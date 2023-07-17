أفضل 7 من مولات ريزا تستحق الزيارة

تشتهر مدينة ريزا التركية بالسياحة فهي سنوياً تجذب عدد كبير من السياح وخاصة العرب، لقضاء عطلة صيفية جميلة والتمتع بجمال طبيعة المدينة وبجوها المعتدل، فريزا تمتد على ساحل البحر الأسود وتمتاز بالمرتفعات الجبلية التي تحيط بها، وزاد من أهميتها السياحية أيضاً اهتمام الحكومة في تطوير البنى التحتية فيها وإقامة الكثير من المراكز الترفيهية كالمنتجعات الممتدة على طول الساحل البحري والفنادق والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية التي تساهم في جذب الكثير من السياح، فمولات ريزا مشهورة بتنوع البضائع التي تقوم بعرضها في محلاتها مما يسهل للزبائن شراء كافة حاجاتهم من مكان واحد وخاصة لكونها قريبة من الأحياء السكنية، وبسبب زيادة الطلب عليها تم إنشاء العديد منها وتوزيعها في كافة أنحاء المنطقة، ولذلك سنعرض لكم جميع مولات ريزا ونتعرف على معلومات كل مول بالتفصيل؛ وأهم المنتجات الموجودة فيه فكونوا معنا.

أفضل مولات ريزا

يوجد في مدينة ريزا العديد من المراكز التجارية الكبيرة، والتي تضم الكثير من المحلات المتخصصة في بيع كافة حاجات الزبائن الضرورية، وتمتاز هذه الأسواق التجارية بوسعها وتنوع بضاعتها وحسن معاملة عمالها للزبائن الذين يتوافدون بشكل كبير من كافة المناطق التركية، وتعتبر هذه المولات وجهة سياحية عظيمة من واجهات مدينة ريزا، لأنها شاركت في تنشيط عملية الجذب السياحي إلى المنطقة وخاصة في أيام الصيف والعطل والأعياد وفي موسم التخفيضات والعروض، ومن أفضل هذه المولات التجارية:

Rize carsisi -1

سوق تجاري كبير ومن أفضل مولات ريزا من حيث التنوع بالبضائع التي يقوم بعرضها بالمحلات فالزبون عندما يدخل إلى السوق يستطيع أن يجد كل ما يرغب فيه من حاجات ضرورية للمنزل كالسجاد والمفروشات الفخمة والأدوات المنزلية، كما يوجد محلات تختص في بيع السلع الغذائية من لحوم وخضروات وفواكه ومعلبات ومشروبات متنوعة كالقهوة والشاي التركي الشهي والعصائر، ومحلات لبيع الملابس الرجالية والنسائية والأحذية والحقائب والإكسسوارات ومتاجر للمجوهرات الثمينة والهدايا بأسعار متفاوتة بحسب نوع القطعة، ومن مزايا المول احترام العمال للزبائن وتأمين كافة طلباتهم والاهتمام في نظافة المول والسعي الدائم إلى تطويره والتجديد في البضائع لذلك لقب بأفضل مول في ريزا.

Riza mall -2

مول رائع يوجد فيه الكثير من البضائع المعروفة بجودتها العالية وسعرها المقبول، فالمكان يحتوي على كافة احتياجات الزبائن المنزلية من مأكولات وأثاث منزلي وملابس وتعبئة عطور يتم بيعها من قبل عمال لطيفين يتقنون عملهم ويهتمون بأدق التفاصيل، مع وجود مسؤول يشرف عليهم أثناء فترة العمل يقدم لهم الملاحظات الضرورية والتنبيهات التي تصب في مصلحتهم وتعود بالخير على سمعة المول بين الناس، وللمركز شهرة كبيرة تجاوزت منطقة ريزا إلى المناطق القريبة منها، وذلك بسبب الخدمة الجيدة والتعامل اللطيف والسعر المتوسط فهو من أقدم و أفضل أسواق ريزا ، بالإضافة إلى الإدارة الجيدة في تنسيق أوقات العمل للعمال في المول واهتمامهم بالتجديد وإضافة بضائع جديدة إلى المحلات بجودة ممتازة وبكميات كبيرة، ويشهد المول ازدحام كبير خاصة في أيام العطل والأعياد وفي موسم العروض والتخفيضات السنوية حتى يتمكن عدد كبير من الناس الدخول إليه والشراء من بضاعته المميزة.

Simge Avm Rize -3

مول Simge هو واحد من أشهر مولات ريزا والذي يتميز بأنه مكان واسع وجميل يحتوي على كل ما يحتاجه الأفراد من أشياء ضرورية، بالإضافة إلى وجود أماكن مخصصة لألعاب الأطفال المسلية، مما يعطي فرصة للأم لتترك أطفالها يلعبون بكل أمان بسبب وجود مشرفين يهتمون بهم إلى وقت الانتهاء من جولة التسوق، كما يضم المول مطاعم ومقاهي تقدم الأطباق السريعة كالبرجر والبيتزا والفطائر والعصائر والحلويات الخفيفة الشهية، فالمكان مكون من طابقين يربط بينهما درج كهربائي وبكل طابق محلات موزعة بشكل منظم ويوجد فيها بضائع متنوعة، ويوجد ضمن كل محل بائع يهتم بعملية البيع والشراء وتسعير البضاعة.

4- Neva park

مركز تسوق شامل ومن أفضل أماكن السياحة في ريزا ، وهو مقصد لكثير من الزوار للتمتع بخوض تجربة التسوق المسلية مع أطفالهم وأفراد عائلتهم أو أصدقائهم لشراء أجمل الأغراض اللازمة للمنزل بأسعار ممتازة ورخيصة عند مقارنتها بأسعار المولات الأخرى، ويضم المكان محلات كثيرة وكل محل يختص في عرض نوع معين من البضاعة، كمحلات الملابس والمجوهرات والأثاث المنزلي، بالإضافة إلى وجود مطاعم ومقاهي تقدم وجبات تركية وغربية شهية ووجبات سريعة وخفيفة للأطفال، مما يسمح للزوار بعد الانتهاء من جولة التعرف على المول الذهاب إلى المطاعم وأخذ قسط من الراحة والاسترخاء وتناول وجبة الطعام المفضلة.

5- مول شيمال

مكان متميز يتواجد في وسط مدينة ريزا، وهو من أهم الأماكن السياحية في المنطقة فالزوار يأتون إليه لشراء أجمل البضائع ومن أجود الماركات، كما يوجد فيه كافة الحاجات الضرورية للأشخاص من ألبسة وأحذية ومأكولات تركية وغربية وشرقية ومعلبات ومستلزمات منزلية وغيرها من الأشياء كمحلات المجوهرات والإكسسوارات وبيع العطور وتعبئتها، ومحلات تختص في بيع الهدايا بحيث يمكن للسياح شراء ما يرغبون به كذكرى عن هذه المدينة الجميلة ولذلك تم تصنيفه كأحد أفضل مولات في ريزا.

6- مول ايمجي بارك

مول حجمه صغير مقارنة بمولات ريزا الأخرى، ولكن رغم ذلك يوجد فيه ازدحام كبير بسبب تنوع البضائع الموجودة فيه والعروض والتخفيضات التي يقدمها مدير المول في نهاية كل فصل من السنة تساهم بشكل كبير في جذب السياح والافراد للشراء والتسوق من محلاته، ومن البضائع الموجودة في المول؛ الملابس الفخمة من أشهر الماركات العالمية والتركية، كما يوجد في القسم الثاني من المول أكثر من مطعم يختص في تقديم وجبات تركية لذيذة، كما يقوم بتحضير الوجبات الخفيفة والسريعة بأسعار متوسطة، والمول بشكل عام يناسب العائلات مع أطفالهم للقيام بجولة تسوق ممتعة ومسلية.

7- تيميا اوتليت

يتوسط المول مدينة ريزا، فهو يقع بالقرب من الأحياء السكنية مما يسهل على الأشخاص الوصول إليه بسرعة سيراً على الأقدام، كما يحتوي على محلات تختص في بيع الملابس الرجالية والنسائية وملابس الأطفال بأقمشة رائعة وتنوع واضح وأسعار مقبولة خاصة في موسم العروض والتخفيضات، كما يوجد محلات لبيع الأحذية والحقائب والعطور، ومطاعم ومقاهي تقوم بتقديم المشروبات والوجبات السريعة والتركية، وأهم ما يميز المول الإدارة الجيدة واهتمام العمال في نظافته وتأمين كافة احتياجات الزبائن في أي وقت مع خدمة توصيل مجانية إلى المنازل.

وفي نهاية مقالنا تم التعرف على مولات ريزا، وأهم البضائع التي تقوم بعرضها في محلاتها التجارية من حيث النوعية والجودة العالية والسعر، كما تم التحدث عن العمال الذين يعملون في المولات وعن أسلوب تعاملهم مع الزبائن وعنايتهم بمكان عملهم.