أفضل 8 أنشطة ترفيهية في حديقة سوسوز ديده ازمير

تعد حدائق ازمير من أكثر الأماكن المناسبة لقضاء بعض من الوقت الهادئ، إذا كنت ترغب في الحصول على بعض الراحة النفسية والهدوء بعد أن قمت بعمل طويل وشاق خلال الأسبوع أو العام، وبحديثنا عن الحدائق هناك لا يمكن تفويت الكلام عن حديقة سوسوز ديده ازمير، والتي تعد من أفضل الحدائق هناك والتي تناسب العائلات، لما بها من مناظر تريح النفس ومناطق عشبية خضراء، كما تتميز بموقع فريد يطل على بحر ايجه، ولكي تضمن متعة قصوى بتلك الحديقة، عليك أن ترتب لها بشكل جيد وتتعرف على الأنشطة والخدمات التي يمكن الحصول عليها هناك، وهذا ما سنقدمه لك في مقال اليوم، فتستطيع اللعب وممارسة الرياضات المختلفة، وغيرها الكثير كما سترى.

أفضل الأنشطة الترفيهية في حديقة سوسوز ديده ازمير

لا يوجد أفضل من العطلة بعد عمل طويل ومجهد، ولكي تكون متعة العطلة أكبر لا بد من قضائها بمكان طبيعي هادئ، وإذا كنت من سكان ازمير أو تفكر في الذهاب إليها فعليك بتجربة بعض الحدائق هناك ومنهم حديقة سوسوز ديده ازمير، والتي قد يرى البعض أنها أفضل حديقة في ازمير ؛ حيث تستطيع هناك القيام بالكثير من الأمور والأنشطة الممتعة مع رفاقك وعائلتك، فيمكنك أن تشارك معهم بلعب التنس، أو ممارسة الرياضة المفضلة لديك، أو التجول بأركان الحديقة، والجلوس والاسترخاء، واللعب مع أطفالك هناك، ثم تذهب لتناول وجبة لذيذة لتضيف اللذة لنهاية اليوم، وفيما يلي ذكرنا تلك الأنشطة مع بعض التفصيل:

1- التجول والتنزه بالحديقة

من أجمل البدايات التي يمكن أن تستهل بها نهارك في الحديقة هي قيامك بجولة بها؛ حتى تتمكن من التعرف على كل أنحائها، فسيمنحك ذلك دراية بما يمكن أن يسير إليه يومك بشكل مناسب، ولن تقاوم خلال جولتك بحديقة سوسوز ديده في ازمير تأمل تلك الأشجار والمسطحات الخضراء الرائعة.

2- الجلوس للاسترخاء والتأمل

في حالة وجدت أنك بحاجة إلى الاستراحة بعد تلك الجولة، ستجد الكثير من الأماكن للجلوس والمنتشرة بجميع مناطق الحديقة، والتي ستمنحك فرصة للاسترخاء في تلك الأجواء الرائعة وإطلالة البحر الساحرة، كما يمكنك حينها البدء بالتأمل، والذي يقوم به الكثير حتى يتمكنوا من الحصول على السكينة والهدوء.

3- الذهاب إلى مقهى

بوجود تلك الإطلالة الساحرة بالحديقة، يتعين عليك أن تخصص بعض الوقت الملائم للتمتع بتلك الإطلالة، وذلك بذهابك لأحد المقاهي الموجودة بالحديقة، والتمتع بها أكثر.

4- ممارسة الرياضة

بوسط هذه الأجواء الممتلئة بالحيوية والنشاط بحديقة سوسوز ديده بازمير، ستجد أنها وفرت أماكن مناسبة لممارسة الرياضة، فيمكنك المشي أو الركض بتلك الطرق المخصصة لذلك، كما وفرت بعض الأجهزة الرياضية التي قد تحتاجها لتمارس تمارينك الرياضية.

5- لعب الكرة

من الشيق بهذه الحديقة أنك تستطيع أن تجعل النزهة أكبر متعة وحماسة بأن تشارك مع رفاقك في لعب كرة السلة هناك، مما يضيف لذكرياتك يوماً رائعاً.

6- اصطحاب الأطفال للعب

من أكثر ما يجعل حديقة سوسوز ديده من أجمل الأماكن السياحية في ازمير هو كونها مناسبة تماماً للعائلات، فكل أفرادها سيحظون بالمتعة، وسيسعد صغارك كثيراً هناك؛ لوجود مساحة مهيأة لهم خصيصاً مع بعض الألعاب التي سيحظون معها بالكثير من التسلية طوال فترة وجودهم هناك.

7- التقاط الصور

لن تجد متعة أفضل من الذهاب برحلة مع رفاقك أو عائلتك، ويوم كهذا لا يجب أن ينتهي بتلك السهولة، بل يجب أن يتم توثيقه حتى تتذكره مدى الحياة، وتعد الصور من أفضل الخيارات لفعل ذلك، فقم بالتقاط صور كثيرة معهم؛ لتخلد تلك الذكرى.

8- زيارة أماكن سياحية

يمكنك أن تطيل رحلتك بعض الشيء، فيمكنك الذهاب لأماكن أخرى مثل مصعد ازمير التاريخي، والذي يبعد حوالي 3.3 كيلومترات عن الحديقة، وكذلك سوق كيميرالتي ازمير، ويبعد حوالي 4.8 كيلومترات عنها.

الخدمات المتوفرة في حديقة سوسوز ديده ازمير

تتيح لك الحديقة عدداً من الخدمات المتنوعة والمرافق العامة ومن أهمها الحمامات العامة، وموقف سيارات، إلى جانب تواجد مقهى.

عنوان حديقة سوسوز ديده ازمير

تقع حديقة سوسوز ديده في مدينة ازمير بتركيا، وتستطيع أن تستخدم خدمة خرائط جوجل لكي تصل إلى موقعها بسهولة، اضغط هنا لتصل إليه.

مواعيد العمل والأسعار في حديقة سوسوز ديده ازمير

مواعيد العمل : يمكنك الذهاب إليها جميع أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

: يمكنك الذهاب إليها جميع أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة. أسعار الدخول: لن تحتاج أن تدفع رسوماً لتدخل إليها.

مطاعم قريبة من حديقة سوسوز ديده ازمير

عندما تذهب بجولة طويلة إلى الحديقة ستشعر بالجوع، وحينها يمكنك أن تذهب إلى أي من تلك المطاعم القريبة منها لتناول أشهى المأكولات والمشروبات، وفيما يلي سنساعدكم بالحديث عن بعض منهم:

1- مطعم Tuzu Biberi Göztepe

هو من المطاعم القريبة للحديقة، حيث يمكنك تناول الفطور في وسط موظفين ودودين، وستجد الأسعار مرتفعة بعض الشيء، حيث تتناول البيض والجبن والخبز وغيرهم من أكلات الفطور بجانب مشروبك المفضل.

معلومات عن مطعم Tuzu Biberi Göztepe

العنوان : Göztepe Mithatpaşa Caddesi No:888 D:A, 35290 Konak/İzmir, تركيا.

: Göztepe Mithatpaşa Caddesi No:888 D:A, 35290 Konak/İzmir, تركيا. رقم الهاتف : 00 95 224 232 90+

: 00 95 224 232 90+ ساعات العمل: يبدأ من السابعة والنصف صباحاً وحتى السادسة مساءً.

2- مطعم Muzom

هو مطعم جيد بالقرب من حديقة سوسوز ديده ازمير ينصح به المحليون، حيث تستطيع تناول مختلف الأطعمة الجيدة، ويتوفر فيه أطباق اللحوم والمأكولات البحرية وأسياخ الدجاج ولبريك المشوي وأطباق الروبيان والمقبلات المختلفة، مع وجود خدمة وموظفون جيدون جداً وودودون، ننصحك بتجربته.

معلومات عن مطعم Muzom

العنوان : Göztepe Mah., Mithatpaşa Cad. &, 95. Sk. No:28/1, 35290 Konak, تركيا.

: Göztepe Mah., Mithatpaşa Cad. &, 95. Sk. No:28/1, 35290 Konak, تركيا. رقم الهاتف : 38 38 248 232 90+

: 38 38 248 232 90+ ساعات العمل: يفتح المطعم في الثانية عشر ظهراً، وينتهي عند الثانية صباحاً.

الفنادق القريبة من حديقة سوسوز ديده ازمير

إن لم تكن أحد سكان ازمير فلا بد لك من العثور على فندق مناسب لتقضي فيه أيام عطلتك، ولهذا سنذكر لك أحد الفنادق القريبة من الحديقة لتتمكن من الترتيب جيداً لهذه العطلة:

فندق Swissôtel Büyük Efes İzmir

هو من الفنادق 5 نجوم التي تقع عن مقربة من الحديقة، فتنفصل عنه مسافة قدرها 5.39 كيلومترات، وهو فندق جميل ونظيف، والأكل ممتاز والسعر مناسب، كما أن موقعه جيد وقريب من السوق، وستجد الغرف واسعة نوعاً ما، مع وجود إطلالة خلابة على البحر، وهناك غرف مطلة على المدينة، فينصح به الكثير ممن زاروه.

معلومات عن فندق Swissôtel Büyük Efes İzmir

العنوان: Alsancak, Gazi Osman Paşa Blv. No:1, 35210 Konak/İzmir, تركيا.

وهنا وصلنا لنهاية مقال اليوم، وتعرفنا على الأنشطة الرائعة التي ستمتعك خلال عطلتك في حديقة سوسوز ديده ازمير، فتستطيع أن تستفيد بمقالنا للتحضير جيداً لتحصل على أكبر قدر من المتعة.