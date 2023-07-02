دليل محلات ويست بارك أوت ليت ازمير مع أوقات العمل والخدمات

الترفيه هو عنصر أساسي من أساسيات الحياة حتى نستطيع مواجهة الصعاب ومواصلة العمل بنشاط وشغف، ومن أفضل الأماكن التي تستطيع الحصول فيها على الترفيه الذي تبحث عنه هو مول ويست بارك اوت ليت ازمير، حيث تستطيع التجول فيه والتسوق وشراء كافة اللوازم من الاحتياجات الأساسية كالملابس، والأحذية، والحقائب، والألعاب، والأجهزة الإلكترونية وغيرها من السلع المنزلية كالأثاث وأدوات المطبخ وغيرها، كما أنه يحوي عددًا من المطاعم والمقاهي لتنهي جولتك فيه باحتساء المشروبات اللذيذة كالقهوة والعصائر أو لتناول وجبات طعام متنوعة ومتميزة بمذاقها الشهي؛ لذلك صنف بأنه من أفضل الأماكن السياحية التي يقصدها السياح والسكان المحليون لتوفر كل المتطلبات، فتابع معنا وتعرف عليه من خلال السطور التالية.

الأنشطة في ويست بارك أوت ليت ازمير

كثيرة هي النشاطات التي يمكنك القيام بها أثناء تواجدك في مول ويست بارك أوت ليت، فالزائر يستطيع القيام بالتسوق وشراء ما يلزمه من الألبسة والأحذية والمستلزمات المنزلية والإلكترونية، كما يحوي على ألعاب خاصة بالأطفال، وصالة سينما لمشاهدة أجمل الافلام، وأهم ما يميزه وجود اكواريوم فانتازتك الذي يضم أحياء مائية تدخل لقلوب الزوار البهجة والسرور.

خدمات ويست بارك أوت ليت ازمير

يوجد العديد من الخدمات في ويست بارك أوت ليت في ازمير التي توفر كل وسائل الراحة للزبائن، ومنها نذكر لكم:

إمكانية التسوق والشراء داخل مركز التسوق.

موقف سيارات.

مصعد صالح للكراسي المتحركة.

حمامات عامة.

مسجد.

صراف آلي.

غرفة خاصة للأطفال.

قاعة طعام.

صالة سينما.

مطاعم ومقاهي لتناول أشهى المأكولات.

مواعيد العمل والأسعار في ويست بارك أوت ليت ازمير

يفتح ويست بارك أوت ليت ازمير جميع أيام الأسبوع من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة العاشرة مساءً، أما بالنسبة للأسعار فهي متوسطة وتناسب جميع الميزانيات.

عنوان مول ويست بارك أوت ليت ازمير

يقع مول ويست بارك أوت ليت في ازمير، والذي يعتبر من أهم الأماكن السياحيه في ازمير ، حيث يبعد عن حديقة كوجوك ازمير مسافة 4.9 كم، ويبعد عن حديقة بويوك ازمير مسافة 4.3 كم، ولمعرفة موقعه بشكل أدق على خرائط جوجل اضغط هنا.

محلات ويست بارك أوت ليت ازمير

يضم المول العديد من المحلات التي تحوي مجموعة من الماركات الشهيرة التي تجعله من أفضل مولات في ازمير ، حيث يحنوي على محلات الملابس الرجالية والنسائية والأطفال، والملابس الرياضية، والحقائب، والأحذية، ومستلزمات المنزل إضافة للألعاب والإكترونيات، نذكرها لكم:

1. محلات الملابس في مول ويست بارك أوت ليت

تشكيلة واسعة من الأزياء الرجالية والنسائية والأطفال بكافة الأشكال والقياسات والألوان ومناسبة لجميع المناسبات، ومن هذه المحلات:

Kiğılı : كل ما تريد اقتناؤه من بدلات الزفاف الرجالية إلى التيشرت والبنطال والقميص تجدونه في هذا المتجر.

: كل ما تريد اقتناؤه من بدلات الزفاف الرجالية إلى التيشرت والبنطال والقميص تجدونه في هذا المتجر. InstreetInstreet : متجر مختص ببيع الملابس الرياضية ذات الجودة العالية.

: متجر مختص ببيع الملابس الرياضية ذات الجودة العالية. G Lingerie : متجر لبيع الملابس الداخلية النسائية يناسب جميع السيدات.

: متجر لبيع الملابس الداخلية النسائية يناسب جميع السيدات. ebebek İzmir Westpark Outlet: متجر مختص ببيع ملابس الأطفال لجميع فئاتهم العمرية وبألوان وتصاميم مذهلة.

متجر مختص ببيع ملابس الأطفال لجميع فئاتهم العمرية وبألوان وتصاميم مذهلة. Vakko Outlet: كل ما يحتاجه الزوار من ألبسة نسائية ورجالية وحقائب يتم بيعه في هذا المتجر.

2. محلات الأحذية والحقائب في مول ويست بارك أوت ليت

أعداد كبيرة وتشكيلة واسعة من الأحذية التي تناسب أذواق الزوار تم توفرها في هذه المتاجر، والتي تتميز بالأسعار المقبولة وبالخدمة الراقية، نذكر أشهرها:

FLO İzmir WestPark AVM Mağazası: متجر متخصص في بيع الأحذية والحقائب بأسعار تناسب الجميع.

متجر متخصص في بيع الأحذية والحقائب بأسعار تناسب الجميع. Cici Bebe: لأطفالك خصص هذا المتجر تشكيلة واسعة لأحذية الطفل بتصاميم رائعة.

3. محلات مستحضرات التجميل في مول ويست بارك أوت ليت

لمزيد من التألق وكثير من الجمال توفر لك هذه المتاجر منتجات متنوعة من مستحضرات التجميل التي تهتم بجمالك، سيدتي، ومن هذه المتاجر نذكر أهمها:

Watsons : كل ما يلزمك، سيدتي؛ لزيادة جمال إطلالتك من مكياج ولوازم التجميل تجدينه في هذا المتجر المميز.

: كل ما يلزمك، سيدتي؛ لزيادة جمال إطلالتك من مكياج ولوازم التجميل تجدينه في هذا المتجر المميز. Yves Rocher: متجر لبيع مستحضرات التجميل مع إمكانية التوصيل وبأسعار منافسة.

4. محلات السلع المنزلية في ويست بارك أوت ليت

كل ما يحتاجه منزلكم من أثاث ومفارش، وأدوات منزلية من صحون وصواني وملاعق، وبتشكيلة شاملة تجدونه في متاجر ويست بارك أوت ليت ازمير، نذكر بعضها:

Enza Home | Westpark Outlet: كل ما ترغب به من أثاث مميز وبجودة عالية الصنع تجدونه في هذا المتجر .

كل ما ترغب به من أثاث مميز وبجودة عالية الصنع تجدونه في هذا المتجر Yataş Bedding I Westpark AVM: متجر مختص ببيع لوازم المنزل من مفارش وأغطية.

متجر مختص ببيع لوازم المنزل من مفارش وأغطية. Doqu Home - İzmir Westpark AVM: لمحبي التصاميم الرائعة التي تخص ديكور المنزل يحوي تشكيلة رائعة من الأثاث والمفارش المميزة.

لمحبي التصاميم الرائعة التي تخص ديكور المنزل يحوي تشكيلة رائعة من الأثاث والمفارش المميزة. Madame Coco İzmir Westpark: متجر متخصص في بيع الأدوات المنزلية من صحون وأواني الطبخ وتحف بأشكال غاية في الأناقة.

5. محلات الإلكترونيات في ويست بارك أوت ليت

الأجهزة الإلكترونية مهمة في حياتنا وكل شخص بحاجة لاقتناء الإلكترونيات ليواكب التطور الذي نعيشه، وفي هذه المتاجر تشكيلة مميزة نذكرها لكم:

Teknosa : متجر مختص ببيع الأدوات الكهربائية الأساسية في منزلك كالغسالات والبرادات والأفران وغيرها.

: متجر مختص ببيع الأدوات الكهربائية الأساسية في منزلك كالغسالات والبرادات والأفران وغيرها. Samsung Westpark: متجر مختص ببيع الإلكترونيات الخاصة بماركة سامسونج التي تواكب التطور واللازمة في كل منزل.

6. محلات الألعاب في ويست بارك أوت ليت

لسعادة أطفالكم ولشراء الهدايا المتميزة تختص هذه المتاجر ببيع الألعاب المتميزة، والتي صممت بأشكال مدهشة تلاقي إعجاب الأطفال والكبار، نذكر منها:

PiccoloPiccolo Oyuncak : لشراء الهدايا لطفلك أو أحبائك توجه إلى هذا المتجر، فهو يحوي تشكيلة واسعة من الألعاب بما فيها سيارات الأطفال.

: لشراء الهدايا لطفلك أو أحبائك توجه إلى هذا المتجر، فهو يحوي تشكيلة واسعة من الألعاب بما فيها سيارات الأطفال. Toyzz Shop Westpark: مجموعة واسعة من ألعاب الأطفال بألوانها الزاهية وتصاميمها الغريبة تجدونها في المتجر.

دليل مطاعم ومقاهي مول ويست بارك أوت ليت ازمير

لا بد أثناء تجولك في ويست بارك أوت ليت بازمير من تناول بعض الوجبات والمشروبات اللذيذة، ويوجد عدد من المطاعم والمقاهي التي تقوم بتقديم الأصناف الشهية من الطعام والمطهوة بشكل رائع، ومن أشهرها نذكر لكم:

Baydöner : مطعم تميز بمأكولاته المتنوعة كالاسكندر كباب، والحساء، والدونر، والكفتة بالإضافة إلى الحلويات كالكنافة، وجميعها تتميز بمذاقها الشهي.

: مطعم تميز بمأكولاته المتنوعة كالاسكندر كباب، والحساء، والدونر، والكفتة بالإضافة إلى الحلويات كالكنافة، وجميعها تتميز بمذاقها الشهي. McDonald's : سلسلة المطاعم الشهيرة التي تقدم البرغر والبطاطا المقلية، إضافة إلى المشروبات الغازية.

: سلسلة المطاعم الشهيرة التي تقدم البرغر والبطاطا المقلية، إضافة إلى المشروبات الغازية. Burger King : مطعم للوجبات السريعة والذي يقدم وجبات مميزة وخاصة للأطفال حيث يتم إضافة الألعاب إلى وجباتهم.

: مطعم للوجبات السريعة والذي يقدم وجبات مميزة وخاصة للأطفال حيث يتم إضافة الألعاب إلى وجباتهم. Soulmate Coffee & Bakery Westpark: مقهى خاص بتقديم القهوة بأنواعها كالقهوة التركية، والقهوة المضاف إليها الحليب، وأنواع القهوة كافة.

مقهى خاص بتقديم القهوة بأنواعها كالقهوة التركية، والقهوة المضاف إليها الحليب، وأنواع القهوة كافة. Starbucks: ماركة مشهورة بتقديم القهوة ذات المذاق الشهي.

في مقالنا اليوم تحدثنا عن مول ويست بارك أوت ليت ازمير، وذكرنا لكم الأنشطة التي يمكنك ممارستها، حيث يوجد العديد من المتاجر لإمكانية التسوق بكل راحة، كما ذكرنا مواعيد العمل والأسعار وموقعه التفصيلي، بالإضافة إلى ذكرنا لبعض المطاعم والمقاهي لتناول ألذ الأطعمة التركية والمشروبات المنعشة، جولة ممتعة نتمناها لكم بصحبة العائلة والأصدقاء.