آداب التعامل مع الجيران في ظل الحجر الصحي

يزخر التراث الشعبي بأمثال وحكم تتعلّق بآداب التعامل مع الجيران، وضرورة مراعاة حقوقهم، وأهميّة وجود رابطة بين الجيران ببعضهم البعض، فالجار هو الشخص الأكثر قربًا إلى جاره في حالات الطوارئ. وثمّة قواعد تتعلّق بآداب التعامل مع الجيران، هي:

1. من الضروري أن تقومي بتحيّة الجيران كلّما قابلتهم، حتّى إن لم تكن علاقتك بهم قويّة

2. يجب احترام خصوصيّة الجيران، والبعد عن التسبّب بإزعاجهم، سواء بصوت التلفزيون المرتفع، أو بالموسيقى، بخاصّة في الليل أو الصباح الباكر.

3. تشمل آداب التعامل مع الجيران: البعد عن السؤال المُتكرّر عن تفاصيل حياتهم الشخصيّة، بل الاكتفاء بالأخبار التي يطلعوننا عليها، مع الحرص على عدم إفشاء أسرارهم للجيران الآخرين في البناية أو المنطقة.

4. في حال كنتِ تقومين بتربية حيوان أليف، مثل: الكلب في المنزل، يجب البعد عن تركه في الشرفة بصورة دائمة، لما قد يتسبّب نباحه من إزعاج للجيران!

5. تقضي آداب التعامل مع الجيران بعدم إلقاء القمامة عند مدخل البناية أو السلالم، لما قد يتسبّب ذلك بإزعاج الجيران، ونفورهم.

6. من الضروري البعد عن التسبّب بإزعاج الجيران، سواء بصوت التلفزيون المرتفع، أو بالموسيقى، بخاصّة في الليل أو الصباح الباكر

7. في حال احتياج أحد الجيران إلي مساعدتكِ في أي وقت، يجب معاونته وإظهار الودّ.

8. عند نشر الملابس على المنشر الخارجي، يجب الحرص على أن تكون معصورة جيّدًا. ومن الضروري أن تتأكّدي أن جيرانك في الأدوار السفليّة لم يقوموا بنشر ملابسهم قبلك.

9. قومي بتحيّة الجيران كلّما قابلتهم، حتى وإن لم تكن علاقتك بهم قويّة.

10. من آداب التعامل مع الجيران، الاتصال قبل زيارة منزل أحدهم.

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