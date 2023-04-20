مول اكوا فلوريا اسطنبول: أوقات العمل والأنشطة والخدمات

أتعرف أن للتسوق نكهات استمتاع مختلفة؟ يمكنك اقتباس نكهة استمتاع خاصة إذا قمت بزيارة مول اكوا فلوريا اسطنبول، فهو من أكثر الأماكن التي ستشعر فيها بهاجس السحر، حيث يمكنك التجول في المول طوال اليوم ثم التسوق منه إذا شئت، وفي آخر اليوم في ساعات الغروب بالتحديد؛ يمكنك الجلوس بالمدرج الذي يطل على البحر، فسترى في هذه اللحظة لوحة فنية للطبيعة تجمع بين البحر وغروب الشمس مع سماع أصوات أسراب الطيور المختلفة، والأمر لا يتوقف هنا فحسب، بل يمكنك الاطلاع في الفقرات التالية على أهم المميزات والتفاصيل التي تخص مول فلوريا في اسطنبول.

خريطة مول اكوا فلوريا اسطنبول

ستمضي أغلب وقتك بين أرجاء فلوريا مول اسطنبول الذي يعتبر من أشهر المولات في اسطنبول التي تتميز باتساع مساحتها وكثرة عدد متاجرها، فقد تم افتتاح مول اكوا فلوريا اسطنبول في عام 2011، وحضر هذا الافتتاح حشدٌ كبير من السكان المحليين الأتراك، وقد أذهلتهم المتاجر التي يصل عددها إلى 145 متجر، والتي تم بناؤها على مساحة تصل إلى 50 ألف متر مربع، ويتكون فلوريا مول في اسطنبول من ثلاثة طوابق مبنية فوق الطابق الأرضي، بالإضافة إلى طابقين آخرَين تحت الطابق الأرضي، وقد تم تخصيصهما لمواقف السيارات، حيث يتسع عدد هائل منها يصل إلى 1500 سيارة، ومن الجدير بالذكر أن الطابقين الأعلى تم تخصيصهما للمطاعم والكافيهات، ومجالس مطلة على الشاطئ، بالإضافة إلى تخصيص أماكن مفتوحة للاستمتاع بسماع أصوات الطائرات نظرًا لقرب المول من مطار أتاتورك الدولي.

موقع مول فلوريا اسطنبول

اشتهر مول اكوا فلوريا اسطنبول بموقعه الاستراتيجي المميز، فهو يقع في منطقة فلوريا في اسطنبول في القسم الأوروبي من المدينة، وهو يقع على مسافة قريبة من مطار أتاتورك الدولي، وأكواريوم اسطنبول الشهير، ويمكنك متابعة الوصول إليه من خلال الضغط هنا.

كيفية الوصول إلى مول اكوا فلوريا اسطنبول

يمكن الاختيار بين طريقتين للذهاب إلى مجمع فلوريا في اسطنبول، حيث يمكنك الذهاب إليه من خلال الحافلة، ويمكنك متابعة توقيت وصولها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، بينما الطريقة الثانية التي يمكنك من خلالها الذهاب إلى مول اكوا فلوريا اسطنبول بواسطة المترو، والنزول منه في محطة بيش يول.

وسائل التواصل المتاحة في مول اكوا فلوريا اسطنبول

بسبب حداثة مول اكوا فلوريا اسطنبول توجد العديد من وسائل التواصل التي يمكن الزوار من خلالها التواصل معهم بهدف الاستفسار عن أي تفاصيل متعلقة بمول اكوا فلوريا، ومن هذه الوسائل:

رقم الهاتف: 902125745900+

902125745900+ الموقع الإلكتروني: موقع مول اكوا فلوريا اسطنبول.

الخدمات الموجودة في مول اكوا فلوريا اسطنبول

يقدم مول اكوا فلوريا اسطنبول العديد من الخدمات التي تسهل على زائري اسطنبول نشاطهم السياحي، فهي توفر صالة مخصصة للأطفال، وهي مزودة بكافة الألعاب المناسبة لمرحهم، والألعاب الآمنة عليهم أيضًاK ,يتوفر في المول مدخل صالح للكراسي المتحركة وعربات الأطفال، بالإضافة إلى توفر موقف سيارات خاص بهم، وهو من أكثر الأماكن المناسبة لاستمتاع ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يمكنهم الاستمتاع بالإطلالات المميزة على بحر فلوريا وتجولهم والتسوق من محلات مول اكوا فلوريا، بالإضافة إلى توفير المول إلى مصعد يتسع لعدد ستة أشخاص، وسلالم متحركة أيضًا، كما يوفر عدد كبير من المراحيض العامة المزودة بكافة المستلزمات التي يمكن أن يحتاج إليها زائري مول اكوا فلوريا.

مواعيد عمل مول اكوا فلوريا اسطنبول

يكثر الحديث عن مول اكوا فلوريا اسطنبول بين السكان المحليين وزائري اسطنبول أيضًا، لذا يتحمس من لم يقم بزيارته إلى معرفة مواعيد العمل الخاصة به؛ لذا يعمل مول اكوا فلوريا في اسطنبول يوميًا من بداية الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساءً.

أنشطة يمكن ممارستها في مول اكوا فلوريا اسطنبول

تتنوع الأنشطة التي يمكنك القيام بها في مول اكوا فلوريا اسطنبول، حيث يمكنك شراء مجموعة من الهدايا التذكارية من المحلات الموجودة بالمول، ويمكن أيضًا التسوق وشراء التقنيات الحديثة العالمية التي تم عرضها بمحلات المول بأسعار متفاوتة، كما يمكن الاستمتاع بالجلوس على أحد مقاعد المدرج التي يصل عددها إلى ستمائة مدرج لتستمتع بأجمل الإطلالات الساحرة على بحر فلوريا، كما يمكن للزائر القيام بأنشطة أخرى مختلفة، يمكنك التعرف عليها من خلال الفقرات التالية.

1- التجول بين متاجر مول اكوا فلوريا اسطنبول

يصحبك دائمًا التشوق إلى التعرف على المنتجات غير التقليدية بالنسبة لك، فيمكنك أن تتنقل بين المحلات المختلفة، ثم اقتناء ما يثير إعجابك من بينها إذا كان يتناسب سعرها مع ميزانيتك الخاصة.

2- شراء الملابس والأزياء التركية

إن مول اكواريوم في اسطنبول يعرض العديد من الأزياء التي تنتمي إلى دول مختلفة، ويعرض أيضًا الأزياء ذات الماركات العالمية المشهورة، بالإضافة إلى الملابس ذات التصميمات التركية الرائعة، فيمكنك دخول أحد المحلات الخاصة بالملابس، ثم انتقاء القطعة التي أعجبتك، ولا مانع من تجربتها عليك لتعرف إن كانت مناسبة أم لا، وخلال كل ذلك ستستمتع بالتفاصيل، ولا سيما رقي الموظفين في هذه المحلات ومساعدتهم لك في إيجاد القطع المناسبة لذوقك.

3- مشاهدة الأحياء البحرية

يوجد في أسفل مجمع اكوا فلوريا اسطنبول اكواريوم مائي، وهو يضم عدد من الألعاب المائية التي تناسب الأطفال والكبار أيضًا، كما أنها تقوم بعروض للحيوانات المائية والأسماك الملونة، والتي ستجعل أطفالك في حالة انبهار وسعادة عند مشاهدتهم إياها.

4- التقاط الصور التذكارية

لأن مول اكوا فلوريا اسطنبول يطل على بحر فلوريا، ويطل أيضًا على حديقة فلوريا المميزة ومطار أتاتورك؛ فيمكنك التقاط صور لهذه الأماكن وتفاصيل إطلالاتها من خلال شرفات مول اكوا فلوريا، كما يمكن للزائر التقاط الصور لنفسه وهو يتحرك بين المحلات وينتقل بينها، كما يعد مول اكوا فلوريا مكانًا مناسبًا لصناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث توجد العديد من المحلات، والتفاصيل، والأنشطة، ووسائل الترفيه، والمطاعم، والكافيهات، ودور السينما التي يمكنهم من خلالها وصف وشرح الكثير لمتابعيهم للاستفادة من تجربتهم.

سينما فلوريا مول اسطنبول

أثناء تجولك في مول اكوا فلوريا اسطنبول؛ ستجذب شغفك سينما مول فلوريا، حيث يوجد طابق كامل، وهو الطابق العلوي، يختص بدور السينما، والتي يصل عددها إلى أحد عشر صالة مزودة بأحدث التقنيات الحديثة، وفي اللحظة التي ستتجاوز فيها قدماك باب صالة السينما؛ سيأسرك نظام القاعة، ومدى تنظيم مقاعدها، بالإضافة إلى تكييفها عالي الكفاءة، أما عند بدء عرض أحد أفلام الدراما التركية، أو أحد أفلام السينما العالمية، أو أحد أفلام السينما العربية؛ ستعجبك جودة الصورة الواضحة، والكراسي المريحة، وهذا ما يجعلك في أشد لحظات الاستمتاع والتركيز مع تفاصيل الفيلم الذي اخترته حسب رغبتك أو ذوقك في نوع الدراما التي تفضل الاستمتاع بمشاهدتها، ويمكنك معرفة تفاصيل أكثر خاصة بها من خلال الضغط هنا.

محلات فلوريا مول اسطنبول

لمحلات مول اكوا فلوريا اسطنبول تنوعها وتنسيقها وعروضها الخاصة، فهي تقدم أحسن وأجود المنتجات التركية والعربية والغربية أيضًا، كما أنها تقدم المنتجات التي يكون الطلب عليها كثير من قِبل المستهلك، وتقدم كل ما يمكن أن يحتاج إليه المشتري، وبالنسبة لأسعاره فهي تكون متفاوتة بحسب الجودة والخامة، فبعض الأسعار باهظة، وبعضها الآخر معقول، كما أجمع معظم زائري مول اكوا فلوريا أن الموظفين وطاقم العمل يتمتعون بأعلى مستوى من الرقي والتفاهم، كما أنهم يقدمون المساعدة للزوار بصدر رحب، وبعضهم يقومون بمساعدة الزبائن في إيجاد المنتجات التي تتناسب مع ذوقهم الخاص، ويمكنك التعرف على سلسلة محلات مول اكوا فلوريا من خلال الفقرات التالية.

1- محلات الملابس

يمكنك اقتناء أحد الأزياء العالمية، أو التركية، أو الأزياء العربية من محلات ملابس مول اكوا فلوريا اسطنبول، ومن هذه المحلات:

ليلي وتيمي كيدز ستور: محل خاص بملابس الأطفال البنات والأولاد، وهو من المحلات المقيمة بخمس نجوم، ويسمح بخدمة التوصيل إلى العنوان الذي ستتركه له، ويمكن للزائر متابعة الوصول إليه من خلال الضغط هنا.

محل خاص بملابس الأطفال البنات والأولاد، وهو من المحلات المقيمة بخمس نجوم، ويسمح بخدمة التوصيل إلى العنوان الذي ستتركه له، ويمكن للزائر متابعة الوصول إليه من خلال الضغط هنا. محل برانديز: من واجهة المحل، ستعرف أنه يعرض المنتجات العالمية من اكسسوارات وملابس وحقائب وأحذية، حيث يمكنك اقتناء طقم كامل متناسق وأنيق من هذا المحل وحده، ويمكنك متابعة الوصول إليه من خلال الضغط هنا.

من واجهة المحل، ستعرف أنه يعرض المنتجات العالمية من اكسسوارات وملابس وحقائب وأحذية، حيث يمكنك اقتناء طقم كامل متناسق وأنيق من هذا المحل وحده، ويمكنك متابعة الوصول إليه من خلال الضغط هنا. محل غوفيانس جنتل: يختص محل غوفيانس بعرض الملابس الرجالية المختلفة، حيث يمكن للزائر اقتناء ملابس بيتية، أو ملابس رسمية خاصة بالعمل، أو ملابس خاصة بالمناسبات من خلاله، ويمكن متابعة الوصول إليه من خلال الضغط هنا.

يختص محل غوفيانس بعرض الملابس الرجالية المختلفة، حيث يمكن للزائر اقتناء ملابس بيتية، أو ملابس رسمية خاصة بالعمل، أو ملابس خاصة بالمناسبات من خلاله، ويمكن متابعة الوصول إليه من خلال الضغط هنا. محل غانت: إن كنت تبحث عن ملابس كلاسيكية، أو ملابس رياضية سواء كنت رجلًا أو سيدة أو حتى طفلاً؛ فإن محل غانت يعرض كل ما يخص هذه النوعية من الملابس، بالإضافة إلى الكماليات من ساعات أو إكسسوارات، ويمكن متابعة الوصول إليه من خلال الضغط هنا.

إن كنت تبحث عن ملابس كلاسيكية، أو ملابس رياضية سواء كنت رجلًا أو سيدة أو حتى طفلاً؛ فإن محل غانت يعرض كل ما يخص هذه النوعية من الملابس، بالإضافة إلى الكماليات من ساعات أو إكسسوارات، ويمكن متابعة الوصول إليه من خلال الضغط هنا. محل باكوا: محل خاص بالأزياء النسائية الأنيقة المناسبة لكل المراحل العمرية، وهو مناسب لذوي الاحتياجات الخاصة، ومتاح به خدمة التسوق عن بعد والتوصيل في نفس اليوم، ويمكن متابعة الوصول إليه من خلال الضغط هنا.

2- محلات المجوهرات

من القطع الأساسية التي لا يمكن لأي سيدة الاستغناء عنها في مقتنياتها هي المجوهرات، ويعرض مول اكوا فلوريا اسطنبول أحدث الأشكال والتصاميم في قطع المجوهرات في محلاته المختلفة، ومن هذه المحلات:

محل سوارو فسكي: إن كنت رجلًا وتفكر في إهداء قطعة مميزة من المجوهرات من دولة تركيا؛ فيمكنك شراؤها من محل سوار فسكي، فهو يعرض مجوهرات نسائية أنيقة، ويمكنك الوصول إليه من خلال الضغط هنا.

إن كنت رجلًا وتفكر في إهداء قطعة مميزة من المجوهرات من دولة تركيا؛ فيمكنك شراؤها من محل سوار فسكي، فهو يعرض مجوهرات نسائية أنيقة، ويمكنك الوصول إليه من خلال الضغط هنا. محل باي كوك غولد غاليري: من المحلات التي تتيح الانتقاء من المتجر أو التسوق عن بعد، ويتميز المحل بأسعاره المعقولة، ويمكن متابعة الوصول إليه من خلال الضغط هنا.

3- محلات الأدوات المنزلية

لقطع الأثاث المنزلي وديكوراته الخاصة ذوقًا خاصًا، ومن المصادفات الجميلة هي إمكانية إيجادك لكل ما تحتاجه في أثاث المنزل في محلات مول اكوا فلوريا اسطنبول الخاصة بعرض جميع الأدوات المنزلية، ومن هذه المحلات:

محل ظرايف: محل يختص ببيع السلع المنزلية المختلفة، حيث يعرض المنتجات الخاصة بالمطبخ، أو المفروشات، والمحل يستوعب دخول الكراسي المتحركة، كما أنه يوفر أيضًا دورة مياه مجهزة، ويمكن الوصول إليه من خلال الضغط هنا.

محل يختص ببيع السلع المنزلية المختلفة، حيث يعرض المنتجات الخاصة بالمطبخ، أو المفروشات، والمحل يستوعب دخول الكراسي المتحركة، كما أنه يوفر أيضًا دورة مياه مجهزة، ويمكن الوصول إليه من خلال الضغط هنا. محل كيرفان: محل يختص بعرض قطع الأثاث التركية التقليدية والمميزة، ويمكنك الاستفسار بشأن القطع المعروضة قبل شرائها من الموظفين، ويمكنك الوصول إليه من خلال الضغط هنا.

مطاعم فلوريا مول اسطنبول

بعد أو خلال رحلتك، يمكنك أن تأخذ قسطًا من الراحة في أحد مطاعم مول اكوا فلوريا اسطنبول، حيث يمكنك الاختيار من بين الطاولات المصطفة أمامك حسب الإطلالة التي تفضلها، فيمكنك أن تختار القسم الذي له إطلالة على مطار أتاتورك الدولي، أو أن تكون الإطلالة الأخرى على بحر فلوريا المميز، ومن سلسلة المطاعم الموجودة في مول اكوا فلوريا:

مطعم اكوا فلوريا باليك: يقدم مطعم اكوا فلوريا خيارات متعددة للأكلات البحرية وخاصة أنواع الأسماك المميزة بالنكهات والتوابل التركية، ويمكن للزائر متابعة الوصول إليه من خلال الضغط هنا.

يقدم مطعم اكوا فلوريا خيارات متعددة للأكلات البحرية وخاصة أنواع الأسماك المميزة بالنكهات والتوابل التركية، ويمكن للزائر متابعة الوصول إليه من خلال الضغط هنا. مطعم موال سي: مطعم موال سي من ضمن مطاعم اكوا فلوريا التي لها إطلالة ساحرة على البحر، ويتم تناول الطعام داخل المطعم، ويقدم خدمة الطعام السفري أيضًا، ويمكن متابعة الوصول إليه من خلال الضغط هنا.

مطعم موال سي من ضمن مطاعم اكوا فلوريا التي لها إطلالة ساحرة على البحر، ويتم تناول الطعام داخل المطعم، ويقدم خدمة الطعام السفري أيضًا، ويمكن متابعة الوصول إليه من خلال الضغط هنا. مطعم ميوس باليك: يقدم أطباق شهية لأنواع الأسماك البحرية المختلفة، ويمكن الاستمتاع بتناول وجبة في أجواء الجلسات الخارجية أو الجلسات الداخلية أيضًا التي يتيحها المطعم، ويمكن متابعة الوصول إليه من خلال الضغط هنا.

يقدم أطباق شهية لأنواع الأسماك البحرية المختلفة، ويمكن الاستمتاع بتناول وجبة في أجواء الجلسات الخارجية أو الجلسات الداخلية أيضًا التي يتيحها المطعم، ويمكن متابعة الوصول إليه من خلال الضغط هنا. مطعم بابا بايد: من المطاعم التي تقدم أكلات تركية تقليدية مميزة ذات نكهات شهية، مثل أكلات الفطائر التركية، واللحم بالعجين، والمكبكة، والمقلوبة، ويمكن متابعة الوصول إليه من خلال الضغط هنا.

من المطاعم التي تقدم أكلات تركية تقليدية مميزة ذات نكهات شهية، مثل أكلات الفطائر التركية، واللحم بالعجين، والمكبكة، والمقلوبة، ويمكن متابعة الوصول إليه من خلال الضغط هنا. مطعم كونايدن: مطعم موجود بمول اكوا فلوريا، متميز في تقديم شرائح اللحم المميزة، ويتيح جلسات داخلية وجلسات خارجية أيضًا، يقدم أطباق أكلات شهية، مثل الاسباجيتي، والششيك، والبرجر، واللحم، والاستيك، ويمكن متابعة الوصول إليه من خلال الضغط هنا.

دليل كافيهات مول اكوا فلوريا اسطنبول

لا داعي لعناء البحث عن مكان تتناول فيه قهوتك أو مشروبك المفضل أثناء رحلتك في مول اكوا فلوريا اسطنبول، فهو يوفر داخله عدد من المقاهي والكافيهات ذات إطلالات مميزة وديكورات رائعة، ومن هذه الكافيهات:

كافيه ستاربكس اكوا فلوريا: يتميز المكان بتقديمه للمشروبات والوجبات الخفيفة في جلسات الهواء الطلق، وتوجد العديد من المظلات للحماية من أشعة لمن يرغب في ذلك، ويمكن متابعة الوصول إليه من خلال الضغط هنا.

يتميز المكان بتقديمه للمشروبات والوجبات الخفيفة في جلسات الهواء الطلق، وتوجد العديد من المظلات للحماية من أشعة لمن يرغب في ذلك، ويمكن متابعة الوصول إليه من خلال الضغط هنا. كافيه أب ستيت ماري: مكان مرح وغير رسمي، يقدم مشروبات ساخنة متعددة منها القهوة والشاي، ويقدم مشروبات باردة مثل الكوكتيل، ويتم احتساء جميعها في الهواء الطلق تحت المظلات، ويمكن متابعة الوصول إليه من خلال الضغط هنا.

مكان مرح وغير رسمي، يقدم مشروبات ساخنة متعددة منها القهوة والشاي، ويقدم مشروبات باردة مثل الكوكتيل، ويتم احتساء جميعها في الهواء الطلق تحت المظلات، ويمكن متابعة الوصول إليه من خلال الضغط هنا. آي بي بي فلوريا سوسيال تسيزلري: يقدم وجبات طعام خفيفة على قائمته، مع المشروبات المتنوعة التي يرغب بها الزائر، ويمكن متابعة الوصول إليه من خلال الضغط هنا.

الفنادق القريبة من مول اكوا فلوريا اسطنبول

من الأماكن الحيوية التي تم تصنيفها ضمن أماكن سياحية في اسطنبول أكثر جذبًا للسياح هي منطقة فلوريا، لذلك يفضل دائمًا الزوار الإقامة في هذه المنطقة وخاصة في الأماكن القريبة من اكواريوم اسطنبول مول، ومن هذه الفنادق:

فندق واو اسطنبول: هو فندق مقيم بخمس نجوم، ويبعد عن مول اكوا فلوريا بمسافة تصل إلى ستة كيلومترات، ويمكنك الوصول إليه ومتابعة الحجز من خلال الضغط هنا.

هو فندق مقيم بخمس نجوم، ويبعد عن مول اكوا فلوريا بمسافة تصل إلى ستة كيلومترات، ويمكنك الوصول إليه ومتابعة الحجز من خلال الضغط هنا. فندق كروان بلازا فلورا اسطنبول: فندق له واجهة مطلة على بحر فلوريا، وهذا الأمر من الأمور التي عززت الرغبة في الإقامة فيه، وهو يتميز بتعدد الخدمات التي يعرضها للنزلاء، ويمكنك الوصول إليه ومتابعة الحجز من خلال الضغط هنا.

فندق له واجهة مطلة على بحر فلوريا، وهذا الأمر من الأمور التي عززت الرغبة في الإقامة فيه، وهو يتميز بتعدد الخدمات التي يعرضها للنزلاء، ويمكنك الوصول إليه ومتابعة الحجز من خلال الضغط هنا. فندق إيبيس اسطنبول زيتنبورنو: من الفنادق التي بُنيت على الطراز الحديث، وتقدم العديد من الخدمات المجانية للنزلاء، ويقع على مساحة سبعة كيلومترات من المول، ويمكن للزائر الدخول والحجز من خلال الضغط هنا.

من الفنادق التي بُنيت على الطراز الحديث، وتقدم العديد من الخدمات المجانية للنزلاء، ويقع على مساحة سبعة كيلومترات من المول، ويمكن للزائر الدخول والحجز من خلال الضغط هنا. فندق نوفوتيل زيتون بورنو: حصل فندق نوفوتيل على تقييمات عالية من قِبل النزلاء، وتميز بنظافته وحسن استقبال طاقم العمل الزوار، ويبعد عن مول اكوا فلويا بمسافة تصل إلى ثمانية كيلومترات، ويمكن متابعة الحجز من خلال الضغط هنا.

بذلك نكون قد تعرفنا على كافة التفاصيل الخاصة بمول أكوا فلوريا اسطنبول مع مجموعة متنوعة من الأنشطة التي يمكن ممارستها داخل المول فخططوا جيدًا قبل الذهاب إلى المول حتى تتمكنوا من ممارسة جميع الأنشطة به وزيارة جميع المحلات بداخله.