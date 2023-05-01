أفضل 12 نشاط مميز في منطقة مودا في اسطنبول

تحتوي اسطنبول على العديد من المعالم السياحية المهمة تتمثل في الأحياء والشوارع والمناطق، ولكل منها اسم يحكي قصة وتاريخ هذا المعلم وسبب تسميته بهذا الاسم، حيث ارتبط اسم المعالم في بعض الأحيان بقصص شخصيات وحوادث تاريخية مهمة، وفي مقالنا هذا سنتعرف على منطقة مودا في اسطنبول، التي تعتبر من أكثر المناطق حيوية في المدينة وذلك لما تحتويه من معالم سياحية مهمة ومزارات جعلت منها وجهة أساسية للسكان المحليين والسياح من مختلف أنحاء العالم، سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على أهم الأماكن والمعالم السياحية في منطقة مودا في اسطنبول، وأهم الأنشطة التي يمكنك ممارستها والاستمتاع بها.

منطقة مودا في اسطنبول

تعتبر منطقة مودا باسطنبول من أهم أحياء كاديكوي فهي تبعد عنه مسافة 1.5 كيلو متر وتقع في القسم الغربي منه على ساحل الأناضول مقابل بحر مرمرة، وتشتهر بطبيعتها الخلابة ومساحاتها الخضراء الواسعة وشوارعها التي تعج بالمعالم الأثرية والقصور التاريخية، بالإضافة إلى عدد كبير من المطاعم والمقاهي ذات المظهر الجميل بإطلالة رائعة على البحر، يعود تاريخ منطقة مودا اسطنبول إلى القرن التاسع عشر الميلادي، حيث سكن فيها العديد من الفنانين المشهورين ومن هنا جاءت تسميتها بمودا، كناية على أن المنطقة كانت مشهورة جدا، يمكنك الوصول إلى منطقة مودا اسطنبول عن طريق ركوب ترام من كاديكوي وقد تستغرق الرحلة مدة خمس إلى عشر دقائق للوصول، أو عن طريق عبارات خط المدينة والمرور بكاديكوي.

الأنشطة والمزارات في منطقة مودا في اسطنبول

تضم منطقة مودا اسطنبول العديد من الأماكن الأثرية المهمة، فهي من أكثر مناطق اسطنبول حيوية، حيث يمكنك زيارتها والقيام بجولة سياحية بين معالم هذه المنطقة والاستمتاع بكل الأنشطة الموجودة بها، وتناول الطعام في أحد المطاعم والمقاهي الموجودة، سنتعرف فيما يلي على أهم أماكن سياحية في منطقة مودا اسطنبول وأبرز أنشطة يمكنك ممارستها والاستمتاع بها:

1- ساحل مودا

يقع الساحل بالقرب من منتزه وممشى مودا الساحلي، يضم الساحل عدد كبير من الشواطئ الجميلة والنظيفة، ويحتوي على مساحات خضراء واسعة وفسحات سماوية جميلة للقيام بنزهات في الهواء الطلق، ومناطق مخصصة للأطفال وملاعب لقضاء أجمل الأوقات، بالإضافة إلى المظلات والمسطحات الموجودة على طول الخط الساحلي، وممرات مخصصة للمشاة من أجل ممارسة الرياضة والمشي، ولعشاق الصيد فرصة مثالية لممارسة هوايتهم المفضلة، زيارة ساحل مودا من أجمل التجارب التي يمكنك القيام بها.

2- شارع مودا

يحتوي شارع مودا على العديد من المحلات التجارية من أفخم الماركات العالمية، بالإضافة إلى العديد من المتاجر والمباني التاريخية القديمة، حيث يمكنك التقاط أجمل الصور التذكارية، يمكنك الاستماع بجولة سياحية فريدة من نوعها في أهم الأماكن السياحية في اسطنبول، كما يمكنك ركوب الترام التاريخي الذي يمر من الشارع ويمنحك فرصة مثالية لمشاهدة تفاصيل ومعالم المدينة عن قرب والاستمتاع بكل تفاصيلها.

3- حديقة مودا

تضم مودا بارك مساحات خضراء واسعة وكلها معشبة، يمكنك الجلوس في أحد المقاهي المنتشرة والتي تطل على خليج البوسفور أو الجلوس على المقاعد المنتشرة في كل أنحاء الحديقة والاسترخاء في الهواء الطلق ومشاهدة منظر البحر والقوارب، كما يمكنك تناول ألذ الوجبات وأشهى الاطباق في أحد المطاعم الموجودة في الحديقة، تعتبر حديقة مودا من أفضل مناطق اسطنبول الآسيوية، وهي مناسبة جدا للأطفال توجد بها بحيرات صناعية وألعاب للأطفال من أجل قضاء أمتع الأوقات.

4- متحف باريش مانتشو

لابد لك ان تزور متحف باريش مانتشو عند قدومك إلى منطقة مودا في اسطنبول، فهو يعتبر من أهم وأقدم متاحف اسطنبول، ويتميز المتحف بتصميمه العريق فهو يعود إلى القرن التاسع عشر الميلادي حيث أنه يعتبر من أهم قصور اسطنبول الفكتورية، ويحتوي المتحف على حديقة يمكنك الجلوس بها واخذ قسط من الراحة والتقاط اجمل الصور التذكارية ومشاهدة القوالب الرخامية الموضوعة على جانبي الباب الرئيسي.

5- أوبرا صوريا

يمتاز مبنى الأوبرا بإطلالة فريدة من نوعها فهو يتميز بتصميمه الداخلي والخارجي، فهو مبنى تاريخي على جميع المقاييس، إنه مبنى أنيق، السقف تزينه العديد من اللوحات الجميلة، تقام به العديد من الحفلات الموسيقية الكلاسيكية، وأسعار التذاكر رخيصة ومقبولة إلى حد ما كونها تابعة للحكومة.

6- ملعب مودا

ملعب مودا مكان مثالي لعشاق كرة القدم، حيث يمكنك القيام بنزهة مع العائلة والأصدقاء وقضاء أجمل الأوقات مع أطفالك في الأماكن المخصصة لهم، وفي خلال جولتك في الملعب سوف تقابل الباعة المتجولين حيث يمكنك تناول القهوة التركية اللذيذة.

7- أوتلي أركاد

يحتوي أوتلي أركاد على العديد من الأنشطة المميزة، حيث يمكنك تنمية مهارات أطفالك الفنية والحرفية من خلال اللعب والتسلية عن طريق أنشطة تعتمد على قدراتهم الذهنية والجسدية، حيث أن أوتلي أركاد يعتبر مركز الترفيه الأول في اسطنبول للأطفال فهو يشبه إلى حد كبير مركز كيدزانيا اسطنبول التعليمي، حيث تجمع بين اللعب والمرح وبين تعلم الكثير من المهارات والحرف الإبداعية.

8- منتزه مودا

يقع المنتزه على ساحل البحر فهو من أجمل المناطق في اسطنبول، ويضم العديد من الملاعب مثل ملاعب كرة القدم والسلة والطائرة وغيرها من الملاعب، وممرات للمشاة من أجل ممارسة الرياضة والمشي، بالإضافة إلى ملاعب للأطفال، وصالات رياضية تحتوي على أجهزة ومعدات رياضية لمحبي الرياضة، ويوجد داخل المنتزه نصب تذكاري للكاتب المسرحي الراحل خلدون تانر، الحاصل على جائزة نيويورك هيرالد تريبيو، لا تنسى المرور به والتقاط أجمل الصور التذكارية، بالإضافة إلى وجود جلسات هادئة وجميلة من أجل الاستمتاع بمنظر غروب الشمس الساحر.

9- ميدان محمد إيفلاش

يمكنك زيارة الميدان وتناول ألذ المأكولات التركية من الباعة المتجولين، ويمكنك إطعام الحمام والطيور التي تزور الميدان بشكل دائم، يمكن الوصول إلي الميدان من عدة مواقع مثل قصر ساريجا باشا، ودار أوبرا سريا الباروكية.

10- شارع المظلات

هناك أسباب كثيرة تدفعك لزيارة شارع المظلات في اسطنبول، فهو من أكثر الشوارع حيوية في اسطنبول، يقع في القسم الآسيوي من مدينة اسطنبول، يزوره السياح بشكل مستمر، وسبب تسميته بهذا الاسم عندما قرر أصحاب المحلات تعليق المظلات من أجل حماية الزوار من أشعة الشمس وإعطاء طابع مميز للشارع، ومنذ ذلك الوقت أصبح اسمه شارع المظلات.

11- فندق ميليك مودا Melek Hotels Moda

يقع فندق ميليك في منطقة مودا في اسطنبول ويضم تراسا يطل على جزر الأمير ومناظر البحر الخلابة، تتميز جميع الوحدات في مكان الإقامة بديكور أنيق ويحتوي بعضها على شرفة تطل على البحر، وتتوفر خدمة الواي فاي المجانية في جميع أنحاء الفندق، بالإضافة إلى وجود التكييف في كل أنحاء الفندق.

12- سوق كاديكوي

يعتبر سوق كاديكوي من الأسواق الشعبية في اسطنبول، حيث أنه يضم العديد من المحلات التجارية التي تقدم المنتجات التركية التراثية والتقليدية، والمنتجات المحلية يبعد سوق كاديكوي تقريبا مسافة عشر دقائق سيرا على الأقدام عن منطقة مودا.

مطاعم منطقة مودا في اسطنبول

تحتوي منطقة مودا في اسطنبول على عدد لا يستهان به من المطاعم المعروفة والمميزة، وأشهر مطاعم مودا تلك الموجودة على طول الخط الساحلي، حيث يمكنك الاستماع بأجمل الإطلالات وأروعها، بالإضافة إلى مراقبة غروب الشمس الساحر، فضلا عن المأكولات والأطباق اللذيذة التي توفرها المطاعم، ومن أبرز مطاعم منطقة مودا في اسطنبول:

مطعم بلاك هاوس مودا: يقدم مطعم بلاك هاوس العديد من المأكولات المحلية والعالمية لابد لك من تجربته والاستمتاع بألذ وأشهى الأطباق، وهو مناسب جدا للأجواء العائلية.

يقدم مطعم بلاك هاوس العديد من المأكولات المحلية والعالمية لابد لك من تجربته والاستمتاع بألذ وأشهى الأطباق، وهو مناسب جدا للأجواء العائلية. مطعم بيغ شيف مودا تراس: يضم المطعم تراس يطل على بحر مرمرة ، يشتهر بتقديم وجبة الفطور، ويضم جلسات متعددة في الهواء الطلق حيث يمكنك تناول الطعام والاستمتاع بروعة المنظر، يمتاز بأسعاره المقبولة.

يضم المطعم تراس يطل على بحر مرمرة يشتهر بتقديم وجبة الفطور، ويضم جلسات متعددة في الهواء الطلق حيث يمكنك تناول الطعام والاستمتاع بروعة المنظر، يمتاز بأسعاره المقبولة. مطعم ريتا مودا: يقدم المطعم باقة متنوعة من المأكولات الغربية والشرقية، فضلا عن شهرته بالمأكولات البحرية مثل الجمبري والحبار، بالإضافة إلى الكوكتيلات والعصائر.

قدمنا في هذا المقال دليل كامل ومفصل عن منطقة مودا في اسطنبول، وتحدثنا عن أهمية موقعها الجغرافي في حي كاديكوي أحد أكثر أحياء اسطنبول حيوية ونشاط، وتناولنا أبرز المعالم السياحية والمزارات التي يمكنك زيارتها في المنطقة، مع ذكر أهم وأبرز الأنشطة التي يمكنك ممارستها والاستمتاع بها، وأبرز المطاعم الموجودة بها.