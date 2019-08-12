آداب تقديم قهوة عيد الأضحى المبارك

ترمز القهوة العربية إلى الكرم وحسن الضيافة التي يتميز بها المجتمع العربي. ويعتبر تقديم القهوة من العادات والتقاليد العربية الاصيلة خاصة في المناسبات الاجتماعية والأعياد، وتحضر القهوة العربية في المنزل ويضاف لها مكونات ومطيبات تناسب ذوق كل عائلة، فهناك من يفضلها سادة وهناك من يضيف لها الزعفران وغالبا ما تقدم مع الحلويات المصنوعة منزليا بالتمر والجوز والفستق.

ويرتبط تقديم القهوة بآداب خاصة يلتزم بها من يقوم بتقديمها والضيف والمضيف. فعلى سبيل المثال، يجب على من يقوم بصب القهوة أن يحمل الدلة بيده اليسرى مع توجيه الإبهام للأعلى وحمل الفنجان باليد اليمنى. وكذلك تنص الآداب الخاصة بالضيف على استخدام يده اليمنى لتناول الفنجان وإعادته.

يتم تقديم ربع فنجان من القهوة إلى الضيف الأهم أو الأكبر سناً، ويمكن إعادة ملء الفنجان مرة أخرى. ومن بين الممارسات الشائعة لشرب القهوة تناول فنجان واحد على الأقل ولا يزيد عن ثلاثة. ويقوم الرجال والنساء بإعداد القهوة العربية من كافة فئات المجتمع والاستمتاع بتناولها خاصةً في المنزل.

مقادير القهوة العربية بالزعفران

ملعقتان صغيرتان القهوة العربية (القهوة الشقراء / مطحونة)

1 ملعقة صغيرة (هيل مطحون)

ربع ملعقة صغيرة من القرنفل (مطحون)

ربع ملعقة صغيرة من الزعفران

الطريقة:

1. ضعي لتر من الماء في دلة القهوة على النار.

2. ضعي ملعقتان من القهوة الشقراء المطحونة، واتركي القهوة على النار حتى يغلي الماء وانتبهي حتى لا تفور القهوة خارج الدلة.

3. اتركي القهوة تغلي على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

4. أضيفي الهيل المطحون، والقرنفل، والزعفران، واتركي القهوة لمدة 5 دقائق حتى تأخذ نكهة المطيبات.

5. قدمي القهوة العربية بالزعفران ساخنة من معمول العيد.

مقادير قهوة العيد العربية

3 اكواب الماء

3 ملاعق كبيرة القهوة العربية (مطحونة بشكل خشن)

1 ملعقة كبيرة هيل (مسحوق أو حب)

الطريقة:

1. اسكبي الماء في الدلة واتركيه ليغلي. أو بإمكانك بهذه الخطوة أن تستخدمي قدر (طنجرة).

2. عندما يغلي الماء، أضيفي البن (القهوة) المطحون، والهيل، واتركي المكونات تغلي لمدة 15 دقيقة.

3. أضيفي القليل من الهيل المطحون بقعر دلة القهوة.

4. ترفع طنجرة القهوة عن الحرارة، وتغطى وتترك لمدة دقيقة حتى تترسب القهوة في قاع الطنجرة.

5. تصب القهوة الساخنة في الدلة، وتترك لترتاح من 5 إلى 10 دقائق قبل التقديم.

