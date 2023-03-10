أبرز إطلالات النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في عيد ميلادها الـ 51

البوابة - ما تزال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي Haifa Wehbe تحافظ على جمالها المبهر بالرغم من تقدمها بالعمر، حيث تحرص الفنانة اللبنانية بالاهتمام بـ إطلاتها التي تتصف بالجرأة والأناقة التي تطل بها في مختلف المناسبات، وملامح وجهها الجميلة التي تشع جاذبية وحيوية وبشرتها الشابة والمشدودة، بالإضافة إلى ستايل مكياجها الثقيل برسمات متنوعة، والعديد من قصات الشعر وألوانه المتوافقة مع الموضة.

وبمناسبة عيد ميلاد هيفاء وهبي الـ 51، نلقي الضوء على أبرز إطلالاتها الجمالية:

مكياج هيفاء وهبي

مكياج هيفاء وهبي والذي يتميز في معظم إطلالاتها بالساحر الذي يبرز جمال عيونها، ونجدها في أغلب إطلالاتها تركز بشكل أساسي على مكياج العيون وغالباً ما تعتمد المكياج السموكي ورسمة عيون القطة لتزيد من جاذبية نظراتها.

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