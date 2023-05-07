أفضل 8 معالم مميزة في منطقة ميناء كاباتاش اسطنبول

تعد مدينة اسطنبول من أشهر المدن السياحية في تركيا، ويعود ذلك إلى اهتمام الحكومة في تطوير المراكز الخدمية والترفيهية فيها، بالإضافة إلى المعالم الأثرية والتاريخية الموجودة في المدينة منذ عصور من متاحف وقصور وقلاع وغيرها من الصروح الحضارية العثمانية، وزاد من شهرتها أيضاً منطقة ميناء كاباتاش اسطنبول والتي تعد من أهم الواجهات البحرية للانطلاق في رحلة ممتعة بالقوارب في مضيق البوسفور لزيارة جزيرة الأميرات أو إلى المدن القريبة منها بأجواء يسودها المرح والفرح، مع الاستمتاع برؤية أمواج البحر ولحظة غروب الشمس ورحيلها إلى ما وراء البحر والتلال البعيدة، كلوحة فنية تخطف الأنظار وتسحر العقول لشدة جمالها وواقعيتها، وفي مقالنا هذا سنتعرف بالتفصيل على منطقة ميناء كاباتاش اسطنبول وعلى أهم الأنشطة والمزارات والمطاعم الموجودة فيها فكونوا معنا.

الأنشطة والمزارات في منطقة ميناء كاباتاش اسطنبول

تتعدد أنواع المزارات السياحية والأثرية التي يمكن للأفراد زياراتها في منطقة ميناء كاباتاش في اسطنبول، من متاحف وقصور وحدائق وأسواق ومراكز تجارية ومراكز ثقافية وأثرية، والتي تشهد إقبال كبير من قبل الزوار والسياح لممارسة الأنشطة الترفيهية وقضاء أجمل الأوقات الترفيهية فيها والتعرف على معالم المدينة التاريخية وحضارتها العريقة، وفيما يلي سنتعرف على أهم هذه الأنشطة والمزارات:

1- قصر دولمة بهجة

هو أحد أهم وأفضل الأماكن السياحية في اسطنبول، ومن أقدم القصور في المدينة والتي تعرف ببنائها العمراني الجميل بتصميم رائع لهيكل القصر الخارجي وزخارف ولوحات فنية وأثرية تزين جدران القصر من الداخل، تم بناء القصر على عهد السلطان عبد المجيد الأول بالقرب من مضيق البوسفور الشهير في منطقة ميناء كاباتاش باسطنبول، وكان السلطان يستخدم القصر كمركز من مراكزه الإدارية، ولكن بعد ذلك تحول القصر إلى متحف أثري يقصده الزوار لرؤية جمال وروعة الآثار الموجودة فيه والتجول في أرجائه والتقاط الصور التذكارية مع فنونه التراثية الموزعة في صالة استقباله الكبيرة المفروشة بأفخم أنواع المفروشات الفضية والبرونزية التي تعكس الذوق القديم في عهد الدولة العثمانية

2- مضيق البوسفور

لا يمكن أن تقوم بزيارة مدينة اسطنبول إلا وأن تخوض تجربة رحلة ممتعة في مضيق البوسفور، والذي يعتبر من أشهر المناطق في اسطنبول الاوربية حيث تبدأ رحلة الانطلاق من ميناء كاباتاش عبر قوارب مجهزة وآمنة تستوعب عدد كبير من الأفراد، فتسمح لهم الفرصة التمتع في رؤية جمال البحر وروعته والمعالم المحيطة به، والتعرف على طبيعة المدينة الساحرة عبر الجولات البحرية المليئة بالإثارة والمتعة، وإضافة لرحلة مضيق البوسفور تنطلق رحلات بحرية نحو برج الفتاة القابع في وسط بحر مرمرة والذي يعود لزمن الإمبراطورية العثمانية ببنائه الجميل وتصميمه الباهر ويمكن التوجه من ميناء كاباتاش نحو جزيرة الأميرات وقضاء أوقات ممتعة ضمن أجمل بقاع تركيا حيث الشواطئ الساحرة والمطاعم والمقاهي المميزة والغابات الطبيعية الخلابة.

3- درج الطيف

يوجد في مدينة اسطنبول التركية الكثير من سلالم الطيف الملونة والموزعة في أرجائها وأشهرها في منطقة ميناء كاباتاش اسطنبول، بحيث يمكن للأشخاص الجلوس عليها مع أصدقائهم والتقاط الصور مع بعضهم كذكرى جميلة، ويتميز درج الطيف بألوانه الزاهية المفرحة وعلى جانبيه الأشجار الخضراء والمنازل الأثرية والزهور الملونة التي تضيف على السلالم جمال ورونق خاص.

4- منتزه فينديكلي

يمتاز هذا المنتزه بممراته العريضة بأرضية معشبة ومزينة بأشجار دائمة الخضار، فالمكان يعد أفضل أماكن سياحية في منطقة ميناء كاباتاش اسطنبول لقضاء نزهة جميلة مع أفراد الأسرة والأصدقاء في أحضان الطبيعة بعيداً عن ضجيج المدينة، كما يحتوي المنتزه على منطقة خاصة بألعاب الأطفال الآمنة كالمراجيح والمزحلقات بالإضافة إلى جلسات الاسترخاء تحت ظلال الأشجار مع التمتع في رؤية الساحل البحري المطل على المنتزه، فالمكان مخصص للاستجمام والترفيه عن النفس وفيه أوقات ترفيهية جميلة ومسلية للكبار والصغار.

5- متحف أورهان كمال

مَعلم تركي شهير للأديب أورهان كمال، يتكون من خمس أدوار وصالة كبيرة تحتوي على صور الأديب التذكارية والتي تعكس مسيرة حياته الأدبية والأسرية، كما يتضمن المتحف على مؤلفات الكاملة للأديب أورهان في مكتبته الكبيرة، فالزوار يمكنهم الاطلاع على هذه الكتب ومطالعتها داخل المتحف للتعرف على تاريخ الأديب وروعته الأدبية، مع كسب فرصة التجول داخل المتحف لرؤية الفن العمراني القيم والتراث العثماني الخالد إلى وقتنا هذا.

6- برج ساعة دولمة بهجة

من أعرق الأبراج وأشهر مناطق اسطنبول السياحية، التي يرغب الناس في زيارتها والتجول في كل أنحائها، فالبرج مكون من أربع طوابق ولكل دور ميزة خاصة وتصميم عمراني يختلف عن الآخر، ويمكن التقاط الصور الساحرة لمضيق البوسفور من الدور الأخير للبرج.

7- قلعة ساعة طوبهاني

قلعة تاريخية شهيرة تم تأسيسها في النصف الثاني من القرن 19م، فهي عبارة عن بناء خارجي من الحجار الكبيرة ومؤلفة من أكثر من طابق ولكل طابق واجهة خاصة به مقابل البحر، فالقلعة مرغوبة بشكل كبير من قبل الزوار والسياح لكونها من أشهر المعالم السياحية في منطقة ميناء كاباتاش اسطنبول خلف مسجد نصرتي، للتعرف على آثارها الخالدة وأخذ الصور التذكارية مع هذه التحفة العمرانية الرائعة.

8- التسوق في منطقة ميناء كاباتاش

يمكن للزوار والسياح بعد الانتهاء من جولاتهم السياحية على المزارات التاريخية والأثرية الموجودة في منطقة ميناء كاباتاش اسطنبول، وخوض متعة التسوق والتجول في سوق المنطقة للتعرف على سلعها التجارية من أجل شراء واقتناء التحف الأثرية والهدايا الجميلة للأقارب والأصدقاء عبر مجموعة من المحلات التجارية الفخمة التي تتوزع على امتداد الميناء والتي تكون بأسعار منطقية ومناسبة للسياح.

المطاعم والمقاهي في منطقة ميناء كاباتاش اسطنبول

يمكن تناول أشهى المأكولات التركية التقليدية من سندويش وفطائر لحم ومشويات شهية عبر مجموعة من المطاعم المميزة والتي تنتشر على طول ساحل كاباتاش البحري مع وجود وجبات السمك والمأكولات البحرية اللذيذة إضافة لذلك توجد مقاهي وكافيهات شعبية بإطلالات مميزة على البحر وجلسات داخلية وخارجية مع إمكانية تناول الشاي والقهوة التركية وشرب الأركيلة ولعب الطاولة ضمن أجواء راقية ومسلية ونلاحظ أعداد كبيرة من الأكشاك والعربات الخاصة ببيع السناكات المسلية إضافة للباعة الجوالين وفيما يلي أبرز المطاعم والمقاهي في هذه المنطقة الجميلة:

مطعم الحناوي: مطعم رائع يختص في تقديم وجبات رئيسية كالشيش طاووق ولحم مشوي على الفحم والكفتة وسلطات متنوعة كالتبولة ومقبلات باردة كالحمص والمتبل والبطاطا المقلية المقرمشة وبرك الجبنة والسبانخ، بالإضافة إلى وجبات سريعة كالبرجر والبيتزا والكريسبي.

مطعم رائع يختص في تقديم وجبات رئيسية كالشيش طاووق ولحم مشوي على الفحم والكفتة وسلطات متنوعة كالتبولة ومقبلات باردة كالحمص والمتبل والبطاطا المقلية المقرمشة وبرك الجبنة والسبانخ، بالإضافة إلى وجبات سريعة كالبرجر والبيتزا والكريسبي. مطعم الجزيرة: من أشهر المطاعم في منطقة ميناء كاباتاش اسطنبول، من حيث الخدمة السريعة وتعامل الموظفين المحترم مع الزبائن، كما يقدم المطعم وجبات شهية كالبرجر والبيتزا ووجبات تركية شهية.

من أشهر المطاعم في منطقة ميناء كاباتاش اسطنبول، من حيث الخدمة السريعة وتعامل الموظفين المحترم مع الزبائن، كما يقدم المطعم وجبات شهية كالبرجر والبيتزا ووجبات تركية شهية. مطعم وكافيه بيبوس: مطعم راقي مخصص لطبقات المجتمع المخملي، يتضمن قائمة طعام غالية الثمن كالثمار البحرية ووجبات غربية بالإضافة إلى وجبات المطبخ التركي الشهيرة.

مطعم Meshor Dadas Usta: يقدم المطعم وجبات لذيذة كالشاورما والدجاج المشوي على الفحم والبرجر، بالإضافة إلى المشروبات المتنوعة باردة وساخنة كالقهوة التركية والعصائر الطبيعية والكولا وغيرها من المشروبات.

وفي نهاية مقالنا تم تسليط الضوء على منطقة ميناء كاباتاش اسطنبول، وعلى أهم المزارات التاريخية والأثرية والأنشطة التي يمكن للفرد أن يقوم فيها في هذه الأماكن، مع ذكر أهم المطاعم والمقاهي الموجودة في المنطقة، نتمنى لك رحلة موفقة مليئة بالترفيه والتميز.