شهيد في جنين.. واعتقال شبان من "رهط" بشبهة قتل شرطي اسرائيلي

استشهد شاب فلسطيني، متأثرا بجروح أصيب بها قبل عدة أيام، خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي، بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين في شمال الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد الشاب سميح جمال عمارنة، متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها قبل أيام في بلدة يعبد.

وكان الشاب عمارنة (37 عاما) قد أصيب بتاريخ 6/2 الجاري بجروح خطيرة، خلال المواجهات العنيفة التي دارت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة يعبد، وتفجير منزل منفذ عملية "بني براك" ضياء حمارشة، حيث استشهد خلالها الشاب بلال قبها (24 عاما)، وأصيب ستة شبان آخرين بالرصاص الحي، وصفت جروح ثلاثة منهم بالخطيرة، بينهم اصابة الشاب عمارنة، حيث أعلن عن استشهاده قبل قليل في المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله.

مسافر يطا

وأصيب فلسطيني، اليوم السبت، بجروح جراء اعتداء مستوطنين عليه، أثناء رعيه أغنامه في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، بأن عددا من المستوطنين اعتدوا على المواطن حمزة أحمد النجار بالضرب، أثناء رعيه أغنامه، بالقرب من تجمع شعب البطم، ما أدى إلى إصابته برضوض، نقل على إثرها الى عيادة طوارئ الكرمل بمسافر يطا، لتلقي العلاج.

اعتقال شبان من "رهط"

كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم، السبت، اعتقال أربعة شبان من مدينة رهط، للاشتباه بتورطهم في حادث دهس أسفر عن مصرع متطوع في الشرط وإصابة ثلاثة آخرين.

وقالت الشرطة، في بيان صدر عنها، إن المشتبه بهم اصطدموا بمركبة أجرة في مدينة ريشون لتسيون قبل أن يفروا هاربين من المكان.

وادعت أن الشبان دهسوا أربعة متطوعين في الشرطة عند حاجز نصب في شارع 412، عند محاولتهم اختراق الحاجز، الأمر الذي أسفر عن مصرع أحد المتطوعين.

وتشتبه الشرطة بأن المعتقلين الأربعة كانوا تحت تاثير الكحول لحظة وقوع الحادث.

وقالت الشرطة إن حالات الإصابات الثلاث تتراوح بين طفيفة وخطيرة، إذ تم نقلهم إلى مستشفى "أساف هروفي" لتلقي العلاج.

وأفادت بأنها تعتزم عرض المشتبه بهم في وقت لاحق على هيئة قضائية للنظر في تمديد اعتقالهم.