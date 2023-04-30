ميناء كاباتاش اسطنبول وأفضل الأنشطة السياحية بالقرب منه

هل قمت من قبل برحلة بحرية على متن سفينة أو قمت بتناول عشاء فاخر على إحدى السفن وشهدت الاحتفالات المختلفة وسط نسيم البحر ورائحته المميزة؟ حقًا فإن هذه الرحلات البحرية تعد من أجمل الرحلات وستبقى في مخيلتك طوال حياتك من شدة جمالها وستمنحك زيارتك لمنطقة ميناء كاباتاش اسطنبول فرصة رؤية معالم اسطنبول بضفتيها الأوروبية والآسيوية وستعيش تجربة ستكون هي أفضل تجربة عشتها في حياتك؛ تعرف معنا من خلال السطور التالية على أدق التفاصيل وأهم الأنشطة التي يمكنك ممارستها عند زيارتك لميناء كباتاش في اسطنبول.

ميناء كاباتاش اسطنبول

يعد ميناء كاباتاش أشهر محطة رحلات بحرية في اسطنبول للنقل بين القسم الأوروبي والآسيوي، والذي يضم مجموعة ضخمة من السفن والقوارب المختلفة التي تأخذك في رحلات مختلفة عبر البحر تنطلق منه إلى جزر الأميرات ووجهات سياحية أخرى قريبة، وتستمتع خلالها بأمسيات ليلية طربية مع إطلالة رائعة على بحر مرمرة ومضيق البسفور، إنها حقًا رحلات مليئة بالحماس والمغامرة حيث تقام احتفالات خاصة ليلاً على متن القوارب المختلفة وهي من أكثر الأشياء التي تجذب السياح والزوار من جميع أنحاء البلاد.

أفضل الأنشطة السياحية بالقرب من منطقة كاباتاش اسطنبول

يقع بالقرب من ميناء كاباتاش باسطنبول الكثير من الفنادق الفاخرة، إلى جانب مجموعة كبيرة من المتاحف وأبرزها "متحف الفن الحديث" وتعج الشوارع بالمقاهي والمطاعم والمتاجر المختلفة خاصة وأن الميناء يبعد عن شارع الاستقلال دقيقتين سيرًا بالأقدام وهو من أكثر الشوارع السياحية الشهيرة التي تعج بالسياح، وقد وفرنا لك بعض الأنشطة السياحية الأخرى التي يمكنك القيام بها خلال زيارتك إلى ميناء كاباتاش، وهي ما يلي:

1. المشي بمحاذاة المياه

يمكنك الاستمتاع بمنظر طبيعي لا يمكن وصفه وهو منظر الغروب الممزوج بمياه البحر وألوانه خلال المشي بمحاذاة المياه، وأيضًا الاستمتاع بمنظر القوارب المختلفة.

2. قصر دولمة بهجة

يمكنك أن تدعم تجربتك السياحية إلى اسطنبول بزيارة أكثر المعالم السياحية الشهيرة مثل قصر دولمة بهجة والذي يبعد عن منطقة ميناء كاباتاش اسطنبول مسافة 550 متر، ستستمتع خلال زيارتك لهذا القصر برؤية الفنون المعمارية التي تم استخدامها قديمًا عند إنشاءه وأيضًا رؤية الزخارف والنقوش التي تزين حيطانها والتنانير التي تعتلي أسقفتها.

3. تقسيم اسطنبول

بعد الانتهاء من رحلتك البحرية من ميناء كاباتاش يمكنك أيضًا الاستمتاع بزيارة أماكن جميلة في اسطنبول مثل زيارة ساحة تقسيم أو شارع الاستقلال حيث يبعد عن الميناء حوالي 1,2 كم، وهو من أشهر شوارع اسطنبول يزوره يوميًا ملايين السياح حيث يضم الكثير من المحلات التجارية والفنادق والمطاعم.

4. مضيق البسفور

أحد أبرز الأماكن السياحية التي يقبل على زيارتها السياح حيث يجمع بين الفخامة والبهجة في آنٍ واحد، ولن تكتمل رحلتك في اسطنبول دون زيارته فهو يبرز جمال الطبيعة بتركيا من خلال منظر الجبال التي تحيط به والمياه الزرقاء النقية وما أجملها حينما تحتضن غروب الشمس.

5. درج الطيف

بما إن هذه المنطقة من أبرز المناطق السياحية التي يقبل السياح على زيارتها فقد أراد سكانها إضفاء نوع من البهجة في كافة أنحاء المنطقة من خلال تلوين الدرج ونثر المساحات الخضراء وذلك لكي تعكس الفرح في قلوب المارة، ولا تنس التقاط بعض الصور التذكارية وسط هذه الأجواء المبهجة والدرج المحفوف بالشجيرات والبيوت القديمة.

6. متنزه فينديكلي

يمكنك الاستمتاع بمشاهد الطبيعة المذهلة خلال قيامك بجولة من السير في أرجاء منتزه فينديكلي الذي يحيطه الأماكن الخضراء والتماثيل الرائعة، ويوجد به مقاعد الاستراحة والجلسات المظللة وساحات خاصة للعب الأطفال للتنزه والاستجمام بعد أخذ جولة بحرية رائعة من ميناء كاباتاش.

7. متحف أورهان كمال

قد شيده الكاتب التركي أورهان باموك يمكنك زيارته خلال جولتك السياحية إلى منطقة البوسوفور في اسطنبول وهو يتكون من خمس طوابق يعرض من خلاله رسائله الأدبية ومقالاته وأعماله.

8. قلعة ساعة طوبهاني

يمكنك أن تستمتع بمشاهدة الكثير من معالم اسطنبول السياحية خلال جولتك في منطقة ميناء كاباتاش من خلال زيارتك قلعة ساعة طوبهاني التاريخية فقد تم بناءها في النصف الثاني من القرن 19م وهو من أهم المعالم السياحية الموجودة في هذه المنطقة حيث يتجلى به روعة التصاميم والفن المعماري العثماني بالجدران والنقوش، وبعدها ستجد الكثير من القوارب واليخوت التي تنقلك في رحلات بحرية رائعة.

9. مدرسة كيليش علي باشا

يمكنك أن تتعرف على المعالم الحضارية والثقافية الموجودة بهذه المنطقة خلال زيارتك لهذه المدرسة التي يعود تاريخ بناءها إلى الفترة الواقعة ما بين 1850: 1857 م، ويمكنك خلالها التقاط بعض الصور التذكارية أو تناول وجبة خفيفة في المقهى الموجود بحديقته.

10. برج ساعة دولمة بهجة

يمكنك أن تشاهد عظمة الدولة العثمانية حينما تزور برج ساعة دولمة بهجة فخلالها سترى التصاميم والزخارف المختلفة، كما أنك ستحصل على تجربة مميزة خلال قيامك برحلة بحرية من ميناء كاباتاش اسطنبول وأيضًا زيارة واحد من الأبراج العريقة التي بناها السلطان عبدالحميد الثاني ويقع هذا البرج تحديدًا مقابل بوابة الخزنة في قصر دولمة بهجه، ولا تنسى خلال زيارتك أن تلتقط بعض الصور التذكارية من أعلى البرج حيث يتكون من أربع طوابق.

11. التسوق في منطقة ميناء كاباتاش

ينتشر على ضفاف منطقة كاباتاش الكثير من المتاجر يمكنك زيارتها والاستمتاع بالتسوق وشراء بعض السلع والهدايا التذكارية لذويك.

12. مطاعم منطقة ميناء كاباتاش

تنتشر على ضفاف منطقة ميناء كاباتاش الكثير من المطاعم والمقاهي، يمكنك الاستمتاع بوجبة شهية ولذيذة من المأكولات العالمية أو المحلية أو تناول الحلويات التركية الشهيرة أو المثلجات.

تستغرق مدة رحلتك من ميناء كاباتاش اسطنبول إلى جزر الأميرات حوالي 50 دقيقة وهي من أكثر الأماكن السياحية زيارة في اسطنبول حيث يتجلى بها جمال الطبيعة الساحر، ولا تقتصر الرحلات البحرية على منطقة بعينها بل تستخدم السفن لنقل السكان المحليين والسياح بين مناطق مختلفة في اسطنبول وخارجها لأنه نقطة وصل تصل بين القسم الأوروبي والقسم الآسيوي.