تعتبر وجبة السحور أهمية كبيرة في شهر رمضان المبارك، فهي تشحنك بالطاقة اللازمة ليومك إن تناولتها بمكونات صحية، فماذا يجب أن تتناول في هذه الوجبة؟

يقد لكِ "موقع البوابة" أبرز القواعد الصحية التي يجدر بكِ مراعاتها في وجبة السحور:

1- اعتمدي على الألبان الباردة. من قبيل اللبن الزبادي واللبن السائل وما إلى ذلك من مشتقات مثل اللبنة والجبنة البيضاء غير المملحة.

2- تجنبي المواد الدهنية والمقالي؛ ذلك أنها تسبّب توعكاً هضمياً كما تفضي للعطش وفي مرات الإسهال في نهارات الصيام.

3- الفواكه والخضروات من بين الأفضل؛ ذلك أنها تبعث على الشعور بالشبع بسبب وجود الألياف، كما تجنبكِ العطش.

4- الفواكه المجففة مثالية، والتمر كذلك، في منحكِ الطاقة والمعادن التي يحتاجها جسمكِ في نهارات الصيام.

5- أكثري من شرب الماء، لكن لا تبالغي إلى حد تتسبّبين فيه بحدوث مغص لديكِ.

6- تجنبي السوائل المحلاّة بالسكر، واستعيضي عنها بتلك الطبيعية مثل عصير البرتقال.

7- تجنبي الأطعمة التي تسبّب الانتفاخات والغازات، مثل الزهرة والبروكلي والملفوف.

8- تناولي المشروبات العطرية والعشبية الدافئة، مثل البابونج والميرمية واليانسون وغيرها.

9- ابتعد تماماً عن السكريات والحلويات خلال وجبة السحور.

10- تناول كمية كافية من الماء على السحور للحفاظ على رطوبة جسمك طوال الوقت (كوب أو كوبين).

11- احرص على تضمين مصادر متنوعة لمضادات الأكسدة الضرورية لجسمك في وجبة السحور.

12- حاول أن تبتعد قدر الإمكان عن الزيوت الضارة والتركيز على الزيوت الصحية خلال الوجبة، مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند.

13- التمر هو أحد الأطعمة الرائعة والمفيدة، وهو مهم بشكل خاص خلال فترة السحور، لذا احرص دوماً على جعله أحد مكونات وجبة السحور الأساسية.

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