلك يوجد به أكثر من محل لمن يحب اقتناء الأجهزة الإلكترونية الحديثة.

2- برج السفير

من بين ناطحات السحاب المتواجدة في منطقة ليفنت اسطنبول الواقعة في مناطق اسطنبول الأوروبية، فقد نافس برج السفير بقية ناطحات السحاب في ارتفاعه العالي، والذي يصل طوله إلى حوالي 238 متر فوق سطح الأرض، ومن الأمور المذهلة هو أن برج السفير لا يضم في طوابقه المتعددة مناطق سكنية، بل يضم العديد من الأماكن التي تتيح للسياح ممارسة أنشطة متعددة، ومن التفاصيل التي منحته لقب أفضل أماكن سياحية في منطقة ليفنت اسطنبول هو احتوائه على العديد من الأنشطة المختلفة في كل طابق من طوابقه، حيث يحتوي البرج في بعض طوابقه على عدد من الحدائق الرائعة، وكل طابق يحتوي على عدد من النباتات التي تتنوع في الشكل والنوع واللون، كما أنه يحتوي بداخله على مول تجاري، ويسمى باسم "مول السفير".

إذا كنت من عشاق الأماكن العالية، وتبحث عن أماكن ذات قمة عالية للقفز من فوقها؛ فإن برج السفير يوجد به نشاط مميز يلبي حاجتك للاستمتاع بالقفز من الأماكن العالية، حيث يوجد طابق يحتوي على عدد من الباراشوت، والذي يمكنك القفز بوسيلته، مع العلم أن هناك شروط خاصة لا بد من اتباعها قبل القفز بهدف الحفاظ على سلامتك قبل التجربة.

أما إن كنت محبًا لتجارب رحلات الطيران؛ فإن برج السفير يوفر نشاطًا سياحيًا مميزًا، وهو الطيران بالاستعانة بطائرات الهليكوبتر، كما يمكن للزائر أن يقضي ليلة ترفيه رائعة في أحد دور السينما المتوفرة به، والتي تعرض أحدث أفلام السينما العالمية، أتعرف أنه يمكنك صناعة هدية تذكارية خاصة بتفاصيل منك في برج السفير؟ حيث يمكنك صناعة مجسم شمعي ليدك مثلًا أو رجلك هناك، أو يمكنك تجربة أحد الملابس والأزياء العثمانية والتقاط الصور لنفسك بها.

3- مركز سانات الثقافي

هل أنت من محبي المسارح وعروض المنصات المسرحية؟ إذا لا تغفل عن زيارة منطقة ليفنت اسطنبول، فهي تحتوي في ربوعها على مركز سانات الثقافي، والذي يقوم بتقديم عروض مسرحية مختلفة، بعضها يكون متأثرًا بالإرث الثقافي القديم، وبعضها الآخر متأثر بالعصرية والحداثة، كما أن بعض الزوار يذهبون إليه بهدف التعرف على أداب المسرح التركي القديم والحديث، بالإضافة إلى هدف تعرفهم على الثقافة التركية في طيات العروض المسرحية والدرامية التي تتم على منصات مركز سانات الثقافي.

4- مسرح ساهني اسطنبول

لقد ذاع صيت مسرح ساهني اسطنبول في منطقة ليفنت اسطنبول، والذي يهتم بعرض الفنون الاستعراضية الحية على منصته، ويتشوق السياح لزيارته كونه أجمل مسارح تركيا المختصة بالفن الاستعراضي الحي، ومن مميزات المكان هو أنه يقدم عددًا من المشروبات المختلفة الساخنة أو الباردة أثناء مشاهدة العروض المسرحية.

5- منتزة ليفنت جامليك

تعد المنتزهات المفتوحة واحدة من أكثر المناطق المفضلة لدى السكان المحليين في مدينة اسطنبول، وهذا ما جعل من منتزه ليفنت جامليك أكثر المنتزهات ارتيادًا وزيارة، فضلًا عن أن مساحتها شاسعة، وأرضها تتميز بالاخضرار، وتمتلئ بالنباتات والأزهار والأشجار، وكذلك كل تفاصيل التي تبعث بدورها الراحة والاسترخاء في نفوس الزائرين، كما أنها تعد مكانًا مناسبًا لممارسة أنواع مختلفة من الرياضات، مثل رياضة الجري، أو المشي، كما تحتوي على مساحات مخصصة للألعاب الرياضية، مثل التنس، ولعب كرة الطائرة، بالإضافة إلى كرة السلة أيضًا، كما أنها تحتوي على أنشطة خاصة بالترفيه للصغار، حيث توفر لهم عدد من الألعاب الخاصة بهم على مراحل عمرية مختلفة.

6- إرلانجن بارك

لقد اشتهرت إرلانجن بارك بأنها أجمل حدائق منطقة ليفنت اسطنبول، فهي من أكثر الأماكن المناسبة للتجمعات العائلية، أو تجمعات الأصدقاء، وهي مفضلة على نحو عميق من قِبل السكان المحليين كونها تحتوي على أماكن مخصصة للأطفال، كما أنها تحتوي على العديد من الأماكن ذات المناظر الطبيعية الجميلة، والتي يمكن اعتبارها خلفية مناسبة ورائعة لالتقاط الصور التذكارية، مثل نوافير المياه مثلًا المنتشرة على مساحات متفرقة داخلها، كما أن الحديقة توفر مجموعة من المرافق العامة، والخدمات المتاحة التي تساعد الزوار على الاستمتاع بأوقاتهم في بقعتها، فهي تحتوي على مقاعد خاصة بالجلوس مطلة على إطلالات رائعة ومميزة على تفاصيل الطبيعة الموجودة داخل إرلانجن بارك.

المطاعم القريبة من منطقة ليفنت اسطنبول

لأن منطقة ليفنت اسطنبول من المناطق الراقية ذات المكانة العالية لدى قاطني مدينة اسطنبول؛ فهي تمتلئ بالمطاعم المختلفة التي تقدم أنواعًا من الأكلات المتنوعة، والتي يمكن للزائر أن يختار من بينها حسب ما يتوافق ويتماشى مع ذوقه، ومن هذه المطاعم:

مطعم ديفلي: يظهر على قائمة طعام مطعم ديفلي أكلات مقتبسة من الشرق الأوسط، مثل الكباب، والمشويات، وأنواع المحاشي المختلفة، ويمكن للزائر تناولها داخل المكان، أو تناولها في جلسات خارج المطعم.

يظهر على قائمة طعام مطعم ديفلي أكلات مقتبسة من الشرق الأوسط، مثل الكباب، والمشويات، وأنواع المحاشي المختلفة، ويمكن للزائر تناولها داخل المكان، أو تناولها في جلسات خارج المطعم. مطعم سيول: يتفرد مطعم سيول بتقديمه للوجبات الكورية، أو الوجبات الآسيوية المتنوعة بشكل عام، ويمكن للزائر الاستمتاع بتناول هذه الوجبات أو تجربتها داخل المكان وسط ديكوراته الرائعة الفخمة، أو يمكن تناولها في جلساته الخارجية لمن يفضل الاستمتاع بالهواء الطلق.

يتفرد مطعم سيول بتقديمه للوجبات الكورية، أو الوجبات الآسيوية المتنوعة بشكل عام، ويمكن للزائر الاستمتاع بتناول هذه الوجبات أو تجربتها داخل المكان وسط ديكوراته الرائعة الفخمة، أو يمكن تناولها في جلساته الخارجية لمن يفضل الاستمتاع بالهواء الطلق. مطعم جولند ميز: إذا كنت من الأشخاص الذين يأكلون وجبات نباتية؛ فإن مطعم جولند ميز هو أحد المطاعم التي تقدم ألذ الوجبات النباتية المتنوعة، والتي يمكن الاستمتاع بتناولها داخل المطعم، أو في الجلسات الخارجية التي يوفرها لمن يرغب في ذلك، والجدير بالذكر أن المطعم له إطلالة مميزة على مضيق البوسفور.

عزيزي القارئ، من أكثر الواجهات السياحية رقيًّا وفخامة هي منطقة ليفنت اسطنبول، والتي يعتبرها سكان أرجائها عروس مدينة اسطنبول الصاخبة بالعصرية والحداثة، فيمكنك التعرف على الثقافة التركية العصرية من خلال زيارتك له والاستمتاع بأجواء تفاصيل مزاراته السياحية.