محلات مول مافي بهجه ازمير: الخدمات و المواعيد

إن كنت من محبي التسوق فأفضل مكان يمكنك تجربته هو مول مافي بهجه ازمير لأنه يضم العديد من المتاجر التي تشمل سلعاً ومنتجات متنوعة تناسب جميع أفراد الأسرة ستحصل عليها بأسعار لا تقبل المنافسة، يضم أيضًا أماكن ترفيهية مميزة للأطفال وسينما لمشاهدة أفلامك المفضلة وغيرها من الأشياء الجديرة بالاهتمام، لذلك يمكنك الاطلاع على أهم المعلومات عن المول وأهم المتاجر الموجودة به، كل هذا عند متابعة السطور التالية.

معلومات عن مول مافي بهجه ازمير

عند زيارة مول مافي بهجه بازمير ستحظى بتجربة رائعة لن تنساها إلى الأبد لأنه يوفر مجموعة كبيرة من المحلات تصل إلى 220 محلاً على مستوى المكان، بالإضافة إلى الأماكن الترفيهية والمطاعم والكافيهات وسينما لعرض الأفلام، يتكون المول من أربعة طوابق مختلفة كل طابق يضم العديد من المرافق والخدمات، منطقة المطاعم موجودة في الدور الثاني، يمكنك شراء جميع مستلزماتك الشخصية واحتياجات عائلتك أثناء التسوق مع الاستمتاع بأجواء المكان الرائعة.

خريطة مول مافي بهجه ازمير

مول مافي بهجه من أهم أماكن السياحة في ازمير يقع على البحر، يمكن الوصول إليه من مركز أزمير بركوب التاكسي أو من منطقة السنجاك عن طريق ركوب العبارة لمنطقة كارشياكا ثم ركوب المترو وصولاً لمحطة المدينة الرياضية ستجد المول أمامها مباشرةً ويمكنك أيضًا الاطلاع على موقع المول عبر خرائط جوجل من هنا

الخدمات الموجودة في مول مافي بهجه ازمير

يضم المول مجموعة من الخدمات التي توفر الراحة والسعادة لجميع الزوار منها الحمامات العامة، ومواقف السيارات، وصراف آلي ومقاعد استراحة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المطاعم والكافيهات تقدم أشهى أصناف الطعام يمكنك أيضًا تجربتها خلال زيارتك توجد تحديدًا في الطابق الثاني من المول.

مواعيد مول مافي بهجه ازمير

يبدأ العمل في مول مافي بهجه في ازمير واستقبال العملاء من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً طول أيام الأسبوع.

دليل محلات مول مافي بهجه في ازمير

مول مافي بهجه من أفضل مولات ازمير ويعتبر وجهة التسوق المثالية للكثير من الشخاص لأنه يضم عدد كبير من المتاجر تعرض ماركات عالمية للملابس والإكسسوارات ومستحضرات التجميل وغيرها الكثير، ولذلك سنقدم لك دليل لأهم المحلات الموجودة بالمكان وهي كالتالي:

1. محلات الملابس مول مافي بهجة

محل مافي: مكان مميز لشراء الملابس الكاجوال من بناطيل وتيشرتات ويوجد به تصميمات متنوعة للنساء والرجال والشباب ويقدم خصومات وعروض حصرية بشكل دوري.

مكان مميز لشراء الملابس الكاجوال من بناطيل وتيشرتات ويوجد به تصميمات متنوعة للنساء والرجال والشباب ويقدم خصومات وعروض حصرية بشكل دوري. LC Waikiki: متجر للملابس الرجالي والنسائي مميز يقدم تصميمات متنوعة وحاصل على تقييم عالي من الزوار ويوجد له فروع كثيرة في كل أنحاء العالم.

متجر للملابس الرجالي والنسائي مميز يقدم تصميمات متنوعة وحاصل على تقييم عالي من الزوار ويوجد له فروع كثيرة في كل أنحاء العالم. Mavibah by SPX: محل متخصص في الملابس الرياضية ويقدم للعملاء تشكيلة متنوعة من الملابس المصنوعة من خامات عالية الجودة وحاصل على تقييم عالي من الزوار، يقدم خصومات وعروض جيدة على منتجاته.

محل متخصص في الملابس الرياضية ويقدم للعملاء تشكيلة متنوعة من الملابس المصنوعة من خامات عالية الجودة وحاصل على تقييم عالي من الزوار، يقدم خصومات وعروض جيدة على منتجاته. Boyner Sports MaviBahçe AVM: يقدم تصميمات رائعة من الملابس الرياضية والأحذية الرياضية وشنط السفر يمكنك الاختيار من تصنيفات متنوعة تنساب ذوقك الشخصي.

يقدم تصميمات رائعة من الملابس الرياضية والأحذية الرياضية وشنط السفر يمكنك الاختيار من تصنيفات متنوعة تنساب ذوقك الشخصي. محل ديفاكتو: يتميز هذا المكان بتصميمات ملابس تركية رائعة مناسبة للنساء والرجال وملابس رياضية وكاجوال تناسب الجميع، يمكنك الاختيار لأفضل التصميمات والحصول عليها بأسعار جيدة.

يتميز هذا المكان بتصميمات ملابس تركية رائعة مناسبة للنساء والرجال وملابس رياضية وكاجوال تناسب الجميع، يمكنك الاختيار لأفضل التصميمات والحصول عليها بأسعار جيدة. مانجو: تعتبر ماركة عالمية ويوجد لها فرع في مافي بهجه يضم تصميمات متنوعة من الملابس النسائية الفخمة المناسبة لجميع الأعمار.

تعتبر ماركة عالمية ويوجد لها فرع في مافي بهجه يضم تصميمات متنوعة من الملابس النسائية الفخمة المناسبة لجميع الأعمار. Altınyıldız Classics: متجر للملابس الرجالي الفخمة يقدم تصميمات من الملابس الرسمية ومكملات البدل ويضم ملابس كاجوال تيشرتات وبناطيل بتصميمات ممتازة، يتيح للعملاء خصومات موسمية على جميع القطع بالمتجر.

2. محلات الأحذية في مول مافي بهجه ازمير

محل سكيتشرز: متخصص في بيع الأحذية الرياضية والأحذية الغير رسمية بتصميمات وألوان مختلفة لتناسب جميع إطلالاتك اليومية.

متخصص في بيع الأحذية الرياضية والأحذية الغير رسمية بتصميمات وألوان مختلفة لتناسب جميع إطلالاتك اليومية. Minipicco: يقدم هذا المحل تصميمات فريدة من الأحذية والكوتشات الرياضية الفخمة والأسعار في متناول الجميع.

يقدم هذا المحل تصميمات فريدة من الأحذية والكوتشات الرياضية الفخمة والأسعار في متناول الجميع. Vetrina: متجر متخصص في الأحذية والشنط النسائية ولديه تشكيلات رائعة لتناسب جميع الإطلالات اليومية وصنادل متنوعة تصلح لجميع المناسبات.

متجر متخصص في الأحذية والشنط النسائية ولديه تشكيلات رائعة لتناسب جميع الإطلالات اليومية وصنادل متنوعة تصلح لجميع المناسبات. متجر ريلاكس مود للأحذية: مكان مخصص لبيع الأحذية بجميع تصميماتها يقدم أشكال فريدة ومميزة لترضي كل الأذواق ويقدم عروض حصرية على منتجات المتجر بشكل دائم.

3. محلات مستحضرات التجميل في مول مافي بهجه ازمير

متجر روزمان: مكان متخصص في بيع جميع مستحضرات التجميل الخاصة بالمرأة ويوجد لديه تشكيلات رائعة من الماركات الخاصة بالشعر والبشرة والجسم بأسعار ممتازة.

مكان متخصص في بيع جميع مستحضرات التجميل الخاصة بالمرأة ويوجد لديه تشكيلات رائعة من الماركات الخاصة بالشعر والبشرة والجسم بأسعار ممتازة. واتسون: متجر مميز يبيع مستحضرات التجميل والعطور ويوجد به خامات عالية الجودة ومتنوعة لتقدم العناية اللازمة ببشرتك، اختاري من ضمن تصنيفات مختلفة تزيد جاذبيتك.

متجر مميز يبيع مستحضرات التجميل والعطور ويوجد به خامات عالية الجودة ومتنوعة لتقدم العناية اللازمة ببشرتك، اختاري من ضمن تصنيفات مختلفة تزيد جاذبيتك. متجر ماك: احد متاجر مستحضرات التجميل الغنية عن التعريف يوجد له فروع في كل أنحاء العالم وهي ماركة عالي الجودة لمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة.

احد متاجر مستحضرات التجميل الغنية عن التعريف يوجد له فروع في كل أنحاء العالم وهي ماركة عالي الجودة لمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة. واي فيس روتشر: متخصص في بيع العطور النسائية والرجالي ويوجد به قسم خاص للمكياج ومستحضرات العناية اليومية والشامبو والبلسم والكريمات.

متخصص في بيع العطور النسائية والرجالي ويوجد به قسم خاص للمكياج ومستحضرات العناية اليومية والشامبو والبلسم والكريمات. جراتيس: متجر خاص بمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر ويقدم خصومات دائمة على المنتجات الموجودة بالمكان.

متجر خاص بمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر ويقدم خصومات دائمة على المنتجات الموجودة بالمكان. سيفيل: ماركة عالية الجودة من مستحضرات التجميل النسائية ومنتجات العناية بالبشرة.

4. محلات المجوهرات في مول مافي بهجه ازمير

Swarovski: يعتبر من أشهر الأماكن لشراء المجوهرات الفاخرة، لديه تشكيلات رائعة من الأقراط والخواتم وأطقم للعروس ممتازة.

يعتبر من أشهر الأماكن لشراء المجوهرات الفاخرة، لديه تشكيلات رائعة من الأقراط والخواتم وأطقم للعروس ممتازة. Favori kuyumculuk: متجر مخصص للمجوهرات والذهب ويوجد لديه أطقم كاملة وسلاسل وأنسيالات وخواتم رائعة.

متجر مخصص للمجوهرات والذهب ويوجد لديه أطقم كاملة وسلاسل وأنسيالات وخواتم رائعة. Campanola: متجر متخصص في المجوهرات الفاخرة والساعات من ماركات عالمية.

5. محلات ألعاب الأطفال في مول موفي بهجه ازمير

TOYZZ SHOP: متجر ألعاب مميز حاصل على تقييم عالِ من الزوار ويوجد به تصنيفات مختلفة لألعاب الأطفال تناسب جميع الفئات والأعمار.

متجر ألعاب مميز حاصل على تقييم عالِ من الزوار ويوجد به تصنيفات مختلفة لألعاب الأطفال تناسب جميع الفئات والأعمار. محل ADORE OYUNCAK: مكان رائع لشراء ألعاب الأطفال يوجد فيه أقسام متنوعة لألعاب البنات والأولاد مقسمة ومعروضة بطريقة رائعة ويقدم خصومات جيدة عند الشراء.

6. محلات الإلكترونيات في مول مافي بهجه ازمير

تيكنوسا: أحد المتاجر المميزة لشراء الأجهزة الإلكترونية والجوال.

أحد المتاجر المميزة لشراء الأجهزة الإلكترونية والجوال. متجر فيستيل: متجر متنوع لشراء الشاشات والأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمنازل والمكاتب ويوجد ليه أثاثًا مكتبيًا مودرن يناسب جميع الأذواق.

متجر متنوع لشراء الشاشات والأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمنازل والمكاتب ويوجد ليه أثاثًا مكتبيًا مودرن يناسب جميع الأذواق. متجر LG: يقدم المتجر شاشات LG عالية الجودة بأحجام ومواصفات مختلفة.

إلى هنا انتهى مقالنا حول مول مافي بهجه ازمير وأهم المعلومات عنه ومواعيد العمل وأفضل المتاجر الموجودة به حتى تتمكن من القيام بتجربة تسوق ممتعة ومفيدة.