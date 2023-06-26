محلات مول لايف اند بوليفارد سامسون: مواعيد العمل والأنشطة

مدينة سامسون من مدن تركيا الصغيرة في المساحة والكثافة السكانية، ورغم ذلك فإن أهميتها السياحية والتجارية كبيرة، وتجد فيها سوق تجاري ضخم وغني يجذب إليه مختلف الزوار والسياح القادمين لزيارة سامسون، ومن أهم وأبرز مولاتها مول لايف اند بوليفارد سامسون والذي يشتهر بمساحته الضخمة ومحلاته التجارية المتنوعة، وفي مقالنا هذا سنتعرف عليه بالتفصيل ونذكر أهم مميزاته ومحلاته فانضموا إلينا.

خريطة مول لايف اند بوليفارد سامسون

مركز تسوق ضخم ومهم يقع في ساحة كول التاريخية في وسط مدينة سامسون في منطقة ألك أدم بقرب الطريق الساحلي، وهو من أكبر المراكز التجارية في المدينة وتحيط به العديد من الأماكن السياحية في سامسون ، والمعالم الحضارية الجميلة مع المهرجانات والفعاليات الثقافية مثل المسارح ودار الأوبرا والحفلات الموسيقية المفتوحة في ساحة البوليفارد، ويحتفظ مول لايف اند بوليفارد بسامسون بطابع معماري قديم وفق تصميم شبه مفتوح وهندسته المعمارية ليست تقليدية وكلاسيكية كباقي المولات.

وتجد فيه العديد من المحلات التجارية بماركات عالمية ومحلية مع مطاعم ومقاهي مميزة، ويتربع المول على عرش المجمعات التجارية الفخمة والراقية والتي تتنوع فيها البضائع والمنتجات بشكل كبير مع أسعار تتراوح بين الغالي والرخيص، ويحظى المكان بشعبية كبيرة عند السكان المحليين والزوار القادمين إلى مدينة سامسون، ولتتبع موقع المول على خريطة جوجل يرجى الضغط على الرابط التالي.

الخدمات الموجودة في مول لايف اند بوليفارد سامسون

يتضمن مول لايف اند بوليفارد في سامسون العديد من المرافق الخدمية الممتازة والعالية المستوى مما يجعله من أفضل المولات في سامسون وأكثرها شهرة، وتؤمن تلك الخدمات راحة وسلامة الزبائن وتتيح لهم التسوق عبر متاجرها من دون أي قيود، وفيما يلي أهم تلك الخدمات:

مصاعد ملائمة لأصحاب الكراسي المتحركة.

مداخل مناسبة لمرور الكراسي المتحركة.

مواقف كافية لركن السيارات تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة.

صرافات آلية لسحب الأموال.

عيادات طبية.

صيدليات ومراكز تحميل.

خدمات اصلاح سيارات.

خدمة طلب سيارة أجرة.

وكالات تأمين.

دورات مياه معقمة ومنفصلة للجنسين.

مسجد للصلاة.

عربات للبضائع.

مواعيد عمل مول لايف اند بوليفارد سامسون

يعمل المول في جميع أيام الأسبوع من الساعة 10ص - 10م.

وسائل التواصل المتاحة في مول لايف اند بوليفارد سامسون

الموقع الإلكتروني للمول: اضغط هنا.

النشاطات الموجودة في مول لايف اند بوليفارد سامسون

يضم مول لايف اند بوليفارد العديد من النشاطات والتي تساهم في جذب المزيد من الناس إلى المكان وعند الدخول إلى المول يبدأ الزائر في رحلة التسوق عبر نخبة من المحلات التجارية التركية والعالمية المعروفة والتي تسد احتياجات الزبون من ملابس ومواد تجميل وأحذية ومستلزمات منزلية وغيرها ضمن نطاق أسعار منطقي يوافق إمكانيات المتسوق، ويجد ضمن المول صالة ألعاب مميزة للأطفال يستطيع فيها الطفل تفريغ طاقته في اللعب والتسلية ريثما ينتهي أهله من التجول ضمن المتاجر، وبعد ذلك يمكن اصطحاب العائلة وقضاء أوقات مميزة ضمن جلسات مفتوحة ومغلقة في سلسلة من المطاعم والمقاهي الفاخرة والتي تقدم اشهى الوجبات التركية والعالمية والمشروبات الباردة والساخنة اللذيذة.

محلات مول لايف اند بوليفارد سامسون

يتواجد ضمن مول لايف اند بوليفارد سلسلة من المحلات التجارية والتي تفصل بينها ممرات داخلية واسعة، وتتنوع المحلات في عرض العديد من المنتجات والسلع بطريقة جذابة للفت أنظار الزبائن للدخول والشراء منها ومول لايف اند بوليفار سامسون معروف بمحلات الأزياء والملابس والأحذية ومواد التجميل والأدوات المنزلية والإلكترونية، والتي تتبع لعلامات تجارية معروفة عالمياً ومحلياً، وبدخولك إلى المول ستحصل على كل ما ترغب به دون الحاجة للذهاب لمكان آخر للتسوق بسبب شموليته وتكامله، وفيما يلي دليل محلات مول لايف اند بوليفارد :

1- محلات الأزياء والملابس في مول لايف اند بوليفارد سامسون

يضم المول أهم صيحات الموضة العالمية والتركية لأشهر المصممين مع أجود أنواع الأقمشة والخامات التركية الأصلية، وتجد أزياء النساء والرجال وملابس الأطفال والملابس الرياضية مع تصاميم عصرية إضافة إلى قسم ملابس السهرات والمناسبات وبدلات الأعراس والخطوبة للمقبلات على الزواج، وفيما يلي أهم تلك المحلات:

محل Penti : محل ملابس نسائي.

: محل ملابس نسائي. محل Four Hands : محل أزياء أنيق وعصري.

: محل أزياء أنيق وعصري. محل Samsun Bulvar adel Avm : محل أزياء حريمي.

: محل أزياء حريمي. محل Mavi Samsun Novada Bulvar Avm : محل أزياء فخم للرجال والنساء.

: محل أزياء فخم للرجال والنساء. محل Pefacyo : محل ملابس مميز.

: محل ملابس مميز. محل Batik : محل موضة نسائي أنيق.

: محل موضة نسائي أنيق. محل Spring Spike : محل أزياء نسائي وبناتي عصري.

: محل أزياء نسائي وبناتي عصري. محل LcWaikiki : محل ملابس تقليدي.

: محل ملابس تقليدي. محل Sarar Fabirka Magazasi : محل أزياء رجالي.

: محل أزياء رجالي. محل Koton : محل سبورات رياضية.

: محل سبورات رياضية. محل Anver Magazacilik : محل ملابس منوع.

: محل ملابس منوع. محل U.s.polo Assn : محل ملابس رجالي.

2- محلات الأحذية ومواد التجميل في مول لايف اند بوليفارد سامسون

تتنوع محلات الأحذية ومستحضرات التجميل في مول بوليفارد، وتجد فيه أشهر موديلات الأحذية الرجالية والنسائية والأحذية الرياضية مع أسماء معروفة لوكالات عالمية أصلية في مجال المكياج ومستحضرات التجميل، وفيما يلي أبرز تلك المحلات:

محل In Street Samsun Bulvar Magazasi : محل لبيع الأحذية النسائية والرجالية.

: محل لبيع الأحذية النسائية والرجالية. محل Flo Bulvar Avm : محل للأحذية الأنيقة.

: محل للأحذية الأنيقة. محل Flormer : محل مستحضرات تجميل.

: محل مستحضرات تجميل. محل Almila Guzellik Merkezi : محل مواد تجميل ومكياج.

: محل مواد تجميل ومكياج. محل Yves Roche r : محل للمواد التجميلية والعناية بالجسم.

r : محل للمواد التجميلية والعناية بالجسم. محل Tekin Acar Cosmetics : محل تجميل وعناية بالبشرة والجسم.

3- محلات بيع المواد المنزلية والالكترونية وبيع الكتب في مول لايف اند بوليفارد سامسون

تجد ضمن المول عدة محلات مخصصة لبيع المواد المنزلية وأدوات المطبخ والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والكتب المستعملة والجديدة وبأسعار منطقية، ومن بينها:

محل Madame Coco Samsun Bulvar Avm : محل أدوات منزلية.

: محل أدوات منزلية. محل Teknosa : محل أجهزة إلكترونية.

: محل أجهزة إلكترونية. محل Soley kirtasiye : محل مستلزمات مكتبية.

: محل مستلزمات مكتبية. محل D&R Samsun Bulvar : محل بيع كتب.

: محل بيع كتب. محل Kitap Mezat : محل لبيع الأدوات المكتبية والكتب.

دليل مطاعم وكافيهات مول لايف اند بوليفارد سامسون

هناك العديد من المطاعم والمقاهي ضمن مول بوليفارد والتي تقدم ما لذ وطاب من المأكولات التركية والأطباق العالمية الغربية والشرقية والوجبات السريعة والمشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة التركية والمشروبات والعصائر الباردة والمنعشة ضمن جلسات هادئة وراقية، وفيما يلي أهم تلك المطاعم والمقاهي:

مقهى Asku Gay Evi : مقهى تقليدي وشعبي.

: مقهى تقليدي وشعبي. مقهى Samsun Ozsut : مقهى تركي مميز.

: مقهى تركي مميز. مقهى Sefkat Cayeri : مقهى أنيق وعصري.

: مقهى أنيق وعصري. مقهى Zaman Gay Evi : مقهى مشروبات تركية وارجيلة.

: مقهى مشروبات تركية وارجيلة. مقهى Gonul Kahvesi : مقهى لتناول المشروبات التركية اللذيذة.

: مقهى لتناول المشروبات التركية اللذيذة. مطعم Popeyes : مطعم وجبات سريعة.

: مطعم وجبات سريعة. مطعم Ontantik Kafe and Restoran : مطعم عالمي وتركي.

: مطعم عالمي وتركي. مطعم Reji Cafe and restorant : مطعم ومقهى تركي معروف.

: مطعم ومقهى تركي معروف. ماوكدونالدز: مطعم مأكولات همبرغر وبيتزا.

مطعم مأكولات همبرغر وبيتزا. برجر كينغ : مطعم برجر أمريكي لذيذ.

: مطعم برجر أمريكي لذيذ. مطعم Kempil Tantuni poner : مطعم دونر وكباب.

: مطعم دونر وكباب. مطعم Tadim pizza : مطعم بيتزا.

: مطعم بيتزا. مطعم Saray Kofte Bulvar Avm : مطعم كفتة تركية.

: مطعم كفتة تركية. مطعم Bolu Mangal : مطعم شواء تركي.

: مطعم شواء تركي. مطعم Kamagene Bulvar Avm : مطعم تشي كفتة راقي ومعروف.

: مطعم تشي كفتة راقي ومعروف. مطعم Polent Tantuni : مطعم تركي مشهور.

: مطعم تركي مشهور. مطعم Bilakis : مطعم تركي شعبي.

في الختام تم التعرف على مواصفات ومميزات مول لايف اند بوليفارد سامسون، وأهم خدماته المقدمة للزبائن مع ذكر دليل محلاته التجارية ومطاعمه ومقاهيه المميزة.