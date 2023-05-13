محلات مول اوزدليك بارك بورصة مع أوقات العمل والأنشطة والخدمات

تمتلك شركة أوزدليك مجموعة كبيرة ومتنوعة من المتاجر، ويُعد مول اوزدليك بارك بورصة أحد أفضل مولات بورصة التجارية التي تمتلكها الشركة، ويتكون المول من 4 طوابق، يضم كل طابق مجموعة كبيرة من أفضل المتاجر التجارية الرائعة للتسوق، ويصل عدد متاجر المول إلى 55 متجراً، لذا دعنا نأخذك في جولة داخل المول توضح لك كافة الخدمات والأنشطة والمحلات التي يضمها.

خريطة مول اوزدليك بارك بورصة

يتواجد مول اوزديلك بارك بورصة في الطريق الرئيسي الذي يربط مدينتي بورصة وأزمير، حيث يقع في منطقة اوزلوجه Özlüce، كما يبعد عن وسط مدينة بورصة بمسافة تصل إلى 13 كم أي تستطيع الوصول إلى أهم المعالم السياحية في بورصة بسهولة، بالإضافة إلى ذلك يبعد المول عن جامعة الأولوداغ بمسافة 6.5 كم تقريباً، ويمكن الوصول إلى المول عن طريق محطة مترو أوزلوجيه، حيث تبعد عن المول بمسافة 1 كم فقط، كما يُمكن الوصول إليه أيضًا بواسطة سيارات الأجرة، وقد تم بناء اوزدليك مول بورصة على مساحة 60 ألف متر مربع، ويتكون من 4 طوابق، ويضم المول عدد كبير من المتاجر يصل إلى 55 متجر في مختلف المجالات والأنواع.

الخدمات الموجودة في مول اوزدليك بارك بورصة

يضم مول اوزدليك عدد كبير من المحلات المختلفة منها المطاعم التي تُقدم أشهى وألذ أنواع الأكلات وسوبر ماركت كبير، وكذلك محلات الملابس والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بأفضل الأسعار، كما يوفر المول حمامات عامة، وموقف خاص للسيارات، وكذلك صراف آلي.

مواعيد عمل مول اوزدليك بارك بورصة

يعمل مول اوزدليك في بورصة طوال أيام الأسبوع من السبت وحتى الجمعة من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً.

وسائل التواصل المتاحة في مول اوزدليك بارك بورصة

يُمكنك التواصل مع اوزديليك مول في بورصة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمول، ويمكنك زيارة الموقع والتواصل معه من هنا، كما يمكنك الاتصال بهم من خلال الرقم التالي 902249996520+.

عروض مول اوزدليك بارك بورصة

كما ذكرنا يعد مول اوزدليك بارك واحدًا من أفضل مولات بورصة ويحرص على تقديم أفضل الأسعار المناسبة للجميع، كما يوفر مجموعة من العروض المميزة والمتنوعة، والتي يُمكنك التعرف عليها عن طريق متابعة الموقع الرسمي الخاص بالمول، وذلك لتتمكن من الاستفادة بخصومات هذه العروض أثناء التسوق.

أنشطة يُمكن ممارستها في مول اوزدليك بارك بورصة

بالطبع يوفر اوزدليك مول في بورصة مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية الرائعة التي يمكنك الاستمتاع بها، فهو يوفر مدينة ملاهي وسينما وصالة بولينج، ويُمكن توضيح أبرزها فيما يلي:

1- سينما مول اوزدليك بارك

يوفر المول صالة سينما رائعة بمؤثرات صوتية حديثة ومميزة، مما يجعلك تشعر بالمتعة اثناء مشاهدة الفيلم المفضل لك.

2- ملاهي مول اوزدليك بارك

يضم المول مركز ترفيهي مخصص للأطفال ومدينة ملاهي رائعة، ويتمكن الأطفال من الاستمتاع بداخلها.

3- صالة بولينج مول اوزدليك بارك بوصة

أما إذا كنت من محبي البولينج، فبالطبع يجب عليك الذهاب إلى صالة البولينج الموجودة داخل المول والحصول على المتعة الرائعة.

دليل محلات مول اوزدليك بارك بورصة

يضم مول اوزديليك بارك بورصة عدد كبير من أفضل المحلات التجارية المتنوعة، ويُمكن توضيح أبرز محلات مول اوزدليك بارك فيما يلي:

1. محلات الملابس في مول اوزدليك بورصة

يضم مول أوزديليك بارك مجموعة متنوع من محلات الملابس من أفضل الماركات العالمية، والتي منها:

محل Adl: الذي يشتهر بتوفيره مجموعة مميزة من الأزياء النسائية الرائعة.

محل Cazador: ويوفر مجموعة متميزة من أفضل الملابس الرجالية الرائعة.

محل H&M: المتميز في توفير مجموعة متنوعة من الملابس النسائية والرجالية.

محل Ipekyol: الذي يُقدم ملابس فخمة مميزة ذات جودة عالية.

محل Koray Spor: المشهور بعرض ملابس رياضية ذات جودة عالية.

محل LCW: الذي يُعد من أشهر العلامات التجارية في تقديم أفضل الملابس الرجالية والنسائية المميزة.

محل Mavi Jeans: الذي يقدم الملابس المصنوعة من الجينز للرجال والنساء بأفضل الخامات.

محل Penti: الذي يُقدم مجموعة متميزة من الملابس الداخلية عالية الجودة.

2. محلات ملابس الاطفال في مول اوزدليك بارك بورصة

يضم المول عدد من محلات ملابس الأطفال التي توفر تشكيلة رائعة ومميزة من أفضل الخامات والأقمشة، والتي منها:

محل H&M: الذي يشتهر في توفيره أفضل أنواع ملابس الأطفال ذات التصميم المميزة والخامة عالية الجودة الرائعة.

محل LCW: ويقدم أفضل التشكيلات المميزة من ملابس الأطفال بخامات ذات جودة عالية.

3. محلات الأحذية والحقائب في مول اوزدليك بارك بورصة

يوجد بالمول محلات أحذية وحقائب تُقدم أفضل الأنواع والخامات، والتي منها:

محل Flo: الذي يُمكنك الحصول من خلاله على أفضل أنواع الأحذية والحقائب التي تبحث عنها.

محل Turkcell: الذي يوفر مجموعة رائعة من الأحذية والحقائب.

4. محلات الساعات والاكسسوارات في مول اوزدليك بارك بورصة

يوفر المول عدد مختلف من محلات الساعات والاكسسوارات التي تُقدم مجموعة رائعة من أفضل القطع المميزة، تتمثل هذه المحلات فيما يلي:

محل Atasun Optik.

محل Ecrou.

محل Kuban Kuyunculuk.

5. محلات مستحضرات التجميل في مول اوزدليك بارك بورصة

توجد داخل المول أفضل وأشهر محلات مستحضرات التجميل، والتي منها:

محل Kağan Parfümeri.

محل Watsons.

محل Yves Rocher.

6. محلات الالكترونيات في مول اوزدليك بارك بورصة

يوفر المول كافة الأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية التي يحتاج إليها المنزل، ويضم عدد كبير من المحلات التي توفر هذه الأجهزة، والتي منها:

محل Gallery Crystal.

محل Media Markt.

محل Özdilek Mağaza.

محل Reeder.

دليل مطاعم مول اوزدليك بارك بورصة

يضم مول أوزديليك بارك في بورصة عدد من أشهر وأفضل المطاعم المتميزة في تقديم أشهى وألذ أنواع المأكولات، وتقع هذه المطاعم في الطابق الثاني من المول، والتي منها:

مطعم ماكدونالدز: ويُعد من أشهر المطاعم المتميزة في تقديم ألذ أنواع الساندوتشات والمشروبات المميزة.

ويُعد من أشهر المطاعم المتميزة في تقديم ألذ أنواع الساندوتشات والمشروبات المميزة. مطعم بيتزا هت: حيث ألذ أنواع البيتزا بمختلف الأطعمة المميزة.

حيث ألذ أنواع البيتزا بمختلف الأطعمة المميزة. مطعم برغر كينغ: المشهور في تقديم أشهى أنواع البرجر اللذيذ مع الصوصات المميزة ذات الطعم الرائع.

دليل كافيهات مول اوزدليك بارك بورصة

أما بالنسبة للكافيهات، فيضم مول اوزدليك بارك بورصة عدد من المقاهي المميزة في تقديم ألذ أنواع القهوة والمشروبات الرائعة التي يُفضلها الكثيرون، وتتمثل أبرز هذه الكافيهات فيما يلي:

كافيه جولد تايم: الذي يتميز في تقديم مجموعة متنوعة ومميزة من أفضل وألذ المشروبات الرائعة.

الذي يتميز في تقديم مجموعة متنوعة ومميزة من أفضل وألذ المشروبات الرائعة. كافيه ستاربكس: الذي يُعد من أشهر الكافيهات المتميزة في تقديم القهوة بمختلف أنواعها وبطرق مميزة تجعلك تشعر بالسعادة فور تذوقها.

في النهاية عزيزي يُعد مول اوزدليك بارك بورصة أحد أهم المعالم السياحية في بورصة التي يجب عليك زيارتها، وذلك للاستمتاع بكافة الخدمات المميزة والمتنوعة التي يوفرها هذا المول، بالإضافة إلى تجربة التسوق الرائعة التي تحصل عليها داخله، وذلك من خلال مجموعة المحلات التجارية التي يضمها، وكذلك الأنشطة الترفيهية المميزة التي يوفرها للزوار.