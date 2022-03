48 ساعة لـ السياحة في دبي : المواقع - أسعار التذاكر

غالبًا ما توصف دبي بأنها لاس فيغاس الشرق، حيث تشتهر بهندستها المعمارية المذهلة ومعالمها الخلابة بالإضافة إلى دفء شعبها وهو ما عزز السياحة في دبي .

وخلال السياحة في دبي ، ستجد بالتأكيد كل ما تحتاجه تقريبًا لقضاء عطلة مثالية، فتضاريس دبي الرائعة جعلتها الوجهة الأبرز والأهم للسياح حول العالي، فهي تقع بجوار ساحل الخليج العربي ومحاطة بالرمال الصحراوية الذهبية من جوانبها الأخرى.

في دبي هناك أشهر المعالم السياحية والأماكن التي يمكن رؤيتها في البر وعلى شواطئ بحرها؛ بالإضافة إلى المباني والفنادق ومراكز التسوق والمهرجانات والحدائق العامة والمتنزهات وأحواض الأسماك واليخوت الفاخرة.

وخلال السياحة في دبي أيضًا، توقع أن ترفع رقبتك لتنظر إلى أعلى مبنى في العالم - برج خليفة - ثم تلتقط صورًا مذهلة لتنشرها عبر حسابك على "إنستغرام – Instagram" وتحصد آلاف الإعجابات.

في دبي لا تخافوا من المرتفعات أو من شارع الشيخ زايد المكون من 16 مسارًا والذي يمثل العمود الفقري لدبي.

أنت الآن في دبي؟ لما لا تقضي 48 ساعة تجوب أنحائها وتمضي وقتًا رائعًا لن تنساه طوال حياتك:

48 ساعة في دبي

اليوم الأول في دبي

الصباح (5:30 – 11:00 صباحًا)

ابدأ يومك من أعلى مستوى في برج خليفة (1 شارع الشيخ محمد بن راشد) في وسط مدينة دبي.

شاهد شروق الشمس الرائع كل جمعة وسبت بدفع 135 درهمًا إماراتيًا (29 جنيهًا إسترلينيًا) لزيارة منصة المشاهدة At the Top على الطابق رقم 124 بين الساعة 4:30 صباحًا و 7 صباحًا واحصل على إفطار مجاني في The Café.

للحصول على تذاكر في At the Top يمكنك النقر هنا.

بعد الإفطار، اختر بين التاريخ والخيال، وتوجه إلى متحف دبي (شارع الفهيدي) والذي يمنحك فرصة اكتشاف الفرق الشاسع بين دبي القديمة والمعاصرة وما شهدته من تفاعل مع مختلف الشعوب والحضارات عبر التاريخ.

كما سيتعرف الزوار على البيئات المختلفة للحياة الحضرية والريفية في دبي، سواء كانت بحرية أو ساحلية أو صحراوية أو جبلية أو زراعية.

بعد الظهر

عندما تكون بالقرب من خور دبي، اقفز على العبرة الخشبية التقليدية، والتي تعد من أهم معالم السياحة في دبي وهي عبارة عن مركب مصنوع من الخشب وتُستخدم لنقل الأشخاص بين محطة المياه في الشندغة / الغبيبة على جانب بر دبي، ومحطة المياه في السبخة على جانب ديرة. تغادر العبرات كل بضع دقائق. وتبلغ تعرفة الرحلة الواحدة درهمين فقط تدفع لسائق العبارة.

في خور دبي هناك محطات توقف عند الأسواق الرئيسية، في اتجاه مصب الخور، نجد سوق المنسوجات (شارع علي بن أبي طالب) على الضفة اليسرى وسوق التوابل (شارع 34) وسوق العطور (سكة الخالي) على اليمين. تكلفة ركوب الخيل 1 درهم فقط، مما يجعلها أرخص جولات مشاهدة المعالم السياحية في دبي.



برج خليفة ليس البرج الوحيد الشهير في المدينة، استمتع بتجربة برج العرب المحبوب (طريق شاطئ جميرا) الواقع على جزيرته الاصطناعية الخاصة مقابل أم سقيم، عن طريق حجز غداء المأكولات البحرية الراقية في الطابق الأرضي Nathan Outlaw at Al Mahara.

حاول الوصول مبكرًا، كما يفعل معظم الزوار، للتجول في ردهة برج العرب، وعند المغادرة سر فوق الجسر للحصول على تلك اللقطة المثالية لعطلة دبي: "سيلفي وبرج العرب خلفي".

هل ترغب في مكان للتسوق بعد الغداء؟ يمكنك ركوب سيارة أجرة إلى The Outlet Village (جبل علي) للحصول على ملابس ذات خصومات مخفضة من أمثال Armani و Hugo Boss و Coach.

المساء

يمكنك الحصول على وجبة عشاء مميزة من مطعم مارينا سوشيال (شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود) للحجز انقر هنا وتناول أشهى المأكولات التي يقدمها لك الطاهي البريطاني الشهير جيسون أثيرتون الحائز على نجمة ميشلان.

مطعم مارينا سوشيال هي مساحتك الخاصة حيث المأكولات الشهية والواجهة البحرية المطلة على مرسى دبي.

يقدم الشيف جيسون أثيرتون قائمة كبيرة من الخيارات الشهية، منها أطباق التشوروز، الواسابي والبوريه، بالاضافة الى أصناف عديدة من الحلويات والمشروبات التي يستطيع الزائر الاختيار منها من على البوفيه.

السياحة في دبي

اليوم الثاني في دبي

الصباح

شاهد شروق الشمس على طول المسار في واجهة "ذا بيتش جي بي آر- The Beach JBR"، الذي يعد من أهم وجهات السياحة في دبي ، والتي يتخللها محطات رياضية في الهواء الطلق وآلات التمرين حتى يتمكن عشاق اللياقة البدنية من زيادة التدريبات إلى أقصى حد.

ثم اختر أحد المطاعم التي تقدم عادة وجبة الفطور والغداء من تلك المطاعم الموجودة على طول مسار جي بي آر – JBR حيث تتراوح أسعار المطاعم هناك عادة بين 300 درهم إماراتي (64 جنيهًا إسترلينيًا) إلى 600 درهم إماراتي (127 جنيهًا إسترلينيًا) للفرد.

ولإمضاء وقت أطول في JBR، يمكنك التوجه إلى متنزه "ذا ووك-The Walk" في "جميرا بيتش ريزيدنس-Jumeirah Beach Residence" حيث يمكنك التسوق من متاجر وبوتيكات لصمميين عالميين وإماريتين بالإضافة إلى تناول الطعام ومشاهدة المناظر الرائعة قرب البحر.

بعد الظهر

احصل على وجبة فطور وغداء مع نزهة هادئة عبر حديقة دبي المعجزة (البرشاء، دبي لاند)، التي تستقبل زوارها خلال فصل الشتاء فقط وتقدم لهم فرصة لالتقاط الصور إلى جانب 150 مليون زهرة مزروعة و120 نوع من الزهور

وخلال تجولك في حديقة دبي المعجزة استمتع بالتعريشات على شكل قلب حب مصنوع من زهور البتونيا، وشاهد المنازل وطواحين الهواء وحتى سيارة المرسيدس وطائرة عملاقة، وكلها تم تشكيلها بواسطة الأزهار والورود والزنبق.

المساء

بعد غروب الشمس، جرب نوعًا مختلفًا من الحدائق المصنوعة بالكامل من المصابيح الكهربائية وهي" دبي جلو جاردن " (حديقة زعبيل) أو توجه نحو الحديقة الجليدية هناك، حيث يتم تجميد معالم دبي المصغرة بشكل ساحر.

من هنا دبي جلو جاردن، تستغرق الرحلة 10 دقائق بالتاكسي للتوجه إلى نافورة دبي (شارع الشيخ محمد بن راشد) عند سفح برج خليفة.

كل نصف ساعة، من الساعة 6 مساءً حتى 11 مساءً، ينطلق عرض مائي مصحوبًا بأضواء وموسيقى تصويرية تتأرجح بين الموسيقى الكلاسيكية وأغاني البوب، احرص على حضور أحد هذه العروض وتصويرها.

مطعم زوما دبي

اختتم رحلة المتعة الخاصة بك في مطعم زوما دبي (جيت فيلاج 6، مركز دبي المالي العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة)، حيث يمكنك تناول العشاء بأسلوب إيزاكايا (يشبه إلى حد ما النسخة اليابانية من بار تاباس)، وتناول العشاء الأخير في المطعم الحاصل على المركز الـ18 في تصنيف المطاعم من بين 906 مطعم في دبي.

وتعد قائمة مطعم زوما شاملة ومغرية، الأطباق أصلية ولكنها ليست تقليدية مع نكهات جريئة ومكثفة مع التركيز على طريقة العرض البسيطة المكتسبة من خلال المكونات عالية الجودة.

لا يوجد بروتوكول محدد للطلب من القائمة؛ أسلوب إيزاكايا يعني أن الأطباق مصممة لتتم مشاركتها على الطاولة.

لحجز موعد في مطعم زوما دبي، يمكنك النقر هنا

أوقات العمل:

الغذاء

من السبت إلى الخميس: من الساعة 12:00 مساء حتى 3:30 مساء‏

الجمعة: من الساعة 12:30 مساء حتى 3:30 مساء

العشاء

من السبت إلي الأربعاء: من الساعة 07:00 مساء حتى 12:00 صباحًا‏

الخميس والجمعة: من الساعة 07:00 مساءاً حتى 1:00 صباحًا

خيارات الدفع:

نقد، فيزا، ماستركارد، أمريكان إكسبريس