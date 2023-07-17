أفضل 8 من مولات قونيا ينصح بزيارتها

يعتبر التسوق في قونيا من أهم الأنشطة التي يمكنك ممارستها والاستمتاع بها وخاصة مع وجود مراكز تسوق كبيرة ومولات ضخمة تعرض منتجات من أفخم الماركات العالمية والمحلية التركية ذات الخامات الجيدة، كل ما يهمك معرفته عن مولات قونيا وأسواقها ومراكز التسوق الموجودة فيها كل ذلك وأكثر تجده في التقرير التالي.

أفضل مولات قونيا

تضم قونيا العديد من المولات الضخمة التي تعتبر من المراكز الحيوية في المدينة ومن أهم مقومات السياحة في قونيا ، تحتوي هذه المولات على العديد من المحال التجارية التي تعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من السلع والمنتجات العالمية والمحلية التي تعبر عن ثقافة البلد والتي جعلت من قونيا محطة جذب للسياح المحليين والأجانب، تعالوا معنا لنتعرف على أفضل مولات قونيا التي يجب عليك زيارتها والتبضع منها.

1- مول كولسيت قونيا Kulesite shopping center in Konya

يعتبر من أهم المولات في قونيا وأكبرها فهو يتألف من عدة طوابق بديكور عصري وأنيق، يحتوي على العديد من المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة بالإضافة إلى المشروبات الباردة والساخنة، كما أنه يوفر صالة للأطفال لقضاء وقت ممتع أثناء تسوق الأهل في المول مع توفير كل وسائل الحماية والأمان.

يحتوي المول على العديد من المحال التجارية التي تعرض أفخم المنتجات والبضائع من ملابس نسائية وملابس رجالية بالإضافة إلى ملابس الأطفال، كما يوجد محلات لبيع جميع المواد الغذائية والتموينية، لا تنسى تجربة المطعم الدوار الموجود في الطابق الأخير حيث يمكنك رؤية قونيا بأكملها لمدة ساعة ونصف من الزمن.

معلومات عن مول كولسيت قونيا

الموقع الجغرافي: لتتبع موقع المول على خرائط غوغل اضغط هنا.

2- مول اسطنبول سوسيتي كارسيسي Istanbul Sosyete Carsisi

مركز تسوق جميل جدا يعتبر من أفضل مولات قونيا تركيا، فيه معارض للألبسة الجاهزة من أفخم الماركات العالمية والاكسسوارات والأحذية الجلدية الرائعة وكل هذا بأسعار تنافسية لتناسب جميع الأذواق، بالإضافة إلى وجود محلات لبيع كل مستلزمات المنزل والتوابل والبهارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، كما يوجد متاجر لبيع الألبسة الداخلية ومستحضرات العناية بالبشرة.

يحتوي المول على مطاعم لتقديم أنواع متعددة من الأطعمة والمشروبات اللذيذة، كما يضم عدد من المرافق الخدمية مثل الحمامات العامة ومواقف للسيارات، والجدير بالذكر أن المول مكيف على مدار العام، لا تفوت متعة التسوق برفقة العائلة والأصدقاء في هذا المول الرائع.

معلومات عن مول اسطنبول سوسيتي كارسيسي

الموقع الجغرافي: إذا رغبت في الوصول إلى موقع المول على خرائط غوغل من خلال الرابط التالي.

3- مول كينت بلازا Konya Kentplaza Alışveriş ve Yaşam Merkezi

من الأماكن التي تستحق الزيارة وبجدارة في قونيا فهو يصنف ضمن قائمة أشهر مولات في قونيا، المول ضخم جدا يتألف من العديد من الطوابق بتصميم فريد ومميز يجذب إليه أنظار السياح من مختلف أنحاء العالم وخاصة في مواسم الأعياد فهو يتفنن في الزينة والأضواء التي تزيد من جماله ورونقه.

يضم المول العديد من المحلات التجارية لبيع الملابس والأحذية والحقائب، بالإضافة إلى وجود محلات لبيع الهدايا التذكارية من رائحة المكان والتي تعبر عن ثقافة هذا البلد، بالإضافة إلى وجود عدد من المطاعم والمقاهي التي تقدم أشهى الأطباق والمأكولات، فكل ما عليك القيام به بعد الانتهاء من جولتك في المول هو التوجه إلى أحد هذه الأماكن والاستمتاع بوجبة لذيذة مع مشروبك المفضل.

معلومات عن مول كينت بلازا

الموقع الجغرافي: للوصول إلى موقع المول بواسطة خرائط غوغل اضغط هنا.

4- مول سيلكوكلو Selçuklu Kule Site Plaza

مركز تجاري ضخم يضم مجموعة من الماركات العالمية ومراكز الترفيه وألعاب الأطفال، ويصنف كأطول برج في قونيا ب 42 طابق، فهو يعتبر من أجمل معالم مدينة قونيا، يضم محال تجارية للألبسة الجاهزة والأحذية وأفخم المجوهرات.

يضم البرج عدد من المطاعم في الطابق العلوي بإطلالات ساحرة وبانورامية على قونيا بأكملها، كما يضم صالة سينما بشاشات عرض كبيرة، المول مناسب جدا للتنزه برفقة العائلة والأطفال وخاصة مع وجود العديد من الألعاب الكهربائية والإلكترونية المناسبة لهم، لا تفوت فرصة زيارة هذا المول.

معلومات عن موا سيلكوكلو

الموقع الجغرافي: يمكنك الحصول على إحداثيات المكان على خرائط غوغل من هنا.

5- مول باي بلازا Bey Plaza

من أوائل مراكز التسوق في قونيا، تتوفر في المول العديد من المزايا التي تجعله أفضل مول في قونيا، فهو يحتوي على متاجر لبيع الملابس من أفضل الماركات العالمية ومتاجر لبيع الهدايا والمجوهرات والاكسسوارات التقليدية، بالإضافة إلى متاجر لبيع الأدوات والتجهيزات المنزلية ومحلات بقالة ومطاعم ومقاهي جميلة جدا، وأهم ما يميز هذا المول عن غيره من مولات قونيا هو أنك ستجد أشياء لن تجدها في أماكن أخرى حيث أنه توجد مكتبات لبيع الكتب العربية والصحف والمجلات، يمكنك قضاء وقت مميز برفقة الأصدقاء واستكشاف متعة التسوق في هذا المول، ننصحك بزيارة مول باي بلازا إذا كنت من عشاق التسوق.

معلومات عن مول باي بلازا

الموقع الجغرافي: لمعلومات أكثر عن المول اضغط هنا.

6- مول اسماعيل موزيك ismail Muzik Konya

عندما يكون الحديث عن أهم مولات في قونيا تركيا لا بد لنا من ذكر مول اسماعيل موزيك فهو مول محلي صغير نوعا ما، يضم محلات لبيع الملابس الشعبية والمحلية بأسعار رخيصة جدا، بالإضافة إلى وجود محلات لبيع الأدوات الموسيقية، كما تقام في المول العديد من العروض الفنية لفرق موسيقية تركية يمكنك حضورها والاستمتاع بها، تتوفر في المول عدد من المطاعم التي تقدم الوجبات التركية التقليدية بالإضافة إلى الحلويات اللذيذة والمثلجات.

معلومات عن موا اسماعيل موزيك

الموقع الجغرافي: لتتبع موقع المول على خرائط غوغل من هنا.

7- مول نوفالاند اوتليت Novaland Outlet Alışveriş Merkezi

من أشهر مراكز التسوق في قونيا فهو يستقطب عدد كبير من الزوار على مدار العام، يضم عدد من المحلات التجارية التي تعرض مختلف البضائع والمنتجات بأسعار أرخص عن غيره من مولات قونيا، يضم المول عدد من المطاعم والمقاهي وصالة ألعاب للأطفال فهو مكان مناسب للخروج مع العائلة، يوفر المول مواقف خاصة للسيارات ودورا مياه منفصلة للجنسين.

معلومات عن مول نوفالاند اوتليت

الموقع الجغرافي: يمكنك الحصول على موقع المول على خرائط غوغل من خلال الرابط التالي.

8- مول قونيا فورم Konya Forum Avm

مركز تجاري مميز ومول ضخم بترتيب وطراز معماري مختلف عن باقي مولات قونيا، فهو مول مخصص للمطاعم والألعاب التي تناسب الأطفال والشباب البالغين، لكنه يفتقر إلى محلات الملابس والأحذية حيث أنه يضم عدد كبير من المطاعم والمقاهي القوية التي تقدم الوجبات التركية التقليدية بإطلالة رائعة على مدينة قونيا، المكان بشكل عام نظيف وأنيق ويلقى استحسان أغلب الزوار.

معلومات عن مول قونيا فورم

الموقع الجغرافي: إذا رغبت في الوصول إلى المول بواسطة خرائط غوغل اضغط هنا.

إلى هنا نكون قد اختتمنا مقالنا الذي تحدثنا من خلاله عن أفضل مولات قونيا التي يمكنك زيارتها وشراء كل ما تريده، وسلطنا الضوء على موقع كل مول على خرائط غوغل، نتمنى أن نكون قد استوفينا كل المعلومات والتفاصيل التي قد تحتاجها عند زيارتك أحد هذه المولات.