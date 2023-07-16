أفضل 5 من مولات بولو لتجربة تسوق ممتعة

كثيرٌ من السياح يتوقون إلى متعة التسوق في المزارات السياحية بالوجهات التي يترددون عليها، ويُمكن أن تكون تجربة السياحة في مدينة بولو في تركيا أفضل ما يكون ما إن تمت زيارة أي من مولات بولو الشهيرة، حيث تضم بدورها عدة متاجر متنوعة تلبي رغبات الشراء كافتها وليس من السهل حصر خيارات التسوق فيها، حيث تجمع بين متاجر الملابس والمنتجات الجلدية والإكسسوارات النسائية والساعات والهدايا التذكارية جنبًا إلى جنب مع القطع الإلكترونية والمُستلزمات الأساسية للمنزل، فتكون وجهة مثالية للتسوق، وفيما يلي نوافيكم بأشهرها.

أفضل مولات بولو

تذخر مدينة بولو بعدد ليس بالقليل من مراكز التسوق، وربما ما يُعطي الأفضلية لمول معين عن غيره ما يوفره من منتجات تفي بالاحتياجات الشرائية وتتناسب مع القدرة الشرائية، من حيث الأسعار التنافسية التي لا تخل بجودة المعروضات، وفيما يلي مجموعة مُنتقاة من أفضل مولات بولو تركيا:

1- مول هاي واي اوتليت بولو

على مستوى الخدمات الاستثنائية والتقنيات الحديثة يُعتبر مول هاي واي اوتليت متصدرًا على مولات بولو الأخرى، بل ويكون أفضل مول في بولو في نظر كثير من الزوار، حيث يضم ما يصل إلى مائة متجر، وهو ما يُشير إلى حجمه الضخم، مما يوفر السلع المتنوعة التي تُلبي احتياجات كافة الزوار، ناهيك عن وسائل الترفيه والمتعة الأخرى التي تجعل الزوار يُحبذون زيارته، حيث يضم المول متاجر للملابس النسائية وأخرى للرجالي والأطفال والملابس الرياضية، بالإضافة إلى مكملات الإطلالة الرائعة فيوفر متاجر الأحذية والحقائب والإكسسوارات التي تضم معروضات غاية في التنوع، وعلى جانب آخر توجد متاجر لبيع الهدايا التذكارية والساعات ومتاجر للمستلزمات التي لا غنى عنها في المنازل، بالإضافة إلى السلع الإلكترونية المعروضة في بعض المحال، ناهيك عن سوبر ماركت مخصص لبيع المنتجات الغذائية المتنوعة.

أما من باب الترفيه يحتوي مول هاي واي اوتليت على دار للسينما ومركز ترفيهي للأطفال وصالة بولينج، ومن يبحث عن أشهر العلامات التجارية على الإطلاق مثل هاميل وكوتون وغيرها سيجد لا محالة في هذا المول ضالّته، بالإضافة إلى أنَّ الزائر ليس بحاجة للخروج من المول لتناول الطعام، حيث يوفر عدة مطاعم داخله منها بيدم وكنتاكي، ومجموعة من المقاهي منها ستارباكس، جنبًا إلى جنب مع المرافق الأخرى على غرار الحمامات العامة والصرافات الآلية وموقف السيارات، وما يُميز المول بحق أنه يضم نافورة تتوسطه، وفندق مُلحق به، فيكون من مراكز التسوق المعاصرة رغم كونه يتكون من طابق واحد إلا أنه مُصمم على مساحة ضخمة تصل إلى 4 آلاف متر جعلته من أبرز أماكن سياحية في بولو تركيا ، وفيما يلي بيانات الوصول إلى المول:

مواعيد العمل : يعمل يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.

: يعمل يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً. الموقع على خرائط جوجل : من هنـا.

: من هنـا. رقم الهاتف: 903742501014+

2- مول 14 بوردا بولو

يُعتبر من مولات بولو المميزة، لأنه يُقدم للزوار عدة متاجر متنوعة يصل عددها إلى 82، ويحتوي على 4 طوابق كل منها مخصص لمعروضات معينة، ومتعة التسوق في المول تجعل هناك رغبة في استكشاف كل ركن فيه، ويحتوي بدوره على محلات مخصصة لبيع الملابس النسائية وأخرى للرجالي، ناهيك عن الملابس الرياضية وأزياء الأطفال، بالإضافة إلى متاجر أخرى مخصصة لبيع المنتجات الجلدية من الأحذية والحقائب التي تُلبي كافة الأذواق، هذا ويوفر المول متاجر لبيع الهدايا التذكارية التي تكون الخيار الأمثل لمن يرغب في إهداء أحدهم شيء مميز، بالإضافة إلى محلات بيع المستلزمات المنزلية التي تفي بالغرض لتوفيرها بعض القطع الأساسية، ومحال مخصصة للمرأة على وجه الخصوص حيث توفر لها الإكسسوارات المتنوعة إن كان لديها هوس الشراء، وأيضًا متاجر الساعات التي تتلاءم مع الجنسين، ويوجد في المول متاجر لبيع الأجهزة الإلكترونية المتنوعة، ولم ينسَ مشرفو المول توفير سوبر ماركت كبير في مول 14 بوردا ليفي باحتياجات الزوار الشرائية من السلع والمواد الطازجة والمعلبة وغيرها بمختلف الأسعار.

بهذا استطاع أن يكون المول بجدارة أفضل مولات بولو لما يوفره من تجربة تسوق رائعة بالإضافة إلى متعة الترفيه في بعض الأماكن المخصصة لذلك، ومنها صالة البولينج ومركز الأطفال الترفيهي، وأيضًا دار للسينما تعرض أحدث الأفلام، وهذا كله ما جعله من أكثر مولات بولو ترددًا من الزوار لاسيما الباحثين عن العلامات التجارية الشهيرة على غرار إل سي وايكيكي واديداس واتش أند أم وغيرها، وعلى سبيل الخدمات الأخرى استطاع المول أن يوفر في طابقه الثاني عدد من المطاعم والمقاهي مثل بوبايز وبرغر كينج ومادو كافيه وستار باركس، كما يحتوي على موقف للسيارات بالخارج وحمامات عامة في مختلف الطوابق وأيضًا صراف آلي، ليكون بذلك مركز تسوق متكامل في بولو، وفيما يلي أهم تفاصيل الزيارة:

مواعيد العمل : يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.

: يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً. الموقع على خرائط جوجل : من هنـا.

: من هنـا. الموقع الإلكتروني : من هنـا.

: من هنـا. رقم الهاتف: 903742741222+

3- Street Mall بولو

يُعتبر من المتاجر الشاملة في مدينة بولو بتركيا، إلا أنه لا يضم مساحة كبيرة على غرار مولات بولو السابقة، حيث يحتوي على عدد محدود من المحلات لكنها تفي بالأغراض الأساسية، كما أنه ولَّى اهتمامًا بالجانب الترفيهي، حيث يحتوي على صالة مخصصة لألعاب الأطفال تتناسب مع الفئات العمرية الأقل من 5 سنوات، ويوجد المول في الشارع الرئيسي للمدينة، كما أنَّ أسعار المعروضات التي يُقدمها مناسبة لمختلف الزوار، وكافتها من الصناعة التركية ذات الجودة العالية.

كما أشاد الزوَّار بالتعامل الراقي من العاملين في المول، ويُعتبر بدوره من أكثر مولات بولو جمالًا في التصميم والعصرية، كما يضم المول مجموعة من المطاعم والكافيهات ودار للسينما ومكتبة للعوائل، ومن الجدير بالذكر أنه لا يحتوي على الملابس الرياضية، رغم ضمه لأنواع الملابس الأخرى، وفيما يلي تفاصيل التواصل مع المول:

مواعيد العمل : من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة العاشرة مساءً.

: من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة العاشرة مساءً. الموقع على خرائط جوجل : من هنـا.

: من هنـا. رقم الهاتف: 903742226444+

4- Bolu Park Avm

يُعتبر من ضمن مولات بولو التي يتردد عليها العوائل بصورة أكبر، لأنه يحتوي على كل متطلبات المنزل، إلا أنها لا تنتمي للماركات العالمية مقارنة بمولات بولو الأخرى، والأسعار مناسبة، ويعتبره البعض بمثابة السوق الشعبي، لكنه لا يحتوي على المواد والسلع الغذائية، وعلى جانب آخر يعمل على تقديم المعدات اليدوية والكهربائية والأثاث المنزلي والمفروشات وأدوات المطبخ وغيرها من احتياجات المنزل، أي أنه يحتوي على الأغراض العملية التي يرغب في شرائها الكثير من الزوار، وهناك موقف سيارات خارج المول، وفيما يلي تفاصيل التواصل:

مواعيد العمل : يفتح أبوابه للزوار يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة العاشرة مساءً.

: يفتح أبوابه للزوار يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة العاشرة مساءً. الموقع على خرائط جوجل: من هنـا.

5- Becikoğl AVM

على الرغم من أنه لا يحظى بتردد كبير من الزوار إلا أنه يُعتبر من مولات بولو التي تحتوي على عدد لا بأس به من خيارات التسوق، أغلبها المستلزمات المنزلية والمطبخ وأدوات التنظيف، ناهيك عن وجود مطعم مخصص للمأكولات السريعة، كما يوجد صراف آلي، وموقف للسيارات داخلي وخارجي، أما عن تفاصيل التواصل مع المول نذكرها فيما يلي:

مواعيد العمل : يفتح أبوابه للزوار يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة العاشرة مساءً.

: يفتح أبوابه للزوار يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة العاشرة مساءً. الموقع على خرائط جوجل: من هنـا.

يُعتبر التسوق في مولات بولو من أكثر الأنشطة الممتعة عند زوَّار المدينة، لأنها تحتوي على الكثير من الماركات العالمية والمحلية، ناهيك عن أسواقها الشعبية ذات الصلة بثقافة المدينة وتاريخها.