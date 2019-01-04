4 أبراج نساؤها الأكثر جذبًا للرجال.. هل تتوقعهن؟
المرأة الجذّابة تمتلك صفات تجعلها محبوبة للرجال (shutterstock.com)
المرأة الجذّابة، من الممكن أن تكون غير جميلة، لكنها تمتلك صفات تجعلها محبوبة للرجال، ولعل من أبرز من ينتمين إلى هذا الصنف من الرجال، صاحبات الـ”أبراج” التالية.
– برج العقرب:
من أول النساء اللائي يستطعن جذب الرجال، وذلك لما يتمتعن به من ذكاء وأناقة، كما أنها امرأة ناعمة، تعرف قيمة نفسها، إلى جانب امتلاكها قدرا كبيرا من الرومانسية.
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– برج الأسد:
امرأة برج الأسد لديها شخصية قوية، تجعلها واثقة في نفسها، وهي تلمع دائما بين الحضور، وهذا ما يلفت الأنظار إليها، وبخاصة الرجال، كما أن حب المرأة الأسد للتفاصيل يجعلها محبوبة ممن حولها.
– برج القوس:
تجذب مولودة القوس، الرجال من خلال شخصيتها العفوية والمتميزة، التي لا تجد لها مثيلا، كما أن تصرفاتها غير متوقعة، وهذا ما يجذب لها الرجال أكثر.
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– برج الجدي:
وأخيرا امرأة برج الجدي، التي دائما ما تظهر بشكل قوي أمام الجميع، لكن ما أن تحب، تجدها تبدو امرأة رقيقة، وهذا ما يجذب إليها الرجل جميعهم.
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