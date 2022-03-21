أنطلق يوم أمس الموافق 20 آذار 2022، حفل الموريكس دور في دورته الـ 21 في أتلانتس دبي، وقد توافد في الحفل الكثير من المشاهير من الوطن العربي على السجادة الحمراء مثل "نادين نجيم، أحلام، بلقيس فتحي، رحمة رياض، لجين عمران، ماغي بو غصن، نور الغندور، بوسي شلبي،أنابيلا هلال، سوزان نجم، داليدا خليل، اروى."، وقد اختارت أغلبهن إطلالات مبهرة خطفت الأنظار وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

"موقع البوابة" قرر أن يجمع لكِ أبرز إطلالات المشاهير التي خطف الأنظار على السجادة الحمراء خلال حفل الموريكس دور 2022، وقد تنوعت إطلالتهن بين البساطة، العصرية والفخامة التي لا مثيل لها.

أبرز إطلالات المشاهير بحفل الموريكس دور 2022

إطلالة نادين نسيب نجيم بحفل الموريكس دور 2022

ارتدت اللبنانية الجميلة نادين نجيم فستان باللون الأسود من Aden Fashion جاء ضيق مثل السمكة مزين بالحبيبات البراقة باللون الفضي عند منطقة الصدر، وأكمامة شيفون ومكشوف من الأعلى، ومن اسفل الفستان فيه ريش باللون الأسود ممزوج بالأزرق مع صندل لون فضي وحقيبة صغيرة باللون الاسود.

إطلالة أحلام بحفل الموريكس دور 2022

اعتمدت الفنانة أحلام فستان باللون الأزرق الفاتح وتميّز الفستان بقصة الأكتاف المكشوفة والأكمام الطويلة، المنتفخة والمزيّنة بالتطريزات والحبيبات البراقة.

إطلالة سوزان بحفل الموريكس دور 2022

إطلالة الإعلامية السعودية لجين عمران بحفل الموريكس دور 2022

اعتمدت الإعلامية السعودية لجين عمران بفستان طويل باللون الأخضر واللون الذهبي من Tima Abid في قسمه العلوي مع كاب على شكل وشاح وغطّى جزء من شعرها وانسدل على شكل عبايا.

جائزة الموريكس دور

الموريكس دور تسمى "جائزة موريكس الذهبية" وهي جائزة فنية تقام سنويًا في لبنان ويقيم الفائزون فيها بناء على ما نسبته 40% من التصويت بينما تقرر لجنة التحكيم الـ 60% الباقية، وتصنف الموريكس دور فئات الجائزة إلى جائزة أفضل ممثل عربي وأفضل أغنية عربية وأفضل أغنية لبنانية إلى جانب اختيار أفضل نجم غناء لبناني وأحسن نجم غناء عربي وأفضل مسلسل درامي وأفضل فيديو كليب.