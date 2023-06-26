مول كوناك بيير ازمير: الخدمات والمحلات

بتصميم مُتقن مُستوحى من غوستاف إيفل المهندس المعماري الفرنسي الشهير تم تحويل الرصيف البحري ذي الإطلالة الرائعة على البحر إلى مركز للتسوق عام 1890م يحتوي على دار للسينما ومجموعة من المطاعم والمقاهي علاوة على متاجر متنوعة المعروضات؛ والمعروف باسم مول كوناك بيير ازمير الذي يستقطب عددًا ليس بالقليل من الزوّار الراغبين في جولة تسوق في أجواء رائعة مثل هذه، وقد تم تأسيس المول لإتاحة تجربة تسوق فريدة من نوعها للسياح في أزمير، حيث تتنوع المتاجر داخله لتلبية احتياجات العملاء المختلفة، جنبًا إلى جنب مع وجود بعض الأنشطة الاستثنائية، وفيما يلي نوافيكم بالحديث عن مول كوناك عن كثب.

خريطة مول كوناك بيير ازمير

كان المول قديمًا أشبه بالمستودع ومرت عليه فترة كان سوقًا للسمك إلى أن تحول في 2003م ليكون أجمل مراكز أزمير للتسوق ومن ذلك الوقت وبات من الأماكن الأكثر زيارةً، يتكون المول من مجموعة متاجر موزعة على طابق واحد وتتنوع المعروضات فيها تلبيةً لاحتياجات الشراء، ويُعتبر من خيارات التسوق المثالية الموصي بها للزوّار، فقد بات مول كوناك بيير بازمير مجتمعًا راقيًا للتسوق وتناول أطباق الطعام المفضلة والجلوس في أي من المقاهي على جانبيه، وبعض الأنشطة الأخرى مثل مشاهدة الأفلام السينمائية، فيُعتبر من الأماكن المثالية المجاورة للبحر و أفضل الأماكن في ازمير ؛ حيث أنَّ موقعه حيويًا ويُذكر أنه قريب من ميدان الساعة فيُمكن الذهاب إليه سيرًا من هناك، فيقترب من مركز مدينة أزمير، ويبعد عن سوق كيميرالتي ازمير بمسافة 3.5 كيلو متر فقط، ويبعد عن ساحة كوناك بمسافة 10 دقائق سيرًا، ويُمكن الذهاب إلى مول كوناك بيير ازمير عبر خرائط جوجل من هنـا.

الخدمات الموجودة في مول كوناك بيير ازمير

يوجد به العديد من المطاعم المتنوعة والمتخصصة في الوجبات السريعة، مثل برجر كينج وكنتاكي ولا بيرتو وغيرها من العلامات التجارية العالمية، وتطل على البحر، ناهيك عن المقاهي المميزة على غرار ستاربكس وبيبر ماندولين ونيرو كافيه، كما يضم بعض المرافق العامة الأكثر استخدامًا مثل الحمامات إلا أنها بحاجة إلى بعض التحسينات، ويحتوي على صراف آلي، إلا أنه لا يمتلك جراج للسيارات، ولا ننسى في حديثنا عن الخدمات التي يوفرها أنه يضم سينما توفر فرصة للزائر لمشاهدة أحدث الأفلام السينمائية العصرية بعد جولة التسوق الممتعة، حيث يجمع مول كوناك بيير ازمير بين التسوق والترفيه لاسيما وهو يوفر مركز ترفيهي للأطفال يحتوي على الألعاب المميزة المصممة لهم، أما عن الفنادق القريبة من مول كوناك بيير ازمير فمنها فندق رينيسانس وهو من أفضل فنادق أزمير 5 نجوم يبعد عن المول بمسافة 4 كيلو متر فقط، وفندق بست ويسترن بلس كوناك الذي يبعد عن المول بمسافة 2.3 كيلو مترًا.

مواعيد عمل مول كوناك بيير ازمير

يعمل مول كوناك بيير في ازمير يوميًا، ويفتح أبوابه للزوَّار بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة العاشرة مساءً، وهو ما جعله يستقطب عدد كبير من العملاء، وللاستفسار عن أي تغيير في مواعيد العمل يُمكن الاتصال على الرقم 902324891004+

محلات مول كوناك بيير في ازمير

السائح في أزمير يُمكنه القيام بتجربة تسوق مثالية حيث إنها تتمتع بالمزارات السياحية التي تشمل المراكز التجارية المتعددة، و مولات ازمير تركيا تُعتبر خير شاهدًا على العصرية والأناقة والحداثة ومواكبة الموضة، ومن يبحث عن أشهر العلامات التجارية مثل مافي وبيمين وكوتون وغيرها يُمكنه أن يجد في مول كوناك بيير ازمير ضالته، فهو الوجهة المفضلة لمن يرغب في التسوق في ظل أجواء مميزة، وتأتي أبرز المحال التجارية فيه على هذا النحو:

1- محلات الملابس

تتنوع المتاجر المتخصصة في بيع الملابس في مول كوناك بيبر، حيث توفر للزائر اختيارات وبدائل واسعة، لاسيما في الألوان والتصميمات والخامات التي تتناسب مع تفضيلات الجميع، بالإضافة إلى وجود متاجر متخصصة في بيع الملابس النسائية وأخرى في بيع الملابس الرجالي، وغيرها ذات الصلة بملابس الأطفال، والأسعار تتحدد وفقًا للعلامة التجارية والخامة المُنتقاة، إلا أنها ليست مبالغ فيها مقارنة بالخارج وهو ما أعرب عنه العملاء ممن استطاعوا تجربة الشراء من تلك المتاجر.

2- متاجر المنتجات الجلدية

من يرغب في التوفيق بين زوج من الأحذية مع حقيبة مميزة يُمكنه الذهاب إلى مول كوناك بيير ازمير في متاجر المنتجات الجلدية التي يوفرها وتشمل خيارات رائعة متفاوتة الأسعار والأشكال، ومنها ما يعرض السلع ذات العلامات التجارية الشهيرة، وهناك محال متخصصة في بيع كل من الأحذية والحقائب على حدى.

3- متاجر الاكسسوارات

حتى تكتمل إطلالة الزائر الراغب في تجربة تسوق كاملة في مول كوناك بيير ازمير يُمكنه التردد على أي من متاجر الاكسسوارات التي يوفرها وتقوم بعرض باقة مميزة من أفخم الاكسسوارات النسائي والرجالي، ناهيك عن محال الساعات بأشكالها وأنواعها وأسعارها المختلفة، والمجوهرات الثمينة والقيّمة في محال أخرى، وبذلك استطاع المول أن يوفر كل احتياجات الزائر في جولة تسوق واحدة.

4- متاجر بيع الهدايا التذكارية

باعتبار أنَّ الهدايا التذكارية هي أكثر ما يبحث عنه الزوار عند التردد على أي من المزارات السياحية، استطاع مول كوناك بيير ازمير أن يوفر عدد من المتاجر المميزة التي تعرض الهدايا والتذكارات الجاذبة للأنظار على إثر جمالها وروعتها، وتتنوع لتتناسب مع مختلف الأذواق، بأسعار تنافسية.

5- محلات الإلكترونيات

جانب آخر من مول كوناك بيير ازمير يعمل على تقديم بعض الأجهزة الإلكترونية المختلفة التي تستقطب عدد من العملاء، ذات جودة وأسعار معقولة، وعلى الرغم من عدم كثرة تلك المحال مثل سابقتها إلا أنها تفي بالغرض.

لا يُعتبر مول كوناك بيير ازمير من الأماكن الأثرية بيد أنه حديث النشأة، وتصميمه الرائع نال استحسان كثير من الزوّار، فقد أشادوا بجودة المعروضات المتاحة للشراء، والبعض منهم يذهب خصيصًا للمول من أجل تناول وجبة الطعام المفضلة في ظل تلك الإطلالة البحرية الرائعة.