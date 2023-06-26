محلات مول كنت بارك أنقرة: الموقع والمواعيد

تُعرف مدينة أنقرة بأنها من مدن تركيا المزدحمة لزيارة السياح لمختلف معالمها السياحية سنوياً، حيث تعتبر مدينة تركيا مدينة سياحية فاهتمت الحكومة التركية بتطويرها في شتّى المجالات، فيأتي إليها الزوار للتسوق بين المولات التجارية والفنادق والمطاعم والمعالم السياحية الأخرى التي تزدهر بها أنقرة، ومن أهم المولات التجارية التي تحظى تركيا بشعبية هائلة فيها هو مول كنت بارك أنقرة، فهو من أكبر الأسواق التجارية الموجودة في تركيا.

حيث تم بنائه عام 2010 وقام بإنشائه فريق ذو خبرة وتلاحظ ذلك من خلال تصميمه الرائع، فهو مبنى مكون من خمسة طوابق به أشهر المحلات التجارية المختلفة التي تلبي كافة احتياجات الزائر ويتمتع الكبار والصغار بالتجول فيه، فسنتعرف الآن على عنوان مول كنت بارك أنقرة، ومواعيد العمل به، وما هي الخدمات التي يتميز بها كنت بارك مول عن غيره من المولات الموجودة في تركيا، ودليل المحلات الموجودة فيه، ومعرفة تعليقات الزوار به.

موقع مول كنت بارك أنقرة

يوجد مول كنت بارك أنقرة وسط المدينة، ويحظى بشعبية كبيرة حيث يأتي إليه الكثير من الزوار سواء داخل المدينة أو خارجها، فيجد به الزائر جميع متطلباته، ولمعرفة موقع المول يمكنكم التطلع على الآتي:

عنوان مول كنت بارك في أنقرة: Mustafa Kemal, Dumlupınar Blv. 7.km, 06800 Çankaya/Ankara ويمكنكم الضغط هنا حتى يمكنكم الوصول إلى المول عن طريق خرائط جوجل.

مواعيد عمل مول كنت بارك في أنقرة

إذا كنت من سكان مدينة أنقرة أو كنت في زيارة للمدينة وأردت التجول في مول كنت بارك والاستمتاع بجميع خدماته، فيمكنكم زيارته في أي يوم من الأسبوع بدايةً من الساعة العاشرة صباحاً حتى تمام الساعة العاشرة مساءً.

وسائل التواصل المتاحة في مول كنت بارك أنقرة

ولأن مول كنت بارك أنقرة أصبح المركز التجاري المفضل لدى الكثير، فيأتي إليه الكثير من مختلف المدن ولهذا فقد تم توفير رقم تواصل مع خدمة العملاء الخاصة بالمول، وأيضاً تم إنشاء موقع إلكتروني لمعرفة العروض وأهم التحديثات الموجودة بالمول، ويمكنكم معرفة ذلك من خلال الآتي:

رقم الهاتف: +904447477 .

. الموقع الإلكتروني:kentpark.com.tr.

مميزات مول كنت بارك أنقرة

توجد أماكن سياحية في أنقرة تركيا كثيرة ومن أشهرها مول كنت بارك، فهو يضم تقريباً 280 متجر منقسمة على 5 طوابق تجد من خلالها جميع مستلزماتك، فيمكنك الاستمتاع بمختلف الخدمات التي يقدمها، ومن بينهم:

مكان آمن لاصطحاب أطفالك معك.

وجود مطاعم ومقاهي داخل المول.

توفير موقف للسيارات.

وجود ساحات خارجية للاستمتاع بالهواء ومشاهدة النوافير.

توفير ماكينات سحب النقود حين الحاجة أثناء التسوق.

توفر محلات المول الدفع عن طريق البطاقة البنكية.

يقدم المول خدمة توصيل المنتج للمنزل.

وجود ساحات ألعاب مخصصة للأطفال.

توفير مداخل مخصصة للكراسي المتحركة.

توفير منتجات محلية وعالمية ، وبالتالي ستجد الأسعار متفاوتة ومناسبة لجميع الفئات.

محلات مول كنت بارك في أنقرة

يضم مول كنت بارك أنقرة محلات عديدة ومطاعم مختلفة لتلائم أذواق الجميع، فستجد الماركات العالمية والمحلية وستغمرك المتعة أثناء التسوق بين محلات الملابس، الأحذية والحقائب، المجوهرات والأدوات المنزلية، وتقدم أغلبية هذه المحلات خدمة التوصيل للمنزل، وسنتعرف بالتفصيل على دليل المحلات الموجودة بالمول:

1- محلات الملابس

يضم مول كنت بارك أنقرة أشهر محلات الملابس مختلفة الأقسام (رجالي- سيدات- أطفال) تزيد عن 60 محل تقريباً، وستجد فيها الماركات المحلية والمستوردة، ومن أهمها:

.Zara

.Bershka

.DeFacto

.Pull&Bear

Mavi.

.Massimo Dutti

.Victoria's Secret

.Adidas

.Koton

.LC Waikiki

.Lacoste

.Brandy's

.Panco

.Penti

Versace.

.Suwen

.Koray

2- محلات الأحذية والحقائب والساعات

تجد في مول كنت بارك أنقرة محلات لبيع الأحذية، والحقائب، والساعات التي تناسب الجميع، وأيضاً لمن يبحث عن الأحذية الطبية، ومن ضمن هذه المحلات:

FLO Kentpark AVM Mağazası.

.Deriden

.Buruni Shoes

Henry Shoes.

.Stride Rite

Sinan Saat.

.Ceyo

Vaneda.

Nine West.

.Ortopedıa

.Saat ve Saat

3- المطاعم والمقاهي

يتميز مول كنت بارك بوجود ساحات واسعة للمطاعم والمقاهي لمن أخذ قسط من الراحة أثناء تسوقه، وأراد تناول وجبة مع عائلته أو تناول مشروبه المفضل، فعلى سبيل المثال:

.Timboo Cafe

Mado.

.Marlinda Lokanta & Cafe

.Starbucks

.Mogo Korean Food

.Filikos Restoran

.Şan İskender

.HD İskender

Gelato Ice Caffe.

.Zeynel 1925

BigChefs.

Etna Pizzeria.

.Ege Günlüğü

.Bolu Mangal Zade

Polen Tantuni.

Boble Bubble Tea.

Caffè Nero.

.Popeyes

4- الأدوات المنزلية

ستجد في هذا القسم جميع مستلزمات المنزل من مفروشات، وأجهزة، وأثاث، وبالطبع ستجد الأسعار مرتفعة لأنها تقدم خامات عالية الجودة، فمن ضمنها:

Lınnens.

Shuev.com.

Esse.

Mikasa Moor.

Yatas.

Kelebek Mobilya.

.Chakra

Lazzoni Mobilya.

Yatsan.

.MUDO Concept

.Zara Home

English Home.

5- المجوهرات

تهتم الكثير من السيدات بارتداء الأكسسوارات من الذهب والفضة، فستجد في مول كنت بارك عدد من المحلات التي تقدم تشكيلة مختلفة وجودة رائعة وطاقم من المصممين ذو خبرة، فإليكم البعض منها:

.Blue Diamond

.Merve Silver

.Lutfis

.Swarovski

.Parla Jewelery

.Carine Diamond

.Kaff Pirlanta

6- الصحة والجمال

يضم مول كنت بارك أنقرة عدد من الصالات الرياضية، ومتاجر لبيع أدوات التمارين البدنية، ومحلات مستحضرات التجميل وغير ذلك مثل صالون الحلاقة، وغرف المساج، ومتاجر لبيع مستلزمات العيون ،والصيدليات، ومحلات لبيع العطور فمنها:

.Atasun Optik

.Rossmann

.Abdul Samad Al Qurashi

.Jo Malone London

.Sevil Parfumeri

.Kent Optik

.L'Occitane En Provence

Cellini Masaj Koltuklari.

.Kentpark Pharmacy

Halit Ran Kuaför.

.KIKO Milano

Most Life Club.

.Intersport

.Boff

7- محلات أخرى

يقدم كنت بارك مول أنشطة ترفيهية مختلفة مثل مشاهدة الأفلام في السينما، وقضاء وقت ممتع في صالة الألعاب والبولينج، ولمن كانت هوايته قراءة الكتب فيمكنك التسوق وشراء أجدد الروايات وقصص الأطفال، فننصحك بزيارة:

.Rolling Ball Bowling

.Prestige Cinema

Macera Adası.

Nezih Kitap Kırtasiye.

Adore Oyuncak.

.Armağan Oyuncak

تعليقات الزوار على مول كنت بارك أنقرة

يعد مول كنت بارك أشهر مولات أنقرة ، فمنذ وقت إنشائه يأتي إليه الكثير من الزوار كل عام للتسوق والتسلية سواء كان بمفرده أو مع أصدقائه وعائلته، فقمنا بجمع أراء من قاموا بزيارته من قبل، إليكم بعضها:

مول مريح جداً وواسع، به أماكن مطلة للخارج.

من أجمل مراكز التسوق في أنقرة يوجد به معظم الماركات العالمية ومجموعة من المطاعم الرائعة.

مول جميل ويستحق الزيارة وفيه الكثير من الماركات العالمية الشهيرة.

مول للتسوق قريب من منتصف المدينة ، وتتوفر فيه أغلب الماركات المعروفة وتستطيع التسوق فيه براحة وسهولة ، ويحتوي على مطاعم جيدة وتجد كل ما يلزمك أثناء التسوق.

جميل ومنظم ونظيف مثل باقي المولات.

يوجد به سينما ، ويوجد أوتو بارك مغلق تستطيع أن تجد موقف دائماً لسيارتك ومجاناً.

ويوجد أوتو بارك مغلق تستطيع أن تجد موقف دائماً لسيارتك ومجاناً. سوق ضخم جداً يتوفر فيه كل المستلزمات التي تحتاجها ، وأسعاره متوسطة وأنصح بالزيارة.

وأسعاره متوسطة وأنصح بالزيارة. من المولات الكبيرة في أنقرة وفيه العديد من الأنشطة مثل السينما ، والألعاب ، والمحلات ، والتسوق المنزلي.

مركز تجاري كبير ومريح يوجد به الكثير من العلامات التجارية المختلفة، ويوفر هذا المركز التجاري مناظر بانورامية خلابة لأنقرة.

الأماكن السياحية الموجودة بالقرب من مول كنت بارك بأنقرة

ولأن أنقرة مدينة تشتهر بكثرة المعالم السياحية، فيمكنك استغلال هذه الفرصة والاستمتاع بمختلف الأنشطة الترفيهية الموجودة بها، حيث تجد بالقرب من مول كنت بارك مختلف المطاعم، والمتاحف، والحدائق التي يمكنك قضاء يوم ممتع فيها فضلاً عن الفنادق إذا كنت تريد الإقامة بها لحين موعد سفرك، ومن ضمن هذه الأماكن: