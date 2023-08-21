أفضل 7 من مولات الرياض رخيصة نوصي بزيارتها

تعتبر مدينة الرياض من أجمل وأفضل الوجهات التي تستقبل عددًا كبيرًا من السياح؛ سواء المحليين أو الأجانب في أرجاء المملكة العربية السعودية، فهي تلك العاصمة التي تتألق وتنبض بالحياة في كافة أرجائها، وبالرغم من أن المدينة تتميز بالطبيعة الصحراوية في أجزاء متفرقة منها، إلا أنها تحتوي على عدد كبير من أفضل المجمعات التجارية التي تستقطب العديد من الأفراد، لما تتمتع به من متاجر توفر العديد من المنتجات وممتزجة مع عدد من المرافق الترفيهية التي تجعلها من الوجهات العائلية المميزة في أيام العطلات، لهذا نتعرف معًا فيما يلي على أهم وأفضل مولات الرياض رخيصة لا بد من زيارتها.

أفضل مولات الرياض رخيصة

عند زيارة مختلف المولات في أرجاء مدينة الرياض يمكن الاستمتاع بعدد مختلف من الأنشطة، والحصول على جولات شاملة وكاملة من التسوق بناءً على عدد من المتاجر والمحلات التي تزين الأرجاء، فضلًا عن كون التجول بين أرخص مولات الرياض يعد فرصة مثالية من أجل التعرف على تقاليد وثقافة الشعب عند الاختلاط بهم في الأسواق، حيث تتمثل أبرز هذه المولات فيما يلي:

1- النخيل مول

يعد هذا المكان واحد من أفضل مولات رخيصة بالرياض؛ ولا بد من زيارته والاستمتاع بأنشطة مختلفة بين أرجائه، خاصةً أنه يوفر كافة الاحتياجات التي يبحث عنها الزائر، فمن خلاله يمكن الحصول على مختلف الأزياء التي تتناسب مع الفئات والأعمار المختلفة، بالإضافة إلى الأحذية والحقائب ومستلزمات المنزل والأجهزة الإلكترونية، وحتى الأغذية الطازجة؛ بالإضافة إلى عدد مختلف من البضائع التي تتميز بأسعارها التي تتوافق مع الجميع.

كما يضم المول عددًا من المطاعم التي من خلالها يمكن تناول أشهى المأكولات التقليدية والمحلية، بالإضافة إلى العديد من المقاهي التي تعتبر وجهة مثالية من أجل الاستراحة بينما تتجول في المول، ويمكن الوصول إلى إحداثيات موقع المجمع التجاري بسهولة عبر خرائط جوجل بالتوجه إلى الرابط التالي هنا، حيث يستقبل المكان الزوار بشكل يومي في تمام التاسعة والنصف صباحًا، وحتى الحادية عشر مساءً؛ عدا يوم الجمعة، إذ يستقبل المكان الزوار في تمام الثانية ظهرًا وحتى الحادية عشر مساءً.

2- رويال مول

بناءً على عدد مختلف من المرافق والخدمات المتنوعة التي يوفرها رويال مول من أجل الزوار تمكن من أن يحتل مكانًا في قائمة أفضل مولات الرياض ، وهو مكان مثالي من أجل الزيارة والاستمتاع بجولة شاملة من التسوق، وهو المكان المثالي من أجل التبضع وشراء الملابس المختلفة، وأفضل تشكيلات من الأحذية والحقائب، بالإضافة إلى المستلزمات المنزلية، وغيرها من منتجات يمكن الحصول عليها بأفضل أسعار ممكنة متناسبة مع الفئات المختلفة في المجتمع.

يمكن الوصول إلى مركز التسوق عن طريق التوجه إلى طريق الملك فهد، بين أرجاء منطقة الرحمانية، ويمكن الوصول إلى إحداثياته عن طريق خرائط جوجل من هنا، حيث يستقبل المول الزوار بشكل يومي في تمام الثامنة صباحًا، وحتى الحادية عشر والنصف مساءً؛ عدا يوم الجمعة، إذ تبدأ ساعات العمل في تمام الواحدة مساءً وحتى الحادية عشر والنصف مساءً.

3- غرناطة مول

يعد هذا المكان واحد آخر من أرخص مولات في الرياض لا بد من زيارتها من أجل الحصول على أفضل المنتجات ذات الجودة العالية، حيث يحتوي المكان عددًا يقارب 200 متجر، ومنها المنتجات التي تنتمي إلى العلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى أنه يحتوي قاعة تحتوي مختلف المطاعم، كما يحتوي مركزًا ترفيهيًا من أجل الصغار.

أما عن أشهر المتاجر والأماكن التي يتميز بها المول فتتمثل في: متجر الأجهزة اكسترا، وهايبر ماركت كارفور، ومتجر دبنهامز، بالإضافة إلى مطعم دجاج شكن؛ ويسهل الوصول إلى المكان بالتوجه إلى الطريق الدائري الشرقي الفرعي، أو عن طريق معرفة الموقع عبر خرائط جوجل من هنا، ويستقبل المكان الزوار يوميًا في تمام العاشرة إلا ربع صباحًا، وحتى الحادية عشر مساءً.

4- السلام مول

مول آخر من المولات الرخيصة في الرياض التي ينبغي زيارتها هو السلام مول، فهو واحد من أفضل أماكن التسوق التي توفر مختلف المنتجات مع أسعار مميزة، وعروض مثالية تتناسب مع أكبر عدد من الفئات المختلفة في أرجاء المملكة، والقادمين إليها، إذ يساعد في الحصول على مختلف الملابس التابعة لأحدث الصيحات، بالإضافة إلى تشكيلات مثالية من الأحذية والحقائب، وحتى الإكسسوارات، ومستلزمات المنزل المختلفة، والأجهزة الإلكترونية، فضلًا عن وجود منطقة من أجل السلع الغذائية الطازجة.

بينما يحتوي المكان عددًا من المرافق الترفيهية التي تضمن قضاء أوقات ممتعة، ومميزة بصحبة الأصدقاء، والعائلة، ففيه مكان من أجل الأطفال، وعدد كبير من المطاعم والمقاهي والمحلات الفريدة؛ ومنها: مقهى ماما كافة، وهايبر بنده، وغيرها الكثير، أما عن موقع المول فيمكن الوصول إليه بسهولة عن طريق خرائط جوجل من هنا، وتبدأ ساعات عمل المول يوميًا في تمام التاسعة والنصف صباحًا، وحتى الحادية عشر مساءً.

5- أسواق المجد

تعد أسواق المجد واحدة من مراكز التسوق المتكاملة، والتي تحتوي على عددًا من الوكالات التجارية والمتاجر المتنوعة التي من خلالها يمكن الحصول على مختلف المنتجات، فضلًا عن أنها من أهم مولات الرياض رخيصة لا بد من زيارتها، ففي هذا المكان تتوفر كافة احتياجات الأسرة، من أزياء تخص النساء والرجال والأطفال، بالإضافة إلى الأدوات المنزلية، وحتى العطور والإكسسوارات ومختلف المنتجات الجلدية، بجانب المجوهرات ومستحضرات العناية التجميلية، كما سيكون بالإمكان الاستمتاع بوجبة شهية عن طريق عدد مختلف من المطاعم الموجودة قاعة الطعام بين أرجاء المول.

بينما يمكن الاستمتاع، وإدخال السرور إلى نفوس الصغار بمجرد التواجد في المركز الترفيهي المتوفر بين المحلات، ويسهل الوصول إلى أسواق المجد عن طريق خرائط جوجل بالضغط هنا، ويفتح المكان أبوابه من أجل استقبال الزوار في تمام التاسعة صباحًا، وحتى الثانية عشر ظهرًا في فترة العمل الأولى، ليستأنف العمل من جديد في تمام الرابعة مساءً وحتى الثانية عشر من منتصف الليل.

6- أسواق طيبة

يعد هذا المكان واحد آخر من أفضل مولات الرياض رخيصة التي توفر كافة الاحتياجات والمستلزمات الضرورية لكافة الأفراد، ويعتبر من الأسواق المغلقة؛ وهو من أقدم الأسواق في منطقة الملك فهد بالرياض، ولهذا يمكن اعتباره واحد من أفضل وجهات السياحة في الرياض ، ويرجع تاريخ تشييد المكان إلى عام 1409 هجريًا، ويشغل مساحة تصل إلى 112 كيلو متر مربع، الأمر الذي ساعد في احتوائه على قرابة 480 متجر من خلالها يمكن شراء الكثير من السلع المختلفة مثل المواد الغذائية، والأدوات المنزلية والأحذية والأزياء والحقائب وغيرها من منتجات تنتمي إلى علامات تجارية عالمية، وحتى مستحضرات التجميل والمجوهرات والعديد من المنتجات الأخرى.

ويمكن الوصول إلى موقع مركز التسوق بسهولة عن طريق خرائط جوجل من هنا، ويفتح مجمع أسواق طيبة أبوابه في تمام التاسعة صباحًا ويستمر في استقبال الزوار حتى الثانية عشر من منتصف الليل بشكل يومي، عدا يوم الجمعة حيث يبدأ ساعات العمل في تمام الرابعة مساءً.

7- أسواق القرية الشعبية

يتميز هذا المكان بتصميم تقليدي يشير إلى الثقافة الخاصة بالمملكة العربية السعودية، وهو ما ساعد في حصوله على شهرة واسعة تستقطب العديد من الأفراد القادمين إلى المملكة، ويشعل المكان مساحة تصل إلى 75 كيلو متر مربع، ليتكون من عدد مختلف من الأسواق أهمها: سوق الذهب، بالإضافة إلى سوق المفروشات، وسوق الأدوات المنزلية، بالإضافة إلى سوق مخصص للنساء لشراء كافة احتياجاتهم الخاصة؛ وسوق آخر مخصص للرجال، كما يحتوي المكان عددًا من متاجر العطارة والأجهزة الإلكترونية وغيرها الكثير والأهم من كل ذلك أنه أحد مولات الرياض رخيصة، ويمكن الوصول إلى الموقع بسهولة عن طريق خرائط جوجل من هنا، وتبدأ ساعات العمل في تمام الثامنة صباحًا، وحتى الحادية عشر والنصف مساءً طوال أيام الأسبوع.

بهذا نكون قد تعرفنا على مجموعة من أفضل وأبرز مولات الرياض رخيصة لا بد من زيارتها والاستمتاع بجولة شاملة بالتسوق بين أرجائها، وسد الاحتياجات الرئيسية للأسرة بشكل يسير موفر للوقت والجهد.