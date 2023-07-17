محلات مول فورم مرسين مع الخدمات والموقع

جنبًا إلى جنب مع الأماكن الترفيهية والطبيعية الخلابة والمعالم الأثرية في مدينة مرسين السياحية تنطوي بدورها على عدد من المولات والأسواق الشعبية، ويُعتبر مول فورم مرسين من مراكز التسوق خاصتها شاسعة المساحة، حيث يضم عددًا ليس بالقليل من المتاجر لاسيما ذات العلامات التجارية الشهيرة متعددة الفروع، ناهيك عن ضمّه مجموعة من الخدمات الأخرى، مما يُوفر للزوار الترفيه والتسوق في آن واحد، حيث يشمل عدد من المطاعم والمقاهي ومحلات لكافة المعروضات، ويمتد على طرفي الطريق، كما توجد بعض المواقع الخارجية والداخلية الأخرى؛ لذا من يرغب في زيارة المول يجب أن يُخصص له يومًا كاملًا لاستكشاف كل جزء فيه.

خريطة مول فورم مرسين

يُعتبر مول فورم من أرقى مولات مرسين على الإطلاق، يوفر كل ما يحتاجه الزوار من منتجات ومُستلزمات، ناهيك عن شهرته بضمّه عدد من الأنشطة الترفيهية التي تجعل هناك تهافت وإقبال مشهود على زيارته، ويتكون مول فورم مرسين من عدة طوابق كل منها مخصص لغرض ما، فهناك في الطابق العلوي بعض الخدمات على غرار السينما، والطابق الآخر يضم المحال المختلفة، ناهيك عن وجود منطقة الأطفال في ركن معين.

ذلك التقسيم الرائع هو ما يجعل المول أهلًا للزيارة من العوائل ومجموعات الأصدقاء وتناسبه مع اصطحاب الأطفال كذلك، ومن الجدير بالذكر أن مول فورم مرسين يُعتبر من أكبر المولات في المدينة، ويمتاز بطابعه العصري في البناء، فيُمكن للزائر أن يرى الفنون المعمارية الجميلة على تصميماته الداخلية والخارجية، وأقسامه المتنوعة.

موقع مول فورم مرسين

يقع المول في منطقة غوفين إيفلار التابعة لمدينة مرسين، وهو من أشهر المولات في المدينة فيسهل الوصول إليه، ويُمكن زيارة مول فورم مرسين تركيا عبر موقعه من هنـا.

مواعيد عمل مول فورم مرسين

يفتح مول الفورم في مرسين أبوابه للزوار يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً، وهو ما يجعله قادرًا على استيعاب أكبر عدد من العملاء في تلك الفترة، ولمعرفة أية تغييرات في مواعيد العمل يُمكن التواصل على:

الرقم : 903242391070+

: 903242391070+ الموقع الإلكتروني: من هنـا.

الخدمات الموجودة في مول فورم مرسين

ليست المحال التجارية المتنوعة فحسب هي ما يُميز مول فورم مرسين، فهو يُقدم مجموعة من الأنشطة الترفيهية التي تجعله من أجمل الأماكن في مرسين الموصي بزيارتها، حيث يحتوي على ما يقرب من 9 دور للسينما، وكل منها مجهز على أعلى مستوى من الخدمات لاستيعاب الزوار كافتهم، وتحرص إدارة القاعات على توفير عروض وتخفيضات في مختلف المناسبات لاستقطاب المزيد من الجمهور، كما أنَّ مول فورم مرسين من الأماكن التي تتيح التقاط أجمل الصور التذكارية، ولم لا وهو ذو تصميم عصري حضاري مميز، كما يجد فيه الزائر مجسمات صغيرة لفناني هوليوود.

هذا بالإضافة إلى احتواء المول على مطعم في طابقه العلوي، ويمتاز بإطلالته الرائعة على المدينة، ويُقدم مختلف الوجبات العصرية والشعبية ذات المذاق الشهيّ، أو بإمكان الزائر تناول مشروبه المفضل في أي من المقاهي الموجودة بالمول والتي تعمل على تقديم المشروبات الساخنة والباردة لاسيما تجربة قهوة كاهفا دونياسي، ناهيك عن وجود بعض المحال التي تبيع أشهى أنواع الأيس كريم التركي والمثلجات بأسعار رمزية.

وعلى جانب آخر توجد صالة لألعاب الأطفال مرفقة بالمول مخصصة للأطفال، توفر لهم عربات السباق وحجرة الكرات الملونة ولعبة القفز وغيرها من الألعاب المميزة، كما لم تنسَ إدارة المول توفير بعض الخدمات الترفيهية للشباب، مثل صالة البولينج التي يترددون على اللعب فيها معًا في أجواء تنافسية لصنع ذكرى لا تُنسى، أما عن الفنادق القريبة من مول فورم مرسين فمن أشهرها فندق قوروم سويت يقع على بعد 300 متر فقط، وفندق نوبل أيضًا الذي يقع على بعد 4.3 كيلو متر من المول.

محلات مول فورم مرسين

من الجدير بالذكر أنَّ مول فورم مرسين يضم ما يصل إلى 200 متجر ومحل تجاري، وتشمل تلك المتاجر أرقى المعروضات والمواد الشرائية من الماركات العالمية والتركية على السواء، وهو ما يُوفر تجربة تسوق متكاملة بكل ما يحتاجه الزائر، وتأتي أشهر المحال التجارية فيه على النحو التالي:

1- محلات الملابس

يُقدم المول مختلف الملابس لكافة الفئات العمرية، فيجد الزائر ضالته في انتقاء قطعة مميزة تناسبه، و90% مما يُباع في المول يُعتبر من الملابس النسائية والرجالي والأطفال، ويشمل المول كافة العلامات التجارية العالمية والمحلية بأسعار مناسبة.

2- محلات المنسوجات

في مول فورم مرسين هناك متاجر متخصصة في بيع المنسوجات، أي السجاد والمفروشات والقطع التي لا غنى عنها في أي من المنازل.

3- محلات الأثاث

مما يُميز مول فورم مرسين أنه يضم محال تقوم ببيع الأثاث المودرن بأنواعه المختلفة، لمن يرغب في اقتناء قطع فريدة مميزة بأسعار مناسبة للجميع.

4- محلات الإكسسوارات

لا يخلو أي مول تجاري متكامل من تلك المحال المعنية بتقديم كل ما هو غالي ونفيس، لاسيما من المعروضات الجاذبة لأنظار النساء، على غرار ما يُقدمه مول فورم مرسين في بعض متاجره من الإكسسوار المميز والمجوهرات الجميلة، ويمتاز المول أيضًا بعرضه مجموعة فاخرة من الساعات السويسرية.

5- محلات العطور

باعتباره من المولات الراقية في مرسين، يمتاز بضمّه متاجر لبيع العطور ذات الروائح الذكية العطرة، التي تستهوي الزوار لتجربة أي منها بما يتناسب مع الأذواق الشخصية، لاسيما العطور الفرنسية الفواحة.

6- محلات الأحذية

يحتوي مول فورم مرسين على بعض المتاجر المتخصصة في بيع الأحذية الجلدية المريحة، والأحذية الطبية، والتي يتهافت عليها الزوار لتوفيق إطلالة متكاملة من القطع المُنتقاة من متاجر المول.

7- محلات الأدوات المنزلية

يشتهر المول بالمتاجر التي تحرص على عرض مجموعة من الأدوات والمُستلزمات المنزلية الأساسية، وتكون بعروض مميزة للغاية تجعل هناك تهافت على شراء أي منها لاسيما للمتأهبين للزواج.

8- محلات الهدايا التذكارية

يُمكن لزوار مول فورم مرسين اقتناء قطعة فريدة كنوع من الهدايا التذكارية، حيث توجد متاجر تعرض الإكسسوارات العصرية والتحف الفنية والكثير من الهدايا الأخرى.

هكذا يُمكن الاستمتاع بتجربة تسوق فريدة من نوعها في مول فورم مرسين الذي يُمكن عدّه من أهم معالم المدينة السياحية، بالنظر إلى معماره العصري الحضاري الجذاب والتنوع الملائم فيه لتلبية أغراض التسوق لكافة الأذواق.