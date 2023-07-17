أفضل 6 أنشطة يمكن ممارستها في نهر غوسكو في مرسين

يرى بعض السياح أنَّ مدينة مرسين الواقعة في الجنوب التركي هي التي تُجسد السحر التركي بأشكاله كافة لزوارها، فهي تحتوي على أجمل الأماكن السياحية التي تستحق الزيارة، وتضم مجموعة من الأنهار النادرة التي تُضفي جمالًا خاصًا لها، لاسيما نهر غوسكو في مرسين الذي يبلغ طوله 260 كيلو متر، ومساحة الحوض تصل إلى 10 آلاف كيلو متر مربع، وهو ما جعله مارًا في أكثر من مدينة تركية لا مرسين فحسب، ويوفر لزائريه الكرام الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والهواء النقي واللون الفيروزي في مياهه النقية، فهو أشبه بالوادي، يكون متنفسًا للراغبين في الابتعاد عن صخب المدن والضوضاء.

الأنشطة الترفيهية في نهر غوسكو في مرسين

تضم مرسين واحدًا من أجمل الأنهار في تركيا وهو نهر غوسكو الذي يُعتد به من الخيارات المُثلى للباحثين عن الاسترخاء والهدوء في أجواء الطبيعة الخلابة، حيث يوجد مناظر بديعة في مُحيطه وهو ما يوفر القيام بالكثير من الأنشطة التي تستقطب الزوار، كما تطل ضفافه على مناظر تسر الناظرين، ويعبر أراضي شاسعة المساحات الخضراء.

وحتى إن لم يكن كافٍ لجولة سياحية كاملة إلا أنه يُمكن إدراجه في مُخطط برنامج سياحي في المدينة برمتها، فيُذكر أنَّ قرابة 400 سائح يعزمون على زيارة النهر يوميًا، حيث يجدون فيه ضالّتهم، كما أنَّ للنهر سدان أولهما هو سد جزندا القوسي الذي يقوم بتوليد الطاقة الكهربائية منذ إنشائه عام 1979م، وثانيهما هو سد إيرمنك الذي تم إنشاؤه عام 2002م لإنتاج الطاقة وهو سد قوسي أيضًا، مع العلم أنَّ مياه نهر غوسكو يتم اغتنامها لتأمين مياه الشرب في قونيا، أما عن أفضل الأنشطة التي يُمكن القيام بها هناك فنذكرها على النحو التالي:

1- التأمل في المناظر الطبيعية

عادةً ما يلجأ الزوار إلى نهر غوسكو في مرسين؛ لأنه من أكثر الأماكن السياحية الهادئة في المدينة، حيث يُمكن الاستمتاع بمنظر مياهه الفيروزية الجميلة، ناهيك عن النباتات النامية على جانبيه، فيُمكن الجلوس على إحدى شاطئيه والتأمل في المنظر البديع.

2- السباحة في النهر

يُمكن السباحة في نهر غوسكو في مرسين، فالمياه جيدة لم يُعرب الزوار نقيض ذلك، إلا أنه يوجد تيار ملحوظ، فيستلزم أن يقوم بهذا النشاط من يُجيد السباحة لعدم التعرض إلى الخطر، كما أن البعض يعتبر أنَّ النهر من المستنقعات هناك وهو ما يجعل الغوص فيه خطرًا، فربما يكفي المرح على شاطئيه.

3- استئجار القوارب

جاء نهر غوسكو في قائمة أفضل أماكن سياحية في مرسين تركيا لأنه يوفر الأنشطة المميزة للزوار، على غرار إمكانية استئجار القوارب أو المراكب، وهو ما يكون مدعاة لاستكشاف النهر والمنطقة المحيطة به عن كثب، فتكون نزهة مسلية توفر قدرًا من الاستمتاع، ناهيك عن إمكانية مُشاهدة معالم مدينة مرسين بأسرها من خلال رحلة تلك القوارب وممارسة التجديف، أما عن أبرز المعالم التي يمر النهر أمامها فهو النصب التذكاري للإمبراطور الألماني فريدريك بروبروسا، حيث تتجلى فيه كتابات ذكرى وفاته؛ لذا تكون رحلة القارب النهري مُهيئة للتعرف على أهم معالم المدينة.

4- التقاط الصور

يُفضل أن تتم زيارة نهر غوسكو في مرسين حينما تغيب الشمس، ليتسنى للزوار التقاط أفضل وأجمل الصور التذكارية لا سيما في إطلالته الرائعة مع مياهه الفيروزية التي تجعل الصور غاية في الجمال.

5- صيد الأسماك

كثيرٌ من زوار نهر غوسكو في مرسين من هواة صيد السمك، وهو ما يُوفره لهم النهر في بعض الأجزاء المحددة التي تأتي بعمق 5 أو 6 مترًا من المياه لتكون مؤهلة للصيد.

6- الجلوس في الأماكن المخصصة

يتسنى لزوار نهر غوسكو الجلوس في المناطق المخصصة لذلك على ضفاف النهر؛ لتناول الطعام والشراب دون الحاجة إلى الذهاب لأي من المطاعم المجاورة؛ لتوفير قدر من الاستمتاع بإطلالته الساحرة عن كثب.

مطاعم نهر غوسكو في مرسين

عند زيارة نهر غوسكو بطبيعة الحال يرغب الزوار بالاستمتاع بعشاء أو فطور هادئ على إطلالته الرائعة، وهو ما يتوفر في أي من المطاعم المنتشرة على جانبي النهر التي توفر تجربة الطعام التركي الممتاز، وعلى الرغم من أنه لا يوجد عدد كاف من المطاعم حول نهر غوسكو في مرسين إلا أنَّ هناك بعض الخيارات المعدودة التي يُمكن زيارتها منها:

مطعم Deniz Adana: يُقدم أنواعًا مختلفة من المشاوي والأطباق السورية، وعادةً ما يكون مزدحمًا، كما أنَّ الأسعار ليس بها مغالاة.

يُقدم أنواعًا مختلفة من المشاوي والأطباق السورية، وعادةً ما يكون مزدحمًا، كما أنَّ الأسعار ليس بها مغالاة. مطعم Flafel abu alkhair: من المطاعم القريبة من نهر غوسكو في مرسين، يُقدم أصنافًا من الفطور الشرقي الشهي.

من المطاعم القريبة من نهر غوسكو في مرسين، يُقدم أصنافًا من الفطور الشرقي الشهي. مطعم الزير: مُخصص للوجبات السريعة والمأكولات الخفيفة، ويُقدم أصنافًا مختلفة من الأطعمة والمشروبات.

الفنادق القريبة من نهر غوسكو في مرسين

يوجد بعض الفنادق القريبة من نهر غوسكو في مرسين، والتي يُمكن الإقامة فيها للاستمتاع بإطلالة النهر المميزة في أجواء هادئة بعيدة عن الصخب والضوضاء في المدينة، ومن أشهرها فندق موتيل أغفا ماسال إيفي، حيث يقع على بعد 500 متر من النهر، وهو ما نال استحسان الزوار بالنظر إلى الطعام المقدم وموقعه المميز، ناهيك عن فندق أجفا جيزملي نيهير ويقع بدوره على بعد 600 متر من نهر غوسكو.

مواعيد العمل والأسعار

يُعتبر نهر غوسكو في مدينة مرسين من المزارات السياحية العامة والمفتوحة أمام الزوَّار في أي وقت على مدار الساعة، كما أنَّ زيارته مجانية لا تتطلب رسوم، وقد أعرب بعض السياح عن وجود رسوم خاصة بوقوف السيارات للدخول بها أو ركنها بالخارج.

عنوان نهر غوسكو في مرسين

بالأساس وُجد أنَّ النهر ينبع من جبال طرطوس، فيقع في منطقة سيليفكي، كما أنه مُحاط بتلك المرتفعات العالية على جانبيه، ويمر بمدينة مرسين بالكامل؛ لذا تم تصنيفه من ضمن معالمها، إلا أنه يمر ببعض المدن التركية الأخرى على غرار كرمان وقونيا وأنطاليا، وتوجد بعض البساتين والحدائق الغنَّاء حوله، ويُمكن زيارة نهر غوسكو في مرسين تركيا عبر خرائط جوجل من هنـا.

هكذا وصلنا إلى ختام مقالنا عن نهر غوسكو في مرسين الذي يُمكن عدّه واحدًا من أجمل الأماكن السياحية ذات الطبيعة الساحرة والأجواء المميزة، مما جعله مُستقطبًا للسياح من كل مكان على مدار العام.