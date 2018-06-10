ما تفسير الحلم بآلة التصوير؟

رؤية الكاميرا في حلمك يدل على رغباتك للتشبث و / أو العيش في الماضي أو قد يشير إلى أنك تحتاج إلى التركيز على موقف معين. ربما أنت بحاجة إلى الحصول على صورة أو فكرة أوضح.

أما اذا حلمت بكاميرا مكسورة فهذا يشير إلى أنك تتجاهل مشكلة أو ترفض رؤية الصورة الكبيرة.

اما الحلم بأنك لا تستطيع العثور على كاميرتك لالتقاط صورة يعني أنك لا تركز على المسألة الموجودة بين يديك. انتباهك يتشتت بسهولة شديدة. بدلا من ذلك ، يشير الحلم إلى الذكريات المنسية.

إن رؤيتك أو حلمك بأنك تظهر على كاميرا خفية يشير إلى أنك تشعر بأنك تخضع للتدقيق. كل العيون عليك.