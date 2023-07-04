محلات مول اغورا ازمير مع الأنشطة والخدمات

اتسمت تركيا بكثرة المدن السياحية والمعالم التراثية التاريخية، فيقضي السائحين تجربة ممتعة يعيشون فيها مغامرة وإثارة بكثير من المناطق المتطورة، ومع تطور السياحة ازدادت القوة الشرائية في المولات التي سعت لتلبية حاجة الزائرين، فالتسوق من الأنشطة الآسرة لقلب مُحبيه، والراحة في بعض المناطق، مثلما قدم مول اغورا ازمير الذي لم يقتصر على محلات بيع الملابس والمواد الغذائية اللازمة بل أيضًا مطاعم وكافيهات للاستمتاع والاسترخاء أثناء احتساء القهوة، أو تناول أصناف مختلفة من الأطعمة، وفي السطور التالية سنُعرفكم عن كُثب على هذا المول.

خريطة مول اغورا ازمير

بالنظر إلى مول اغورا ازمير من الداخل تجد أنه جميل للغاية، كما أنه مُنظم بشكل بسيط ويُساعد الزائرين للحصول على تجربة تسوق ممتعة، فبرغم أنه يأتي من طابق أول ودور أرضي، إلا أنه واسع ويضُم في نواحيه كثير من محلات التسوق، وأنشطة أخرى ترفيهية؛ لأنه واسع وكبير، فبه بصمة مميزة تختلف عن سائر المولات الأخرى، ويقع في منطقة مميزة وتُعدّ نقطة تلاقي كثير من الأماكن السياحية والترفيهية المميزة.

العنوان: Bahçelerarası, Mithatpaşa Cd. No:28, 35330 Balçova/İzmir.

Bahçelerarası, Mithatpaşa Cd. No:28, 35330 Balçova/İzmir. موقع المول على خرائط جوجل: من هُنا.

الخدمات الموجودة في مول اغورا ازمير

توفر مولات تركيا كثير من الخدمات التي جعلتها الأكثر استقطابًا من الزائرين، لا سيّما مول اغورا بازمير، وهي:

عربات مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة للتسوق، ودورات مياه.

موقف سيارات مجاني.

يُتاح خدمة غسيل السيارات.

محل خياط ذو سمعة مثالية.

مُصلى للنساء، وآخر للرجال.

واي فاي مجاني.

غرف للأمهات للعناية بالأطفال.

دورات مياه نظيفة.

عربات للأطفال عند التسوق.

مواعيد عمل مول اغورا ازمير

إن أفضل مولات ازمير هو اغورا الذي وفرّ كثير من الخدمات واتسع بالمحلات المحلية والعالمية لتلبية احتياجات الجميع، ويستقبل الزائرين في ساعات العمل المحددة:

أيام العمل: يوميًا.

يوميًا. ساعات العمل: من العاشرة صباحًا، وحتى العاشرة مساءً.

من العاشرة صباحًا، وحتى العاشرة مساءً. هاتف التواصل: 902322772525+

أنشطة يمكن ممارستها في مول اغورا ازمير

عُدّ اغورا مول ازمير الأفضل من بين المولات المتواجدة في المدينة لسعيُّه في تقديم تجربة ممتعة ترفيهية للزائرين، فكثير من الأنشطة تُقام داخله:

يوجد قاعة سينما لتجربة مُغامرة مثيرة، تكون رباعية الأبعاد، وتضم اثني عشر مقعدًا.

قاعة ألعاب مناسبة للصِغار والكِبار، بها شاشات لعب حروب باللمس، وغيرها بقيادة السيارات الحساسة للسباق.

ألعاب سيجا؛ مغامرة الغابة الفريدة لسائر الفئات العمرية.

دليل محلات مول اغورا في ازمير

ستجد في مول اغورا ازمير كثير من المحلات التي تُلبي احتياجات الزائرين من مواد غذائية، وملابس وغيرها من المنتجات، منها:

1- محلات مستحضرات التجميل

لاهتمام المرأة بالعناية بالبشرة والجسم بالجمل للظهور بأجمل إطلالة، عنى مول اغورا ازمير أن يضم عدد من متاجر بيع مستحضرات التجميل والعناية منها:

فلورمار: عُرفت هذه العلامة ببيع المستحضرات الفريدة للتجميل، وبأسعار رمزية ومناسبة لسائر الفئات.

عُرفت هذه العلامة ببيع المستحضرات الفريدة للتجميل، وبأسعار رمزية ومناسبة لسائر الفئات. إيفا: اشتهرت بالمنتجات الساحرة في العناية بالبشرة، وبأشكال مختلفة لتناسب سائر الأنواع لبشرة الجسم بالكامل.

اشتهرت بالمنتجات الساحرة في العناية بالبشرة، وبأشكال مختلفة لتناسب سائر الأنواع لبشرة الجسم بالكامل. ماد بيرفيوم: علامة تجارية عالمية لبيع العطور الفاخرة، والجذابة للنساء والرجال.

علامة تجارية عالمية لبيع العطور الفاخرة، والجذابة للنساء والرجال. ڤيكتوريا سيكريت: متجر لبيع المنتجات الأصلية من ڤيكتوريا للعناية بالجسم، والعطور الآسرة للقلب.

متجر لبيع المنتجات الأصلية من ڤيكتوريا للعناية بالجسم، والعطور الآسرة للقلب. ذا بودي شوب: علامة تجارية عالمية لبيع منتجات العناية بالجسم طبيعية مثالية، وبأسعار تنافسية معقولة.

2- محلات لبيع الملابس

كانت للملابس نصيب في مول اغورا ازمير بتعدد المحلات لبيع الموديلات العصرية والجذابة، والتي تساعد المرأة على الظهور بأميّز إطلالة، منها:

داجي: متجر لبيع الملابس الداخلية والبيجامات، والانجري، بخامات عالية، وأسعار مناسبة.

متجر لبيع الملابس الداخلية والبيجامات، والانجري، بخامات عالية، وأسعار مناسبة. ديسا : محل لبيع الملابس الرجالية بأحدث الصيحات العالمية، لتناسب كافة الأذواق.

: محل لبيع الملابس الرجالية بأحدث الصيحات العالمية، لتناسب كافة الأذواق. جاك وجونيس: متجر لبيع الملابس الرجالية الرياضية، والكلاسيك، والكاجوال، فيوفر تشكيلات رائعة.

متجر لبيع الملابس الرجالية الرياضية، والكلاسيك، والكاجوال، فيوفر تشكيلات رائعة. بولو جاراجي: محل لبيع الملابس النسائية الفريدة، وبأسعار خيالية، ويحرص على عمل العروض المستمرة.

محل لبيع الملابس النسائية الفريدة، وبأسعار خيالية، ويحرص على عمل العروض المستمرة. آفا: متجر لبيع الملابس الرجالية والأحذية المميزة، لسائر الفئات العمرية.

3- محلات الأحذية

لعدم اكتمال الإطلالة دون ارتداء حذاء أنيق، افتُتح عدد من المتاجر لبيع الأحذية جديدة كانت أو قديمة التصميم، فمنها:

كامبير: اتسم هذا المتجر ببيع الأحذية الجريئة والعصرية الفريدة في الوقت ذاتِه.

اتسم هذا المتجر ببيع الأحذية الجريئة والعصرية الفريدة في الوقت ذاتِه. شارع الرياضة: يبيع هذا المتجر تشكيلات مختلفة وفريدة للأحذية الرياضية والمناسبة للخروجات اليومية.

يبيع هذا المتجر تشكيلات مختلفة وفريدة للأحذية الرياضية والمناسبة للخروجات اليومية. هوتيك: يختص هذا المتجر ببيع الأحذية العصرية والهيلز بأشكال متعددة على الموضة.

يختص هذا المتجر ببيع الأحذية العصرية والهيلز بأشكال متعددة على الموضة. ديريدين: اتسم بالتشكيلات الواسعة والعصرية من الأحذية المختلفة للرجال والنساء، والبيع بأسعار معقولة للغاية.

دليل مطاعم مول اغورا ازمير

ثمَّة مطاعم في مول اغورا في ازمير نالت إعجاب الزائرين لِما تُقدمه من أصناف مختلفة ذات مذاق لذيذ لا يُضاهيه آخر، منها:

بيت كباب بورصة: يُقدم المطعم أشهى وألذ أنواع الجبنة، فتستمتع بتناول الكباب مع الجبنة الرائعة.

يُقدم المطعم أشهى وألذ أنواع الجبنة، فتستمتع بتناول الكباب مع الجبنة الرائعة. ذا هانجر: مطعم لتقديم أشهى الوجبات بطرق مختلفة، واتسم بالبهارات اللذيذة.

مطعم لتقديم أشهى الوجبات بطرق مختلفة، واتسم بالبهارات اللذيذة. مطعم ريحان: اختص بتقديم الحلويات اللذيذة، وأصناف مختلفة من الأطعمة.

اختص بتقديم الحلويات اللذيذة، وأصناف مختلفة من الأطعمة. بيتزا رومانز: يُقدم نكهات مختلفة من البيتزا اللذيذة.

دليل كافيهات مول اغورا ازمير

برغم أنه مول اغورا عُرِفَ بالتسوق فقط، إلا أنه من أفضل الأماكن السياحية في ازمير ؛ فبه عدد من الكافيهات التي تُتيح لك قضاء الوقت الممتع والاسترخاء مع احتساء القهوة اللذيذة، منها:

بيسكويت كافيه: يُقدم أشهى حلويات البسكويت، مع المشروبات الباردة والساخنة اللذيذة.

يُقدم أشهى حلويات البسكويت، مع المشروبات الباردة والساخنة اللذيذة. كافيه نيرو: لتقديم القهوة الأوروبية الجميلة، والحلوى التي لا مثيل لها.

لتقديم القهوة الأوروبية الجميلة، والحلوى التي لا مثيل لها. كاريبو كوفي: كافيه لتقديم القهوة اللذيذة، مع ساندويتشات لا تقاوم، فاشتهر بالمشروبات الباردة الجميلة.

كافيه لتقديم القهوة اللذيذة، مع ساندويتشات لا تقاوم، فاشتهر بالمشروبات الباردة الجميلة. كاهفي دنياسي: من المقاهي المشهورة بالقهوة الفاخرة اللذيذة، بأذواق مختلفة.

من المقاهي المشهورة بالقهوة الفاخرة اللذيذة، بأذواق مختلفة. ستار بكس: مقهى مشهور بالمشروبات الساخنة والباردة الفريدة.

مقهى مشهور بالمشروبات الساخنة والباردة الفريدة. جلوريا جينز كافيه: يختص بتقديم القهوة الفاخرة ومنتجاتها، بمذاق لذيذ لا مثيل له.

أعربوا الزائرين بأن مول اغورا ازمير لبى سائر احتياجاتهم بأسمى طريقة، ونال استحسانهم مما زاد الإقبال على زيارته والاستمتاع بتجربة تسوقيه فريدة لم توفرها المولات الأخرى في المدينة؛ لِما يضمه في داخله من أنشطة ترفيهية ومحلات لبيع الاحتياجات اللازمة، كما وضحنا تفصيليًا آنفًا عن الخريطة الداخلية لطوابق المول.